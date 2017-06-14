Подробности Политика Кыргызстана 14.06.2017 15:52 Просмотров: 4076

Президентский аппарат

- всему голова!





На самом деле для нашего номенклатурно-партийно-кланового капитализма абсолютно не имеет значения, кто станет президентом Кыргызстана. Потому, что значительную часть своего президентства тот, кто 15 октября этого года выиграет выборы, будет искать для себя ответ только на один вопрос: что ему делать - ЦАРСТВОВАТЬ или ПРАВИТЬ?



пульт личности



Исходя из опыта предыдущих режимов, очевидно: противником "ноль первого" (так в чиновничьей среде принято называть президента страны) фактически является не оппозиция - как системная, так и внесистемная. И даже не условно независимые СМИ.



Настоящий противник любого президента Кыргызстана - исключительно АППАРАТ, доставшийся ему от предшественников. Соcтоять он может из кого угодно - "стариков" либо назначенцев нового президента из его "ближнего круга", но общие принципы останутся неизменными. Впрочем, аппаратчики могут быть и союзниками президента. Но - только лишь в том случае, если президент принимает установленные аппаратом правила игры.



Почему всё происходит именно так, а не иначе? Чтобы найти ответ на этот вопрос, достаточно зайти на официальный сайт президента Кыргызской Республики и посмотреть в соответствующем разделе "Аппарат Президента" перечисленные там задачи и функции этой структуры.



Задачи эти сводятся к двум словам - "организация" и "обеспечение". Сразу становится понятно, кто на самом деле управляет страной. При таких раскладах президент нужен только для двух случаев: а) легализовать решения "свиты" (назовём так для краткости альянс "коренных" и "пришлых" аппаратчиков) под видом президентских; б) свалить на главу государства собственные - "свиты" - просчёты и провалы. "Свита" прекрасно знает, что лицом власти в нашей стране является президент, поскольку он избран всенародно. А значит, в глазах общественного мнения глава государства виноват всегда и во всём.



К примеру, в числе полномочий руководителя аппарата президента (сейчас эту должность занимает Сапар Исаков) значится: "Назначает на должность и освобождает от должности сотрудников аппарата президента в соответствии с законодательством о государственной службе, за исключением должностных лиц, назначаемых Президентом Кыргызской Республики". И далее: "Вносит предcтавления Президенту Кыргызской Республики о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников аппарата президента, назначаемых Президентом Кыргызской Республики".



То есть назначить в свой аппарат президент может, кого угодно, но решение о том, "казнить" его или "миловать", всё же принимает руководитель его аппарата. Со стороны это выглядит так, будто человеку в руки дали пульт управления телевизором, но на кнопки нажимает кто-то другой.



схватки у штурвала



Это положение вещей было принято - страшно сказать - не при Акаеве, а ещё раньше - во времена Никиты Хрущёва. По сути, единственным правителем государства, которому одновременно удалось и царствовать, и править, был Иосиф Сталин, и то - не сразу, а, как считают некоторые историки, с весны 1939 года.



После смерти Сталина и гибели Лаврентия Берия тогдашний партийный аппарат в лице ЦК КПСС перехватил управление страной в свои руки, и с этого момента решил впредь не допускать подобной "двойственности" со стороны действующего "государя". При этом ЦК также получил привилегию: всем руководить и ни за что не отвечать.



Поначалу Хрущёв делал то, что от него хотел аппарат - то есть царствовал. Но как только он захотел ещё и править, став в 1958 году в "довесок" к первому секретарю ЦК КПСС ещё и председателем Совета Министров СССР, его убрали через 6 лет.



В конце 1990-х годов российский историк Рудольф Пихоя нашёл в архивах так называемый "Доклад Полянского" (первого заместителя председателя Совмина СССР), где о Хрущёве говорилось, что он "всерьёз убеждён, будто он выше, умнее и дальновиднее всех. Везде ему хочется играть главенствующую роль: в тяжёлой промышленности - Главного металлурга, в сельском хозяйстве - Верховного агронома и животновода, в строительстве - Генерального архитектора и т.д. и т.п. Он не понимает, что является лишь одним из руководителей и стал им по воле партии, что не им и не для него создана наша партия, а он - слуга партии".



Преемник Хрущёва Леонид Брежнев всё прекрасно понял и благополучно "процарствовал" 18 лет.



