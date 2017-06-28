Подробности Политика Кыргызстана 28.06.2017 11:06 Просмотров: 5370



Кыргызстан готовится к очередным президентским выборам, которые назначены на 15 октября 2017 года. Основные кандидаты уже определены, некоторые из них уже подали документы в Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдума КР.



Эксперты предрекают жёсткую борьбу между двумя кандидатами - Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым, остальные, по мнению политологов, имеют не такие высокие шансы стать следующим президентом Кыргызстана.



первая ласточка



Самым первым неожиданно для всех кыргызстанцев подал документы в ЦИК Назарбек Нышанов, позиционирующий себя как истинного оппозиционера и председателя небезызвестного общественного объединения "Лига - Антикризис". Заявление Нышанов подал как самовыдвиженец, и это не первое его участие в президентских выборах.



В обществе Назарбек Нышанов не имеет особой известности, в немногих публичных выcтуплениях всегда критиковал власти, особенно членов временного правительства.



"Выборы 2011 года показали, что количество кандидатов в президенты у нас достойно записи в Книге рекордов Гиннесса. Конечно, такие кандидаты, как Нышанов - это попытка заявить о себе, создать вокруг себя медиа-шумиху, а потом снять свою кандидатуру, не имея финансовых ресурсов, реально существующей партии и т.д. и т.п. Это просто попытка привлечь внимание к своей персоне. Так же как каждые выборы мы наблюдаем за появлением доктора Апаса. Это уже стало поводом для анекдотов, никто всерьёз не рассматривает его как кандидата на пост президента", - считает политолог Игорь Шестаков.



заявление из камеры СИЗО



Ещё одним самовыдвиженцем стал лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, который на данное время является подсудимым по громкому делу, связанному с коррупционными схемами по продаже ЗАО "Альфа-Телеком", и находится в СИЗО. Многие расценили его самовыдвижение как потерю доверия со стороны однопартийцев. К тому же в СМИ появилась информация, что ряд других "атамекеновцев" также намерены выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.



"Даже если бы Омурбек Текебаев не находился в следственном изоляторе, он бы всё равно не имел серьёзных шансов на победу. Для него это выдвижение - скорее всего попытка привлечь внимание к своей персоне и каким-то образом разбавить информацию в СМИ о нём как о возможном участнике коррупционных схем. Понятно, что человек не хочет заканчивать свою политическую карьеру на такой ноте, имея имидж обвиняемого. Его участие в выборах всё ещё под большим вопросом, потому что нет окончательного решения ЦИК. Ну и выборы 2010, 2015 годов показали, что партия "Ата Мекен" с большим трудом пробивалась в парламент, и это в общем-то и есть ответ на вопрос, какие шансы у Текебаева стать президентом", - отметил Игорь Шестаков.



пышный съезд и праздничный торт



Бывший премьер-министр Темир Сариев был одним из первых, кто заявил о своём намерении участвовать в президентской гонке. Недавно он провёл съезд партии "Ак-Шумкар", которую возглавляет последние девять лет. Сариев произнёс красивую речь, представил свою программу. Однако общественности больше запомнился торт, подаренный на день рождения Темиру Сариеву, а точнее, фигура бывшего премьер-министра, сидящего в президентском кресле, и надпись: "С днём рождения, мистер президент!".



"В последний раз Темир Сариев участвовал в выборах в 2010 году, он возглавлял партию "Ак-Шумкар", которая громко заявляла о своих победных шансах, но мы помним, что выборы для них закончились провалом. После этого партия ушла на политическую периферию, на которой пребывает последние 7 лет. А сам Темир Сариев был компромиссной фигурой, работал в правительстве. Как мне кажется, предстоящие выборы для Сариева - последний шанс громко заявить о себе в политике и удержаться на плаву. Собственно говоря, очень сложно сказать, кто является его электоратом, у кого он имеет поддержку, потому что партия находится на периферии, попыток создать образ реформатора у него тоже не видно. Он больше изображает из себя своего парня, сажает деревья в сёлах, раздаёт какие-то платки… Серьёзно о его шансах говорить не приходится", - уверен политолог Игорь Шестаков.



