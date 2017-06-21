Подробности Политика Кыргызстана 21.06.2017 12:42 Просмотров: 3185



Как аукаются сегодняшние события на далёком Ближнем Востоке в Кыргызстане?



Как повлияет блокада Катара на кыргызские президентские выборы?



Имеют ли религиозную подоплёку громкие скандалы и конфликты?



Об этом и о многом другом - сегодняшняя беседа с постоянным экспертом нашей газеты Кадыром МАЛИКОВЫМ - известным теологом и политологом, а с недавних пор - ещё и членом Совета улемов (исламских учёных) Кыргызстана.

Теолог Маликов.



ШИИТОВ НЕ ВИДЕЛИ, НО УЖЕ НЕНАВИДЯТ…



ПО ЗАКАЗУ САУДИТОВ?



- Начнём с самого "свежего" конфликта - между молодёжью Нарына и иностранными студентами Университета Центральной Азии (УЦА), открывшегося в этом городе. Не проcматривается ли в этом инциденте религиозной подоплёки?



- Пока нет. Если бы такая подоплёка была, то звучали бы соответствующие лозунги. Была бы какая-то утечка информации - и мы бы уже об этом знали. Нет, там больше конфликт на бытовой почве. Возможно, с долей неприязни к иностранцам: "Как это они ведут себя на нашей земле!". Но не больше.



- Между тем религиозная подоплёка начинает всплывать в комментариях в социальных интернет-сетях. Дескать, университет в Нарыне, построенный фондом Ага-хана, это - "шиитcкое" гнездо.



- Это можно объяснить. Сегодняшняя религиозная ситуация в Кыргызстане - уже совсем иная, чем была лет пять назад. Она сильно изменилась. Дают всходы семена нетерпимости, посеянные раньше. Причём нетерпимости не столько даже к другим религиозным конфессиям, сколько нетерпимости внутри самого ислама. Это - результат многолетней массовой пропаганды. Мы оказались заложниками большой политической игры. Большого соперничества между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном. И это политическое соперничество перерастает в религиозное, внутриконфессиональное противостояние.



- Ну а Кыргызстан здесь при чём?



- Наши мусульмане в подавляющем большинстве - тоже сунниты. Как и мусульмане Саудовской Аравии. Но наш суннизм отличается от их суннизма. Идеология саудитов построена на учении Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба - основоположника салафизма (ваххабизма). Это течение является почти официальным и в Объединённых Арабских Эмиратах, и в Кувейте, и в Катаре. Но каждая страна как бы подгоняет это учение под свои национальные нужды. В Саудовской Аравии, например, идеология умеренного ваххабизма обслуживает интересы правящей королевской династии. Кувейт тоже придерживается умеренного варианта салафизма - эта страна даже выступала поcредником между шиитским Ираном и суннитскими государствами Персидского залива. По своему особому пути пошёл Катар… Однако предпринимаются попытки заставить кыргызских суннитов играть на стороне одной из этих стран.



- Ещё несколько лет "шиитский вопрос" в нашей стране и не поднимался.



- Да, о них даже мало кто знал. Тем более что шиитов в Кыргызстане - раз-два и обчёлся. Есть лишь одна шиитcкая мечеть - это чисто этническая, азербайджанская мечеть. Шиизм исповедуют лишь азербайджанцы, проживающие в Кыргызстане.



- Отчего же шиитcкую тему стали вдруг раскачивать?



- Это, считаю, политический заказ. И заказ этот разошёлся по всему миру с началом конфликта в Сирии. Одну сторону конфликта - антиасадовскую оппозицию - поддерживают страны Персидcкого залива во главе с Саудовской Аравией. Другую - режим Асада - поддерживает, кроме России, шиитский Иран. Поэтому и поступил заказ, цель которого - настроить верующих против Ирана и шиизма в целом.



