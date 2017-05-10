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ПРОЦВЕТАНИЕ ПО-АЗИАТСКИ: О "ДЕМОКРАТИИ" ЗАБУДЬ!

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Политика Кыргызстана
10.05.2017 11:35
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В самом ли деле кыргызстанские мечтатели готовы жить так же,


как сингапурцы или южнокорейцы?

 


Самое любимое занятие человечества - вовсе не потребление, как принято думать. С куда большим рвением оно сочиняет и тиражирует мифы о себе и мире, в котором живёт. С появлением социальных сетей процесс мифотворчества значительно продвинулся. Естественно, коснулось это мифотворчество и Кыргызстана. Причём эти мифы у нас - устойчивы едва ли не до патологичности.


По социальным сетям особенно хорошо видно, какими мифами заражены многие кыргызстанцы - и представители так называемой элиты, и рядовые граждане. Нынешнюю ситуацию в Кыргызстане они всячески ругают (нередко - вполне заслуженно), но называют её при этом "откатом от демократии к диктатуре". И мечтают о другой жизни. Какой? Да вот, например, как в Сингапуре и Южной Корее - этих "азиатских тигров" наши доморощенные мечтатели-либералы в качестве успешных демократических примеров приводят чаще всего. Мало того - ещё и предлагают сделать всё в Кыргызстане "как у них".


А как у них? Попробуем разобраться…



СИНГАПУРСКАЯ  ИСТОРИЯ:

 

ИЗ  ТРЕТЬЕГО  МИРА…  КУДА?


Начнём с Сингапура. Как он разбогател - тема насквозь криминальная,  из серии "Слабонервных просим удалиться". Что касается собственно демократии,  то о том, как с ней обстоят дела в Сингапуре,  очень ярко рассказал не какой-то там пропагандист-"запутинец" или коммунистический автор,  а британский журналист Джон Кампфнер. У него есть книга "Свобода на продажу. Как мы разбогатели и лишились независимости". Первая её глава посвящена как раз Сингапуру.


Кампфнер пишет: "Партия народного действия (её лидером был Ли Гуанъяо,  более известный,  как Ли Куан Ю) находится у власти с 1959 года. В настоящее время она занимает 82 из 84 мест в парламенте,  несмотря на то, что на последних выборах, прошедших в мае 2006 года, она получила всего 67 процентов голосов. Даже минимальные демократические процедуры были "модифицированы" в интересах партии Ли. Округа, в которых значительная часть избирателей голосует за оппозиционных кандидатов,  к следующим выборам обычно перекраивают так, чтобы они относились к уже занятым местам в парламенте. Когда избиратели отдают голоса за "неправильного" кандидата,  им различными способами напоминают о том,  что они совершили ошибку".


Кампфнер сообщает о сингапурском районе Потонг-Пасир, где не работает станция метро. Официально - по техническим причинам. Неофициально же её не открывают потому,  что этот район давно голосует за оппозицию правящей партии ПНД. Представим себе на минутку,  что жители бишкекского микрорайона "Аламедин-1" проголосовали бы на последних выборах в Жогорку Кенеш против СДПК - и туда после этого внезапно перестал бы ходить общественный транспорт.


Можно ли в Сингапуре предаваться любимой забаве наших оппозиционеров - митингам? Можно, но - строго по инструкции на знаке "Уголка ораторов", который с 2001 года расположен на лужайке возле городского совета Сингапура. Перед выступлением необходимо зарегистрироваться в ближайшем отделении полиции, заполнить соответствующие бланки и дождаться разрешения. Если власти разрешение дают,  выступление записывается и хранится шесть лет. Если сингапурца,  который однажды выступит на митинге,  обвинят в клевете или он вдруг окажется стороной судебного разбирательства по любому другому поводу,  этот текст могут использовать против него. Ораторам запрещено затрагивать любые религиозные или этнические темы и оскорблять представителей власти. Поскольку в Сингапуре,  как и везде,  законы знают не все,  их положения,  которые может нарушить оратор на митинге, указаны на том же знаке.


