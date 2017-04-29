ХРУПКАЯ ПОБЕДА БАБАНОВА

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"Кентавр" завоевал главный приз кинофестиваля в Бельгии
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учёные обещают:
разрушительных землетрясений в этом году в Кыргызстане не будет.Подробнее...
в Бишкеке появилась большая шахматная доска
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с оружейного склада в Бишкеке похищено оружие
Об этом сообщило ГУВД столицы в понедельник, 1 мая.Подробнее...
в Узгенском районе сошёл ещё один оползень
Людей успели переселить.Подробнее...
президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока
Об этом Алмазбек Атамбаев заявил во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии «Инфоком».Подробнее...
В Кыргызстане произошла трагедия
Рано утром 29 апреля в селе Аюу сошел оползень. Под завалами земли остались 24 человека.
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есть закон о защите от семейного насилия
Президент Кыргызстана Атамбаев подписал законы «Об охране и защите от семейного насилия» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия», сообщает 28 апреля его пресс-служба.Подробнее...
следствие в отношении Р.Тологонова завершено
ГКНБ КР завершил следствие по уголовному делу по факту мародёрства в отношении экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова.Подробнее...
только 6 из 166 госкомпаний приносят государству прибыль
В 2016 году дивиденды от государственных предприятий и акционерных обществ с долей участия государства составили 2 млрд 284 млн сомов.Подробнее...
Крушение «Боинга»:
пострадавшим перечислили деньги со спецсчета МЧС.Подробнее...
президент Украины уволил посла республики в Кыргызстане
Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане. Об этом сообщили украинские СМИ.Подробнее...
Бишкек готовится ко Дню Победы
В этом году в столице Кыргызстана планируется участие от 20 до 30 тысяч человек в акции «Бессмертный полк».Подробнее...
Покупай Кыргызское!
В Кыргызстане пройдет выставка-ярмарка и парад отечественных производителей.Подробнее...
Европейский союз
заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане.Подробнее...
последний звонок: торжественно и скромно
В Кыргызстане вновь запретили проводить последний звонок в кафе и ресторанах.Подробнее...
дожди, похолодание, местами заморозки...
По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные.Подробнее...
США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Провозглашённая президентом США Дональдом Трампом политика America first ("Америка прежде всего") предполагает сокращение помощи развивающимся странам по линии USAID.Подробнее...
экс-депутату Садыру Жапарову
продлили срок содержания под стражей в СИЗО-1 до 28 мая.Подробнее...
умерла жена Аскара Салымбекова - Гульмира Мамбеталиева
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кыргызстанцы будут отдыхать 5–9 мая
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.Подробнее...
cтуденты из Кыргызстана признаны лучшими в СНГ по медицине катастроф
Студенты медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета заняли первое место на Всероссийской научно-практической олимпиаде студентов и молодых ученых по медицине катастроф, сообщили в деканате вуза.Подробнее...
ГКНБ КР сообщает:
депутату ЖК КР О.Текебаеву предъявлено окончательное обвинение в совершении коррупции.Подробнее...
как государство забирает свое имущество
21 апреля в 6 утра бизнес-центр SapatCom оцепили сотрудники ГУВД Бишкека.Подробнее...
завершено расследование дела в отношении бывшего владельца рекламной фирмы «Рубикон» А.Кима
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
National Geographic.
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ХРУПКАЯ ПОБЕДА БАБАНОВА