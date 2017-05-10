Страсти на информационном фронте КР: ЗАПАДНИКИ ОТБИЛИСЬ. ПОД УДАР ПОПАЛИ КАЗАХИ

Подробности Политика Кыргызстана 10.05.2017 11:13 Просмотров: 34

Недавно Жогорку Кенеш принял законопроект "О внесении изменений в Закон КР "О средствах массовой информации". Главная его "фишка" - попытка отсечь от контроля за СМИ Кыргызстана иностранцев.

Именно эта "фишка" стала в своё время причиной бурных протестов - в основном со стороны местных грантополучателей.



Инициаторами законопроекта, который был внесён в парламент ещё в июне прошлого года, выступили два депутата от правящей коалиции - члены фракции СДПК Кожобек Рыспаев и Искендер Матраимов и два депутата от парламентской оппозиции - члены фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов и Таабылды Тиллаев.



Необходимость внести поправки в закон "О СМИ", остававшийся неизменным с 1993 года, они объяснили так:



"Существующее законодательство о СМИ принято в начале 90-х годов XX века, на заре суверенитета, и было призвано "сломать" всякую цензуру, - говорилось в справке-обосновании к законопроекту. - Однако под видом борьбы с цензурой в закон не были включены крайне необходимые нормы, регулирующие безопасность информационного пространства страны, общепризнанные нормы международного права в области свободы слова и распространения информации. Например, в законе о СМИ не установлены ограничения для учредителей иностранного происхождения, хотя любое другое государство устанавливает хотя бы минимальные условия и ограничения, вытекающие из необходимости защиты суверенитета и безопасности государства".



Примеры подобных ограничений, отметили депутаты, существуют во многих странах мира. Так, в России учредителями теле- и радиоканалов не вправе выступать иностранное юридическое лицо или российская компания, доля иностранного участия в уставном капитале которой превышает 50 процентов. В Казахстане иностранным физическим и юридическим лицам, а также лицам без гражданства запрещается владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять более 20 процентами акций юридического лица-собственника СМИ. В США иностранные граждане могут контролировать не более 25 процентов акций телевизионных каналов и радиостанций, а в Австралии - не более 30 процентов. Во Франции участие в СМИ представителей стран, не являющихся членами ЕС, ограничено 20 процентами. В Японии зарубежные компании ограничены также 20 процентами в основных вещательных каналах.



В Кыргызстане законодатели предложили запретить "иностранным физическим и юридическим лицам, лицам без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций (долей) юридического лица - собственника средства массовой информации". Кроме того, в своём законопроекте четыре депутата предусмотрели, что кыргызстанские СМИ не вправе получать от иностранцев, а также организаций с иностранным участием, зарегистрированных в Кыргызстане, финансовую помощь в размере, превышающем те же 20 процентов от годового объёма финансирования.



Едва появившись на свет, законопроект вызвал волну негодования и протестов. По своему шуму она почти не уступала той волне, которая в своё время бурлила вокруг "закона об иностранных агентах", так и похороненного в стенах парламента. Этот шум оставлял такое ощущение, что СМИ и журналисты Кыргызстана настолько зависят от иностранного капитала (или иностранцы настолько плотно засели в управлении средствами массовой информации КР), что теперь, когда иностранное участие будет ограничено, кыргызстанскую журналистику ждут массовое банкротство и массовые увольнения.



Впрочем, при более внимательном рассмотрении в этом скандале очерчивался чёткий круг, так сказать, заинтересованных лиц.



Во-первых, разумеется, шумели местные энпэошники-правозащитники. Они сразу же объявили поправки в закон о СМИ "наступлением на свободу слова" - что, впрочем, стало уже привычным.



Во-вторых, возбудились представители так называемых "независимых СМИ", давно и прочно сидящие на иностранных грантах. Скажем, Нарынбек Идинов (он же Нарын Айып) - соучредитель интернет-портала "Zanoza.kg", имеющий недвижимость и бизнес в Чехии (где он в своё время работал редактором кыргызской службы радио "Свобода", а также издавал русскоязычную газету) - посвятил законопроекту с десяток зубодробительных публикаций.



