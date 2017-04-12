Глава аппарата президента КР Сапар Исаков: ТАК ПРЕЕМНИК ИЛИ НЕТ?

Подробности Политика Кыргызстана 12.04.2017 15:54 Просмотров: 2021



Наша недавняя публикация "Аппарат президента: тайны подковёрные…" ("Дело №…" за 29 марта 2017 г.), судя по телефонным звонкам в редакцию, читателей заинтриговала. Основным её персонажем, напомним, стал стремительно набирающий политический вес Сапар ИСАКОВ - 39-летний руководитель аппарата президента КР, самый, пожалуй, молодой на этой должности.

"Что, интересно, Сапар ответит?" - предвкушали продолжение темы читатели, имея в виду весьма загадочные факты из биографии высокопоставленного чиновника, приведённые в публикации.

Мы решили предоставить слово Сапару Исакову, предложив ему ответить на несколько вопросов.



- Начнём с самого интересного - публикации международной организацией "Викиликс" секретной депеши, которую тогдашний посол США в Бишкеке Татиана Гфеллер направляла в Вашингтон в мае 2009 года. В этом документе вы упоминаетесь как "инсайдер" - высокопоставленный чиновник, делившейся с посольством США разной интересной информацией…



- Международный отдел аппарата правительства, которым я тогда заведовал, серьёзно не влияет на принятие политических решений. Так было и тогда, так остаётся и сейчас. Внешняя политика - это прерогатива президента. Отдел внешней политики администрации президента - вот головной орган, где вырабатываются основные решения на основании предложений, которые вносятся министерствами и ведомствами. Так вот, я официально заявляю (и можете это проверить): я никогда не встречался с послом Гфеллер. Это полная чушь.



- А с кем-нибудь из других американских дипломатов?



- Встречался с заместителем посла США. Он приходил для проведения переговоров по тем или иным вопросам. Заместитель посла приходит часто - и именно к руководителю отдела внешних связей аппарата правительства. Так заведено: посол идёт в МИД и в аппарат президента, зампосла - в аппарат правительства. Такая практика, такая иерархия.



- Вы действительно в этих беседах выступали за то, чтобы американская военная база в Кыргызcтане осталась?



- Могу подтвердить: я действительно говорил, что уход американской базы в ТОТ МОМЕНТ без, скажем так, компенсации бюджетных средств, которые мы получали за базу, не соответствовал интересам государства. Так я говорил… Говорил я и о том, что у клана Бакиевых, видимо, другие интересы - коммерческие. Я, конечно, в этом смысле тогда немного с головой не дружил... Или у меня злость была... Но я не боялся и говорил всё это открыто. Это было ещё до того, как Бакиев выторговал баснословную сумму денег от наших российских коллег.



Моё мнение: когда государство принимает какие-либо решения, оно должно их принимать через призму национальных интересов. И хочу подтвердить: Россия - это наш союзник, стратегический партнёр. И вот так брать деньги, а потом "кидать" Россию - это смерти подобно. Решение, конечно, принимало тогдашнее руководство страны. Но любые решения должны быть выверенными. И они должны соответствовать национальным интересам страны. Это очень важно.



В публикации "Викиликса" ещё говорится про пересмотр какого-то соглашения 1993 года. А вот такого не было никогда. Никогда мы этот вопрос не рассматривали. Это чушь какая-то непонятная.



- То есть что-то, о чём упоминалось в публикации "Викиликса", вы всё-таки говорили во время тех встреч с заместителем посла США?



- Да.



- Потом американские дипломаты садились строчить отчёты, которые затем попали в "Викиликс"…



- И какие-то странные вещи они в этих отчётах писали…



- Скажите, а почему посол США в этой депеше удостоила вас такого статуса - "strictly protect", что можно перевести как "строго защищаемый" или "на условиях строжайшей секретности"? Почему вас они так защищали и от кого?



- Это лучше у них спросить. И с лингвистами посоветоваться - что же этот термин означает? Поймите, если бы я работал против интересов своей страны, я бы молчал сейчас в тряпочку. Но я, честно говоря, в шоке от таких домыслов.



