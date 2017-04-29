ХРУПКАЯ ПОБЕДА БАБАНОВА Подробности Политика Кыргызстана 29.04.2017 11:34 Просмотров: 14

Как депутат депутата на четверть миллиона наказал.



"Мы надеялись на принципиальность и профессионализм судей, на ответственность Совета судей. Но судебную реформу задушили те, чьи решения продавливаются под натиском денег и связей", - такое заявление прозвучало на минувшей неделе на заседании Жогорку Кенеша из уст депутата парламента.

Самое поразительное, что столь жёсткую оценку судебной реформе и судебной системе Кыргызстана дал не какой-нибудь оппозиционер, а представитель ПАРТИИ ВЛАСТИ - депутат ЖК от фракции СДПК Ирина Карамушкина.



Причина проста - депутат И. Карамушкина проиграла судебный спор по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который был подан против неё. Суд обязал ответчика Карамушкину выплатить истцу весьма кругленькую сумму - 280 тысяч сомов. В том числе 250 тысяч сомов в виде компенсации морального вреда и 30 тысяч сомов - компенсацию истцу за оплату услуг его представителя (адвоката).

Кто же истец? Его Ирина Карамушкина в своём выступлении в ЖК обозначила обтекаемо - "один гражданин".

"В пятом созыве, - рассказала депутат Карамушкина, - я привела высказывание одной женщины об одном гражданине. Я не утверждала, что он причастен, есть стенограмма моих слов. Я потребовала провести расследование: почему она так говорит об этом человеке? Тем более что эта женщина осуждена на 17 лет и все эти годы борется за то, чтобы принципиально рассмотрели её дело. Но все от неё отбрыкиваются. Следователю прокуратуры она письменно подтвердила, что именно с такими словами она обратилась ко мне. Позже я публиковала заявление о том, что сожалею о сказанном, если нанесла урон достоинству и чести гражданина. Но данный гражданин подал иск на меня".

"Я всегда считала, - заметила также депутат Карамушкина, - что законы защищают меня как депутата, что в ходе своей деятельности депутат не преследуется за свои выступления. Но оказалось - преследуется и наказывается. Создан прецедент - сначала судьёй Свердловского суда Джаркеевой, которая вынесла решение о том, что я должна выплатить по иску этому гражданину 280 тысяч сомов. Кстати, два месяца назад был митинг простого народа, который требовал от Совета судей пересмотреть все решения, вынесенные этим судьёй, так как она давно вышла из доверия в плане чистоплотности".

"Если депутат не может защитить себя от нарушения закона, тогда он не сможет защитить и своих избирателей, - добавила Карамушкина. - Я бы не стала выступать с таким заявлением, но моя задача - предупредить граждан: незаконные решения судов, о которых ваши жалобы постоянно поступают к нам, я сама испытываю на себе. Супербогатый гражданин решил до конца наказать меня на деньги. Даже его однопартиец меня предупредил: если я не выплачу их, они отберут у меня квартиру, но меня накажут. Так вот, у меня есть семья, и я так же, как и все вы, переживаю за своих детей. Но сейчас я хочу предупредить наших граждан: с какими амбициями и мощью денег этот гражданин сегодня рвётся к власти, чтобы вершить судьбы людей страны!", - заключила депутат Карамушкина.

Несмотря на туман, который напустила депутат, многие догадались, о каком "гражданине" идёт речь. Об Омурбеке Бабанове, который сейчас заседает вместе с Ириной Карамушкиной в одном парламенте.

Скандал разгорелся почти два года назад. Женщина, о которой идёт речь - это Адина Турдубаева, бывший президент строительных корпораций "Азия-Курулуш" и "Метимпэкс". Арестовали её ещё в 2009 году - как утверждала сама Турдубаева, по заказу Жаныша Бакиева с целью захвата её бизнеса. В 2010 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере суд приговорил Турдубаеву к 16 годам лишения свободы, в 2011 году добавил ещё один год. Мошенничество, согласно обвинению, состояло в том, что Турдубаева собрала деньги с большого числа пайщиков, желавших получить современные квартиры в двух строившихся в Бишкеке жилых комплексах, но строительство так и не было закончено. Турдубаева же утверждала, что её лишили возможности выполнить свои обязательства перед клиентами высокопоставленные рейдеры, спровоцировавшие её арест.

В июне 2015 года, когда парламент заслушивал и обсуждал отчёт Национального центра по предупреждению пыток, депутат Карамушкина обратила внимание коллег на судьбу больной раком осуждённой Турдубаевой, которую она до этого посещала в тюрьме. "Заключённая Турдубаева, - сказала на том заседании парламента Карамушкина, - полагает, что сгниёт в тюрьме, пока Омурбек Бабанов ходит по земле. Я была у неё, видела её ужасное состояние. Она вся в трубочках, на препаратах. Она говорила, что её строительный бизнес отобрал О. Бабанов и её не отпустят, пока она не умрёт. Почему глава Центра по предупреждению пыток не разбирается с такими вопросами?".

Бывший премьер-министр О. Бабанов сразу же эти слова объявил клеветой. "Во-первых, я не знаю эту Турдубаеву и ни разу не слышал, - сказал он журналистам. - Во-вторых, у меня нет строительного бизнеса, я им не занимаюсь. В-третьих, я с большим сожалением увидел, что депутат Ирина Карамушкина, с который мы вместе были социал-демократами и знаем друг друга очень хорошо, так безответственно заявила об этом… Я устал от этих всех обвинений в рейдерстве и всякого рода слухов. Я никого никогда в суд не отдавал, но меня всё это уже достало", - заключил Бабанов, сообщив о своём намерении подать против Карамушкиной иск на 5 миллионов сомов.