О других особенностях демократии по-сингапурски Кампфнер сообщает: "Считая открытую критику помехой с первых дней своего правления, он (Ли Гуанъяо) поставил СМИ под контроль двух госкомпаний: "Сингапур пресс холдингс" управляет газетами,  а "Медиакорп" руководит ТВ и радио. Выборы происходят каждые пять лет,  и оппозиционные партии теоретически могут в них участвовать. Однако любой политик или журналист,  который сделает спорное заявление о властях предержащих,  может быть арестован и обвинён в клевете. Когда такой человек потратит все деньги на судебные издержки и штрафы,  его объявят банкротом и могут посадить в тюрьму".


Славится Сингапур на весь мир и своей системой штрафов. Штраф за плевок на землю обойдётся в 500 сингапурских долларов (390 долларов США). На столько же штрафуют за курение в общественных местах и бросание мусора на пол. За несмытую в унитазе воду в общественных туалетах и в отелях штраф поменьше - 180 сингапурских долларов (около 140 долларов США). Известна история о том,  как однажды в Сингапур приехал американский подросток и разрисовал граффити стену одного из домов. Его тут же арестовали,  нанесли десять ударов ротанговой тростью по пяткам и немедленно депортировали из страны. На носилках депортировали,  понятное дело.

Что сказали бы наши правозащитники,  случись подобное в Кыргызстане с иностранным туристом? Видимо,  то же самое,  когда узнали бы,  что наша доблестная милиция вдруг принялась бы чисто по-демократическо-сингапурски лупить соотечественников пресловутой ротанговой тростью за вождение в пьяном виде либо за мелкие кражи - в общей сложности за три десятка составов преступления. Пока кыргызстанцам на сингапурский манер - демократия же! - не ввели норму о входе в Интернет только лишь по паспорту, любой желающий может посмотреть в Сети видеоролики,  где демонстрируются эти наказания. Впечатляет,  знаете ли! Как и цифра повешенных в Сингапуре за 1991-2005 годы - 420 человек. Казнили их в основном за убийства и незаконный оборот наркотиков. По количеству смертных приговоров на душу населения Сингапур - мировой лидер.


От британцев-колонизаторов Сингапур унаследовал Закон "О внутренней безопасности". Он даёт спецслужбам право производить аресты без ордера. Журналистов Сингапура держит на коротком поводке закон "О нежелательных публикациях",  а закон "Об общественных зрелищах и митингах" запрещает несанкционированные собрания,  в которых участвует более четырёх человек. К слову,  националистические выходки и разжигание религиозной ненависти,  которые практикуются среди иных пользователей кыргызского сегмента "Фейсбука" и даже в некоторых местных газетах,  в "авторитарном" Кыргызстане практически всегда сходят с рук. А  вот в "демократическом" Сингапуре даже за посты в Интернете,  где есть разжигание национализма и ненависти, сажают в тюрьму.

 

Ли  Гуанъяо,  больше  известный  как  Ли  Куан  Ю. Правил  Сингапуром  с  1959-го  по  1990  год.  Умер  в  2015  году.  
В  2004-2011  годах  занимал  должность  министра-ментора  (наставника)  в  правительстве  своего  сына  Ли  Сяньлуна.  Который  правит  Сингапуром  сейчас.  Это  к  вопросу   о  "семейном  правлении"…

За  ряд  преступлений  и  нарушений  в  Сингапуре  применяются  телесные  наказания  (в  дополнение  к  тюремному  заключению)  в  виде  ударов  ротанговыми  тростями.  Например,  за  покушение  на  убийство,  ограбление,  кражу,  изнасилование,  вандализм,  вождение в  пьяном  виде.