В одной из них (озаглавленной "Новый закон о СМИ: возвращение в совок") Нарын Айып, в частности, писал: "Нет никаких достоверных данных о том, что от СМИ, созданных с иностранным участием, действительно исходит какая бы то ни было угроза национальной безопасности Кыргызстана. Если бы такие исследования были кем-то проведены, в первую очередь нужно было обратить внимание на влияние свободного распространения в Кыргызстане продукции российских телеканалов, агентств, газет и радио".



Переведя таким образом стрелки на российские СМИ - как на главную угрозу национальной безопасности Кыргызстана, - Н. Айып пафосно вопрошал: "Почему информационное поле государства должно быть захвачено одной-единственной другой страной? Почему вся внешняя политика страны должна быть подчинена этому единственному стратегическому партнёру?".



В этом же духе высказывались и все местные энпэошники-грантополучатели. В своих петициях они старательно подчёркивали (точь-в-точь, как в ситуации с "законом об иностранных агентах"), что "законопроект скопирован с российского" (а вовсе, скажем, не с американского, казахстанского, австралийского или японского законов), и называли его "играми по сужению кыргызскоязычного информационного пространства в угоду чужих интересов". Чьих - понятно, опять же российских.



Ну и, разумеется, против поправок к "Закону о СМИ" выступили международные организации. Например, ОБСЕ, которая, их проанализировав, заявила: "В таком виде предлагаемый законопроект рекомендуется отклонить".



Словом, весь этот шум в очередной раз подтвердил давно очевидную истину - местные энпэошники-правозащитники защищают не столько какую-то абстрактную свободу слова, сколько вполне конкретные интересы Запада, являясь таким образом "солдатами" геополитической борьбы. Что любопытно, в новых поправках к "закону о СМИ" они увидели угрозу именно своим интересам. Притом что в самом законопроекте никоим образом не отражались какие-либо геополитические симпатии или антипатии его авторов - речь шла об иностранцах и всё.



Скандал наглядно показал, кто в основном вкладывает деньги в кыргызстанские СМИ (и деньги огромные - прямо-таки формирующие бюджет этих СМИ) - ЗАПАД. Ибо, скажем, та же Россия за всей этой шумихой наблюдала равнодушно. Что явно означало - на проведение здесь своей политики и улучшение своего имиджа Москва на самом деле особо не тратится и в будущем тратиться не намерена. "И так сойдёт", - видимо, считают беззаботные московские стратеги.



Было очевидно, что противники законопроекта в первую очередь испугались за судьбу радио "Азаттык". Что неудивительно. По данным Минюста КР, у учреждения "Азаттык медиа" (так это СМИ официально именуется в учредительных документах), зарегистрированного 30 марта 2005 года, - один-единственный учредитель. И этот учредитель иностранный - "Корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", финансируемая Конгрессом США.

У "Азаттыка" - один-единственный учредитель. Иностранный, финансируемый Конгрессом США.

Для спасения этой радиостанции от перерегистрации энпэошники выводили к зданию Жогорку Кенеша немолодых активистов.



Именно на спасение "Азаттыка" и были брошены основные силы противников законопроекта - в поддержку этого СМИ активисты-энпэошники подписывали петиции, устраивали пикеты перед зданием парламента. Давление это привело к тому, что даже депутаты-инициаторы законопроекта, напугавшись, стали наперебой признаваться в любви к "Азаттыку". И заверять противников поправок, что "Азаттык" они вовсе и не имели в виду, а имели, дескать, в виду только лишь… телевидение.





Оправдание отдавало лукавством - речь в законопроекте шла обо всех СМИ, в том числе об их интернет-версиях.



В итоге, когда дело дошло до принятия законопроекта парламентом в третьем чтении (а это случилось на днях), формулировка поправки об учредительстве СМИ изменилась следующим образом: "В сфере телевизионного вещания СМИ могут быть учреждены и осуществлять свою деятельность только в случае принадлежности гражданам КР и (или) юридическим лицам, не имеющим иностранного участия не менее 65 процентов акций (долей) в уставном капитале юридического лица-собственника СМИ, осуществляющего телевизионное вещание (телевизионной организации)". Эта громоздкая формулировка означает: иностранцам отныне разрешено владеть не более 35 процентами местных телеканалов (о других СМИ речь не идёт). Запрет же на финансирование СМИ иностранцами депутаты убрали.



