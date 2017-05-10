ПРОЦВЕТАНИЕ ПО-АЗИАТСКИ: О "ДЕМОКРАТИИ" ЗАБУДЬ!

Подробности Политика Кыргызстана 10.05.2017 11:35 Просмотров: 48





В самом ли деле кыргызстанские мечтатели готовы жить так же,



как сингапурцы или южнокорейцы?



Самое любимое занятие человечества - вовсе не потребление, как принято думать. С куда большим рвением оно сочиняет и тиражирует мифы о себе и мире, в котором живёт. С появлением социальных сетей процесс мифотворчества значительно продвинулся. Естественно, коснулось это мифотворчество и Кыргызстана. Причём эти мифы у нас - устойчивы едва ли не до патологичности.



По социальным сетям особенно хорошо видно, какими мифами заражены многие кыргызстанцы - и представители так называемой элиты, и рядовые граждане. Нынешнюю ситуацию в Кыргызстане они всячески ругают (нередко - вполне заслуженно), но называют её при этом "откатом от демократии к диктатуре". И мечтают о другой жизни. Какой? Да вот, например, как в Сингапуре и Южной Корее - этих "азиатских тигров" наши доморощенные мечтатели-либералы в качестве успешных демократических примеров приводят чаще всего. Мало того - ещё и предлагают сделать всё в Кыргызстане "как у них".



А как у них? Попробуем разобраться…





СИНГАПУРСКАЯ ИСТОРИЯ:

ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА… КУДА?



Начнём с Сингапура. Как он разбогател - тема насквозь криминальная, из серии "Слабонервных просим удалиться". Что касается собственно демократии, то о том, как с ней обстоят дела в Сингапуре, очень ярко рассказал не какой-то там пропагандист-"запутинец" или коммунистический автор, а британский журналист Джон Кампфнер. У него есть книга "Свобода на продажу. Как мы разбогатели и лишились независимости". Первая её глава посвящена как раз Сингапуру.



Кампфнер пишет: "Партия народного действия (её лидером был Ли Гуанъяо, более известный, как Ли Куан Ю) находится у власти с 1959 года. В настоящее время она занимает 82 из 84 мест в парламенте, несмотря на то, что на последних выборах, прошедших в мае 2006 года, она получила всего 67 процентов голосов. Даже минимальные демократические процедуры были "модифицированы" в интересах партии Ли. Округа, в которых значительная часть избирателей голосует за оппозиционных кандидатов, к следующим выборам обычно перекраивают так, чтобы они относились к уже занятым местам в парламенте. Когда избиратели отдают голоса за "неправильного" кандидата, им различными способами напоминают о том, что они совершили ошибку".



Кампфнер сообщает о сингапурском районе Потонг-Пасир, где не работает станция метро. Официально - по техническим причинам. Неофициально же её не открывают потому, что этот район давно голосует за оппозицию правящей партии ПНД. Представим себе на минутку, что жители бишкекского микрорайона "Аламедин-1" проголосовали бы на последних выборах в Жогорку Кенеш против СДПК - и туда после этого внезапно перестал бы ходить общественный транспорт.



Можно ли в Сингапуре предаваться любимой забаве наших оппозиционеров - митингам? Можно, но - строго по инструкции на знаке "Уголка ораторов", который с 2001 года расположен на лужайке возле городского совета Сингапура. Перед выступлением необходимо зарегистрироваться в ближайшем отделении полиции, заполнить соответствующие бланки и дождаться разрешения. Если власти разрешение дают, выступление записывается и хранится шесть лет. Если сингапурца, который однажды выступит на митинге, обвинят в клевете или он вдруг окажется стороной судебного разбирательства по любому другому поводу, этот текст могут использовать против него. Ораторам запрещено затрагивать любые религиозные или этнические темы и оскорблять представителей власти. Поскольку в Сингапуре, как и везде, законы знают не все, их положения, которые может нарушить оратор на митинге, указаны на том же знаке.



О других особенностях демократии по-сингапурски Кампфнер сообщает: "Считая открытую критику помехой с первых дней своего правления, он (Ли Гуанъяо) поставил СМИ под контроль двух госкомпаний: "Сингапур пресс холдингс" управляет газетами, а "Медиакорп" руководит ТВ и радио. Выборы происходят каждые пять лет, и оппозиционные партии теоретически могут в них участвовать. Однако любой политик или журналист, который сделает спорное заявление о властях предержащих, может быть арестован и обвинён в клевете. Когда такой человек потратит все деньги на судебные издержки и штрафы, его объявят банкротом и могут посадить в тюрьму".