 


Есть ли в Сингапуре коррупция? "Глупый вопрос,  - ответит иной отечественный либерал, - конечно же,  нет". В качестве аргумента приводят слова,  которые Ли Гуанъяо (Ли Куан Ю) то ли говорил,  то ли нет: "Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что". Самые же "продвинутые" вспомнят о чиновничьей зарплате размером в 70 процентов от оклада менеджеров,  выполняющих аналогичную работу в частных фирмах.


С одной стороны,  это  вроде бы правда: рейтинги, публикуемые разными организациями,  стабильно выводят Сингапур в десятку лидеров стран с самым низким уровнем коррупции. Но тут возникает вопрос к читателю: после того, как вы узнали о сингапурском законе "О нежелательных публикациях",  у вас и вправду осталась вера в то,  что в Сингапуре нет коррупции? А ведь рейтинги коррупции в странах мира "международники" составляют  в основном  по публикациям в СМИ этих же стран.


Напоследок - в качестве своего рода "контрольного выстрела" по представлениям наших либералов и прочих правозащитников о Сингапуре, как эталоне демократии - подлинные слова о ней,  демократии,  самого Ли Гуанъяо:


"Я не считаю, что демократия - это лучшая форма правления для всех стран  и что она распространится по всему миру. Если бы это было так,  почему западные страны пытаются её  всем навязать силой? Если либеральная демократия настолько совершенна,  она и так одержит верх над всем миром - как рыночная экономика, которая определённо превосходит плановую экономику и распространяется по всему миру.


По поводу демократии у меня было много дискуссий с американцами. Они говорят: как это так получается,  что правительство Сингапура не меняется? Я отвечаю: "Но я просто выигрываю все выборы. Люди знают,  что если они проголосуют за оппозицию,  они будут жить менее благополучно. Я добиваюсь результата: я дал им честное правительство,  я дал им прогресс,  я каждый год повышаю качество образования их детей,  качество медицинского обслуживания. Мы повышаем уровень культуры,  помогаем искусству. Почему мы должны меняться?". Они говорят: вы обязаны меняться,  только тогда у вас будет демократия. Я отвечаю: "Пусть так будет у вас в Америке. И оставьте нас в покое".


Так как всё же развивается Сингапур? Благодаря демократии или всё же… вопреки ей?

 

"Уголок  оратора"  в  Сингапуре:  митинги  разрешены  только  здесь.  А  на  оборотной  стороне  знака  расписано  всё,  что  можно  и  нельзя  делать  во  время  выступлений.  Чтобы  митингующие  потом  не  говорили:  "А  мы  не  знали".

Американский  писатель  Уильям  Гибсон  назвал  Сингапур "Диснейлендом  со  смертной  казнью".  За  высокие  
штрафы и  строгие  законы  этот  город-государство  шутливо  называют  "Fine  city"  (игра  слов  в  английском  языке  -  "fine"  означает  "прекрасный"  и  "штраф").  Полный   перечень  действий,  подлежащих  наказанию  в  виде  штрафа,  исчисляется  десятками.  Некоторые  из  них  отпечатаны   на  этих  футболках,  которые  продают  в Сингапуре.  
Чтобы  потом  не  говорили:  "А  мы  не  знали".

Видеокамеры  в  Сингапуре  -  на  каждом  шагу.  Штраф   за превышение  скорости  -  5 000  сингапурских  долларов  (примерно  4 000  долларов  США).  Штраф  за  переход  дороги  в  неположенном  месте - 500  сингапурских  долларов.   Езда  на  переднем  или  заднем  сиденье  в  машине  или   такси  без  ремня  безопасности  карается  штрафом  в  500  сингапурских  долларов  с  человека.  Средняя  зарплата   в  стране  -  2-3  тысячи  сингапурских  долларов.

Курение  в  закрытых  общественных  местах,   автобусах,  лифтах,   кинотеатрах,  театрах,   в  государственных учреждениях,   ресторанах,  магазинах,  ночных  барах, караоке,  а  также   в  уличных  очередях,  состоящих  из  двух   и  более  человек,  запрещено.
Штраф  -   1 000  сингапурских   долларов.

