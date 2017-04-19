УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МАРОДЁРСТВАХ ЛОМАЛИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ…

Подробности Политика Кыргызстана 19.04.2017 11:28 Просмотров: 77

На вопросы редакции отвечает

председатель депутатской комиссии

Анвар Артыков.



- Скажите, зачем на одну комиссию понадобилось "вешать" сразу столько сложных вопросов - и мародёрство, и тарифы, и "Мегаком"?



- Это был неправильный подход - и я об этом на заседаниях говорил. Но так уж получилось - фракция "Ата Мекен" подняла вопрос о создании комиссии по "Мегакому", наша фракция предложила добавить вопрос по мародёрству. Затем от депутатов пошли другие предложения - и все эти предложения Жогорку Кенешем принимались.



- То, что большинство силовых структур Кыргызстана в своё время контролировалось партией "Ата Мекен", общеизвестно. Но в заключении вашей комиссии фигурирует и фамилия Мелиса Турганбаева. Он тоже имел какое-то отношение к "Ата Мекену"?



- По нашей информации, Турганбаев и Текебаев - близкие друзья. Салянова и Турганбаев - земляки. Уметалиев, который сейчас возглавляет Главное следственное управление МВД, оказался бывшим однокурсником Саляновой. Насколько известно, они даже дружат семьями.



- В заключении комиссии есть и такая интересная фраза: "В Генеральной прокуратуре КР и в МВД КР руководящие должности занимают люди, лояльные к партии "Ата Мекен". Надо так понимать, что по-прежнему занимают?



- Да. Это, в частности, всё тот же начальник ГСУ Талантбек Уметалиев, ставленник Турганбаева. И заместитель генерального прокурора Людмила Усманова, приближённая Саляновой.



- Это их вы имели в виду, когда на заседании парламента говорили, что работе комиссии чинились препятствия?



- Да - и эти две фамилии я называл. Мы в течение трёх месяцев не могли добиться, чтобы к материалам следствия допустили независимого полковника-эксперта (его мы привлекли, чтобы он сделал нам экспертную оценку документов). Нам давали какие-то отписки. Приходили эти отписки из ГСУ МВД, хотя мы обращались к министру внутренних дел. Много было разборок по этому поводу…



- Генеральная прокуратура тоже чинила препятствия?



- Мы долго не могли получить даже постановления бывшего начальника ГСУ Норузбаева, которыми он прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления в отношении депутатов "Ата Мекена". Усманова нам отвечала, что нет таких документов. Только после долгой переписки мы эти постановления всё же получили. А вспомните, как легко удавалось раздобыть любые документы Текебаеву! Только выступит, а на другой день уже размахивает бумажкой, полученной из государственных органов - например, из ГРС.



- В заключении вашей комиссии содержится ещё одна шокирующая новость - о том, что в ходе расследования "мародёрского" уголовного дела в ГСУ МВД исчезли какие-то следственные материалы. В какой период они исчезли? И какие именно материалы?



- Этого точно не могу сказать. Мы этими материалами начали интересоваться в прошлом году. Нам сказали, что основная доказательная база исчезла. Вроде бы распечатки телефонных переговоров… Но большинство этих материалов, насколько знаю, уже восстановили в ГКНБ.



- Самый, пожалуй, интересный эпизод этого уголовного дела - ограбление некой лаборатории, где работали китайцы, откуда мародёры вывезли полторы тонны золотого концентрата. Кого же это золото тогда обогатило? По показаниям рядовых мародёров, золото у них забрали сотрудники Службы национальной безопасности, сказав, что "сдадут его в государственные органы". Эта спецслужба случайно не находилась тогда под контролем "Ата Мекена"?



- Насколько помню, эти люди были не из СНБ, а из милиции. У меня, по крайней мере, нет ни одного факта, что были замешаны чекисты. Помните - СНБ в те дни была полностью парализована и деморализована. А вот милиция - и городская и республиканская - была под контролем "Ата Мекена".



- Как думаете - отыщутся концы этого золота?



- Тогда, в 2012 году, было официальное заключение - эксперты обследовали то подвальное помещение, где, по словам очевидцев, была лаборатория, но не обнаружили даже золотой пыли. Что якобы стопроцентно доказывало - не было там ни лаборатории, ни золота. А свидетели говорят - было! Сегодня, когда мы изучили последствия развала этого уголовного дела, уже не могу исключать, что и то экспертное заключение было сфальсифицировано. Всё могло быть… Вы же сами, наверное, давно заметили: главное оружие Текебаева - это шантаж. Его все боялись, никто не хотел с ним связываться, и ему всё сходило с рук! И я об этом говорил давно - ещё в 90-х годах.



- Текебаев действительно разбогател именно после апрельской революции?



- Лично я пришёл к выводу, что больше всего после революции разбогатели два человека - Текебаев и Салянова. Не буду раскрывать свой источник (но источник этот достаточно надёжный, внушающий доверие), но, по его словам, анализ показывает, что больше всего разбогатели именно эти два человека.



- Если это так, то Салянова разбогатела на каком посту - главы Минюста или генерального прокурора?