Славится Сингапур на весь мир и своей системой штрафов. Штраф за плевок на землю обойдётся в 500 сингапурских долларов (390 долларов США). На столько же штрафуют за курение в общественных местах и бросание мусора на пол. За несмытую в унитазе воду в общественных туалетах и в отелях штраф поменьше - 180 сингапурских долларов (около 140 долларов США). Известна история о том, как однажды в Сингапур приехал американский подросток и разрисовал граффити стену одного из домов. Его тут же арестовали, нанесли десять ударов ротанговой тростью по пяткам и немедленно депортировали из страны. На носилках депортировали, понятное дело.



Что сказали бы наши правозащитники, случись подобное в Кыргызстане с иностранным туристом? Видимо, то же самое, когда узнали бы, что наша доблестная милиция вдруг принялась бы чисто по-демократическо-сингапурски лупить соотечественников пресловутой ротанговой тростью за вождение в пьяном виде либо за мелкие кражи - в общей сложности за три десятка составов преступления. Пока кыргызстанцам на сингапурский манер - демократия же! - не ввели норму о входе в Интернет только лишь по паспорту, любой желающий может посмотреть в Сети видеоролики, где демонстрируются эти наказания. Впечатляет, знаете ли! Как и цифра повешенных в Сингапуре за 1991-2005 годы - 420 человек. Казнили их в основном за убийства и незаконный оборот наркотиков. По количеству смертных приговоров на душу населения Сингапур - мировой лидер.



От британцев-колонизаторов Сингапур унаследовал Закон "О внутренней безопасности". Он даёт спецслужбам право производить аресты без ордера. Журналистов Сингапура держит на коротком поводке закон "О нежелательных публикациях", а закон "Об общественных зрелищах и митингах" запрещает несанкционированные собрания, в которых участвует более четырёх человек. К слову, националистические выходки и разжигание религиозной ненависти, которые практикуются среди иных пользователей кыргызского сегмента "Фейсбука" и даже в некоторых местных газетах, в "авторитарном" Кыргызстане практически всегда сходят с рук. А вот в "демократическом" Сингапуре даже за посты в Интернете, где есть разжигание национализма и ненависти, сажают в тюрьму.

Ли Гуанъяо, больше известный как Ли Куан Ю. Правил Сингапуром с 1959-го по 1990 год. Умер в 2015 году.

В 2004-2011 годах занимал должность министра-ментора (наставника) в правительстве своего сына Ли Сяньлуна. Который правит Сингапуром сейчас. Это к вопросу о "семейном правлении"…

За ряд преступлений и нарушений в Сингапуре применяются телесные наказания (в дополнение к тюремному заключению) в виде ударов ротанговыми тростями. Например, за покушение на убийство, ограбление, кражу, изнасилование, вандализм, вождение в пьяном виде.



Есть ли в Сингапуре коррупция? "Глупый вопрос, - ответит иной отечественный либерал, - конечно же, нет". В качестве аргумента приводят слова, которые Ли Гуанъяо (Ли Куан Ю) то ли говорил, то ли нет: "Хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что". Самые же "продвинутые" вспомнят о чиновничьей зарплате размером в 70 процентов от оклада менеджеров, выполняющих аналогичную работу в частных фирмах.



С одной стороны, это вроде бы правда: рейтинги, публикуемые разными организациями, стабильно выводят Сингапур в десятку лидеров стран с самым низким уровнем коррупции. Но тут возникает вопрос к читателю: после того, как вы узнали о сингапурском законе "О нежелательных публикациях", у вас и вправду осталась вера в то, что в Сингапуре нет коррупции? А ведь рейтинги коррупции в странах мира "международники" составляют в основном по публикациям в СМИ этих же стран.



Напоследок - в качестве своего рода "контрольного выстрела" по представлениям наших либералов и прочих правозащитников о Сингапуре, как эталоне демократии - подлинные слова о ней, демократии, самого Ли Гуанъяо:



"Я не считаю, что демократия - это лучшая форма правления для всех стран и что она распространится по всему миру. Если бы это было так, почему западные страны пытаются её всем навязать силой? Если либеральная демократия настолько совершенна, она и так одержит верх над всем миром - как рыночная экономика, которая определённо превосходит плановую экономику и распространяется по всему миру.