Но за всё время существования в исламе суннизма и шиизма между этими течениями ещё никогда не было религиозных столкновений, войн, призывов к расправе и т.д. Некоторая часть населения тех же государств Персидского залива - шииты. И истинная причина этого конфликта - вовсе не религиозная, а политико-экономическая. Соперники Ирана обвиняют его в попытке создать в Ближневосточном регионе "шиитский пояс", который охватывает самые богатые нефтеносные районы. И эти противоречия между двумя главными региональными лидерами - Саудовской Аравией и Ираном - начинают переносить на религиозную почву.



И этим, надо признать, занимаются обе стороны. Со стороны Ирана идёт идеологическая пропаганда против ваххабизма (салафизма). Со стороны Саудовской Аравии идёт пропаганда против Ирана - как "гнезда шиизма и дестабилизации".



- Скажите, а шиизм чем-то реально Кыргызстану угрожает?



- Сегодня шиизм как религиозное течение никакой опасности, считаю, Кыргызстану не несёт. Первое - потому, что подавляющее большинство наших мусульман - сунниты-ханафиты. Ислам суннитского толка у нас поддерживается государством. И любая миссионерская деятельность в той или иной мере находится под государственным контролем. Второе - Ирану вести на территории Кыргызстана религиозную пропаганду попросту невыгодно. У него и без того достаточно много врагов, чтобы создавать ещё один очаг напряжённости ещё и в дружественном Кыргызстане. Иран прекрасно знает, что здесь шиизм не приживётся, что исторической ниши для него здесь нет. И никогда не было. Азербайджанская община в Кыргызстане - очень маленькая. Здесь не Бахрейн или Ирак, где шииты составляют 60 процентов населения.



- Получается, цель антишиитского заказа - ограничить в Кыргызстане политическое влияние Ирана?



- И это тоже. Кроме того, идёт столкновение разных политических систем. И разных идеологий политического ислама. Идёт острая борьба за лидерство не только в регионе, но, может, даже во всём исламском мире.



Идеологией Ирана прежде был экспорт исламской революции. Теперь приоритеты поменялись - Иран несёт идеологию республиканского правления и исламской демократии. И этим ставит большой жирный вопрос над духовным лидерством в исламском мире Саудовской Аравии. Уязвимость позиции стран Персидского залива состоит в том, что все они - абсолютные монархии, где власть передаётся не в результате выборов, а наследственным путём. Что исторически не было свойственно исламу. Основная же критика Ираном Саудовской Аравии заключается в том, что эта страна является "проектом" Соединённых Штатов, проводником американской политики.



В исламе, как вы знаете, огромную роль играют фатвы (фетвы) - юридические заключения, религиозные решения, которые выносят исламские учёные. Так вот, сегодня под большим вопросом оказались фатвы социально-политического значения, которые издают учёные Саудовской Аравии. Дело в том, что все саудовские учёные, включая муфтия, контролируются королевской династией. И в большой степени её обслуживают и защищают. И в этом состоит большая проблема. Уже ни для кого не является секретом факт сотрудничества саудовской королевской династии с Вашингтоном (что лишний раз продемонстрировал недавний визит в эту страну президента Трампа).



Получается, учёных контролирует династия, а династию - США.



Теперь самое главное. Часть кыргызской мусульманской молодёжи ориентируется на фатвы учёных, которые находятся за пределами Кыргызстана. В основном - на территории стран Персидского залива. И благодаря этому наша молодёжь может стать инструментом, пешкой в чужой игре.



- Каким же образом эти фатвы доходят до молодёжи? Через проповеди в мечетях?



- Нет, о том, что кыргызстанские имамы эти фатвы цитируют, я пока не слышал. Как доходят? Через Интернет! Загляните на "YouTube", в другие социальные сети. Все выступления учёных Персидского залива переводятся на русский язык, публикуются на различных сайтах. Например: такой-то шейх сказал, что женщине водить машину - это харам. И вот уже и в Кыргызстане некоторые верующие начинают это повторять! Понимаете, что это означает? Даже в бытовых вопросах нашу молодёжь "просвещают" ЧУЖИЕ учёные!



- А в политических - тем более… Получается, по указке США и саудовского режима исламские учёные этой страны могут манипулировать нашей молодёжью как угодно?



- Гипотетически - да. И в этом - большая проблема. После развала СССР, когда в Кыргызстане начал возрождаться ислам, у нашего государства был определённый люфт времени - на то, чтобы этот процесс как-то упорядочить, задать ему какую-то траекторию. В этом плане не было сделано НИЧЕГО. И сейчас мы наблюдаем хаос. Мусульманская община разбита на разные группы, разные джамааты, все уже в них запутались… То есть политика "разделяй и властвуй" работает.



Обратите внимание, куда нанёс свой первый зарубежный визит президент США Дональд Трамп. В Саудовскую Аравию. И американцы получили многомиллиардный заказ. На что? На питание бедных? На современные технологии? Нет - на оружие. Против кого будет это оружие направлено? На Ближнем Востоке война идёт между мусульманами. И чаще всего - между суннитами. То есть культивируется ненависть внутри одной религии. Даже внутри одного народа - арабы воюют с арабами. Эту политику проецируют и на отношения России и Украины. Врагами сделались два братских славянских народа, к тому же принадлежащих к одной конфессии - православной.



Теперь перенесёмся в Кыргызстан. Здесь происходит тот же процесс, что и в соседнем Казахстане, и в России. Образовавшийся идеологический вакуум быстро заполнился религиозными течениями, имеющими внешние центры управления. Все религиозно-политические идеи, какие есть на Ближнем Востоке, хлынули к нам. Государство думает, что все эти идеи контролирует. На самом деле оно контролирует лишь мечети - как архитектурные сооружения - и, возможно, имамов. А вся проповедь, вся идеология ушла в подполье - и в Интернет. Получается, мозгами нашей молодёжи управляют извне.



Простой пример - у молодого человека возникает вопрос по исламу. Куда он пойдёт? В мечеть? Да, некоторые идут в мечеть. Но у имама просто нет времени, а то и желания или знаний, чтобы дать ответ. Есть огромный спрос на ислам, но нет предложения, удовлетворяющего этот спрос. Наша молодёжь не знает, что происходит в мире и какую сторону нужно занять. И этим пользуются внешние игроки.



Вот, к примеру, возвращаясь к теме антишиитской пропаганды. Большинство наших верующих уже ненавидит шиитов. Хотя мало кто хоть раз в своей жизни видел живого шиита.

Самыми авторитетными для мусульманской молодёжи стали те идеи, которые она получает в Интернете. От чужих шейхов…

Президент США Дональд Трамп станцевал на приёме у короля Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом арабский танец с саблями - и Ближний Восток в очередной раз залихорадило.



ЧТО ХОЧЕТ АГА-ХАН?



- Вернёмся к УЦА - нарынскому Университету Центральной Азии. Построил его с участием Великобритании принц Ага-хан - глава исмаилитов всего мира. Просветите наших читателей: кто они такие - исмаилиты?



- Согласно позиции суннитов, исмаилизм является сектой, отошедшей от шиизма. Иранские шииты, кстати, также признают это религиозное течение сектантским и не принадлежащим к исламу. Помните, может, из истории такой термин - ассасины (или хашишины - "употребляющие гашиш"). Эта агрессивная секта, обитавшая на территории современной Сирии, была известна с 12 века. От рук этой секты, которую сегодня назвали бы террористической, погибли многие политические деятели ислама. Ассасины были разгромлены татаро-монголами, когда те пришли на Ближний Восток. Секта канула в Лету. Но её ответвления остались. Современными её потомками являются, в частности, исмаилиты. Своё название они получили в честь Исмаила - одного из имамов.