Что было дальше? Юрий Андропов собирался было править, но умер через 15 месяцев после вступления на пост генсека. Чего хотел Константин Черненко, мы никогда уже не узнаем - за 13 месяцев своего правления он так и не успел дать советским людям это понять. Потом пришёл Михаил Горбачёв.



Сейчас Горбачёва принято обвинять в том, что своими инициативами он погубил СССР. Тем более он как-то и сам об этом обмолвился. Действительность же - намного сложнее.



Горбачёв с самого начала решил не царствовать, а править, что стало очевидно после апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года. Надо отдать ему должное - он был неплохим юристом и знал, что со временем руководство одной только партией может сослужить ему плохую службу. Дело в том, что формальным главой советского государства был председатель Президиума Верховного Совета СССР. Поэтому Горбачёв в 1988 году возглавил Верховный совет, а в 1990 году его избрали президентом СССР.



Российский публицист Вера Шенгелия вспоминала: "Это были очень странные выборы. Во-первых, выбирали между Горбачёвым и никем. В бюллетенях была только одна фамилия - Горбачёв.



Анекдот потом рассказывали такой: "Михаил Сергеевич, выбирайте арбуз". - "Да как же мне выбирать, если он у вас один?!" - "Ничего, Михал Сергеич, мы же вас выбирали". Во-вторых, выбирали не всей страной, а двумя тысячами народных депутатов".



К слову, по такой же схеме - парламент, а не народ - 27 октября 1990 года в Советской Киргизии выбрали президентом Аскара Акаева.



Но "ближний круг" сыграл собственную игру: сначала нейтрализовал Горбачёва при полной апатии масс, на поддержку которых тот явно рассчитывал, а следом - ликвидировал и саму страну.



новый отряд короля



В суверенном Кыргызстане, как, впрочем, в каждой из бывших республик СССР (в Таджикистане этот процесс затянулся до 1997 года - окончания гражданской войны), центральные комитеты национальных компартий стали именоваться администрациями президентов и достаточно быстро прибрали власть к своим рукам.



Вообще поведение любого политика - следствие не только его профессионального менталитета, но и той психологии, которая у него выработалась по ходу его становления как профессионала в той области, где он работал прежде. Поэтому во многом Акаев у власти вёл себя так, будто он по-прежнему - президент Академии наук Киргизской ССР. Поэтому политика его была, по сути, копированием тех методов, которые он освоил на научно-административной работе. По этой причине Акаев поначалу устраивал многих "коренных" аппаратчиков тем, что править особо не рвался, позволяя "свите" и родственникам обогащаться за своей спиной.



Сейчас уже трудно сказать, с какого момента Акаев решил ПРАВИТЬ и кто его к этому решению подтолкнул. Но тревожным звонком для кого-то стали парламентские выборы 2005 года, на которые вышло слишком много людей, прямо или косвенно связанных с акаевской семьёй, включая самых близких родственников - дочь Бермет и сына Айдара. По одной из версий (которую подтверждают источники весьма осведомлённые), Акаев планировал превратить Кыргызстан в псевдопарламентскую республику. С собой, опять же, во главе - в будущем он собирался занять пост торага (спикера) Жогорку Кенеша.



Но 24 марта 2005 года, когда мировая общественность отмечала Всемирный день борьбы с туберкулёзом, Акаев потерял свой пост и бежал из страны.



Обратим внимание на одну существенную деталь: ни один из известных в истории государственных переворотов не обошёлся без того, чтобы у заговорщиков не было сочувствующих среди действующих управленцев. Так и в истории с Акаевым - есть крепкое подозрение, что смена власти 2005 года не обошлась без "теневого" участия кого-то из акаевской "свиты".



Сменивший Акаева Курманбек Бакиев не сразу дал понять, что намерен править… Окончательно это стало понятным после того, как его избрали на второй президентский срок. Известна даже точная дата - 21 октября 2009 года. В тот день СМИ сообщили: "Президент республики Курманбек Бакиев объявил начало реформы госуправления. Основная причина радикальных мер - затянувшийся экономический кризис и огромные дыры в бюджете. Первыми под чистку попали чиновники из администрации президента - здесь будет сокращено почти 40 процентов служащих".



Сам Бакиев причину этой "чистки" объяснял так: "99 процентов чиновников разного ранга - министры, руководители ведомств - всячески пытались взять больше полномочий, влияния, чтобы распределять, давать разрешения, делить и так далее. В результате я окончательно убедился, что нам надо проводить реформу".