По поводу демократии у меня было много дискуссий с американцами. Они говорят: как это так получается, что правительство Сингапура не меняется? Я отвечаю: "Но я просто выигрываю все выборы. Люди знают, что если они проголосуют за оппозицию, они будут жить менее благополучно. Я добиваюсь результата: я дал им честное правительство, я дал им прогресс, я каждый год повышаю качество образования их детей, качество медицинского обслуживания. Мы повышаем уровень культуры, помогаем искусству. Почему мы должны меняться?". Они говорят: вы обязаны меняться, только тогда у вас будет демократия. Я отвечаю: "Пусть так будет у вас в Америке. И оставьте нас в покое".



Так как всё же развивается Сингапур? Благодаря демократии или всё же… вопреки ей?

"Уголок оратора" в Сингапуре: митинги разрешены только здесь. А на оборотной стороне знака расписано всё, что можно и нельзя делать во время выступлений. Чтобы митингующие потом не говорили: "А мы не знали".

Американский писатель Уильям Гибсон назвал Сингапур "Диснейлендом со смертной казнью". За высокие

штрафы и строгие законы этот город-государство шутливо называют "Fine city" (игра слов в английском языке - "fine" означает "прекрасный" и "штраф"). Полный перечень действий, подлежащих наказанию в виде штрафа, исчисляется десятками. Некоторые из них отпечатаны на этих футболках, которые продают в Сингапуре.

Чтобы потом не говорили: "А мы не знали".

Видеокамеры в Сингапуре - на каждом шагу. Штраф за превышение скорости - 5 000 сингапурских долларов (примерно 4 000 долларов США). Штраф за переход дороги в неположенном месте - 500 сингапурских долларов. Езда на переднем или заднем сиденье в машине или такси без ремня безопасности карается штрафом в 500 сингапурских долларов с человека. Средняя зарплата в стране - 2-3 тысячи сингапурских долларов.

Курение в закрытых общественных местах, автобусах, лифтах, кинотеатрах, театрах, в государственных учреждениях, ресторанах, магазинах, ночных барах, караоке, а также в уличных очередях, состоящих из двух и более человек, запрещено.

Штраф - 1 000 сингапурских долларов.

Чтобы завести автомобиль в Сингапуре, нужно сначала купить на специальном аукционе разрешение на 10 лет. Затем купить сам автомобиль, ещё и заплатив ввозную пошлину в 41 процент от стоимости машины. И, наконец, заплатить сбор за постановку автомобиля на учёт - 140 процентов от его стоимости.



ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ



Что же касается Республики Корея (Южной Кореи), то и здесь можно отметить: многие из представлений наших либералов о тамошней демократии можно смело переносить в разряд мифов.



Сначала - предыстория. Несколько веков назад Корейский полуостров был разделён не на два, как сейчас, а на три государства: Северное, Западное и Восточное, которые столетиями воевали между собой. Корееведы сообщают, что этот антагонизм сохраняется до сих пор. Западное и Восточное государства находятся сейчас как раз на территории Южной Кореи. Мало того, что запад и восток страны говорят на разных диалектах, так и в политике существует неписаное правило: когда к власти приходит очередной президент, он отдаёт несколько мест политикам с противоположной стороны, но основную команду набирает из своих. К примеру, если президент родом с востока, то его оппозиция - с запада. Читателям это ничего не напоминает?



Строго говоря, тому, что мы сейчас наблюдаем в Южной Корее, эта страна обязана не демократии, а вполне тоталитарному по западным меркам режиму генерала Пак Чон Хи. Российский исследователь Андрей Ланьков пишет: "В 1972 году Пак Чон Хи объявил о реформе конституции, фактически совершив переворот и превратив умеренно авторитарный режим в откровенно диктаторский с элементами культа личности. Прямые выборы президента были отменены. Отныне президента выбирала коллегия выборщиков, которая им же и назначалась. Вдобавок на выборах 1972 и 1978 годов Пак был вообще единственным кандидатом. Впрочем, фактической отменой президентских выборов (при сохранении выборов в парламент) дело не ограничилось, была ужесточена цензура, а спецоперации против оппозиционных лидеров стали проводиться регулярно".

Генерал-президент Южной Кореи Пак Чон Хи. "Раскулачивал" олигархов, направляя их деньги в экономику страны. Своим экономическим процветанием Южная Корея обязана его диктатуре.



А теперь представим на мгновение следующую картину: вызывает к себе президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев какого-нибудь богатого бизнесмена и говорит ему: "С сегодняшнего дня ты будешь вкладывать деньги в промышленность, и это не обсуждается". Абсурд? А вот Пак Чон Хи поступал именно так - он диктовал своим бизнесменам, в какие отрасли им нужно вкладывать деньги.