Хочу подчеркнуть: когда проходят такие встречи с дипломатами, у нас делается запись беседы…



- Диктофонная?



- Нет. Сотрудник пишет что-то вроде отчёта. Потом эти записи подшиваются в архив. Записи моих бесед тоже должны остаться в архиве. Сотрудникам аппарата правительства нельзя проводить такие встречи в кафе, в других каких-то местах - только на работе. Это всё очень серьёзно. Не дай бог, если кто-то из сотрудников поведёт себя иначе - он сразу попадает в поле зрения… Так и должно быть.



- То есть и сейчас иностранные дипломаты приходят на встречи в аппарат правительства, аппарат президента…

- Конечно. Но хочу подчеркнуть: мы вырабатываем принципиальные позиции по тем или иным вопросам совместно с МИДом, аппаратом правительства, парламентом.



- Работая в международном отделе аппарата правительства, вы действительно входили в команду Медета Садыркулова?



- Да. В 2003 году, когда я работал в Министерстве иностранных дел рядовым сотрудником, я поехал в Тегеран - "отрабатывать" предстоящий визит в Иран президента Акаева. Я отвечал за проработку соглашений. И именно тогда мы впервые познакомились с Медетом Чакановичем - он был послом Кыргызстана в Иране. Ситуация была тяжёлая, мы не успевали подготовить договоры, мне пришлось работать день и ночь, и, видимо, он меня заприметил, не знаю. И потом - в 2007 году - Медет Чаканович (что для меня стало неожиданностью) пригласил меня работать в правительство - в отдел внешних связей. Точнее говоря - рекомендовал. Ведь Алмазбек Шаршенович никогда не будет назначать человека, которого ему навязывают. Он обязательно будет отбирать из нескольких кандидатур. Со всеми кандидатами, как я предполагаю, проводил беседы. Заходил на такую беседу и я.



- Стоит напомнить: Алмазбек Атамбаев тогда был премьер-министром, Медет Садыркулов - руководителем администрации президента. После ухода Атамбаева с премьерского поста вы продолжали работать в правительстве Игоря Чудинова. Кстати, как прокомментируете упоминавшуюся в нашей публикации статью российского агентства "Росбалт", источник которого утверждал, что в вашу бытность заведующим отделом внешней политики премьер Чудинов жаловался: в американском посольстве узнают об инициативах и планах правительства ещё до того, как эти планы попадают к нему, премьеру, на стол?



- Отвечу так. Пообщайтесь с Чудиновым. Спросите у него - правда это или нет? После совместной работы мы с Игорем Витальевичем с большим уважением относимся друг к другу. Поэтому оправдываться не буду, а вам посоветую пообщаться с самим Чудиновым.



- Теперь - о вашей пятикомнатной квартире в Бишкеке, которая в своё время наделала шума. На какие доходы вы её купили? И как за 2015 год умудрились потратить, согласно вашей декларации, почти 4 миллиона сомов - вдвое больше, чем заработали за два года?



- Ну, во-первых, эта квартира не пятикомнатная, а "трёшка", просто комнаты в ней большие. А "ребус" этот просто разгадывается. Чтобы эту квартиру на Раззакова-Бокомбаева купить, я продал квартиру на "Моссовете", которая была зарегистрирована на мою маму, поэтому в моей декларации о доходах и имуществе и не указывалась. Указанные в декларации 3 миллиона 933 тысячи сомов - это и есть платёж за эту квартиру. Денег хватило на покупку квартиры и ремонт, сейчас мы потихоньку её обставляем.



- Генеральная прокуратура в самом деле проверяла историю этой покупки?



- Она проверила всё полностью. Я запросил все документы в ГРС и целиком передал их в Генпрокуратуру. Все эти материалы - договоры купли-продажи, инвентаризационные дела - они изучили. И никакого нарушения закона не обнаружили.



- Помните - в Интернете стала ещё гулять информация, что вы являетесь владельцем двух дилерских компаний мобильной связи? Почему именно вы? Разве можно такое придумать, что называется, на "ровном месте"?



- Можно. Я был просто в шоке, когда мы были с визитом в Китае и мне на WhatsApp сбросили эту информацию. Для меня до сих пор загадка, каким образом меня могли привязать к этим компаниям, ведь я не имею к ним никакого отношения. Абсолютно никакого! Нет у меня никакого бизнеса вообще. Кто эту информацию распространял, я не знаю. Предварительный анализ показал, что она была запущена с фейкового (фальшивого) аккаунта. И концы найти уже невозможно.



- Может быть, вас "пристегнули" к этому бизнесу потому, что вы в своё время работали в ЦАРИИ - руководили там службой коммуникаций?



- Помню эту версию. Да, я там работал - после того, как ушёл из международного отдела правительства. За мной гурьбой ушла и вся моя команда - и я потом забрал ребят в службу коммуникаций. Вот только эта служба отвечала за взаимодействие ЦАРИИ со всеми государственными органами и общественными объединениями. В этом смысле и надо понимать слово "коммуникации". К телекоммуникациям, к сотовой связи эта служба никакого отношения не имела.



- С Максимом Бакиевым, главой ЦАРИИ, как ваши отношения складывались?



- Отношений не было вообще никаких. Все вопросы с ним отрабатывали его заместители. Мы же - эксперты, начальники служб - доступа к Максиму Бакиеву не имели. За всё время работы в ЦАРИИ я только два-три раза попал на общие совещания с его участием. В основном же совещания, как помню, проводила госпожа Малеваная.



- Напоследок ещё вопрос. Вы как - ощущаете себя преемником президента? Народная молва вас уже на эту роль "назначила"…



- Не смогу сейчас, наверное, на этот вопрос ответить.



- Почему?!



- Потому, что любой мой ответ будет неправильно истолкован.



- Уклончивый ответ тоже породит кривотолки и домыслы…



- Я никогда, как вы заметили, на всё это не реагирую.



- Но читателей этот вопрос очень интересует. Знаете ведь, как сейчас все пытаются преемника вычислить… Хорошо, сформулирую вопрос иначе. Вы в свои 39 лет заняли государственный пост, выше которого - только, пожалуй, три поста - спикер парламента, премьер и президент. Как вы сами видите свой дальнейший рост? Куда дальше двигаться?



- Тогда отвечу искренне. Мне несколько раз предлагали должность министра иностранных дел и другие должности. Но я всякий раз отказывался. Потому, что чувствовал, что должен помогать Алмазбеку Шаршеновичу по различным вопросам и далеко от него не отходить. Я с ним много спорю. Он позволяет спорить. Он уважает людей, которые с ним спорят по работе. И я всегда говорю ему правду. Я с ним искренен, даже если ошибаюсь. В споре и в обмене мнений рождается истина. Я по-прежнему курирую вопросы внешней политики в аппарате президента. На новой должности по долгу службы курирую ещё вопросы организационного отдела, ну и другие отделы. Мне это очень интересно, потому что узнаёшь много нового о своей стране, учишься многим вещам, многим нюансам. Узнаёшь реальную проблематику в стране по соцвопросам, экономическим вопросам, по этническим, религиозным вопросам. Загружаешься информацией, как в фильме "Матрица". Я очень благодарен Алмазбеку Шаршеновичу за то, что он дал мне такую возможность. Вы спросили - что дальше? Дальше хочу приносить столько пользы стране, сколько смогу. Есть много проектов, которыми я каждый день занимаюсь. Инвестиционные проекты, Игры кочевников… Мне это очень интересно, я хочу созидать. И от созидательной работы не будут отказываться.



- Опять уклончиво ответили… Так есть вероятность того, что вы примете участие в президентских выборах?



- Этот вопрос на повестке дня не стоит. Реально не стоит. Этот вопрос мы с президентом никогда не обсуждали. Некоторые почему-то не верят в искренность президента, когда он повторяет, что не будет выдвигать преемника. На самом деле Алмазбек Шаршенович - очень искренний человек. Он всегда говорит то, что думает и в чём убеждён.



- Ну вот и прояснили одну из интриг предвыборного Кыргызстана.