С тех давних времён исмаилиты, конечно, трансформировались и сегодня являются абсолютно умеренными, мягкими и светскими. Почему их считают сектантами? Они буквально боготворят своего лидера - Ага-хана, считая его потомком дома Пророка. На его портреты чуть ли не молятся. Пятикратный намаз они не совершают, 30-дневный пост не держат. Живут исмаилиты в основном в одном регионе. Это таджикский Горный Бадахшан и афганская часть Памира. Небольшие общины исмаилитов есть в Индии, в Африке - в Кении и Нигерии. Ну а официальная штаб-квартира исмаилитов находится в Лондоне.

Все специалисты рассматривают исмаилизм как инструмент, который - при совпадении целей и взглядов - использует Великобритания. Поэтому даже в Иране фонд Ага-хана признан нежелательной организацией - на него смотрят как на проводника империалистической политики западных стран. При этом, что интересно, в суннитской Саудовской Аравии этому фонду дают возможность по договору с местными властями проводить реставрацию некоторых древних населённых пунктов.



Вся сегодняшняя деятельность фонда Ага-хана направлена в основном на благотворительность и на развитие современного качественного образования. Причём в процессе образования он не учит исмаилизму. Упор делается на либеральные ценности. В фонде могут работать люди любых вероисповеданий.



- Как думаете, с какой целью Ага-хан открыл свой университет именно в Кыргызстане?



- Очень интересный вопрос. В годы гражданской войны в Таджикистане Ага-хан оказывал помощь своей общине, живущей на Памире, именно через Кыргызстан - помните, какая дружба завязалась у него тогда с Акаевым? По стратегической автотрассе Ош-Хорог - по единственному сухопутному маршруту - на Памир доставлялись продукты, другие гуманитарные грузы. И сегодня, инвестируя в Кыргызстан, открывая здесь учебные заведения, Ага-хан, мне кажется, преследует цель воспитания у местного населения лояльности к исмаилитам. Подчёркиваю: не распространение исмаилизма, а воспитание лояльности.



- Какой смысл в этой лояльности, если исмаилитов в Кыргызстане нет?



- Ага-хан, как мне представляется, смотрит в будущее, исходя из того, что имеет большие виды на Памир. Не буду утверждать, что ставка делается на то, что Горный Бадахшан станет независимым государством, но, возможно, какой-то особый статус получит. Ведь Памир не зря называют "крышей мира". Это - важнейший стратегический район. Кто получит контроль над этой "крышей" - тот будет управлять всей Центральной Азией. Кто будет управлять этим регионом - тот будет оказывать влияние на всю Евразию. Кроме того, Памир - регион, богатый полезными ископаемыми, в частности драгоценными камнями.



Другая цель Ага-хана - готовить кадры. Ведь все мы хотим, чтобы наши дети получили качественное образование. А фонд Ага-хана получение такого образования в своих учебных заведениях гарантирует.



- Слушайте, а не идёт ли Ага-хан по тому же пути, что и небезызвестный турецкий проповедник Гюлен? Который открыл здесь огромную сеть учебных заведений "Себат", преследуя (о чём мы много писали) главную цель - воспитать в Кыргызстане СВОЮ элиту. Дабы тихо и мирно взять здесь власть…



- Возможно. Хотя цели у Гюлена и Ага-хана несколько, думаю, отличаются. Но тот, кто контролирует сферу образования, тот, кто готовит в стране кадры - тот получает контроль над будущей элитой страны. Это нормально. Если государство неконкурентоспособно в плане предоставления качественного образования, то извините… Государством будут управлять те, кто эту нишу займёт. И в последнее время сфера образования превратилась в канал, через который на Кыргызстан пытаются влиять самые разные организации религиозного или полурелигиозного толка. Это касается не только исламских, но и протестантских течений.



- Так представляют ли учебные заведения фонда Ага-хана какую-нибудь опасность для Кыргызстана?