И подал - впервые, по словам Бабанова, в его жизни. Для этого дебюта, что примечательно, Омурбек Токтогулович выбрал обидчицу, не пользующуюся особой поддержкой власти, несмотря даже на принадлежность к всемогущей, казалось бы, СДПК. После этого Ирина Карамушкина в своём обращении, опубликованном в одном из СМИ, публично принесла извинения Бабанову. Тот, однако, свой иск так и не отозвал. И в декабре 2015 года председатель Свердловского районного суда Бишкека Эльвира Джаркеева, лично рассматривавшая это гражданское дело, признала сведения, распространённые депутатом И. Карамушкиной на заседании парламента, не соответствующими действительности. И частично удовлетворила иск, взыскав с ответчицы двадцатую часть того, что требовал истец Бабанов - четверть миллиона сомов.

Без всякого успеха Ирина Карамушкина обращалась в Совет судей республики с просьбой проверить качество работы судьи Э. Джаркеевой, которую она обвинила в нарушении Конституции КР, согласно которой "депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за высказанные им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в ЖК". "В ходе моей депутатской деятельности у меня были и жёстче выступления, особенно при бакиевских "головорезах", но я была защищена его величеством Законом!", - резюмировала Карамушкина.

Что заставило депутата И. Карамушкину вернуться к этой истории спустя год? Этот вопрос мы задали ей по телефону.

- На днях решение судьи Джаркеевой оставил в силе Бишкекский городской суд, - сказала Ирина Юрьевна. - Весь этот год дело тянулось. Наши адвокаты уже договаривались о том, чтобы пойти на мировую. Я, в принципе, была согласна, но проект мирового соглашения истца меня не устраивал: он требовал от меня новых извинений и покаяния. Я же доказывала, что выступала в соответствии с законом о статусе депутата и не ставила цель кого-то оскорбить, а передала слова женщины, которая ко мне как к депутату обратилась. Тогда этот человек отказался от мировой, - осторожно объяснила Карамушкина, не называя ничьих имён.

- Когда к вам обратилась заключённая Турдубаева?

- Она писала обращения всем депутатам ещё в 2009 году, когда мы ещё в четвёртом созыве Жогорку Кенеша работали. Просила, чтобы кто-нибудь досконально разобрался с её делом. Получилось так, что стала разбираться только я. И уже в новом созыве она вновь обратилась ко мне. Я её посещала и в СИЗО, и в женской колонии в селе Степное. Мне захотелось понять, почему никто не хочет взяться за это дело. Меня упрекали: "Зачем ты возишься с этой аферисткой?". Но если она аферистка, то вместе с ней ещё человек десять мужчин должны сидеть - таких же аферистов. Почему они оказались на свободе?

- Недавно в очередном своём обращении в соцсетях Турдубаева обвинила в захвате своего бизнеса теперь уже бывшего генпрокурора Аиду Салянову и её мужа…

- Об этом она и мне намекала, но боялась открыто говорить, пока Салянова была генпрокурором. Считаю, что всю эту информацию нужно проверить.

- Скажите, а почему сейчас вы не называете Омурбека Бабанова по фамилии? Только "один гражданин", "этот человек", "истец"…

- Приходится страховаться… Мне, думаю, теперь вообще придётся брать пример с других депутатов, которые сидят молча, по громким делам никогда не выступают. Раньше, как помните, я выступала часто, думала, что закон меня защищает. Как только меня не оскорбляли, не унижали, не проклинали! Но теперь создан ещё и юридический прецедент - депутат может быть наказан. Честно говоря, я рассчитывала на объективность Бишкекского городского суда - ведь там в коллегии трое судей, в том числе вполне разумных. Но его решение меня просто убило. По словам моих адвокатов, суд даже не выслушал все их доводы - адвокатов прервали и вынесли решение. Поэтому я и выступила в парламенте - меня просто загнали в угол, я вынуждена защищаться. Ведь меня никто не защитил.

- Сумму на вас, конечно, повесили солидную…

- Я так и не поняла, как они в суде считают… Если помните, я два года судилась с одним изданием и журналисткой, которые на своём сайте 22 раза (!) обвинили меня в том, что я находилась в машине моего водителя, совершившего ДТП. В суде я доказала, что в машине меня не было, что они обманывают миллион своих пользователей, которые из-за этого обмана тоже меня унижали, оскорбляли - чего только про меня тогда не писали! Но суд оценил мои честь и достоинство всего лишь в 5 тысяч сомов, которые я сразу перечислила в семейный детский дом для детей-инвалидов. А здесь - 280 тысяч сомов…

- У вас такие деньги есть?

- Нет, конечно, откуда?! Я бюджетник, живу только на депутатскую зарплату. Никакого бизнеса у меня нет и не было. Поэтому я и была вынуждена хоть как-то защититься от человека, который со своими миллионами вцепился в меня мёртвой хваткой и уже два года не отпускает (другой бы давно уже рукой махнул: "Да что с неё взять?"). Поэтому я предупредила его почитателей: смотрите, кто идёт во власть, - заключила Ирина Карамушкина.

Не будем сейчас делать выводов о том, кто прав, а кто не прав в этой истории. Заметим лишь, что двойные и тройные стандарты судов Кыргызстана, в самом деле, не удивлять не могут.

Ну а будущему кандидату в президенты КР Омурбеку Бабанову эта сомнительная "победа" политических очков в предвыборную "копилку" вряд ли прибавит.

Олег ЖУК Вперёд > Добавить комментарий