Чтобы  завести  автомобиль  в  Сингапуре,  нужно  сначала  купить  на  специальном  аукционе  разрешение  на  10  лет. Затем  купить  сам  автомобиль,   ещё  и  заплатив  ввозную  пошлину  в  41  процент  от  стоимости  машины. И,  наконец,  заплатить  сбор  за  постановку  автомобиля  на  учёт  -  140  процентов  от  его  стоимости.

 


ЗАПРЕТНАЯ  ЛЮБОВЬ


Что же касается Республики Корея (Южной Кореи),  то и здесь можно отметить: многие из представлений наших либералов о тамошней демократии можно смело переносить в разряд мифов.


Сначала - предыстория. Несколько веков назад Корейский полуостров был разделён не на два,  как сейчас,  а на три государства: Северное,  Западное и Восточное,  которые столетиями воевали между собой. Корееведы сообщают, что этот антагонизм сохраняется до сих пор. Западное и Восточное государства находятся сейчас как раз на территории Южной Кореи. Мало того,  что запад и восток страны говорят на разных диалектах,  так и в политике существует неписаное правило: когда к власти приходит очередной президент,  он отдаёт несколько мест политикам с противоположной стороны,  но основную команду набирает из своих. К примеру,  если президент родом с востока,  то его оппозиция - с запада. Читателям это ничего не напоминает?


Строго говоря,  тому,  что мы сейчас наблюдаем в Южной Корее,  эта страна обязана не демократии,  а вполне тоталитарному по западным меркам режиму генерала Пак Чон Хи. Российский исследователь Андрей Ланьков пишет: "В 1972 году Пак Чон Хи объявил о реформе конституции,  фактически совершив переворот и превратив умеренно авторитарный режим в откровенно диктаторский с элементами культа личности. Прямые выборы президента были отменены. Отныне президента выбирала коллегия выборщиков,  которая им же и назначалась. Вдобавок на выборах 1972 и 1978 годов Пак был вообще единственным кандидатом. Впрочем,  фактической отменой президентских выборов (при сохранении выборов в парламент) дело не ограничилось,  была ужесточена цензура, а спецоперации против оппозиционных лидеров стали проводиться регулярно".  

 

Генерал-президент  Южной  Кореи  Пак  Чон  Хи. "Раскулачивал"  олигархов,  направляя  их  деньги  в экономику  страны.  Своим  экономическим  процветанием  Южная  Корея  обязана  его  диктатуре.

 


А теперь представим на мгновение следующую картину: вызывает к себе президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев какого-нибудь богатого бизнесмена и говорит ему: "С сегодняшнего дня ты будешь вкладывать деньги в промышленность,  и это не обсуждается". Абсурд? А  вот Пак Чон Хи поступал именно так - он диктовал своим бизнесменам,  в какие отрасли им нужно вкладывать деньги.


"Решающую роль в экономике, - пишет А. Ланьков, - стали играть концерны "чеболь" - огромные многопрофильные фирмы, как правило, без чёткой специализации, то есть выпускающие всё - от швейных машин до компьютеров,  от стального проката до микросхем. Правительство отбирало бизнесменов,  умевших работать на перспективу,  и предоставляло их компаниям режим наибольшего благоприятствования. Олигархов в Южной Корее фактически назначали". Всё это тоже как-то плохо вяжется с демократическими нормами,  принятыми,  если верить нашим либералам,  везде.

Именно из-за того,  что Пак Чон Хи тратил деньги олигархов не на себя,  а на экономику страны, его в Южной Корее почитают до сих пор. Старшая дочь генерала-президента Пак Кын Хе с 2013 года также была президентом страны,  пока 10 марта этого года ей не объявили импичмент,  а через 20 дней - и вовсе не арестовали. Обвинения серьёзные - взяточничество, злоупотребление властью, а также передача секретной информации людям,  не являвшимся госслужащими. Впрочем, её отец-диктатор закончил свою карьеру ещё хуже - его застрелил начальник разведки Южной Кореи Ким Джэ Гю.


