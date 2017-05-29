умер Бжезинский, а сожалений нет

Новости

выборы президента пройдут 15 октября

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября текущего года, заявил Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию Вооружённых сил КР.

Подробнее...

"Народ без армии, что человек без руки".

Об этом на торжестве, посвящённом 25-летию создания Вооружённых сил страны, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Подробнее...

«Завещание отца»

- обладатель Гран-при X Чебоксарского кинофестиваля.

Подробнее...

Патриарх призвал совместно бороться с экстремизмом — православным и мусульманам

Подробнее...

президент Атамбаев поздравил кыргызстанцев с наступлением месяца Орозо

Подробнее...

Россия выделила Кыргызстану грант в $30 млн

Об этом 25 мая сообщил министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламента.

Подробнее...

делегация Кыргызстана прибыла в Казань

для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета

Подробнее...

в Кыргызстане прозвенел последний звонок

Подробнее...

cотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартир

Подробнее...

ОДКБ — защитный зонтик Евразийского экономического союза

Советник Управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин 25 мая на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы» сравнил организацию с защитным зонтиком ЕАЭС.

Подробнее...

президент А.Атамбаев принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Подробнее...

суд назначен на 5 июня

Уголовное дело по обвинению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла Кыргызстана в Корее Дуйшонкула Чотонова поступило в Первомайский районный суд Бишкека.

Подробнее...

священный месяц Рамазан

Священный месяц Рамазан начнётся 27 мая.

Подробнее...

начался суд над Аидой Саляновой

Подробнее...

в 1,5 раза увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

Денежные переводы мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-март 2017 года увеличились на 142 миллиона 670 тысяч долларов, сообщили в Национальном банке КР.

Подробнее...

день матери

Президент Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днём матери.

Подробнее...

расследование уголовного дела в отношении экс-депутата С.Жапарова завершено и направлено в Генпрокуратуру

Подробнее...

мультфильм школьника из Кыргызстана покажут на кинофестивале в Канаде

Подробнее...

Сооронбай Жээнбеков — кандидат в президенты Кыргызстана от партии СДПК

Подробнее...

нового президента выберут 15 октября

17 мая на заседании парламента депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о выборах президента Кыргызстана.

Подробнее...

Атамбаев встретился с главами семи государств

Во время рабочего визита в Китай президент Кыргызстана встретился с главами семи государств.

Подробнее...

в Пекине

 состоялась встреча президентов Кыргызстана и России

Подробнее...

один пояс — один путь

Алмазбек Атамбаев 14 мая в Пекине обсудил с главой China Road строительство дорог в Кыргызстане.

Подробнее...

в Москве арестовали кыргызстанца, причастного к теракту в Петербурге

Подробнее...

президент Кыргызстана подписал закон «О лотереях»

Об этом 13 мая сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Подробнее...

умер Бжезинский, а сожалений нет

Подробности
Политика Кыргызстана
29.05.2017 14:49
Просмотров: 8


 

     Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский 26 мая скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черча, штат Виргиния.


Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 год Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США. Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединённых Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама. С 1977 по 1981 год Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Збигнев Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук. В 1981 году Бжезинского наградили президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.

На советском и постсоветском пространстве Бжезинский известен нам как ярый русофоб и антисоветчик: он патологически ненавидел Советский Союз, Россию и русских. Развал СССР считал чуть ли не своей заслугой, о чём откровенно говорил во время посещения Бишкека (Фрунзе) в начале девяностых прошлого века.

Поляк по национальности, он навсегда связал свою судьбу с США, продвигая и насаждая "идеалы" американской демократии. Ошибочно считал, что всё, что делают США, - правильно, все остальные должны во всём слушаться американцев и подчиняться им. Кстати, именно пан Бжезинский является родоначальником и идеологом религиозных войн в нашем 21-м веке. Это ему принадлежит идея создания агрессивных исламских движений и их кровавых столкновений со всем остальным миром. По его советам разорялись Ирак, Ливия, Египет, Сирия… Бжезинский маниакально мечтал о распаде Российской Федерации… О полном её уничтожении. Не довелось, слава богу.

У нас говорят: о мёртвых или хорошо, или ничего. Збигнев Бжезинский - не тот случай. Хорошего сказать о нём нечего, но и промолчать тоже нельзя. Слишком много зла принёс этот человек в наш мир, изрядно разрушив его. Так что расстаёмся с Бжезинским без сожаления и с чувством лёгкого облегчения.

 

Соб. инф.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить