"ДЕЛО МАРОДЁРОВ" ПРИНИМАЕТ НЕШУТОЧНЫЙ ОБОРОТ

Подробности Политика Кыргызстана 19.04.2017 09:52 Просмотров: 104





Депутаты парламента подтвердили причастность партии "Ата Мекен" к фактам революционного мародёрства 7-летней давности.



И назвали новые фамилии.



Закончила свою работу временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша, изучавшая сразу несколько вопросов - и резкое, более чем в два раза, повышение минувшим летом тарифа за оказание интернет-услуг (его комиссия признала необоснованным, а по сути - криминальным); и нарушения при национализации "Мегакома", а также нарушения при совершении сделок по другим национализированным объектам, прежде принадлежавшим окружению Курманбека Бакиева; и, наконец, факты мародёрства в апреле 2010 года.



Подробнее сейчас остановимся на "мародёрском" вопросе. Ибо недавнее возобновление расследования уголовного "дела мародёров", спущенного на тормозах четыре года назад, стало, пожалуй, главной новостью месяца.



К каким же выводам пришли депутаты парламента?



Работала эта депутатская комиссия пять месяцев - создана она была постановлением ЖК 20 октября 2016 года. Об итогах своей работы комиссия должна была проинформировать парламент уже через месяц, но в этот срок не уложилась - объём работы оказался очень большим, открывались новые обстоятельства, депутатам непросто было получить доступ к материалам следствия. И в ноябре прошлого года парламент продлил срок работы комиссии до марта.



В состав комиссии вошли: от парламентской фракции СДПК - Анвар Артыков (председатель комиссии), Рыскельди Момбеков, Мухтарбек Айнакулов, Мурадыл Мадеминов; от фракции "Республика - Ата-Журт" - Кенжебек Бокоев, Аида Исмаилова, Айбек Алтынбеков; от фракции "Кыргызстан" - Жыргалбек Калмаматов, Кубанычбек Нурматов; от фракции "Онугуу-Прогресс" - Алмаз Жутанов; от фракции "Бир Бол" - Бакирдин Субанбеков; от фракции "Ата Мекен" - Алмамбет Шыкмаматов.



Подводя итоги своей работы, комиссия, как принято, поставила конкретные вопросы, дабы определиться - найдены ли на них ответы? "Мародёрский" вопрос был сформулирован так: "Подтверждены ли факты мародёрства, разграбления банковских ячеек, произошедшие в 2010 году? Установлены ли причастные лица, какие меры предприняты в их отношении?".



Заключение комиссии, что любопытно, во многом перекликается с нашей публикацией "Уголовное дело мародёров. Дамоклов меч, висевший над вождями "Ата Мекена" 7 лет, начинает опускаться?" за 5 апреля этого года.



Итак, напоминает депутатская комиссия, после революции 7 апреля 2010 года было сформировано временное правительство во главе с Розой Отунбаевой и её заместителями - Алмазбеком Атамбаевым, Темиром Сариевым, Омурбеком Текебаевым, Азимбеком Бекназаровым.



Партия "Ата Мекен" во временном правительстве была представлена (если не считать О. Текебаева) и.о. министра внутренних дел Болотом Шером, исполняющим обязанности министра государственного имущества Шералы Абдылдаевым, и. о. министра юстиции Аидой Саляновой, и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Дуйшонкулом Чотоновым, председателем Государственной регистрационной службы Алмамбетом Шыкмаматовым, начальником ГУВД Бишкека, комендантом столицы Туратбеком Мадылбековым.



Как видим, вся власть тогда оказалась в руках партии "Ата Мекен".



"Исследование материалов, - говорится в заключении комиссии, - показало, что такая расстановка кадров Текебаевым, вполне возможно, изначально имела определённую цель, т.к. факты говорят о том, что Б. Шер и Т. Мадылбеков, пользуясь должностным положением, могли негласно покровительствовать лицам, разграбившим имущество семьи Бакиевых. Министерство госимущества, Министерство юстиции, ГРС, с большой вероятностью, могли содействовать переоформлению имущества Бакиевых на лиц, аффилированных с отдельными членами партии "Ата Мекен".



Осенью 2012 года в парламенте, напомним, тоже создавалась депутатская комиссия, которая занималась примерно тем же самым - изучала показания рядовых мародёров, арестованных и сидевших в Бишкекском СИЗО-1, о грабежах, произошедших 7-9 апреля 2010 года. Та комиссия пришла к мнению, что связь тогдашних депутатов фракции "Ата Мекен" О. Текебаева, Р. Тологонова, Б. Шера и Т. Мадылбекова с фактами мародёрства установлена. И вот вторая комиссия четыре года спустя пришла к тому же выводу.



"Причиной недоведения до логического конца данного вопроса, - говорится в заключении депутатской комиссии, - является ангажированность должностных лиц, занимавшихся расследованием. Так, руководителем межведомственной следственной группы по разграблениям 2010 года был назначен начальник ГСУ МВД КР К. Норузбаев. Господин Норузбаев ещё до начала проведения следственных мероприятий давал пресс-конференции о непричастности депутатов "Ата Мекена" к мародёрствам. Он изначально был стимулирован на отведение обвинения от членов партии "Ата Мекен".



Начальник Главного следственного управления МВД Кубатбек Норузбаев, напоминает депутатская комиссия, подписал четыре постановления о прекращении уголовного преследования в отношении депутатов-"атамекеновцев" О. Текебаева, Р. Тологонова, Б. Шера и Т. Мадылбекова за отсутствием события и состава преступления.