- Лично я ответа на этот вопрос пока не знаю. Чтобы сделать вывод о том, чего от того же УЦА больше - вреда или пользы, нужен очень серьёзный анализ. И рассматривать этот вопрос нужно тихо - на уровне правительства. И ни в коем случае не выносить его на публику, чтобы не произошло самого страшного - насилия на религиозной почве.

Принц Карим Ага-хан IV - нынешний глава исмаилитов - на строительстве УЦА в Нарыне.

Кампус Университета Центральной Азии в Нарыне.



РВАНЁТ ЛИ ЗДЕСЬ КАТАРСКАЯ "БОМБА"?



- А теперь - о совершенно невероятной ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке в начале этого месяца. С Катаром неожиданно разорвали дипломатические отношения ведущие арабские страны региона, лучшие, казалось бы, друзья - Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия. Официальное обвинение - финансирование Катаром террористических организаций "Аль-Каида" и ИГИЛ - просто смехотворно.



Можно подумать, что сами саудиты в этом плане - белые и пушистые… Что же стоит на самом деле за этим событием? И главное - как оно отразится на Кыргызстане?



- Причина, мне кажется, кроется в формирующейся новой коалиции - из числа тех стран, которые разорвали отношения с Катаром, во главе с Саудовской Аравией. Уже понятно, что за спиной этого союза стоят США - не случайно о его формировании было объявлено после визита Трампа. И что будет этот союз проводить политику США и Израиля. И в этом союзе места Катару не нашлось.



Почему? Катар, во-первых, намозолил этим странам глаза, поддерживая "Братьев мусульман". Это - старейшее исламское политическое движение, выступавшее за создание независимых национальных исламских республик на обломках Османской империи. "Братья мусульмане" дали основу всем политическим движениям современного ислама - как радикальным и даже террористическим, так и вполне умеренным, которые сейчас находятся во власти в ряде стран - в Тунисе, Малайзии, Индонезии, Турции. Во всех странах Персидского залива "Братья мусульмане" запрещены - поскольку угрожают монархическим династиям. Во всех, кроме Катара - где эта организация сейчас и базируется.



Второе. Катар имеет тесные стратегические отношения с Турцией: это - единственная арабская страна, где есть и американские, и турецкая военные базы. А Турция на Ближнем Востоке теперь ведёт самостоятельную политику, больше не идёт в фарватере США (кстати, партия Эрдогана тоже вышла из "Братьев мусульман"). Третье - начавшееся потепление отношений Катара с Ираном.



Таким образом, на Ближнем Востоке сколачиваются два блока. С одной стороны - монархии Персидского залива плюс Египет и Пакистан. С другой стороны - Иран, Турция и тянущийся к ней Катар. И явно поддерживающая этот блок Россия.



Отразится ли эта новая большая игра на Кыргызстане? Безусловно - прежде всего на идеологическом фронте. И нам, считаю, нужно в первую очередь закрыться сейчас от внешней религиозной пропаганды, максимально снизить её влияние. Сейчас в Кыргызстане очень мощно и стремительно идёт распространение различных религиозных течений, связанных со странами Персидского залива. Опасность этой пропаганды в том, что она проста и понятна молодёжи. Мы же, честно говоря, спим. Государство что-то делает, но больше для отписки. Провели круглый стол, поругали экстремизм и, довольные, разошлись. Глубинная же работа с молодёжью не ведётся.



- Ещё один интересный момент. Кыргызстанские околооппозиционные СМИ уже начинают связывать проблемы маленького, но очень богатого Катара с… предстоящими президентскими выборами в Кыргызстане. Дескать, катарский кризис может сильно пошатнуть позиции пока основного кандидата от СДПК - действующего премьера Сооронбая Жээнбекова. Дело в том, что его родной брат Жусупбек Шарипов - посол КР в ряде арабских стран - известен как один из инициаторов завязывания тесных отношений с Катаром (который теперь официально обвинён в поддержке терроризма). И теперь на кандидата партии власти будут, дескать, косо смотреть как на Западе, так и в СНГ. Как считаете - такой поворот реален?



