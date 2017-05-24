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ВЫХОДЦЫ ИЗ "ШИНЕЛИ" АТАМБАЕВА

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Политика Кыргызстана
24.05.2017 13:18
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На днях политсовет Социал-демократической партии Кыргызстана выдвинул кандидатом в президенты страны нынешнего премьера Сооронбая Жээнбекова. Но это не отменяет неопределённости - он ещё должен получить "добро" на партийном съезде. Особенно если учесть, что на свои президентские амбиции намекал и другой социал-демократ - спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.


Таким образом, вырисовываются две пары кандидатов - условная и безусловная. В первую входят Жээнбеков и Турсунбеков - их будущее пока под вопросом. Во вторую - бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов: они однозначно одобрены своими партиями и пойдут на выборы. Все они - разные, но объединяет их одно: каждый из вышеназванных политиков в своей жизни прошёл через СДПК.



жертва  интриг


Английский скакун Омурбека Бабанова по имени Айслендер Ван вошёл в историю очень плохо. Значительно хуже, чем вошли до него Буцефал Александра Македонского и даже Инцитат Гая Цезаря Германика, он же Калигула. Благородное животное лишило своего хозяина поста премьер-министра Кыргызстана.


В 2012 году парламентская фракция "Ата Мекен" обвинила Бабанова в "крышевании" турецкой компании "Серка",  а конь якобы был взяткой за лоббирование её интересов. Если кто запамятовал,  "Серка" строила в бишкекском аэропорту "Манас" новую аэронавигационную башню. Правда,  позднее лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев заявил,  что Бабанова в отставку отправили не из-за коня,  а потому,  что таким образом нужно было сохранить стабильность в стране. Всё вышло, как в анекдоте: "Ложечки Клавка нашла,  но осадок остался". Правда,  до сих пор непонятно,  каким же образом отставка Бабанова повлияла на "стабильность в стране"?


Вообще "заклятая дружба" между партией "Ата Мекен" и Бабановым давно стала притчей во языцех. Именно через "Ата Мекен" в СМИ в том же 2012 году попало письмо бизнесмена Валерия Хона,  в котором он обвинял Бабанова в том,  что тот якобы присвоил его бизнес рейдерским путём. На самого Хона было даже два нападения,  последнее из которых едва не стоило бизнесмену жизни. Тем не менее, надо признать,  что ни в одном из случаев Хон не обвинял Бабанова напрямую. Поэтому доподлинно неизвестно,  то ли Бабанов и вправду подослал тех,  кто избивал бизнесмена,  то ли это был кто-то другой,  решивший таким образом "похоронить" репутацию самого Бабанова. В жизни разные прецеденты случались…


Напомним также,  что во время парламентских выборов 2007 года у Бабанова,  который баллотировался по списку СДПК,  обнаружилось казахстанское гражданство. Первоначально ЦИК снял Бабанова с выборов,  но позже политик сумел доказать,  что никакого гражданства Казахстана у него нет. Тут бы ему и прямая дорога в депутаты… Однако Бабанов сделал достаточно неординарный для кыргызской политики шаг: отдал мандат Розе Отунбаевой,  которая в тот момент тоже подвизалась у социал-демократов.


В общем,  в биографии Омурбека Бабанова слишком много как спорных,  так и бесспорных эпизодов,  и зачастую непонятно,  где начинаются одни и заканчиваются другие.


игра  с  препятствиями


Эпизод членства в СДПК есть и в биографии второго кандидата в президенты Кыргызстана - Темира Сариева. Вообще из всей четвёрки он в политике дольше всех - с 2000 года.


В 2009 году Сариев уже баллотировался в президенты Кыргызстана и взял третье место (6,74 процента голосов). Отметим,  что первоначально он был в списке вероятных единых кандидатов от оппозиции. Но кандидатом тогда стал Алмазбек Атамбаев,  и Сариев пошёл в президенты отдельно от коллег по Объединённому народному движению (ОНД),  за что его оттуда исключили.  


Сариев был последним,  кого бакиевские спецслужбы арестовали накануне событий 7 апреля 2010 года. После смены власти Сариев стал вице-премьером и министром финансов временного правительства. Первоначально имя Сариева связывали с теми,  кто вскрывал банковские ячейки "именем революции",  однако позже Генеральная прокуратура следов участия Сариева в этом "распиле" не нашла. Сам Сариев прессе сообщил,  что готов ответить за каждый сом, поступивший из этих ячеек в Минфин,  и претензии к нему отпали как бы сами собой.


Главное достижение Темира Сариева - именно в его премьерство Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза. Однако,  как и Бабанов,  премьерский пост Сариев покинул со скандалом - у депутатской комиссии возникли вопросы по законности тендера на строительство дороги Балыкчи-Корумду. Незадолго до этого Сариев поскандалил из-за того же тендера с министром транспорта и коммуникаций Аргынбеком Малабаевым. Последний,  в свою очередь,  выставлял себя радетелем о государственных интересах, обвиняя премьера и его окружение в коррупции. Позднее кыргызоязычные СМИ начали ссылаться на неких представителей китайской компании "Лонг Хай",  выигравшей дорожный тендер,  которые будто бы утверждали,  что дали для Сариева его помощнику 6 миллионов долларов.