кандидат-реформатор



Согласно всем последним опросам, другой бывший премьер-министр страны Омурбек Бабанов имеет весьма неплохие шансы на предстоящих выборах. И хотя официального выдвижения ещё не было, члены партии "Республика - Ата Журт" уже заявляли о том, что единым кандидатом от политического объединения будет её лидер.



"В 2010 году партия "Республика" заняла 4 место в парламенте, в 2015 году - уже второе место. Эти показатели роста популярности партии во многом связаны с тем, что все эти годы Омурбек Бабанов вёл системную работу. Он имеет очень хорошую договороспособность. Казалось бы, что "Республика" 2010 года, когда партию покинул ряд политиков, уже не будет иметь такие шансы в 2015 году, но случилось обратное. Была достигнута договорённость с "Ата-Журтом", и объединённая партия достаточно успешно выступила на выборах. Этот результат говорит о том, что Омурбеку Бабанову удалось приблизиться к статусу политика общенационального уровня. Конечно, ему ещё предстоит многое сделать, но, по крайней мере, движение в эту сторону у него уже есть. У этого политика есть определённый взгляд в будущее, что очень важно для успешной кампании, поэтому я думаю, что у Бабанова очень хорошие шансы. Многое будет зависеть от того, насколько ему удастся сплотить вокруг себя единомышленников из политики, бизнеса, из общества, как это было достигнуто Алмазбеком Атамбаевым в 2011 году, когда он сплотил вокруг себя ведущие силы страны. Сейчас у Бабанова очень хорошие шансы ещё и потому, что по нему нет особых вопросов у стран-партнёров Кыргызстана, что тоже очень важный фактор. Его хорошо знают в странах, в которых следят за нашими выборами. Внешнеполитический имидж у Бабанова хорошо сложившийся, и он достаточно давно находится в политике", - отмечает Игорь Шестаков.



На посту премьер-министра Омурбек Бабанов зарекомендовал себя как государственный управленец-реформатор. Им был предложен целый пакет экономических преобразований, и многие оценивают его как эффективного менеджера. Программа партии в 2015 году также была направлена на развитие экономики и политической системы страны.



Политолог Бакыт Бакетаев также отметил, что на сегодняшний день по результатам рейтингов Омурбек Бабанов находится на первом месте.



"Реформаторский характер Бабанова, его решительность многим очень нравятся. Конечно, иногда народ боится реформ, если Бабанов найдёт золотую середину, народ его поддержит. Бабанов созрел как политик государственного масштаба, практически все показатели, которые нужны президенту, у него есть. Его нужно поблагодарить за то, что он идёт на выборы. Потому что не у всех хватает смелости на это, многие боятся грязи, что льётся на кандидатов в СМИ, социальных сетях… Кандидатура Бабанова не вызывает вопросов, когда говорят о его выдвижении, никто не задаёт вопросы: "А кто это такой? А чего он хочет?". Я думаю, он готов к должности президента", - считает Бакыт Бакетаев.



неопределившаяся партия власти



Самой большой интригой для избирателей оставалась кандидатура от партии власти. В СДПК долго молчали на этот счёт, но позже на политсовете было решено выдвигать кандидатуру нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Однако тут же стали говорить о недовольстве среди социал-демократов, а также о том, что нынешний спикер Чыныбай Турсунбеков намерен побороться с главой правительства за шанс представлять СДПК на выборах. Обоих трудно назвать политиками государственного уровня, способными получить голоса по всей республике.



"Нужно дождаться решения съезда партии. Шансы Жээнбекова будут зависеть от того, удастся ли ему объединить ведущие политические силы внутри СДПК. Появилось выдвижение Чыныбая Турсунбекова, а это говорит о том, что в самой СДПК существует политическая конкуренция. С одной стороны, это хорошо, что партия выстраивает работу таким образом, но, с другой стороны, это создаёт определённые трудности в шансах главного кандидата. Сооронбаю Жээнбекову нужно сначала решить проблемы внутри партии, добиться консенсуса вокруг своей кандидатуры. Но, к сожалению, политический рейтинг Сооронбая Жээнбекова намного меньше рейтинга президента, который сегодня его открыто поддерживает. Пока его сложно назвать публичной фигурой. Пока он больше ассоциируется с премьер-министром, для успешной предвыборной кампании публичности ему не хватает", - говорит эксперт Игорь Шестаков.



Бакыт Бакетаев считает премьер-министра мягкой личностью, но в победе ему может помочь авторитет его партии.



"Сооронбай Жээнбеков - представитель команды СДПК, которая обладает многими инструментами. Сколько бы ни говорил Алмазбек Атамбаев, что преемника не будет, всё равно Жээнбеков воспринимается как его преемник. Весь авторитет, который набрал Атамбаев, будет дуть в паруса Жээнбекова. Я считаю, что главная борьба будет между ним и Бабановым. Но нужно обращать внимание и на команду кандидата", - считает Бакыт Бакетаев.



участие ради перспективы



Ещё одним пока не выдвинувшимся официально кандидатом является лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Его оценивают как достаточно успешного, однако не до конца сформировавшегося политика.



"Бакыт Торобаев вышел из рядов "Республики". Они с Бабановым были в одних "окопах", на одном "фронте". Он очень много внимания обращает на сельское хозяйство, это является его основным коньком. Что интересно в Бакыте Торобаеве, несмотря на его политическую молодость по сравнению с Бабановым, он серьёзно задумывается о государственном строительстве. Он думает о народе, спасибо ему за это. Он сын хорошего отца, как и Бабанов, и Жээнбеков. Да, он молодой, и команда у него молодая, но он должен себя попробовать", - говорит Бакыт Бакетаев.



Игорь Шестаков считает, что предстоящие выборы для Бакыта Торобаева - больше репетиция, нежели реальная борьба за кресло президента.



"Со своей партией "Онугуу-Прогресс" Торобаев начал в 2012 году, участвовал во многих местных выборах, в 2015 году вышел на общереспубликанский уровень, провёл партию в парламент. Но говорить о том, что он станет фаворитом президентских гонок, ещё рано, потому что он всё-таки ещё не стал политиком национального масштаба. Ему ещё какое-то время нужно поработать в политике для того, чтобы его кандидатуру на пост президента можно было рассматривать всерьёз. Его участие в этих выборах будет больше рассчитано на перспективу, чтобы в дальнейшем завоёвывать вершины национальной политики. Сейчас ещё рано говорить о том, что он может серьёзно претендовать на президентский пост, потому что ему ещё нужно набираться опыта, он должен быть более узнаваем по всей стране", - говорит Игорь Шестаков.



Каким должен быть президент?



Это далеко не полный список претендентов на пост главы государства. Как отметили в ЦИК, регистрация участников завершится 1 августа, уже тогда можно говорить об окончательном составе кандидатов.



А пока эксперты говорят о том, каким должен быть президент Кыргызстана. Бакыт Бакетаев отметил, что президент - это человек, который может стать отцом нации: оппозиции, пропозиции, академиков, интеллектуалов, художников, всех граждан Кыргызстана. Президент должен слышать чаяния народа и по-отечески относиться абсолютно ко всем гражданам своей страны.



"Это должен быть молодой, прогрессивный политик, - уверен Игорь Шестаков. - Ни в коем случае не человек старой формации, который мыслит устаревшими шаблонами. Это должен быть человек, отличающийся реформаторским духом, обладающий харизмой, силой убеждения, деятель, понимающий многое в политических, управленческих процессах. А люди, которые в большинстве своём сегодня представлены на политическом олимпе Кыргызстана, - они, к сожалению, не соответствуют требованиям времени, поскольку мыслят по-старому, обладая совковым мышлением. Они пытаются запрещать вместо того, чтобы регулировать, они хотят контролировать то, что нельзя брать под контроль. Такие люди стараются придумать новые бюрократические схемы вместо того, чтобы от них избавляться. Стране нужен гибкий прогрессивный человек, умеющий адаптироваться согласно меняющимся реалиям времени".



Наргиза МАМАТОВА