- Если кто и будет разыгрывать эту карту, то только, считаю, политические силы внутри Кыргызстана - в рамках предвыборной борьбы. Внешние игроки делать этого не станут. Но у меня, честно говоря, вызвало недоумение недавнее заявление МИД КР, чей глава, встретившись с послом Катара, выразил озабоченность складывающейся ситуацией. Получилось так, что Кыргызстан занял не нейтральную позицию. Возможно, это было продиктовано какими-то интересами (видимо, финансовыми или экономическими), но даже ради них, считаю, наше государство не должно демонстративно поддерживать какую-то из сторон конфликта.



В обществе уже гуляют слухи о том, что какие-то деньги, какие-то банковские счета неких высокопоставленных кыргызских чиновников якобы находятся именно в Катаре. И чтобы не создавать для этих слухов почву, Кыргызстан должен сохранять нейтралитет, не принимая чью-то сторону. И мы не можем себе позволить вести крутую внешнеполитическую игру. Мы не Катар - у нас нет столько денег, как у этого нефтегазового эмирата.



ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ВИЗИТОМ ПАТРИАРХА?



- Мало кто знает, что во время недавнего визита в Кыргызстан Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вы вместе с муфтием участвовали во встрече с ним. И даже лично познакомились с главой Русской православной церкви.



- Да, я был приглашён на эту встречу в качестве члена Совета улемов Кыргызстана. Попросил слова, выступил, рассказал о своём видении решения проблем. Патриарх Кирилл, попросив разрешения нашего муфтия, дал указание своему подчинённому, отвечающему за внешние связи, взять мои контакты - для дальнейшего сотрудничества.



- Какое впечатление на вас произвёл глава Русской православной церкви?



- Заочно мы его, конечно, и до этого прекрасно знали - по выступлениям, публикациям. Ну а впечатления от короткой беседы остались такие. Патриарх Кирилл - человек с очень высоким уровнем интеллекта, очень тонкий дипломат. Выдающаяся личность. Разговор шёл о сотрудничестве наших конфессий в делах духовных. С учётом событий, которые сейчас происходят в наших странах. Нас сближают не только общие ценности, но и общие угрозы - насаждение в наших странах чуждых идеологий.



- Какую пользу Кыргызстану принесёт расширение сотрудничества с Московским патриархатом?



- Визит Патриарха, считаю, - очень важное и знаковое событие. Духовное сотрудничество - это дополнение к политическому, военному сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией. Мы - в одном лагере, по одну сторону баррикады в нынешнем мировом расколе. А раскол этот - не только геополитический, идёт раскол между понятиями добра и зла. Речь идёт о духовной мобилизации. Ведь развал стран приходит не извне, развал начинается внутри - через развал семьи, через разложение общества.



- Можно понять, какую помощь Россия может оказать Кыргызстану в военном или экономическом плане. А чем она может помочь в укреплении духовной безопасности?



- Сегодня остро стоит вопрос: где мы будем обучать наше духовенство, чтобы оно стало по-настоящему национальным? Центры религиозной мысли надо, считаю, возрождать здесь, в Евразии. Средняя Азия, Поволжье, Кавказ - исламским учёным этих мусульманских регионов надо объединяться. И огромную помощь в этом плане могут оказать российские мусульмане. Что же касается Русской православной церкви, то сегодня она ищет союзников именно на Востоке - в исламе. Ибо в христианском мире она осталась в одиночестве - в плане приверженности традиционным ценностям. Даже католическая церковь стала заложником так называемой западной толерантности, ещё чуть-чуть - и она разрешит однополые браки.



беседу вёл

Вадим НОЧЁВКИН

Встреча Патриарха Кирилла с муфтием Кыргызстана Максатбек ажи Токтомушевым.

Крайний слева на фото - Кадыр Маликов.