"Решающую роль в экономике, - пишет А. Ланьков, - стали играть концерны "чеболь" - огромные многопрофильные фирмы, как правило, без чёткой специализации, то есть выпускающие всё - от швейных машин до компьютеров, от стального проката до микросхем. Правительство отбирало бизнесменов, умевших работать на перспективу, и предоставляло их компаниям режим наибольшего благоприятствования. Олигархов в Южной Корее фактически назначали". Всё это тоже как-то плохо вяжется с демократическими нормами, принятыми, если верить нашим либералам, везде.



Именно из-за того, что Пак Чон Хи тратил деньги олигархов не на себя, а на экономику страны, его в Южной Корее почитают до сих пор. Старшая дочь генерала-президента Пак Кын Хе с 2013 года также была президентом страны, пока 10 марта этого года ей не объявили импичмент, а через 20 дней - и вовсе не арестовали. Обвинения серьёзные - взяточничество, злоупотребление властью, а также передача секретной информации людям, не являвшимся госслужащими. Впрочем, её отец-диктатор закончил свою карьеру ещё хуже - его застрелил начальник разведки Южной Кореи Ким Джэ Гю.



Кое-какие послабления для народа на закате власти военных диктаторов-президентов Южной Кореи - Пак Чон Хи, Чон Ду Хвана и Ро Дэ У - всё же произошли. Но и в наши дни ситуация с демократией и правами человека в этой стране - немногим лучше, чем было при них.



Статистика Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2014 год сообщала, что средний южнокореец работал 2124 часа в год - больше любого другого гражданина индустриализированной страны. Для сравнения: по производственному календарю этого года кыргызстанец, работающий по 40-часовому недельному графику, будет работать 1968 часов в год, а по 36-часовому - всего лишь 1770 часов.



Что касается реальной продолжительности среднестатистического отпуска, то он в Южной Корее составляет всего лишь 3-4 дня. Это - при официально разрешённом МАКСИМУМЕ в 10 дней.

Средний южнокореец работает больше гражданина любой индустриализированной страны. Официальный трудовой отпуск - 10 дней. Фактический - 3-4 дня.



На социальные расходы, включая пенсии, Южная Корея тратит всего лишь 10,4 процента своего ВВП. В то время как в среднем по ОЭСР (куда входят 35 стран мира, в том числе из азиатского региона - Южная Корея, Япония и Турция) этот показатель составляет 22,1 процента, а в Европе приближается к 30 процентам. В этом плане, кстати, Кыргызстан уже живёт почти как Южная Корея - в прошлом году у нас потратили на "социалку" примерно 6 процентов, а в 2017 году планируют потратить чуть меньше 10 процентов ВВП. Чем же вы недовольны, господа мечтатели?



Самое интересное - взаимоотношения Южной Кореи с КНДР (Северной Кореей). Определяет их "Закон о государственной безопасности" (ЗГБ), принятый в 1948 году. За свою историю он пережил 11 поправок, но никто даже не пытался его отменить - ни военные, ни гражданские президенты республики. Вообще-то для власть имущих это вполне оправданно - ЗГБ позволяет любые проявления протеста трактовать как подрывную работу соседней КНДР. Впрочем, по нормам ЗГБ Северная Корея - не государство, а "антигосударственная организация". Отметим: так власти Южной Кореи называют государство-член ООН, которое имеет дипломатические отношения со 161 государством мира. Согласно этому закону, нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын должен быть либо казнён, либо отправлен в тюрьму пожизненно.



Для гражданина Южной Кореи поехать в Корею Северную - большая проблема. Такая поездка, совершённая без разрешения властей, карается тюремным заключением до 10 лет. Организация же такого путешествия - верный способ получить до 7 лет тюрьмы. Если публично похвалить КНДР, тоже можно получить свой "семерик". Столько же дают за "попытку пропаганды в целях изменения государственного строя". За недонесение о таких преступлениях дают 5 лет. Известно, что в 2008 году по ЗГБ было возбуждено 46 уголовных дел, а вот в 2010 - уже 97.



Характерен случай с сеульским профессором Кан Чон Гу, который в 2005 году написал статью, где назвал нападение КНДР на Южную Корею, совершённое за 55 лет (!) до этого - в 1950 году, - попыткой "объединительной войны". Мало того - указал, что если бы в войну не вмешались на стороне Южной Кореи США, то Север победил бы за несколько недель и больших жертв не было бы. Сильно "кошмарить" профессора на стали - дали 3 года условно и 2 года поражения в правах.



