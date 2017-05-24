ВЫХОДЦЫ ИЗ "ШИНЕЛИ" АТАМБАЕВА

Подробности Политика Кыргызстана 24.05.2017 13:18 Просмотров: 47



На днях политсовет Социал-демократической партии Кыргызстана выдвинул кандидатом в президенты страны нынешнего премьера Сооронбая Жээнбекова. Но это не отменяет неопределённости - он ещё должен получить "добро" на партийном съезде. Особенно если учесть, что на свои президентские амбиции намекал и другой социал-демократ - спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.



Таким образом, вырисовываются две пары кандидатов - условная и безусловная. В первую входят Жээнбеков и Турсунбеков - их будущее пока под вопросом. Во вторую - бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов: они однозначно одобрены своими партиями и пойдут на выборы. Все они - разные, но объединяет их одно: каждый из вышеназванных политиков в своей жизни прошёл через СДПК.





жертва интриг



Английский скакун Омурбека Бабанова по имени Айслендер Ван вошёл в историю очень плохо. Значительно хуже, чем вошли до него Буцефал Александра Македонского и даже Инцитат Гая Цезаря Германика, он же Калигула. Благородное животное лишило своего хозяина поста премьер-министра Кыргызстана.



В 2012 году парламентская фракция "Ата Мекен" обвинила Бабанова в "крышевании" турецкой компании "Серка", а конь якобы был взяткой за лоббирование её интересов. Если кто запамятовал, "Серка" строила в бишкекском аэропорту "Манас" новую аэронавигационную башню. Правда, позднее лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев заявил, что Бабанова в отставку отправили не из-за коня, а потому, что таким образом нужно было сохранить стабильность в стране. Всё вышло, как в анекдоте: "Ложечки Клавка нашла, но осадок остался". Правда, до сих пор непонятно, каким же образом отставка Бабанова повлияла на "стабильность в стране"?



Вообще "заклятая дружба" между партией "Ата Мекен" и Бабановым давно стала притчей во языцех. Именно через "Ата Мекен" в СМИ в том же 2012 году попало письмо бизнесмена Валерия Хона, в котором он обвинял Бабанова в том, что тот якобы присвоил его бизнес рейдерским путём. На самого Хона было даже два нападения, последнее из которых едва не стоило бизнесмену жизни. Тем не менее, надо признать, что ни в одном из случаев Хон не обвинял Бабанова напрямую. Поэтому доподлинно неизвестно, то ли Бабанов и вправду подослал тех, кто избивал бизнесмена, то ли это был кто-то другой, решивший таким образом "похоронить" репутацию самого Бабанова. В жизни разные прецеденты случались…



Напомним также, что во время парламентских выборов 2007 года у Бабанова, который баллотировался по списку СДПК, обнаружилось казахстанское гражданство. Первоначально ЦИК снял Бабанова с выборов, но позже политик сумел доказать, что никакого гражданства Казахстана у него нет. Тут бы ему и прямая дорога в депутаты… Однако Бабанов сделал достаточно неординарный для кыргызской политики шаг: отдал мандат Розе Отунбаевой, которая в тот момент тоже подвизалась у социал-демократов.



В общем, в биографии Омурбека Бабанова слишком много как спорных, так и бесспорных эпизодов, и зачастую непонятно, где начинаются одни и заканчиваются другие.



игра с препятствиями



Эпизод членства в СДПК есть и в биографии второго кандидата в президенты Кыргызстана - Темира Сариева. Вообще из всей четвёрки он в политике дольше всех - с 2000 года.



В 2009 году Сариев уже баллотировался в президенты Кыргызстана и взял третье место (6,74 процента голосов). Отметим, что первоначально он был в списке вероятных единых кандидатов от оппозиции. Но кандидатом тогда стал Алмазбек Атамбаев, и Сариев пошёл в президенты отдельно от коллег по Объединённому народному движению (ОНД), за что его оттуда исключили.



Сариев был последним, кого бакиевские спецслужбы арестовали накануне событий 7 апреля 2010 года. После смены власти Сариев стал вице-премьером и министром финансов временного правительства. Первоначально имя Сариева связывали с теми, кто вскрывал банковские ячейки "именем революции", однако позже Генеральная прокуратура следов участия Сариева в этом "распиле" не нашла. Сам Сариев прессе сообщил, что готов ответить за каждый сом, поступивший из этих ячеек в Минфин, и претензии к нему отпали как бы сами собой.



Главное достижение Темира Сариева - именно в его премьерство Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза. Однако, как и Бабанов, премьерский пост Сариев покинул со скандалом - у депутатской комиссии возникли вопросы по законности тендера на строительство дороги Балыкчи-Корумду. Незадолго до этого Сариев поскандалил из-за того же тендера с министром транспорта и коммуникаций Аргынбеком Малабаевым. Последний, в свою очередь, выставлял себя радетелем о государственных интересах, обвиняя премьера и его окружение в коррупции. Позднее кыргызоязычные СМИ начали ссылаться на неких представителей китайской компании "Лонг Хай", выигравшей дорожный тендер, которые будто бы утверждали, что дали для Сариева его помощнику 6 миллионов долларов.



