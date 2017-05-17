КЫРГЫЗСКИЙ БАТЫР-МИРОТВОРЕЦ

Подробности Политика Кыргызстана 17.05.2017 11:21 Просмотров: 19



Заложник, переговорщик, тюремный узник, гость на коронации российского императора, обладатель почётного халата 2-го разряда и Георгиевского креста 4-й степени - всё это об одном и том же человеке, жившем на кыргызской земле 150 лет назад. Имя ему - Шабдан-батыр. И чего только не довелось испытать ему за свою жизнь…

Могуче-сказочная приставка "батыр" к имени этого героя появилась, конечно же, не сразу. При рождении мальчика звали Шабдан Джантаев (а скорее даже Шабдан Джантай уулу, по кыргызскому обычаю тех времён). Родился он в 1839 году на территории нынешнего Кеминского района Кыргызстана в семье Джантая Карабекова (по некоторым источникам - Джантая Карабек уулу, опять же, по обычаю).



Семья парнишке досталась не простая - его отец был манапом, феодальным правителем, человеком уважаемым и небедным. Казалось бы, расти-подрастай и радуйся жизни, "золотая молодёжь", но нет - именно это обстоятельно сыграло с Шабданом злую роль, в возрасте 11 лет мальчик стал заложником при дворе кокандского хана. Тут, наверное, следует разъяснить, кто такие были кокандские ханы и зачем им нужны были заложники.



Кокандским ханством две сотни лет назад называлось крупное узбекское государство со столицей в городе Коканд. Оно просуществовало с 1709 по 1876 год на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Кыргызcтана, южного Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (который в то время ещё назывался Восточным Туркестаном). В общем, раскинулось ханство широко… И ни в чём себе не отказывало - кокандские ханы стремились держать в подчинении все живущие на их территории и поблизости от неё народы, для чего регулярно совершали набеги, учиняли казни и причиняли простым людям многие другие нежелательные огорчения.



Кыргызы в те далёкие времена, как известно, кочевали, а, согласитесь, крайне сложно держать в повиновении человека без постоянной прописки - сегодня он здесь, завтра - там, послезавтра - вообще неизвестно где. Поэтому придумали кокандские ханы специальную уловку - забирать себе сыновей кыргызских правителей в качестве заложников. Их держали при дворе хана, кормили, одевали, обучали и вообще всячески заботились. При условии, конечно, что их родители будут повиноваться кокандскому хану. А уж тем куда деваться…



Вот таким заложником стал и наш герой Шабдан. Он исправно служил хану, участвовал в набегах, а ещё активно познавал военную науку, ведь в те времена Кокандское ханство схлестнулось с другим крупным государством - Российской империей. Дело в том, что начиная с 1855 года подчинённые ханству кыргызские и казахские племена, не желая больше терпеть кокандский произвол, начали переходить в российское подданство. Ханы стали терпеть убытки - подданных всё меньше, а значит, и податей тоже. Начались вооруженные конфликты ханства с российскими войсками.



В 1860 году случилось особо крупное сражение, которое стало началом конца кокандского государства. Кокандцы с большими потерями проиграли бой, их правление в северной части Кыргызстана закончилось. На тот момент Шабдану был 21 год, он тоже участвовал в битве и именно тогда впервые увидел боевые возможности русских войск. И впечатлился.



Следующие два года Шабдан оставался при дворе кокандского хана. Обстановка была безрадостная, в кокандских землях то и дело вспыхивали мятежи, да ещё и от русских армий покоя не было. Весной 1862 года кокандский хан Худояр отправил Шабдана в небольшую пограничную крепость Пишпек с посланием для её обитателей. И тут случилась промашка - отец Шабдана со своими соплеменниками принял российское подданство, посмел ослушаться хана, а значит, наступило самое время разыграть карту с заложником.



В Пишпеке Шабдана схватили и посадили в тюрьму. Надо заметить, тюрьма в те времена представляла собой даже не каменные застенки, а глубокую яму, грязную, тёмную и холодную, на дно которой узнику изредка бросали еду. И сидеть бы Шабдану в такой земляной могиле до скончания времён, но на помощь пришли местные жители-кыргызы. Они помогли узнику бежать. А осенью 1862 года кокандская власть в Пишпеке и вовсе закончилась, в крепости обосновался русский гарнизон. Шабдан, долгие годы не бывавший на родной земле, встретился с отцом, и по его примеру принял российское подданство.

Шабдан Джантаев в период завоевания Ферганы, 1880 год.

Фото очень старое, поэтому не очень хорошего качества.



Кочуя по Кемину и наслаждаясь свободой, Шабдан часто бывал в ближайшем поселении Токмак, где нежданно-негаданно подружился с русским чиновником Загряжским. В 1867 году Токмак стал центром одноимённого уезда, а майор Загряжский - его первым уездным начальником (по сегодняшним меркам можно сказать, что это был такой своеобразный "генерал города" - и начальник военного гарнизона, и комендант, и заведующий всеми запасами в одном лице). Кстати говоря, майор Загряжский преуспевал не только в военных науках, а был человеком широких интересов - изучал жизнь и быт кыргызского народа и написал на эту тему множество трудов.



Уездный начальник старался установить дружеские отношения со всеми родами и племенами на вверенной ему территории, вот и с Шабданом Джантаевым они стали хорошим приятелями. В гостях у Загряжского Шабдан учил русский язык и дивился вещам, которых раньше не встречал. Ему очень понравился самовар, из которого майор угощал гостей чаем. Но больше всего Шабдана поразила "муха, которая делает сахар" - Загряжский любил мёд и держал пасеку.



В 1868 году токмакский уездный начальник майор Загряжский, как того требовала служба, отправился по кыргызским кочевьям с целью переписи населения, разделения аилов на волости и выбора волостных старейшин. Шабдан со своими джигитами поехал с ним в качестве помощника. В местности Кетмен-Тюбе Загряжский с переводчиком и писарем отделился от основного отряда и отправился в ближайший аил. Шабдан уговаривал майора взять с собой охрану, но тот лишь отмахнулся - до Коканда далеко!



Ближайший враг, и правда, был далеко, но не только кокандцы представляли опасность в тех горных местах - куда опасней был кашгарский правитель Якуб-бек. Это кто ещё такой, спросите вы? Ну как же: Якуб-бек, правитель Кашгара, государства на северо-востоке нынешнего Синдзянь-Уйгурского автономного района Китая. Ох и мутная личность, скажу я вам… Сведения о его происхождении разнятся, о национальности тоже: одни современники называли его таджиком, другие монголом, третьи говорили, что он был "татарcкой крови".



Как бы то ни было, в те времена на территории современной Центральной Азии разыгрывалась "большая игра" нескольких государств - России, Турции и Великобритании. Каждый тянул одеяло на свою сторону, и если кыргызские племена тяготели к российскому подданству, то народы, проживающие в СУАР, обрабатывались европейскими агентами. Вот и подстрекаемый ими хан Якуб-бек готовился к вторжению на кыргызские земли. Для этого он уже заимел сторонников - кыргызского манапа Осмона Тайлакова с соплеменниками.



В ту ночь, когда майор Загряжский и его люди, завершив в аиле все свои бумажные дела, расположились на ночлег, люди Якуб-бека, ведомые Тайлаковым, напали на спящих. Началась перестрелка, переводчика Загряжского взяли в плен, сам майор сумел убежать и спрятаться. Подарки, которые он вёз для кыргызских волостных старейших, были украдены. Узнав о нападении, Шабдан со своими людьми бросился в погоню за ночными разбойниками, освободил пленника и преследовал Осмона до самой кашгарской границы.



Что интересно, через год противник дружеских отношений с Российской империей Осмон Тайлаков со своими людьми вернулся из Кашгара на родину и принял российское подданство.



За спасение начальника Токмакского уезда Шабдан Джантаев был награждён золотой медалью на Станиславской ленте и почётным халатом 2-го разряда. Да, да, звучит несколько нелепо, но таковы были награды тех лет: медали различались не только по достоинству металла - золотая или серебряная, но (так как носились на груди на разных лентах) и по лентам тоже. А богато украшенный халат считался наградой не меньшего достоинства и подразделялся на разряды, в зависимости от заслуг.



Нужно сказать, что за всю жизнь наград у Шабдана-батыра набралось немало. За участие в битвах с кокандцами и проявленную воинскую храбрость он получил серебряную медаль "В память о покорении Кокандского ханства". За разведочную службу в отряде у китайской границы на реке Ат-Баши Шабдана наградили золотой медалью на Анненской ленте. За участие в операции по усмирению кокандского восстания Шабдан получил Георгиевский крест 4-й степени. Но самой, пожалуй, запоминающейся историей для Шабдана Джантаева стало его участие в жизни "алайской царицы" Курманжан-датки.



В те далёкие дни легендарная кыргызская правительница, благодаря своим дипломатическим умениям, ухитрялась вести независимую ни от кого политику и не подчинялась ни кокандцам, ни русским. Российская империя организовала военную экспедицию на Алай, и сыновья царицы открыто выступили против российских войск, но потерпели поражение. Курманжан-датку взяли в плен и доставили в штаб генерала Скобелева, возглавлявшего русские части в Туркестане. Несмотря на то, что с кыргызской правительницей обращались в буквальном смысле слова как с царицей - уважительно, с почётом и гарантировали неприкосновенность, но плен есть плен, и судьба пленницы была неясной.



В это время на Алае находился и Шабдан со своими людьми. Курманжан-датка была ему не чужим человеком: когда он маленьким мальчиком прибыл во дворец кокандского хана, муж будущей царицы Алымбек-датка имел там влияние и оказал мальцу свою протекцию. Долг, как известно, платежом красен: Шабдан отправился к Скобелеву на переговоры - царицу выручать.



По одной из версий, чтобы спасти Курманжан из плена, Шабдан предложил на ней жениться. К тому времени алайская царица овдовела, но была старше батыра на целых 29 лет! Это сегодня, благодаря скандальной популярности некоторых рыжеволосых звёзд российского шоу-бизнеса большая разница в возрасте у супругов уже никого не пугает, а в те далёкие времена такой брак просто на смех бы подняли! Да и не к лицу царской особе родниться с простым парнем, пусть и феодальных кровей, пусть и в особых, "пленённых" обстоятельствах - как говорится, сородичи не поймут. Поэтому, как гласит легенда, Курманжан жениху отказала.



Оставим историкам решать, насколько версия с замужеством соответствует действительности, остановимся на том, что в результате переговоров Курманжан-датка согласилась написать сыновьям о прекращении сопротивления. А Скобелев, в свою очередь, обещал помиловать всех её сторонников, а главное - сыновей. Царица объявила о присоединении земель алайских кыргызов к Российской империи, российское правительство пожаловало ей чин полковника. Шабдан-батыр с той поры стал пользоваться популярностью у обеих сторон в качестве переговорщика и миротворца. И тем самым спас немало жизней: обращался к генералу Скобелеву с ходатайством о помиловании кыргызов и казахов, приговорённых к смертной казни за вооружённое сопротивление русскому переселению в Семиречье, и освобождал их.

"Шабдан-батыр среди сородичей", 1908 год.



В 1883 году в жизни Шабдана-батыра случилось самое что ни на есть светское событие - он стал гостем на коронации российского императора Александра III в Санкт-Петербурге. Там Шабдан был "высочайше награждён чином войскового старшины милиции" и "золотыми часами с такою же цепочкою". А ещё в его коллекции прибавился ещё один почётный халат, теперь уже 1-го разряда.



Возможно, именно после поездки в Питер Шабдан решил уделять больше внимания образованию и просвещению на своей родине. В 1909 году усилиями Джантаева было открыто частное медресе в Кемине, между прочим, первое в стране специальное учебное заведение, где готовили служителей религии, учителей и государственных служащих.



Оставив военную службу и уйдя на покой, Шабдан-батыр жил в Кемине и пользовался большим уважением. Вот как описывает его русский путешественник Георгий Гинс в своих "Очерках из поездки по Семиречью":



"Из манапов в Семиреченской области особенно известен войсковой старшина милиции Шабдан Джантаев, проживающий в долине реки Чу, недалеко от того места, где Чу вырывается из узкого Боомского ущелья. Он украшен орденами и имеет почётный халат. Его знают все официальные лица и вызывают на все съезды. Разумеется, простым кыргызам он импонирует. Небольшого роста, с седой окладистой бородой, с большим животом, он - настоящий аксакал (седобородый старшина). А так как он притом - глава большой семьи и знатного рода, да к тому же имеет силу у начальников, то его не только чтут, но и одаряют".



Шабдан Джантаев умер в 1912 году в возрасте 73 лет. В некрологе "Семиреченской областной ведомости" от 29 апреля 1912 года о нём говорилось:

"Обаяние личности покойного простиралось далеко за пределы Пишпекского уезда… Каждый день Батыра был деловой день. Из ближних и дальних мест съезжались к его дому сотни кыргызов со своими делами и думами. Много запутанных семейных и бытовых дел Батыр завершал как авторитетный третейский судья по адату (обычаю)… Сотни съезжего кыргызского люда кормились у Батыра. Много привозили и приводили ему заслуженной дани - лошадей, баранов и прочее. И все эти приношения шли в народ, возле Батыра прикармливались десятки голов бедноты, старики и старухи. У Батыра не было никому отказа ни в чём. И Батыру ни один кыргыз или кыргызское общество ни в чём не отказывало…".



По одной из версий, несмотря на упомянутые выше "приношения" и всеобщее уважение, умер Шабдан-батыр в нищете: оказалось, что у него была только одна лошадь, которую и зарезали на поминки. По другой версии, на похороны Шабдана съехались тысячи кыргызов из Пишпекского и соседних уездов и "тризна по нему была справлена с восточною помпою". Какой из них верить, решайте сами, одно известно точно: на похоронах Шабдану-батыру были оказаны воинские почести и произведён оружейный залп.

"Шабдан Джантаев в кругу семьи", 1908 год.



Из реалий исторических верну-ка я вас в реалии наших дней. В наши дни в память о Шабдане-батыре названа одна из бишкекских улиц (бывшая Алма-Атинская) и, по иронии судьбы, часть этой же улицы названа в честь человека, в чьей судьбе Шабдан принял участие, - алайской правительницы Курманжан-датки. Всё логично: две исторические личности, чьи дороги пересеклись в прошлом, разделили дорогу и в настоящем.



В апреле этого года бишкекские власти задумали улицу переименовать, да так, что получается какая-то чехарда: мэрия внесла на рассмотрение горкенеша предложение переименовать улицу Шабдана-батыра в улицу "7-го апреля", а часть проспекта Чуй от улицы Курманжан-датки до улицы Ауэзова, наоборот, - в проспект Шабдана-батыра.



Тут уже не всё логично, разве не проще было бы сразу назвать часть проспекта Чуй улицей "7-го апреля"?



А ещё отремонтировать эту самую часть, как положено, ведь от одного только переименования дорожное полотно ровнее не станет…



Какая-то странная инициатива мэрии, учитывая, что в 2013 году Бишкекский горкенеш принял постановление о моратории на переименование улиц в столице на пять лет. Получается, что правая рука не знает, что делает левая?



Но вернёмся к нашему герою Шабдану. В 2014 году государство задумало снять фильм об этом историческом персонаже. На эти цели из бюджета выделили 80 миллионов сомов. Но картине не суждено было появиться на экранах, ситуация вокруг фильма накалилась ещё на стадии написания сценария (а вариантов сценария было целых шесть штук!). Вдруг оказалось, что сколько в Кыргызстане историков, столько и версий о жизни Шабдана-батыра, и угодить всем в одном художественном фильме просто невозможно. А тут ещё и противники сближения Кыргызстана и России подключились, ведь съёмки планировалось завершить к годовщине 1916-го года, а на их фоне кыргыз-миротворец, спасавший в том числе и русских военных, в картину празднования никак не вписывался…



Так и осталась идея фильма о Шабдане нереализованной. Кто знает, может быть, когда-нибудь фильм о Шабдане-батыре всё же увидит свет? Ведь он этого достоин, ведь не зря же соплеменники назвали его Батыром.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото из Интернета