"Невооружённым глазом видно, - говорится в заключении комиссии, - что все эти постановления были подогнаны под интересы "Ата Мекена", несмотря на явные нарушения ст. 28 УПК КР (статья "Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство"). По всем делам они (четыре депутата "Ата Мекена") проходили в качестве свидетелей. Это было сделано для того, чтобы впоследствии на основании вынесенных постановлений О. Текебаев, Р. Тологонов, Б. Шер, Т. Мадылбеков могли уйти от уголовного преследования (предъявляя другим следственным группам эти постановления в качестве "козырей"). В ходе расследования уголовного дела следственной группой ГСИН неоднократно вносились ходатайства об отмене постановлений о прекращении уголовного преследования в отношении этих депутатов, однако данные ходатайства не поддерживались Генеральной прокуратурой в лице генерального прокурора А. Саляновой и её заместителя У. Халдарова".



"Весьма важно, - подчёркивает комиссия, - что существенные препятствия при расследовании данного уголовного дела осуществлялись со стороны А. Саляновой, У. Халдарова, начальника ГУВД г. Бишкека М. Турганбаева, начальника ГСУ МВД КР К. Норузбаева и группы следователей ГСУ, расследовавших данное уголовное дело".



Обратите внимание: впервые в "мародёрской" истории всплыла ещё одна фамилия - Мелиса Турганбаева, в прошлом году при весьма загадочных обстоятельствах покинувшего пост главы МВД. Эта фамилия встречается в документе ещё раз - там, где депутатская комиссия сообщает о том, что происходило с "мародёрским" уголовным делом в последнее время в Главном следственном управлении МВД.



"Расследование, - говорится в заключении депутатской комиссии, - было формально возобновлено после трёхлетнего перерыва и без проведения каких-либо следственных действий вновь приостановлено, так как после ухода на пенсию К. Норузбаева ГСУ МВД возглавил Т. Уметалиев, который непосредственно является выдвиженцем К. Норузбаева и бывшего министра внутренних дел М. Турганбаева, а также является однокурсником бывшего генерального прокурора КР А. Саляновой и выполняет указания вышеуказанных лиц. В связи с чем уголовное дело пустили на самотёк, а расследование проводилось формально, без проведения необходимых следственных действий, так как защищались интересы депутатов партии "Ата Мекен".



Встречается в документе ещё раз и фамилия бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой - в связи с давлением, которое оказывалось на вторую по счёту межведомственную следственную группу, работавшую в 2013 году под эгидой Государственной службы исполнения наказаний.



"После расформирования межведомственной следственной группы, - говорится в заключении депутатской комиссии, - на её руководителя А. Чекирова оказывалось давление. В отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск, что наводит на мысль о заказном характере уголовного преследования в отношении А. Чекирова со стороны депутатов партии "Ата Мекен". Так, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Ж. Туражанова, расследовавшая данное уголовное дело, заявляла об отсутствии состава преступления в действиях А. Чекирова. После чего приказом А. Саляновой она была отстранена от расследования, понижена в должности и переведена в прокуратуру Октябрьского района г. Бишкека".



"Комиссия имеет основания полагать, - также говорится в документе, - что в Генеральной прокуратуре КР и в МВД КР руководящие должности занимают люди, лояльные к партии "Ата Мекен", в связи с чем уголовное дело не доведено до логического завершения и не дана объективная оценка доказательствам, имеющимся в материалах дела. Обратить особое внимание следственных органов на указанные недостатки и на необходимость принципиального подхода при даче юридической оценки действиям бывших и действующих депутатов ЖК КР".



Теперь самое интересное - что же рекомендует комиссия государственным органам Кыргызстана по "мародёрскому вопросу". Рекомендации - четыре:



"1. Генеральной прокуратуре КР рассмотреть вопрос отмены постановлений о прекращении уголовного преследования в отношении О. Текебаева, Р. Тологонова, Б. Шера и Т. Мадылбекова по уголовному делу № 150-12-210;



2. Возобновить работу межведомственной следственной группы по вышеуказанному уголовному делу под руководством ГКНБ КР;



3. Генеральной прокуратуре КР рассмотреть законность и обоснованность уголовного преследования в отношении членов межведомственной следственной группы, расследовавшей факты мародёрства со стороны представителей партии "Ата Мекен", и по результатам, в случае выявления злоупотреблений должностным положением, дать юридическую оценку действиям ответственных работников и руководства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики;



4. МВД Кыргызской Республики провести служебное расследование по фактам утери и уничтожения отдельных материалов уголовного дела № 150-12-210 в ходе его расследования со стороны ГСУ МВД КР".



"Мародёрская" история, как видите, принимает нешуточный оборот и начинает попахивать новыми разбирательствами. А также расширением круга тех, кто может быть привлечён к ответственности, в том числе уголовной. Теперь в этот круг входят ещё должностные лица Генпрокуратуры и МВД.



Заключение депутатской комиссии на минувшей неделе было рассмотрено на заседании парламента. Заседание проходило бурно - вспыхнула, в частности, перепалка между председателем комиссии Анваром Артыковым и двумя самыми активными дамами из фракции "Ата Мекен" - Натальей Никитенко и Аидой Саляновой.



Ожидается, что своё постановление по итогам работы комиссии Жогорку Кенеш вынесет на этой неделе.



Артур ИСАЕВ



На фото пресс-службы ЖК: 13 апреля, парламент заслушивает итоги работы временной депутатской комиссии.