МЫКОЛУ ДОРОШЕНКО ВЕРНУЛИ ДОМОЙ Подробности Политика Кыргызстана 10.05.2017 10:45 Просмотров: 59

Скандального украинского посла в Кыргызстане неожиданно сняли с должности. Местные энпэошники провожали его слезами и возгласами: "Слава Украине!".

"Президент Украины принял решение завершить мою миссию в Кыргызской Республике. Благодарен всем за сотрудничество и поддержку Украины. В надежде на лучшее, ваш Мыкола Дорошенко", - такими словами теперь уже экс-посол на своей странице в "Фейсбуке" сообщил эту неожиданную новость. Никак не объяснив её причину.

Указ П. Порошенко был подписан и опубликован на сайте президента Украины 26 апреля. "Освободить Дорошенко Николая Петровича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике", - гласил он в переводе на русский язык. Отчего, почему - об этом тоже ни слова. До окончания срока "кыргызской командировки" Дорошенко было, заметим, ещё далеко - всё тот же президент Порошенко назначил его послом в КР меньше двух лет назад - в июне 2015 года.

Словом, причина ДОСРОЧНОГО возвращения Мыколы Дорошенко на родину пока остаётся загадкой. Указ Порошенко об отставке Дорошенко:

фото с сайта президента Украины.

По любопытному совпадению, за две недели до указа П. Порошенко - 12 апреля - наша газета посвятила украинскому послу публикацию под заголовком "Украина давит на Кыргызстан… А посол Дорошенко перешёл все границы дозволенного!". Честно говоря, никогда за 25 с лишним лет издания газеты "Дело №…" мы не выражались столь резко в адрес посла иностранного государства в Кыргызстане. Поскольку ещё ни один иностранный посол не вёл в Кыргызстане себя ТАК, как Мыкола Дорошенко. То есть весьма, мягко говоря, недипломатично и даже разнузданно.

Он, напомним, развернул самую настоящую публичную травлю кыргызских законодателей - депутатов Жогорку Кенеша Марата Аманкулова (бывшего председателя Бишкекского горкенеша, ныне главу парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству) и Ирины Карамушкиной. За то, что эти два депутата в составе международной делегации политиков из нескольких стран посетили Крым. Посещать который без разрешения официального Киева украинские власти давно уже и без особого успеха пытаются запретить гражданам всего мира, включая собственных.

Не ограничившись выражением Министерству иностранных дел КР протеста по поводу этого визита, украинский посол Дорошенко стал публично (через тот же "Фейсбук") отчитывать представителей законодательной ветви власти Кыргызcтана. Стал высокомерно поучать их, словно нашкодивших детей. Стал откровенно хамить им. И даже стал им угрожать - привлечением к уголовной ответственности по украинским (?) законам. Попутно он стал разжигать в Кыргызстане антироссийский психоз, запугивая кыргызстанцев оккупацией со стороны России. (Такого откровенного шантажа и стравливания народов себе не позволяли даже дипломаты из США - главного геополитического противника России.)

В прошлом году посол Дорошенко точно так же угрожал кыргызстанцам, которые посмеют поехать в Крым на заработки - крымские отели готовы были принять на работу около 500 наших граждан. Запугивание - как отдельных граждан, так и целой страны - были своеобразным стилем "укрепления сотрудничества" посла Дорошенко.

Весьма любопытным оказался и круг общения Мыколы Дорошенко. Судя по фотоснимкам, которые он регулярно выкладывал во всё том же "Фейсбуке" (такой вот "фейсбучный" посол), его постоянными гостями была публика весьма специфическая - самые горластые местные оппозиционеры, гей-активисты, призывающие легализовать в Кыргызстане однополые браки, наконец, просто почитатели украинского фашиста Степана Бандеры. Складывалось впечатление, что посольство Украины в Бишкеке с лёгкой руки посла Дорошенко превратилось в какой-то штаб, какой-то координационный центр местной "бандеровщины".

Стало ли всё это причиной досрочной отставки посла Дорошенко? Смекнули ли в Киеве, что Мыкола Петрович явно увлёкся и начал перегибать палку? Кто знает… Но весьма любопытной оказалась реакция на эту отставку тех, кого уже снятый с должности Дорошенко в прощальном послании благодарил за сотрудничество.

Те, кто аплодисментами и воплями восторга встречал, по сути, унижение послом Дорошенко Кыргызстана (притом что на каждом шагу эти люди кричат о своём патриотизме), теперь встретили его отставку чуть ли не рыданиями.