В итоге Сариев ушёл в отставку. Что касается злополучного тендера,  то о нём вспомнили уже в этом году,  стоило только Сариеву заявить о своём желании идти в президенты. В частности,  претензии Сариеву высказывал тот же Бабанов. Но их перепалка в соцсетях завершилась весьма скоро. Остаётся лишь гадать,  как долго продлится это затишье.


судьба  поэта  в  политике


Несмотря на обилие информации в Интернете,  мало кто знает,  что, кроме бизнеса,  за душой нынешнего спикера ЖК Чыныбая Турсунбекова - филфак Киргизского госуниверситета,  аспирантура Академии наук Киргизской ССР,  кандидатская диссертация,  три поэтических сборника,  а также перевод на кыргызский язык романа турецкого писателя Нихата Атсыза "Смерть серого волка" и двухтомника "Литература тюркского мира". Первый сборник стихов на кыргызском языке "Отголосок сердца" Турсунбеков выпустил в 1985 году - в 25 лет.


Что же до остального,  то, кроме ЗАО "Акун" (имя отца спикера ЖК),  ОАО "Бишкекский мелькомбинат" и ОсОО "Кереге",  иных прямых бизнес-интересов у Турсунбекова не отмечено. Однако в декабре 2012 года появилась информация о том, что супруга Турсунбекова - гендиректор группы компаний "Акун" Нуржан Тентимишова - купила банк "Акылинвест" у гражданина России Георгия Чеснокова. Сейчас это финансовое учреждение называется "Капитал Банком". В Совете директоров банка значатся брат Тентимишовой Жумгалбек Давлетбеков (исполнительный директор Бишкекского мелькомбината) и дочь спикера - Чыныбай кызы Бегимай.


Приписывали спикеру ЖК и то,  что он приватизировал чуть ли не за полцены Бишкекский ликёро-водочный завод. Сам спикер эти обвинения отвергал,  однако признал,  что БЛВЗ выкупил его родственник. Секретариат фракции СДПК сообщал: "Лидер фракции СДПК Ч. Турсунбеков ещё  раз заявляет,  что никакого отношения к БЛВЗ,  который был продан в рамках рыночных отношений,  он не имел и не имеет. Сведения в некоторых СМИ о том, что Ч. Турсунбеков продал Бишкекский ликёро-водочный завод некоему С. Ибрагимову за $6 млн,  не соответствуют действительности. В связи с этим Ч. Турсунбеков намерен обратиться в суд на действия тех лиц,  которые распространяют ложную информацию". До судов, тем не менее,  дело так почему-то и не дошло.


брат  своих  братьев


Завершает подборку самый старший из описываемой четвёрки кандидатов - премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он - представитель крупного клана Жээнбековых,  из которых,  кроме него,  широко известны бывший губернатор Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей,  нынешний посол в Саудовской Аравии Жусупбек Шарипов,  а также экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков.


Никаких громких скандалов за Сооронбаем Жээнбековым не числится. Наиболее заметная должность - губернатор,  затем полпред правительства в Ошской области. Недолго возглавлял Государственную кадровую службу. Те,  кто соприкасается с ним по долгу службы,  говорят, что по-русски Жээнбеков говорит плохо,  что,  однако,  не помешало ему год поработать в одной из школ Узгенского района учителем русского языка и литературы.


С. Жээнбеков трижды избирался депутатом Жогорку Кенеша. А  в Собрании народных представителей (верхняя палата прежнего парламента) он в своё время возглавлял комитет по аграрным делам. Был он и министром сельского хозяйства в правительстве Атамбаева - в 2007 году. На этом посту запомнился тем,  что призывал крестьян не ждать помощи от государства,  а полагаться на свои силы.


Говорят о нём разное. В частности,  отмечают его преданность действующему президенту Атамбаеву. Рассказывают,  будто сам Атамбаев так отозвался о Жээнбекове: "Друг, которого я нашёл в политике".


В то же время в декабре 2015 года депутат Ошского городского кенеша от фракции "Улуттар биримдиги" Сонунбек Жунусбаев вспоминал о работе С. Жээнбекова в области так: "Он не сделал ничего, что осталось бы в памяти у народа. Его запомнят как обычного госслужащего, чиновника, губернатора. Я не видел, чтобы он поднимал какие-то реформаторские идеи. Он запомнился только умением выполнять приказы сверху. Возможно,  не был инициативным из-за боязни взять на себя ответственность".

Не исключено,  что в скором времени появятся и другие кандидаты на пост президента. Мы же перечислили наиболее вероятных кандидатов, тех, которые так или иначе могут набрать какое-то количество голосов - за счёт своей известности. И не важно при этом,  что они будут обещать народу: выбирают,  как известно,  за слова,  а убирают - за дела.   


Дмитрий ОРЛОВ

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