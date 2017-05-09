президент Атамбаев: "Фашизм побеждён усилиями многих народов мира"

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С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы
Российский лидер поблагодарил ветеранов, проживающих в Кыргызстане, и пожелал им долголетия.Подробнее...
Россия списала Кыргызстану все долги
Россия списала Кыргызстану оставшийся долг по кредитам в размере 240 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.Подробнее...
как Бишкек будет праздновать День Победы
В честь празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице Кыргызстана готовится ряд праздничных мероприятий.Подробнее...
Мы помним вас!
В Доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка «Мы помним вас!», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Подробнее...
землетрясение
произошло на юге Кыргызстана.Подробнее...
Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов
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"Кентавр" завоевал главный приз кинофестиваля в Бельгии
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учёные обещают:
разрушительных землетрясений в этом году в Кыргызстане не будет.Подробнее...
в Бишкеке появилась большая шахматная доска
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с оружейного склада в Бишкеке похищено оружие
Об этом сообщило ГУВД столицы в понедельник, 1 мая.Подробнее...
в Узгенском районе сошёл ещё один оползень
Людей успели переселить.Подробнее...
президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока
Об этом Алмазбек Атамбаев заявил во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии «Инфоком».Подробнее...
В Кыргызстане произошла трагедия
Рано утром 29 апреля в селе Аюу сошел оползень. Под завалами земли остались 24 человека.
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есть закон о защите от семейного насилия
Президент Кыргызстана Атамбаев подписал законы «Об охране и защите от семейного насилия» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия», сообщает 28 апреля его пресс-служба.Подробнее...
следствие в отношении Р.Тологонова завершено
ГКНБ КР завершил следствие по уголовному делу по факту мародёрства в отношении экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова.Подробнее...
только 6 из 166 госкомпаний приносят государству прибыль
В 2016 году дивиденды от государственных предприятий и акционерных обществ с долей участия государства составили 2 млрд 284 млн сомов.Подробнее...
Крушение «Боинга»:
пострадавшим перечислили деньги со спецсчета МЧС.Подробнее...
президент Украины уволил посла республики в Кыргызстане
Пётр Порошенко подписал указ об увольнении Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане. Об этом сообщили украинские СМИ.Подробнее...
Бишкек готовится ко Дню Победы
В этом году в столице Кыргызстана планируется участие от 20 до 30 тысяч человек в акции «Бессмертный полк».Подробнее...
Покупай Кыргызское!
В Кыргызстане пройдет выставка-ярмарка и парад отечественных производителей.Подробнее...
Европейский союз
заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане.Подробнее...
последний звонок: торжественно и скромно
В Кыргызстане вновь запретили проводить последний звонок в кафе и ресторанах.Подробнее...
дожди, похолодание, местами заморозки...
По Кыргызстану с 27 апреля по 1 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные.Подробнее...
США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ
Провозглашённая президентом США Дональдом Трампом политика America first ("Америка прежде всего") предполагает сокращение помощи развивающимся странам по линии USAID.Подробнее...
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
National Geographic.
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президент Атамбаев: "Фашизм побеждён усилиями многих народов мира"
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в Бишкеке на митинге-реквиеме, посвящённом 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Президент выступил с речью: