Подробности Политика Кыргызстана 21.06.2017 13:59 Просмотров: 3843



В рамках нашей рубрики "Восток - дело тонкое…" сегодня мы продолжаем разговор о родоплеменных особенностях Кыргызстана. Тем более что в последнее время всё чаще раздаются предположения - "родоплеменной фактор" будет задавать тон в нынешней президентской предвыборной кампании ещё сильнее, чем раньше. И будет он куда сильнее, чем фактор "партийный".



Ну а поскольку возможно всё, что не исключено, то в этом предположении нет ничего странного - ведь наша избирательная система изначально не являлась тем, чем кажется. Например, юридически парламентские выборы 2015 года проходили по партийным спискам, а фактически - по одномандатным округам. То есть кандидаты в партийный список подбирались не столько по суммам их денежных вкладов в избирательную гонку партии, сколько по количеству голосов, которые тот или иной кандидат мог собрать в своём родном регионе.





НЕМНОГО ИСТОРИИ: ИСТОКИ



В 1856 году офицер Генерального штаба Российской армии путешественник и этнограф Чокан Валиханов побывал в кочевьях кыргызского племени бугу. Там он записал следующее:



"Происхождение и название родов народные предания объясняют именами своих предков, а потому система родового подразделения тесно связана с генеалогией родоначальников орды. Киргизбай, первый родоначальник народа, давший ему своё имя, имел только одного сына Ак-уула (белого мальчика). У Ак-уула, по одному преданию, было два сына - Абл (Авел) и Кабил (Каин), а по другому - Абл и Кабил происходили не непосредственно, но в известном колене от Ак-уула. Потомство Абла составляет правое крыло, а Кабила - левое. От сыновей Тагая, внука Абла - Богорстана, Койлака, Килджира и Карачоро - произошли в дальнейшем племена правого крыла".



Не правда ли, имена двух упомянутых братьев очень уж напоминают имена сыновей Адама и Евы - Авеля и Каина? И похожий сюжет встречается в преданиях почти всех народов. Вообще же легенд о происхождении названий крыльев, на которые делятся кыргызcкие роды, существует несколько. Равно как и объяснений историков, почему то или иное крыло называется именно так, а не иначе.

Чокан Валиханов. Настоящее имя - Мухаммед-Канафия. Этнограф, офицер разведки Российского Генштаба. Первым систематизировал сведения о родоплеменном делении кыргызов.



Впервые после распада СССР родоплеменной фактор в кыргызской политике проявил себя в полной мере на парламентских выборах 1995 года. Спустя год Осмонакун Ибраимов (тогда - вице-премьер по социальным вопросам правительства КР) напишет с горечью: "Все эти выборы в парламент и местные органы самоуправления нас скорее разъединили, чем объединили, подхлестнули регионализм; все вдруг заговорили о санжыре, о родах и племенах".



Исследователи отмечают, что накануне тех выборов свои родовые корни прояснять бросились буквально все, кто хотел попасть в законодательную власть - даже городская интеллигенция, которая при СССР называла родоплеменные отношения пережитком прошлого и боролась с ними - на словах, по меньшей мере. Очевидцы рассказывают, что именно с тех пор перед каждыми выборами по традиции земляки и сородичи говорят о своих кандидатах так: "Биздин жердин кулуну" ("Жеребёнок нашего района"), "Ал биздин уруудан" ("Он из нашего рода") или "Озубуздун бала" ("Свой парень"). В их устах это одинаково звучит и как одобрение, и как своего рода благословение.



Однако, несмотря на вышеприведённые сетования высокопоставленного чиновника Ибраимова, деление на роды действовавшая на тот момент власть поощряла сама, одновременно… призывая кыргызов к единству.



Достаточно вспомнить слова из выступления президента Аскара Акаева на II Всемирном курултае кыргызов: "Сердечно приветствую и преклоняю голову перед таким величественным собранием лучших, достойнейших представителей кыргызских родов, собравшихся сюда со всех многочисленных уголков земного шара, 22 стран мира, где ныне по воле судьбы и истории проживают кыргызы".



Получается следующее: либо тогдашняя власть сама не знала, чего хотела, либо Акаев дал понять, что принимает неформальные правила политической игры.



Один из самых последних сигналов был послан в 2014 году, когда депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова выдвинула инициативу проводить выборы в парламент по родоплеменному признаку. Любопытно, что исходило это предложение от женщины, начинавшей свою политическую карьеру в комсомольских и партийных структурах бывшего СССР. Тех самых структурах, идеология которых считала трайбализм непростительным грехом.

Аскар Акаев, первый президент независимого Кыргызстана. Процесс деления кыргызов

на роды возобновился при его правлении.



