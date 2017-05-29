умер Бжезинский, а сожалений нет Подробности Политика Кыргызстана 29.05.2017 14:49 Просмотров: 8

Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский 26 мая скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черча, штат Виргиния.

Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 год Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США. Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединённых Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама. С 1977 по 1981 год Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.



Збигнев Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук. В 1981 году Бжезинского наградили президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.



На советском и постсоветском пространстве Бжезинский известен нам как ярый русофоб и антисоветчик: он патологически ненавидел Советский Союз, Россию и русских. Развал СССР считал чуть ли не своей заслугой, о чём откровенно говорил во время посещения Бишкека (Фрунзе) в начале девяностых прошлого века.



Поляк по национальности, он навсегда связал свою судьбу с США, продвигая и насаждая "идеалы" американской демократии. Ошибочно считал, что всё, что делают США, - правильно, все остальные должны во всём слушаться американцев и подчиняться им. Кстати, именно пан Бжезинский является родоначальником и идеологом религиозных войн в нашем 21-м веке. Это ему принадлежит идея создания агрессивных исламских движений и их кровавых столкновений со всем остальным миром. По его советам разорялись Ирак, Ливия, Египет, Сирия… Бжезинский маниакально мечтал о распаде Российской Федерации… О полном её уничтожении. Не довелось, слава богу.



У нас говорят: о мёртвых или хорошо, или ничего. Збигнев Бжезинский - не тот случай. Хорошего сказать о нём нечего, но и промолчать тоже нельзя. Слишком много зла принёс этот человек в наш мир, изрядно разрушив его. Так что расстаёмся с Бжезинским без сожаления и с чувством лёгкого облегчения.



Соб. инф. Вперёд > Добавить комментарий