В итоге Сариев ушёл в отставку. Что касается злополучного тендера, то о нём вспомнили уже в этом году, стоило только Сариеву заявить о своём желании идти в президенты. В частности, претензии Сариеву высказывал тот же Бабанов. Но их перепалка в соцсетях завершилась весьма скоро. Остаётся лишь гадать, как долго продлится это затишье.



судьба поэта в политике



Несмотря на обилие информации в Интернете, мало кто знает, что, кроме бизнеса, за душой нынешнего спикера ЖК Чыныбая Турсунбекова - филфак Киргизского госуниверситета, аспирантура Академии наук Киргизской ССР, кандидатская диссертация, три поэтических сборника, а также перевод на кыргызский язык романа турецкого писателя Нихата Атсыза "Смерть серого волка" и двухтомника "Литература тюркского мира". Первый сборник стихов на кыргызском языке "Отголосок сердца" Турсунбеков выпустил в 1985 году - в 25 лет.



Что же до остального, то, кроме ЗАО "Акун" (имя отца спикера ЖК), ОАО "Бишкекский мелькомбинат" и ОсОО "Кереге", иных прямых бизнес-интересов у Турсунбекова не отмечено. Однако в декабре 2012 года появилась информация о том, что супруга Турсунбекова - гендиректор группы компаний "Акун" Нуржан Тентимишова - купила банк "Акылинвест" у гражданина России Георгия Чеснокова. Сейчас это финансовое учреждение называется "Капитал Банком". В Совете директоров банка значатся брат Тентимишовой Жумгалбек Давлетбеков (исполнительный директор Бишкекского мелькомбината) и дочь спикера - Чыныбай кызы Бегимай.



Приписывали спикеру ЖК и то, что он приватизировал чуть ли не за полцены Бишкекский ликёро-водочный завод. Сам спикер эти обвинения отвергал, однако признал, что БЛВЗ выкупил его родственник. Секретариат фракции СДПК сообщал: "Лидер фракции СДПК Ч. Турсунбеков ещё раз заявляет, что никакого отношения к БЛВЗ, который был продан в рамках рыночных отношений, он не имел и не имеет. Сведения в некоторых СМИ о том, что Ч. Турсунбеков продал Бишкекский ликёро-водочный завод некоему С. Ибрагимову за $6 млн, не соответствуют действительности. В связи с этим Ч. Турсунбеков намерен обратиться в суд на действия тех лиц, которые распространяют ложную информацию". До судов, тем не менее, дело так почему-то и не дошло.



брат своих братьев



Завершает подборку самый старший из описываемой четвёрки кандидатов - премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он - представитель крупного клана Жээнбековых, из которых, кроме него, широко известны бывший губернатор Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, нынешний посол в Саудовской Аравии Жусупбек Шарипов, а также экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков.



Никаких громких скандалов за Сооронбаем Жээнбековым не числится. Наиболее заметная должность - губернатор, затем полпред правительства в Ошской области. Недолго возглавлял Государственную кадровую службу. Те, кто соприкасается с ним по долгу службы, говорят, что по-русски Жээнбеков говорит плохо, что, однако, не помешало ему год поработать в одной из школ Узгенского района учителем русского языка и литературы.



С. Жээнбеков трижды избирался депутатом Жогорку Кенеша. А в Собрании народных представителей (верхняя палата прежнего парламента) он в своё время возглавлял комитет по аграрным делам. Был он и министром сельского хозяйства в правительстве Атамбаева - в 2007 году. На этом посту запомнился тем, что призывал крестьян не ждать помощи от государства, а полагаться на свои силы.



Говорят о нём разное. В частности, отмечают его преданность действующему президенту Атамбаеву. Рассказывают, будто сам Атамбаев так отозвался о Жээнбекове: "Друг, которого я нашёл в политике".



В то же время в декабре 2015 года депутат Ошского городского кенеша от фракции "Улуттар биримдиги" Сонунбек Жунусбаев вспоминал о работе С. Жээнбекова в области так: "Он не сделал ничего, что осталось бы в памяти у народа. Его запомнят как обычного госслужащего, чиновника, губернатора. Я не видел, чтобы он поднимал какие-то реформаторские идеи. Он запомнился только умением выполнять приказы сверху. Возможно, не был инициативным из-за боязни взять на себя ответственность".



Не исключено, что в скором времени появятся и другие кандидаты на пост президента. Мы же перечислили наиболее вероятных кандидатов, тех, которые так или иначе могут набрать какое-то количество голосов - за счёт своей известности. И не важно при этом, что они будут обещать народу: выбирают, как известно, за слова, а убирают - за дела.



Дмитрий ОРЛОВ