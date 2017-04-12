Зачем наши депутаты ездили в Крым?

Подробности Политика Кыргызстана 12.04.2017 13:46 Просмотров: 1069



Парламентарии из Кыргызстана побывали на полуострове не одни, а в компании депутатов, политиков и политологов из нескольких стран.





Кроме Марата Аманкулова и Ирины Карамушкиной, в состав международной делегации, посетившей с трёхдневным визитом Крым, в частности, вошли: председатель отделения Партии независимости Соединённого Королевства (Великобритания) Найджел Суссман и член этой партии Ричард Вур, член Палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик, депутат Народной скупщины Сербии Милован Боич, директор Движения за нейтральность Черногории Стефан Джукич и даже представитель далёкой Бразилии - председатель Движения безземельных крестьян Родриго До Вал Феррейра.



В состав делегации вошли также политики из Украины. Но их фамилии в Крыму разглашать не стали - ради их личной безопасности. И неспроста - к этой поездке было приковано пристальное внимание Киева. Едва делегация прибыла в Крым, как глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил украинским спецслужбам проверить достоверность информации о том, что в ней присутствуют и украинские политики, и возбудить против них уголовные дела.



20 марта на официальном сайте крымского парламента - Государственного совета Республики Крым - появилась информация о встрече с международной делегацией вице-спикера госсовета Ремзи Ильясова. "Сейчас вокруг республики искусственно создаётся информационная блокада, - сказал, открывая встречу, Ильясов. - И такие встречи дают нам возможность показать, что на самом деле происходит в Крыму, чтобы вы донесли до своих сограждан истинное положение дел на полуострове".



Рассказав гостям о причинах, побудивших крымчан жить в России (которое поддержали на референдуме 97 процентов жителей полуострова), Ильясов в своём выступлении особое внимание уделил сегодняшней жизни крымских татар - реализации их прав на свободное использование родного языка, вероисповедание, обучение и сохранение культурных традиций, пояснив, что мифы об их ущемлении западные СМИ создают искусственно. Рассказал Ильясов о новой, построенной в Симферополе школе с крымско-татарским языком обучения; о возведении Мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв депортации крымских татар, и Соборной мечети в крымской столице; о придании государственного статуса национальным крымско-татарским театру, библиотеке, музеям.

Встреча международной делегации с вице-спикером Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясовым.





Сербский депутат и член Парламентской ассамблеи Совета Европы Милован Боич сказал, что на своём опыте знает, как действуют блокады и санкции, поскольку Сербия сама находилась в подобной ситуации. "Нет более слепых, чем те, кто не желает видеть. Всем присутствующим здесь чётко понятно, что никаких угроз в Крыму не существует, - заявил он в своём выступлении. - Единственное, что не устраивает Запад - это сильная, мощная Россия. Образно говоря, западные лидеры сегодня устраивают пожары по всему миру, а затем тушат их дизельным топливом".



Вот ещё отзывы о поездке в Крым членов делегации. Британский политик Найджел Суссман: "Позиция западных средств массовой информации лживая. Они распространяют ложь и неправду по всему миру, и Би-Би-Си играет в этом главную скрипку. Когда я приехал сюда, то получил возможность убедиться: то, что они рассказывают, не соответствует действительности. В Уставе ООН зафиксировано право на самоопределение. Тем более что есть косовский прецедент, когда даже парламент провозгласил независимость и западные страны её признали. А в Крыму вообще был проведён референдум. Поэтому нужно, безусловно, уважать волю народа. Это суверенное право любого народа жить так, как он хочет сам".



"К сожалению, информация, которую мы получаем в Бразилии, далека от истины. Новости от международных агентств сильно искажены. Поэтому я очень рад, что приехал сюда и сам увидел, как живут люди, что у них нормальная жизнь", - отметил бразильский политик Родриго До Вал Феррейра.

Ещё до окончания визита стало известно: всё тот же секретарь СНБО А. Турчинов поручил СБУ подготовить "чёрный список" официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки, прибывших в Крым.



Делегаты встретили это известие совершенно спокойно.



"Я уже готов стать персоной нон грата на Украине, я в ожидании", - заявил с улыбкой депутат парламента Чехии от партии "Свобода и прямая демократия" Ярослав Голик. "Да я в Киев и не собирался, - со смехом сказал сербский депутат Милован Боич. - Санкций я не боюсь, даже горжусь ими. Если надо, я даже 50 лет буду под санкциями, лишь бы Крым был российским. Мы рады быть в российском Крыму". Британский политик Найджел Суссман: "Угрозы санкциями показывают настоящую сущность Украины. Как я могу узнать о том, что происходит на самом деле в Крыму, если я сюда не приеду?".



"У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными на Украину, - так прокомментировал введение Украиной санкций в отношении политиков после посещения ими полуострова вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. - Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живёт современный Крым. Власти Украины требуют от международных наблюдателей посещения Крыма, однако при этом угрожают санкциями. В действиях Киева я не вижу никакой логики".



За три года после воссоединения с Россией Крым, несмотря на санкции, посетило свыше 100 международных делегаций. Состоялось 20 официальных визитов в Крым депутатов Европарламента, национальных и региональных собраний Франции, Германии, Италии. Интерес к Крыму растёт с каждым годом.



И в том, что Крым посетили наконец политики из Кыргызстана, ничего противоестественного нет. Но истерию по этому поводу посольство Украины, никем не одёрнутое, сумело развязать только в нашей республике.





В Крыму всё хорошо!





Депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов, находясь в Крыму, в своих интервью первоначально высказывался весьма смело и откровенно.



Вот, например, что он сказал, отвечая на вопрос журналистов о своих впечатлениях от поездки:



"В Крым я приехал впервые, и, честно говоря, очень благодарен приглашению "Справедливой России". Всё отлично организовано, у нас очень насыщенная программа. Мне было интересно узнать непосредственно мнение простых людей, а не руководителей и депутатов. Вижу, что очень гостеприимный и счастливый народ в Крыму. Только положительные впечатления от того, что три года назад прошёл референдум, и Крым сегодня - в составе России. Конечно, у населения есть конкретные бытовые вопросы. Но они решаемы. А люди в свою очередь счастливы. Чувствуется общий положительный настрой. Радостная энергетика у жителей Крыма".



Поинтересовались журналисты и реакцией кыргызского депутата М. Аманкулова на то, что Украина включила его в "чёрный список", что грозит ему санкциями: "Какие у вас опасения в связи с этим? Было ли это ожидаемо?".



"Я лично не жалею ни о чём, - ответил Марат Аманкулов. - Для меня важно поддержать суверенное право крымчан. Украинская сторона своими действиями отталкивает от себя конструктив. Мнение населения Крыма точно не станет лучше от действий украинской стороны. А мы - дело второстепенное".



Однако после демарша украинского посла в Бишкеке Мыколы Дорошенко наш смелый депутат вдруг стал очень осторожным… Будто испугавшись чего-то.



Вот как ответил Марат Аманкулов на вопросы нашей газеты, сразу предупредив, что действия украинского посла в Кыргызстане обсуждать не будет.



- Вы недавно побывали в Крыму? Ну и как вам Крым?



- Да, действительно я там был недавно. Хочу отметить, что я там был с неофициальным визитом. То был визит частный. Там очень красивая природа. Красивый ландшафт. Море…



- Вы впервые были в Крыму?



- Да, я первый раз ездил на этот полуостров.



- Первое ваше впечатление о нём?



- Не было ощущения, что я нахожусь где-то в Европе. Там очень много домов и строений ещё советских времён, похожих на наши. Сразу бросается в глаза, что население Крыма очень многонациональное.



- Где конкретно вы побывали - ведь полуостров большой?



- Я был в Симферополе и в Ялте.



- Какие люди в Крыму? Говорят, очень доброжелательные…



- Да, доброжелательные, открытые для общения, гостеприимные. Хочу подчеркнуть, что у них нет какой-то озлобленности. Видимо, потому, что живут в курортной зоне, привыкли к постоянным гостям из разных уголков мира. И поэтому они коммуникабельные. Открыто выражают своё мнение. Я много встречался с людьми. Общался с официантами, таксистами, продавцами и хочу сказать, что все довольны сегодняшней своей жизнью.



- Что вам особенно запомнилось в этой поездке?



- Особенно запомнилось то, что, оказывается, там крымско-татарскому языку придали статус официального языка. У них там три официальных языка - украинский, русский и крымско-татарский. У них функционируют 15 школ с крымско-татарском языком обучения. И ещё строится самая большая школа, где тоже будут обучать на крымско-татарском языке.



Кроме того, строится большая кафедральная мечеть - то, что очень давно хотели мусульмане Крыма. Они этому очень рады.



Хотелось бы ещё рассказать о встрече с духовенством мусульман Крыма. Для меня эта встреча была одной из наиболее интересных. Мы с ними вообще не говорили о политике. Я задавал им только житейские вопросы. В этом году им вдвое увеличили квоту на хадж. Например, если в прошлом году из Крыма на хадж ездили пятьдесят человек, то в этом году поедут сто человек. Для мусульман Крыма это очень хорошая новость!



- Какие впечатления от крымских работников духовенства? Они чем-то отличаются от наших?



- Разница в том, что они одеваются в светскую одежду. На встрече были в обычных костюмах. И мы им сказали, что нам немного непривычно, потому что наши духовники одеваются немного иначе, так скажем.



- Вам понравилось то, что они носят светскую одежду или не понравилось?



- Мне понравилось.



- А с какой конкретно целью вы отправились в Крым? Вы же не один туда ездили?



- Да, я ездил с коллегами. Но эта поездка - моя личная инициатива. Я ещё с детства об этом мечтал. Мне не удалось тогда попасть в детский лагерь "Артек". И вот теперь, спустя много лет я всё же побывал в Крыму.



- Вы сказали, что много встречались и общались с крымчанами. О чём говорили с ними? Что они говорят о своём новом статусе в составе России?



- Они хотели присоединения к России и довольны теперь своей жизнью. Сожалений ни от кого не слышал. Я общался и с украинцами, и с русскими, и с татарами… Да и с многими другими. То есть с людьми разных национальностей и разных социальных слоёв. Я считаю, что их сегодняшний статус и сегодняшнее положение - одна из причин такого межнационального единства.



- А с кыргызами не встречались? Насколько известно, почти сразу после присоединения Крыма к России было объявлено о пятистах вакантных местах для граждан Кыргызстана…



- Я не знал. С соотечественниками там не встречался.



- Ну и в заключение: как вам выходка украинского посла Дорошенко, давшего свою далеко не посольскую оценку поездке кыргызских депутатов в Крым?



- Он выполняет свою работу. То, что он думает и что должен сказать, он сказал. Но я не хочу его комментировать. Что сказал, то сказал. Я абсолютно ровно отношусь к этому.



- То есть не будет даже протеста?



- С нашей стороны нет. Нет такой надобности.