"...И РОД ПОДНИМЕТ ТЕБЯ"



Исследователи склонны объяснять эту ситуацию тем, что при СССР процесс консолидации кыргызов не был доведён до конца по причине распада государства. Впрочем, так называемое "региональное самосознание" есть и у давно консолидированных наций. К примеру, восточные немцы до сих пор не любят западных и наоборот; сицилийцы - остальных итальянцев, а в США существует, как минимум, 6 точек региональной "нелюбви" американцев друг к другу.



И если в Кыргызстане на общереспубликанском уровне процесс деления на роды и кланы не так заметен, то на низовом уровне - в сёлах - "родовой фактор" имеет вполне осязаемые черты.



Испокон веков говорится: "Поднимешь свой род - и род поднимет тебя". Каждый политик Кыргызстана понимает: в наше непростое время ситуация в любой момент может обернуться против него. Родовая поддержка здесь - крайне важна, и если раньше политик делал всё для поддержки своего рода, то и последний ему поможет любой ценой! Те же, кто пренебрегает интересами рода, автоматически становятся изгоями, и в трудный момент род может от них отказаться.



Теперь - о предстоящих президентских выборах. Если "родоплеменной фактор" будет на них "рулить", нас ожидают крайне любопытные конфигурации.

Судите сами: выдвинутый кандидатом в президенты от СДПК действующий премьер Сооронбай Жээнбеков - из рода адигине (в другом прочтении - адыгене). Этот род на юге Кыргызстана считается самым влиятельным. В то же время среди представителей этого рода немало тех, кто политикой СДПК и персонально Атамбаева, мягко говоря, недоволен. Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Марат Султанов, теперь уже хорошо известный клан Матраимовых - тоже адигине.



Таким образом, ситуация выглядит весьма непросто. Будут ли поддерживать Жээнбекова его сородичи, как велит родовая дисциплина - "уруучылык", если он всё же пойдёт на выборы? Во всяком случае, ни в чём предосудительном против своего рода Жээнбеков вроде бы не замечен…



Следующий кандидат на президентство - Омурбек Бабанов, представитель рода саруу. Вполне вероятно, что поддержку ему окажет Роза Отунбаева - тоже саруу. Тем более, как мы уже писали, своим приходом во власть Отунбаева, по сути, обязана Омурбеку Бабанову, который в 2007 году отказался от депутатского мандата в Жогорку Кенеш в её пользу.



Тем не менее, поддержки Отунбаевой Бабанову может и не хватить. Поэтому, так или иначе, ему придётся искать поддержки других лидеров рода - не только в Таласской, но и в Джалал-Абадской области - например, у Азимбека Бекназарова и Топчубека Тургуналиева. Ну а поскольку саруу есть и в Иссык-Кульской области, то поддержки Бабанову нужно искать и там.



О происхождении Чыныбая Турсунбекова - спикера Жогорку Кенеша, также заявившего о своих президентских амбициях - существуют разные сведения. Молва "приписывает" его то к солто, то к саякам, то к сарыбагышам.



Отчего столь разные сведения? Дело в том, что сегодня в Кыргызстане отсутствует исследованная на все сто процентов санжыра - генеалогия родов. И полного понимания, кто из политиков к какому роду относится, на самом деле не существует. В давние времена семья кыргызов из одного рода могла откочевать на территорию, где жили представители другого рода. И её со временем включали в состав этого рода. Это больше напоминает дарование гражданства, нежели родословную. Многие исследователи считают, что список племён кыргызов больше похож на административно-территориальное деление государства, нежели на реальное родственное отношение племён и родов друг к другу.



Та же ситуация - с ещё одним кандидатом в президенты - Бакытом Торобаевым. Некоторые источники относят его к роду тейит, а некоторые - к кытаям. Самые известные представители рода тейит - его нынешний глава, экс-спикер Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаев и семья Бакиевых. К наиболее известным представителям рода кытай относят бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева, нарколога Женишбека Назаралиева и генерала Омурбека Суваналиева. Любопытно будет понаблюдать, кто из перечисленных персон будет на выборах открыто или тайно поддерживать Торобаева.



В то же время нельзя сбрасывать со счетов и такой момент, как бизнес-интересы Торобаева - бизнес в Кыргызстане всегда имел обыкновение искать себе политическую "крышу". В этом смысле, поскольку их бизнес-интересы совпадают, Торобаев и Турсунбеков вполне могут друг друга поддержать - история Кыргызстана знала и более странные альянсы.



Завершает наш обзор Темир Сариев. Известно, что он относится к роду солто, хотя несколько лет назад некоторые кыргызоязычные издания писали, будто он - из калмаков. Потому-то, дескать, солто и не поддержали его, когда он выдвигался в главы рода. Однако позднее измышления журналистов опровергли старейшины солто - академик Карыпбек Алымкулов, писатель Ормон Шаршенов и общественный деятель Адамкалый Чыныбаев, который является мужем младшей сестры Розы Отунбаевой. По их словам, Сариев никогда не выдвигался в главы рода солто.



Вот как серьёзно относятся к родоплеменному вопросу даже представители бывшей советской интеллигенции!