За эту поправку проголосовали 104 из 105 депутатов Жогорку Кенеша. Против же только один - член фракции "Ата Мекен" Аида Салянова. Что именно ей не понравилось - остаётся лишь гадать.



Судя по равнодушному молчанию, коим встретили это событие вышеупомянутые "западники", иностранное участие как гарантия свободы слова на местных телеканалах их волнует мало. Главное - "Азаттык" спасён. От перерегистрации на чисто кыргызстанских собственников.



Кто же теперь подпадёт под действие поправок к Закону "О СМИ"? Нам удалось отыскать лишь один мало-мальски заметный телеканал с иностранным участием - НБТ.



По данным Минюста КР, учредителем ОсОО "Частная независимая телекомпания "Независимое Бишкекское Телевидение (НБТ)" является ОсОО "Медиа Холдинг "Алатау", зарегистрированное в Бишкеке в 2006 году и занимающееся "консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления". В свою очередь учредителями этой компании является одноимённая казахстанская рекламная компания, а также физическое лицо Ержан Байтасов - гражданин Казахстана. В самом Казахстане куда более известен его брат Арманжан Байтасов - мультимиллионер, входящий в список 50 самых богатых людей республики (в 2015 году его активы оценивались в 97 миллионов долларов), медиамагнат, владелец медиа-холдинга "Тан Медиа". Что любопытно, в Казахстане во всех публикациях об этом бизнесмене в числе его активов обязательно называют и… бишкекский телеканал НБТ. Что, видимо, можно считать признанием - фактическим владельцем "Независимого бишкекского телевидения" является именно он - магнат Арманжан Байтасов.

Ержан Байтасов - официальный учредитель бишкекского телеканала НБТ.

А это, судя по всему, владелец фактический - казахстанский мультимиллионер Арманжан Байтасов.



Кстати, именно представитель НБТ на итоговой пресс-конференции президента Кыргызстана в декабре прошлого года задал Алмазбеку Атамбаеву вопрос, касающийся готовящихся поправок к Закону "О СМИ". Как, дескать, частные СМИ, имеющие иностранных учредителей, могут подрывать государственные устои? Они ведь всего лишь объективно подают информацию…



"Я знаю - у вас учредитель из Казахстана, - понял намёк Атамбаев. - Я ни разу не слышал, чтобы вы критиковали власть Казахстана. Попробуйте, покритикуйте Назарбаева - я тогда вам поверю. Если найдёте на НБТ передачу, где поливают президента Казахстана так же, как президента Кыргызстана, я сниму - ну, не шляпу, калпак. Любая страна должна защищать своё информационное пространство. В том же Казахстане мощно эта защита поставлена. Там вы не найдёте канала, который поливал бы Казахстан и хвалил Кыргызстан. Но и вы относитесь к нам как к стране, которая будет защищать своё пространство", - заключил Атамбаев. Тем самым обозначив ещё одну страну, от которой власти Кыргызстана намерены защищаться на информационном "фронте" - Казахстан.



История принятия этих поправок в очередной раз высветила две проблемы.



Первая - бытующая у нас весьма своеобразная трактовка понятия "независимые СМИ". От кого же они независимы? От властей Кыргызстана? А от властей других стран? А от иностранных бизнесменов, явно не просто так вкладывающих деньги в то, чтобы влиять на кыргызстанское общественное мнение…



Проблема вторая - самим властям Кыргызстана на развитие отечественных СМИ, в общем-то, начихать. Это дело они отдали на откуп иностранцам. Спохватываются власти, лишь когда начинают ощущать опасность от этого перекоса. Но действовать пытаются одним лишь методом - запретом. Проявляя даже при этом непоследовательность и нерешительность.



Олег ЖУК