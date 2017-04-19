УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МАРОДЁРСТВАХ ЛОМАЛИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ…

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последний звонок: торжественно и скромно
В Кыргызстане вновь запретили проводить последний звонок в кафе и ресторанах.Подробнее...
дожди, похолодание, местами заморозки...
По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные.Подробнее...
США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Провозглашённая президентом США Дональдом Трампом политика America first ("Америка прежде всего") предполагает сокращение помощи развивающимся странам по линии USAID.Подробнее...
экс-депутату Садыру Жапарову
продлили срок содержания под стражей в СИЗО-1 до 28 мая.Подробнее...
умерла жена Аскара Салымбекова - Гульмира Мамбеталиева
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кыргызстанцы будут отдыхать 5–9 мая
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.Подробнее...
cтуденты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф
Студенты медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета заняли первое место на Всероссийской научно-практической олимпиаде студентов и молодых ученых по медицине катастроф, сообщили в деканате вуза.Подробнее...
ГКНБ КР сообщает:
депутату ЖК КР О.Текебаеву предъявлено окончательное обвинение в совершении коррупции.Подробнее...
как государство забирает свое имущество
21 апреля в 6 утра бизнес-центр SapatCom оцепили сотрудники ГУВД Бишкека.Подробнее...
завершено расследование дела в отношении бывшего владельца рекламной фирмы «Рубикон» А.Кима
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депутаты ЖК поддержали заключение комиссии по "делу мародёров"
За документ проголосовали 80 парламентариев.Подробнее...
в полтора раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-февраль 2017 года увеличились на 85,7 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в данных Национального банка КР.Подробнее...
647 ветеранов
Великой Отечественной осталось в Кыргызстане.Подробнее...
Шедевры оперной классики
В Бишкеке в концертном зале «Тунгуч» 23 апреля состоится концерт «Шедевры оперной классики».Подробнее...
МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ
не самые лучшие кыргызстанцы перебираются в Россию
В понедельник, 17 апреля, в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора теракта в санкт-петербургском метро гражданина России Аброра Азимова.Подробнее...
Кыргызстан готовится отпраздновать День Победы
Президент А.Атамбаев подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в ВОВ.Подробнее...
вынесен приговор заговорщикам
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президент подписал Кодекс КР о нарушениях
Президент Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызстана о нарушениях. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба главы государства.Подробнее...
заседание совета ЕАЭС в Бишкеке завершилось
Подписано десять документов.Подробнее...
выбран новый генеральный секретарь ОДКБ
На неформальной встрече совета коллективной безопасности ОДКБ президенты выбрали нового генерального секретаря организации.Подробнее...
под председательством президента Атамбаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате
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в Кыргызстан прибыл президент Таджикистана
В Кыргызстан сегодня, 14 апреля, прибыл президент Таджикистан Эмомали Рахмон.Подробнее...
в Кыргызстан прибыл президент Казахстана
В Кыргызскую Республику сегодня, 14 апреля, прибыл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.Подробнее...
в Бишкеке
начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета.Подробнее...
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
National Geographic.
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МАРОДЁРСТВАХ ЛОМАЛИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ…
На вопросы редакции отвечает
председатель депутатской комиссии
Анвар Артыков.
- Как думаете - отыщутся концы этого золота?