В определённых условиях бывший премьер Сариев может рассчитывать на поддержку тех родов, которым его прежняя деятельность доставила меньше всего проблем. Но вот только много ли найдётся таких родов?



В любом случае предвыборному штабу Сариева придётся работать со всеми главами родов. Чтобы - как максимум - привлечь на выборы их ресурсы (финансовые, людские, политические), а как минимум - хотя бы заручиться их лояльностью.

Слева направо: саруу Роза Отунбаева, мундуз Омурбек Текебаев, солто Темир Сариев и адигине Исмаил Исаков. В составе "временного правительства" были представители разных кыргызских родов. Однако испытания временем и властью эта конструкция не выдержала.

Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков - из рода адигине.

Родовая дисциплина - "уруучылык" - предписывает им поддержать

на президентских выборах сородича Сооронбая Жээнбекова.

Согласится ли саруу Азимбек Бекназаров поддержать своего сородича Омурбека Бабанова

в Джалал-Абадской области?

Когда-то Омурбек Бабанов уступил свой депутатский мандат Розе Отунбаевой. Это позволяет Бабанову рассчитывать на то, что теперь

экс-президент переходного периода ему поможет в избирательной кампании.

К какому роду относится спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков - саяк, солто или сарыбагыш, - точно неизвестно. Впрочем, выборная кампания должна всё расставить по местам.

Кто благословит Бакыта Торобаева на президентские выборы: тейиты или кытаи?

Темиру Сариеву предстоят переговоры с главами родов, чтобы, как минимум, добиться их лояльности к своей персоне.



ЧАСТИ ЦЕЛОГО



Таким образом, мы видим, что каждому из вышеперечисленных политиков поддержки только своего рода может и не хватить. Нравится им это или нет, но договариваться придётся с другими родами. Главное - сделать это так, чтобы лидеры родов не решили, что их хотят стравить друг с другом. Потому что в наших условиях политическая провокация выглядит именно так.



Есть и ещё одно обстоятельство. Некоторое время назад в СМИ просочилась информация о прошедшей закрытой встрече функционеров партии СДПК, где Алмазбек Атамбаев заявил о своём намерении провести "чистку" в парламентской фракции своей партии и "почистить" её, как минимум, на две трети.



Президент выразил недовольство тем, что из 38 парламентских социал-демократов активно себя проявляют только 8, причём в поддержку курса главы государства выступают всего лишь четверо из них. При этом Атамбаев будто бы отметил, что сама фракция СДПК раскололась на три группировки, одна из которых поддерживает депутата Ису Омуркулова, другая - спикера Чыныбая Турсунбекова, а третья - его предшественника на этом посту Асылбека Жээнбекова. То есть брата премьера и кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.



По какому же признаку может идти этот раскол? Не исключено, что, опять же, по родоплеменному. Социал-демократ Жээнбеков, как уже говорилось, принадлежит к адигине, его сопартиец Турсунбеков - то ли к солто, то ли к саякам, то ли к сарыбагышам, а их же сопартийца Омуркулова относят к солто.

Если этот информационный "слив" соответствует действительности хотя бы на 10 процентов, то участие в выборах для самой СДПК рискует стать серьёзной проблемой, которую наиболее точно передаёт басня Ивана Андреевича Крылова "Лебедь, Щука и Рак":



Поклажа бы для них

казалась и легка:

Да Лебедь рвётся в облака,

Рак пятится назад,

а Щука тянет в воду…



То есть каждая группировка будет либо играть сама по себе, либо объединится с кем-то против третьей группировки. Если, конечно, "чистку" в партии Атамбаев не проведёт прежде, чем станет уже совсем поздно это делать. В противном случае СДПК может расколоться по региональному признаку, что для Атамбаева в будущем может сослужить плохую службу. Коль скоро он, по его утверждению, всё же решил остаться в политике и после ухода с поста. А сейчас этот раскол - вполне реален.



Безусловно, "вычистить" из фракции "группировщиков" проще всего через роспуск Жогорку Кенеша, но нет гарантии, что не возмутятся остальные парламентские партии. Каждая из них вложила в свои выборы серьёзные деньги, да и не факт, что эти партии попадут в следующий созыв. При таких условиях политический кризис не выгоден никому, и прежде всего - Атамбаеву.



Что же касается остальных кандидатов, то им для победы необходимо радикально изменить общую для всех прежних избирательных кампаний стратегию. Сейчас во главе угла должна стоять борьба не за власть, а за избирателя. Очевидно, что роды и кланы (хоть с ними всё так непросто) будут оказывать поддержку на выборах своим представителям. Однако кандидатам и самим придётся искать взаимопонимание с остальными родами.



Поэтому предвыборная борьба в глубинке обещает быть очень напряжённой. Не исключено, что обыватели станут свидетелями зарождения таких политических альянсов, о каких до этого они и подумать не могли!



Дмитрий ОРЛОВ