- Думаю, больше на посту главного прокурора. Хотя и Минюст… История с возобновлением адвокатской лицензии Елисеева наводит на большие размышления… Выдать её совершенно постороннему человеку, который за лицензией явился от имени Елисеева… Можно ли это сделать по одной доброте душевной?



- Должны остаться какие-то следы богатства, какие-то зацепки - спрятанное имущество, банковские счета. Они есть?



- Думаю, что есть. Точно ответить на этот вопрос не смогу, но, насколько понимаю, этим поиском занимаются, есть анализ…



- В заключении вашей комиссии нет никаких упоминаний о банковских ячейках, хотя исследовать этот вопрос вы тоже собирались. Каков же результат?



- Информации у нас было очень много, но в заключение комиссии мы вынесли только то, что нашло подтверждение. Остальным пусть занимаются следственные органы. Да, вопрос разграбления ячеек мы тоже исследовали. Известно, что главную улику - диски с видеозаписями с камер наблюдения, где хорошо видно, кто грабил ячейки - забрали два сотрудника прокуратуры. Это подтверждается многими свидетелями. У нас есть даже имена этих прокуроров. Думаю, правоохранительные органы этим вопросом занимаются.



- Скажите, какую реальную пользу принесла работа вашей депутатской комиссии?



- Самое главное - мы добились возобновления расследования уголовного дела по мародёрству, оживили его. Три месяца у нас ушло, чтобы Генпрокуратура забрала дело из ГСУ МВД и передала в ГКНБ. Мы ведь и сейчас ГСУ не доверяем, потому что там сидит Уметалиев - друг Саляновой. Насколько знаю, у Текебаева и Саляновой нет влияния на ГКНБ. Мы поставили это расследование под общественный контроль. И мы, считаю, смогли доказать, что это уголовное дело было развалено целенаправленно. Причём на самом высоком уровне.



Хочу подчеркнуть один момент. Об этом я написал в заключении комиссии, но другие члены комиссии настояли на том, чтобы этот момент смягчить. Вы, наверное, знаете, что в 2010 году во временном правительстве основные вопросы решали вице-премьеры - партийные боссы. Они делили должности - иногда до драк доходило. И должностные лица подчинялись не Розе Отунбаевой (она была фигурой символической), а именно своим партийным боссам. И смотрите, какие интересные ведомства получила партия "Ата Мекен": МВД, ГУВД - более надёжной "крыши" для мародёрства, думаю, в те дни не было. Второе - ГРС. Это - незаконное переоформление имущества (сын Мадылбекова за это отсидел). Минюст, Мингосимущества - тоже полезные в этом смысле ведомства. Лично я пришёл к выводу, что сценарий ограбления был подготовлен заранее, поэтому партия "Ата Мекен" стремилась захватить именно эти должности любыми путями! Логично? Но комиссия решила, что эта версия - чересчур категорична. Хотя причины для такого утверждения у меня есть.



- Почему заключение комиссии два члена комиссии не подписали?



- Представителя "Ата Мекена" - Шыкмаматова - понять, думаю, можно. В заключении его фракция разоблачается, да и его фамилия как главы ГРС фигурирует. Но все его замечания мы учли. А депутат Жутанов от "Онугуу-Прогресса"… Он так ничего и не объяснил. Видимо, так его фракция решила. Она ведь сейчас оппозиционная…





А как же остальные?



Райкан Тологонов скоро сядет на скамью подсудимых.



"Дело экс-депутата Райкана Тологонова до конца месяца передадим в суд", - ответил представитель ГКНБ на вопрос депутатов, смогут ли правоохранительные органы и ГКНБ поставить точку в деле по мародёрству. Вопрос прозвучал на минувшей неделе при рассмотрении итогов работы временной депутатской комиссии по изучению фактов мародёрства в апреле 2010 года.



28 марта экс-депутат парламента от партии "Ата Мекен" Райкан Тологонов был арестован по "мародёрскому" уголовному делу. По версии следствия, именно под его руководством бригада мародёров совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье экс-президента Бакиева и его приближённым.



С расследованием "дела Тологонова" ГКНБ управился на удивление быстро. Возникает вопрос: а как же остальные организаторы грабежей? Их на одну скамью подсудимых с Р.Тологоновым сажать не собираются?





ВЫЗВАН НА ДОПРОС



Приглашение на допрос в ГКНБ Бабырбеку Жээнбекову - издателю газеты "Алиби", в прошлом главе Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР - пришло на минувшей неделе.



Об этом общественности стало известно от его сына - экс-депутата Равшана Жээнбекова, который сразу поднял в СМИ шум.



"Неделю назад ко мне поступила информация, что ГКНБ начал заниматься моей семьей, я не поверил, - сообщил ИА "24.kg" Равшан Жээнбеков. - Теперь знаю, что нам шьют какие-то уголовные дела, пытаются что-то найти".



Между тем, всё оказалось гораздо проще. В ГКНБ журналистам сообщили, что Жээнбеков-старший вызван в качестве свидетеля - по уголовному делу о мародёрстве 2010 года.



Каким боком мог быть причастен к мародёрству Бабырбек Жээнбеков, пока не понятно. Никаких комментариев прессе ни он, ни его сын больше не давали.