Кое-какие послабления для народа на закате власти военных диктаторов-президентов Южной Кореи - Пак Чон Хи,  Чон Ду Хвана и Ро Дэ У - всё же произошли. Но и в наши дни ситуация с демократией и правами человека в этой стране - немногим лучше,  чем было при них.


Статистика Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2014 год сообщала,  что средний южнокореец работал 2124 часа в год - больше любого другого гражданина индустриализированной страны. Для сравнения: по производственному календарю этого года кыргызстанец,  работающий по 40-часовому недельному графику,  будет работать 1968 часов в год,  а по 36-часовому - всего лишь 1770 часов.


Что касается реальной продолжительности среднестатистического отпуска,  то он в Южной Корее составляет всего лишь 3-4 дня. Это - при официально разрешённом МАКСИМУМЕ в 10 дней.

 

Средний  южнокореец  работает  больше  гражданина  любой  индустриализированной  страны.  Официальный  трудовой  отпуск  -  10  дней.  Фактический  -  3-4  дня.

 


На социальные расходы,  включая пенсии,  Южная Корея тратит всего лишь 10,4 процента своего ВВП. В то время как в среднем по ОЭСР (куда входят 35 стран мира, в том числе из азиатского региона - Южная Корея, Япония и Турция) этот показатель составляет 22,1 процента,  а в Европе приближается к 30 процентам. В этом плане, кстати,  Кыргызстан уже живёт почти как Южная Корея - в прошлом году у нас потратили на "социалку" примерно 6 процентов,  а в 2017 году планируют потратить чуть меньше 10 процентов ВВП. Чем же вы недовольны,  господа мечтатели?


Самое интересное - взаимоотношения Южной Кореи с КНДР (Северной Кореей). Определяет их "Закон о государственной безопасности" (ЗГБ),  принятый в 1948 году. За свою историю он пережил 11 поправок,  но никто даже не пытался его отменить - ни военные,  ни гражданские президенты республики. Вообще-то для власть имущих это вполне оправданно - ЗГБ позволяет любые проявления протеста трактовать как подрывную работу соседней КНДР. Впрочем,  по нормам ЗГБ Северная Корея - не государство,  а "антигосударственная организация". Отметим: так власти Южной Кореи называют государство-член ООН,  которое имеет дипломатические отношения со 161 государством мира. Согласно этому закону,  нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын должен быть либо казнён,  либо отправлен в тюрьму пожизненно.


Для гражданина Южной Кореи поехать в Корею Северную - большая проблема. Такая поездка, совершённая без разрешения властей, карается тюремным заключением до 10 лет. Организация же такого путешествия - верный способ получить до 7 лет тюрьмы. Если публично похвалить КНДР,  тоже можно получить свой "семерик". Столько же дают за "попытку пропаганды в целях изменения государственного строя". За недонесение о таких преступлениях дают 5 лет. Известно,  что в 2008 году по ЗГБ было возбуждено 46 уголовных дел,  а вот в 2010  - уже 97.


Характерен случай с сеульским профессором Кан Чон Гу, который в 2005 году написал статью,  где назвал нападение КНДР на Южную Корею,  совершённое за 55 лет (!) до этого - в 1950 году,  - попыткой "объединительной войны". Мало того - указал,  что если бы в войну не вмешались на стороне Южной Кореи США,  то Север победил бы за несколько недель и больших жертв не было бы. Сильно "кошмарить" профессора на стали - дали 3 года условно и 2 года поражения в правах.


Можно вспомнить 23-летнего южнокорейского фотографа Пак Чон Гына,  который вёл микроблог в "Твиттере" о Северной Корее. Время от времени он переписывал в блог твиты официального северокорейского сайта. Пак вовсе не любил КНДР - это была своеобразная форма сарказма. Но власти Южной Кореи его не поняли. Пак читал северокорейский источник - значит,  состав преступления налицо. Парня арестовали,  но дали ему всего 10 месяцев условно,  хотя по статье,  которую вменили Паку,  за его действия полагается до 7 лет.


Представим на минутку истеричную реакцию кыргызстанских правозащитников и либералов,  если бы даже такие наказания получали у нас,  скажем,  любители "пересмотра итогов" Великой Отечественной войны,  коих в соцсетях развелось сейчас немало. Сколько было бы воплей о "наступлении на свободу слова" и "сползании к диктатуре"!


Таким образом, можно отметить,  что демократия - вовсе не гарантия экономического процветания,  как пытаются убедить общественность местные либеральные публицисты и блогеры. Тем более - на примере Сингапура и Южной Кореи. Толчком к экономическому развитию (особенно в Азии) во все времена служила сильная государственная власть,  исходящая в своих действиях из национальных особенностей своей страны, которые в подавляющем большинстве случаев прямо противоречат демократии в её общепринятом понимании.


К слову говоря,  из 10 самых процветающих государств Азии 6 - абсолютные монархии (страны Персидского залива),  одна - конституционная монархия (Япония) и 3 страны - те,  которые можно отнести к "авторитарным" (Китай и те же Сингапур с Южной Кореей).


Кыргызстанский читатель, обескураженный этими примерами,  возможно,  скажет: "А  зачем нам путь "азиатских тигров"? Мы пойдём другим путём - демократии по-европейски". Что же,  о том,  как зарождалась и развивалась европейская демократия, и - главное - как придётся жить в таких условиях нашим отечественным мечтателям,  мы расскажем в другой раз.
 


Дмитрий ОРЛОВ

Тюрьма  в  Южной  Корее.  За  одну  лишь  поездку  
в  КНДР  без  разрешения  властей  сюда  можно  попасть  на  10  лет.

"Демократия"  Южной  Кореи  в  действии.

Подавление  забастовки  на  южнокорейском  заводе  "Hyundai  Motor".

 

 

ОТ  РЕДАКЦИИ:


Парадокс кыргызстанского менталитета состоит в том, что все у нас хотят порядка - и одновременно пресловутой "демократии".
Все, включая политиков, страшно не любят коррупцию. Но все начинают сильно протестовать-митинговать, когда борьба с этой самой коррупцией затрагивает их самих, их родственников, их земляков.


Все хотят справедливого и честного правосудия. Но редко какой уголовный судебный процесс (даже совсем не "политический", а "бытовой") обходится без горластых групп поддержки, оказывающих давление на потерпевших (или, наоборот, на подсудимых) и на судей.


Все, казалось бы, хотят чистоты на улицах. Но готовы ли наши граждане за каждый плевок платить огромные штрафы или получать, как в Сингапуре, палкой по чувствительным частям тела? Ибо простая агитация (типа нашумевшей общереспубликанской акции "Не плюй!"), как показала практика, помогает мало.


Готовы ли наши граждане к тому, что с нынешним оголтелым беспределом на дорогах государство будет бороться не условными, как сейчас, сроками (с возможностью всё "развести" с потерпевшими или правоохранительными органами), а телесными наказаниями и тюрьмой?


Готово ли наше общество к смертным казням? Готово ли к тому, что убийцы, насильники, наркодельцы и казнокрады не будут быстренько выходить на свободу по амнистии, а будут получать пулю в затылок (или петлю на шею) - в назидание другим? Ибо ничем иным устрашить преступников уже не получается.


Готовы ли наши граждане пахать от зари до зари, пожертвовав бесконечными тоями и прочими традиционными мероприятиями? Готовы ли, как говорят в народе, "фильтровать базар" на улицах и в соцсетях? Готовы ли сами оппозиционные деятели жить в "процветающем азиатском государстве-тигре", понимают ли, чем им самим придётся за это платить?


Ведь на смену советскому менталитету в Кыргызстан пришёл менталитет именно азиатский - и никакой иной. "Вторую Швейцарию" нашим мечтателям-госмужам построить, увы, не удалось.

 

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