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ПОРОШЕНКО ЗАКУСИЛ УДИЛА

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Политика Кыргызстана
24.05.2017 13:52
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Он пугает, а всем смешно!
 


       Очередные санкции, введённые президентом Украины, потрясли самих украинцев и смутили даже западных правозащитников. Некоторые из санкций коснулись и Кыргызстана.


Президент Украины Пётр Порошенко 15 мая подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".


К указу прилагались список физических лиц и список юридических лиц, попавших под украинские санкции. Интересными оказались и тот, и другой.


В список физических лиц попали 1 тысяча 228 человек. Большей частью - граждане России. В том числе люди весьма известные - например, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, экс-уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, гендиректор ИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, певец Иосиф Кобзон. Всем им запрещён въезд на Украину, некоторые также лишены украинских госнаград, кому-то запрещено установление деловых контактов на Украине и заблокированы финансовые операции.


Попали в этот список и граждане других государств - Франции, Италии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Греции, Израиля, Испании, Чехии, Польши - журналисты, политики, общественные деятели. Им отказано во въезде на Украину из-за посещения Крыма со стороны России - то есть без согласования с Киевом.


В этом же списке оказались и двое кыргызстанцев - депутаты Жогорку Кенеша Марат Аманкулов и Ирина Карамушкина, посетившие Крым в марте этого года в составе международной делегации. Указом президента Порошенко им запрещён въезд на территорию Украины в течение 5 лет. Многим другим иностранцам, заметим, установлены куда меньшие сроки запрета на въезд - 1 год, 3 года.


Чем уж так прогневали украинские спецслужбы и лично Петра Порошенко именно кыргызские депутаты? Может быть, тем, что украинский посол в КР Мыкола Дорошенко, который и поднял вокруг них скандал, получил в Кыргызстане отпор - наша газета, напомним, посвятила украинскому послу и его непосольской деятельности несколько публикаций, очень поддержанных кыргызстанцами.


"Жаль, что запретили, - так прокомментировала указ Порошенко Ирина Карамушкина. - Это непростительная глупость. У моих детей на четверть украинская кровь. Я понимаю, что я политик, депутат. Но разве мы не имеем права посетить Крым, не спрашивая разрешения на это у Порошенко? Люблю Киев, прекрасный город, там живут прекрасные люди. Из-за таких своих политических амбиций и звезданутости Порошенко растеряет всех добрых друзей Украины, напрасно считая, что таким образом он решит все проблемы".  

 

Депутатам Карамушкиной (на фото слева) и Аманкулову господин Порошенко запретил въезд
на Украину в течение 5 лет. Ну это как получится… Господину Порошенко надо сильно постараться, чтобы так долго удержаться у власти!

 

Фамилии кыргызских депутатов в огромном списке граждан разных государств, попавших под санкции

(фото с официального сайта президента Украины).

 

 


Ещё больший скандал вызвал список 468 юридических лиц, попавших под санкции.


В него попали ряд российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот", банки, финансовые учреждения и благотворительные фонды. Ряд СМИ - например, российские телекомпании "ТВ центр", "РосБизнесКонсалтинг" (РБК), "НТВ-Плюс", "Звезда", "Рен ТВ". А также сервисы "Мейл. ру", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и даже поисковая система "Яндекс". Украинским интернет-провайдерам указом Порошенко запрещено предоставлять услуги доступа к этим ресурсам пользователям Интернета.


Под санкции попали также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. И даже программное обеспечение - украинцам, в частности, запретили пользоваться популярной бухгалтерской программой "1С".


"Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы", - объявил Пётр Порошенко.


Но даже многие лояльные украинцы на сей раз своего президента не поняли.


Как показало исследование, заблокированные российские ресурсы vk.com и mail.ru являлись одними из самых популярных среди украинцев. Они до последнего времени занимали 3 и 4 место в общем рейтинге. Выше них располагаются только Google и YouTube, причём российские ресурсы отставали совсем незначительно. Социальная сеть "Одноклассники" также входит в число любимейших сайтов украинцев.


Интернет наполнился гневными комментариями и ехидными остротами в адрес Порошенко, которого украинцы стали сравнивать с северокорейским лидером, а Украину - с КНДР. А жители Львова пошли на радикальные меры - завалили вход в один из магазинов "Рошен" (кондитерской компании, принадлежащей Порошенко) мешками с мусором, оставив табличку с требованием: "Верни ВКонтакте!".

 

Пётр  Порошенко  в  момент  подписания  
скандального  указа.

Ответ  жителей  Львова  своему  президенту.

 


Не смогла отмолчаться даже американская правозащитная организация "Хьюман Райтс Вотч". "Как бы президент Порошенко ни оправдывал свой последний шаг, такое циничное, политически просчитанное посягательство на право на информацию отразится на миллионах украинцев, их личной и профессиональной жизни", - заявила представитель этой организации на Украине.


А вот НАТО заняло совсем иную позицию. "Украинское правительство чётко дало понять, что это решение - вопрос безопасности, а не свободы слова, - заявили в пресс-службе Североатлантического альянса. -  НАТО работает с Украиной по усилению её реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины её международным обязательствам".


Итак, в НАТО постарались очень крепко зажмурить глаза, чтобы не увидеть никаких угроз свободе слова и цензуры на Украине. Интересно, поняли ли в этой организации, какой ПРЕЦЕДЕНТ тем самым создали? Теперь ведь и Россия может начать блокировать какие-нибудь зловредные интернет-ресурсы. Да и Кыргызстан при желании может этим опытом воспользоваться, если его власти пожелают. А если поднимут шум правозащитники, то ответ уже готов. Такой же, как ответ от властей "демократичной" Украины и "демократичного" НАТО: "Это вопрос безопасности, а не свободы слова, господа!".


Артур ИСАЕВ


Р.S. Почему же кыргызстанские энпэошники - поборники демократических прав и свобод - молчат на сей счёт? Команды не было? Или за это не платят грантодатели?!

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