"Очень жаль. Вы были лучшим послом не только Украины, а всего дипломатического корпуса в Кыргызстане", - написал в "Фейсбуке" оппозиционер Равшан Жээнбеков.

"Вы были лучшим послом - примером для других", - вторил ему небезызвестный правозащитник и гей-активист Дмитрий Кабак (несколько последних лет отсиживавшийся в Киеве, но после отставки Дорошенко вдруг появившийся в Бишкеке. Зачем - тема отдельная).

"Как жаль, что ваша миссия завершилась. Огромное спасибо за укрепление дружбы между нашими народами, за развитие наших культурных связей, за вдохновение, искренность, мудрость и теплоту!" - прочувственно написала местная энпэошница Айнура Чолпонкулова, завершив свой комментарий так: "Слава Украине!".

Бурул Макенбаева, ещё одна энпэошница: "Самый лучший посол, которого я видела за всю свою жизнь! Я никогда не забуду вас, господин посол. Слава Украине!" - подхватила известный лозунг украинских националистов и гражданка КР Б. Макенбаева.

Больше всего, похоже, оплакивала отставку Дорошенко давным-давно проживающая в Нью-Йорке двоюродная сестра Феликса Кулова Анара Мамбетова-Финкельштейн (порой видящая - это её собственное признание - сладкие сны про то, что Кыргызстан стал протекторатом США). "Вы человек редкой порядочности, ума и культуры. Спасибо, что были у НАС послом", - написала она, явно что-то перепутав: не был никогда Дорошенко послом Украины в Америке. Чьей гражданкой А. Мамбетова-Финкельштейн является.

Смех смехом, но этот прощальный хор выявил любопытную тенденцию. Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни в глазах местных энпэошников, получается, уже не "самый лучший посол". Притом что все они кормятся из американских рук. Или уже нет? Не превращается ли в главный подрывной центр в Кыргызстане посольство Украины?

Артур ИСАЕВ у страха глаза велики КЫРГЫЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ

НЕ ВПУСТИЛИ НА УКРАИНУ Заподозрив, что они - "сепаратисты-боевики".

Пограничники Украины не пропустили в страну 8 иностранных граждан. Как сообщила 2 мая пресс-служба Государственной погранслужбы Украины, эти иностранцы, в числе которых были 4 гражданина Кыргызстана, 3 гражданина Беларуси и 1 гражданин России, направлялись в Одессу на спортивные соревнования. Кыргызстанцы и белорусы прилетели авиарейсом Минск-Одесса, а россиянин прибыл из Дубая в Борисполь (главный аэропорт Киева).

"Правоохранители Украины установили, что эти лица прибыли по приглашению общественной организации, которая ранее предположительно привлекала в своё время боевиков на Куликово поле в Одессе, также участвовавших в попытках силового захвата зданий государственных органов власти", - говорится в сообщении ГПС Украины.

Всех задержанных отослали обратными рейсами.

Куликово поле - площадь в Одессе, где весной 2014 года проходил митинг противников националистического госпереворота на Украине. 2 мая 2014 года боевики-националисты разгромили их лагерь, а укрывшихся в одесском Доме профсоюзов людей сожгли заживо. По официальной версии, погибли 48 человек. Накануне третьей годовщины "одесской Хатыни" украинские власти стянули в город силы безопасности и войска, опасаясь бунта.

Позже выяснилось, что спортсмены из Кыргызстана (как и их коллеги из Беларуси и Дагестана) должны были принять участие в Кубке по профессиональному панкратиону Golden Mongoose в Одессе, на который съехались именитые спортсмены из стран Европы и СНГ. Эти соревнования на протяжении восьми лет проводятся президентом Федерации грэпплинга (вид спортивного единоборства) Украины Магомедом Магдиевым, Федерацией панкратиона Одесской области и общественной организацией "Мангуст". "Мы очень надеемся, - так прокомментировал скандал с пограничниками Магдиев, - что в дальнейшем таких проблем не возникнет". По его словам, ни один из спортсменов не входил в список лиц, которым запрещён въезд на территорию Украины, и до сих пор не удаётся получить объяснений относительно того, почему три делегации не впустили в страну.

Между тем сопровождавший дагестанскую команду Абдулмагомед Магдиев рассказал, что в личной беседе представители украинских силовых структур объяснили причину запрета спортсменов на въезд в Украину так: запрет был связан с опасениями, что спортсмены могут принять участие в антиправительственных акциях, посвящённых годовщине трагедии в Одессе.

Фамилии кыргызстанских спортсменов, оказавшихся в числе "подозреваемых", пока не известны.



На фото: соревнования в Одессе, на которые не пустили кыргызстанцев. Вперёд > Добавить комментарий