Можно вспомнить 23-летнего южнокорейского фотографа Пак Чон Гына, который вёл микроблог в "Твиттере" о Северной Корее. Время от времени он переписывал в блог твиты официального северокорейского сайта. Пак вовсе не любил КНДР - это была своеобразная форма сарказма. Но власти Южной Кореи его не поняли. Пак читал северокорейский источник - значит, состав преступления налицо. Парня арестовали, но дали ему всего 10 месяцев условно, хотя по статье, которую вменили Паку, за его действия полагается до 7 лет.



Представим на минутку истеричную реакцию кыргызстанских правозащитников и либералов, если бы даже такие наказания получали у нас, скажем, любители "пересмотра итогов" Великой Отечественной войны, коих в соцсетях развелось сейчас немало. Сколько было бы воплей о "наступлении на свободу слова" и "сползании к диктатуре"!



Таким образом, можно отметить, что демократия - вовсе не гарантия экономического процветания, как пытаются убедить общественность местные либеральные публицисты и блогеры. Тем более - на примере Сингапура и Южной Кореи. Толчком к экономическому развитию (особенно в Азии) во все времена служила сильная государственная власть, исходящая в своих действиях из национальных особенностей своей страны, которые в подавляющем большинстве случаев прямо противоречат демократии в её общепринятом понимании.



К слову говоря, из 10 самых процветающих государств Азии 6 - абсолютные монархии (страны Персидского залива), одна - конституционная монархия (Япония) и 3 страны - те, которые можно отнести к "авторитарным" (Китай и те же Сингапур с Южной Кореей).



Кыргызстанский читатель, обескураженный этими примерами, возможно, скажет: "А зачем нам путь "азиатских тигров"? Мы пойдём другим путём - демократии по-европейски". Что же, о том, как зарождалась и развивалась европейская демократия, и - главное - как придётся жить в таких условиях нашим отечественным мечтателям, мы расскажем в другой раз.





Дмитрий ОРЛОВ

Тюрьма в Южной Корее. За одну лишь поездку

в КНДР без разрешения властей сюда можно попасть на 10 лет.

"Демократия" Южной Кореи в действии.

Подавление забастовки на южнокорейском заводе "Hyundai Motor".

ОТ РЕДАКЦИИ:



Парадокс кыргызстанского менталитета состоит в том, что все у нас хотят порядка - и одновременно пресловутой "демократии".

Все, включая политиков, страшно не любят коррупцию. Но все начинают сильно протестовать-митинговать, когда борьба с этой самой коррупцией затрагивает их самих, их родственников, их земляков.



Все хотят справедливого и честного правосудия. Но редко какой уголовный судебный процесс (даже совсем не "политический", а "бытовой") обходится без горластых групп поддержки, оказывающих давление на потерпевших (или, наоборот, на подсудимых) и на судей.



Все, казалось бы, хотят чистоты на улицах. Но готовы ли наши граждане за каждый плевок платить огромные штрафы или получать, как в Сингапуре, палкой по чувствительным частям тела? Ибо простая агитация (типа нашумевшей общереспубликанской акции "Не плюй!"), как показала практика, помогает мало.



Готовы ли наши граждане к тому, что с нынешним оголтелым беспределом на дорогах государство будет бороться не условными, как сейчас, сроками (с возможностью всё "развести" с потерпевшими или правоохранительными органами), а телесными наказаниями и тюрьмой?



Готово ли наше общество к смертным казням? Готово ли к тому, что убийцы, насильники, наркодельцы и казнокрады не будут быстренько выходить на свободу по амнистии, а будут получать пулю в затылок (или петлю на шею) - в назидание другим? Ибо ничем иным устрашить преступников уже не получается.



Готовы ли наши граждане пахать от зари до зари, пожертвовав бесконечными тоями и прочими традиционными мероприятиями? Готовы ли, как говорят в народе, "фильтровать базар" на улицах и в соцсетях? Готовы ли сами оппозиционные деятели жить в "процветающем азиатском государстве-тигре", понимают ли, чем им самим придётся за это платить?



Ведь на смену советскому менталитету в Кыргызстан пришёл менталитет именно азиатский - и никакой иной. "Вторую Швейцарию" нашим мечтателям-госмужам построить, увы, не удалось.