После этого заявления Бакиев продержался на посту чуть меньше полугода. По иронии судьбы, день, в который Бакиев потерял власть - 7 апреля, - тоже имеет отношение к медицине, являясь Всемирным днём здоровья.



Аппарат показал: он готов мириться с тем, что дети и братья президента лезут в чей-то бизнес, а то и вовсе его отбирают. Он даже готов мириться с тем, что президент назначает на высокие посты своих родственников. Но замахиваться на святое - своё благополучие - аппарат не позволит никому!



Пришедшее к власти на волне свержения Бакиева "временное правительство" поначалу пыталось было решать вопросы "революционным путём", но дискредитировало себя настолько (чего стоят одни события мая-июня 2010 года на юге страны), что пришлось возвращать во власть большинство прежних кадров, не имевших к "революционерам" никакого отношения. "Свита" вернула прежние позиции, продолжая править страной уже руками президента Алмазбека Атамбаева.



Один из ярких примеров вечного "человека свиты" - Аалы Карашев. Начавший свою карьеру аппаратчика в 30 лет в 1998 году, быстро поднимавшийся по служебной лестнице, он 7 апреля 2010 года встретил на посту руководителя аппарата премьер-министра КР. Этого поста Карашев лишился, но уже в июле 2011 года вновь стал востребован в аппарате - в качестве советника премьер-министра республики. Позднее Карашев временно, шесть дней, даже исполнял обязанности главы правительства. Добрался до поста первого заместителя главы аппарата президента КР. Сейчас он - депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК.



Безусловно, назвать Атамбаева марионеткой нельзя. Но он (как и все его предшественники) живёт в том информационном поле, которое создала для него "свита". Во все времена для "свиты" любого президента главное - его изоляция от внешнего мира. А для этого необходимо взять под контроль, в первую очередь, средства массовой информации.



Эта задача "свиты" осложняется многими факторами. Во-первых, тем, что никто не отнимет у президента телевизор и компьютер, которые находятся в его личной собственности. Во-вторых, с развитием Интернета и социальных сетей поставить под контроль электронные СМИ стало невозможно. Информация, которую передаёт неподконтрольная власти пресса, вряд ли совпадает с той, что ежедневно попадает президенту на стол в виде обзорных докладов. И это для аппарата - серьёзная проблема.



Попытки установления контроля над СМИ власть предпринимала всегда - с переменным успехом. Если же это не получалось, издания, которые "шагают не в ногу", чаще всего представляли в глазах президента злобными критиканами, да ещё и выполняющими чей-то заказ. Тем более что и сами неподконтрольные власти масс-медиа часто дают для этого повод. Но сам президент едва ли лично приказывает своим помощникам "закатать в асфальт" то или иное издание… Максимум, что он может приказать - разобраться. А вопрос, как "разобраться", каждый исполнитель решает для себя сам. Выставляя таким образом "душителем свободной прессы" не себя, а президента страны.



Таким образом, складывается ситуация, которая неподвластна простому анализу. Невозможно понять, где кончается президент и начинается его окружение. И с этим придётся жить каждому следующему президенту.



В связи с этим каждый кандидат на президентский пост должен, как минимум, помнить, что известная фраза про короля и свиту полностью звучит так: "Короля делает свита, но подбирает её - сам король". Дело в том, что середина правления следующего президента Кыргызстана - 2020-й год. Тот самый, до которого у нас запрещено радикально, ПОЛНОСТЬЮ менять Конституцию.



А вот после этого года возможно всякое. Не исключено, например, что "свита" будущего "короля" снова захочет поменять Основной закон страны. Как всегда - "ради блага народа". В какую сторону? Скорее всего - в сторону увеличения полномочий президента… Дабы "отыграть" назад - ведь сейчас "свита" отчасти лишилась своего влияния. Сделает это "свита", разумеется, руками "короля", тем самым его привычно подставив.



Кстати, по мнению знающих людей, до 90 процентов компромата на всех кыргызских президентов (включая и лживые сплетни) всегда утекало из… бишкекского здания, неофициально именуемого в Кыргызстане "Белым домом".



Дмитрий ОРЛОВ

Сколько бы в Кыргызстане ни менялась власть, аппаратчики редко когда оставались не у дел.