Подробности Политика Кыргызстана 28.06.2017 14:35 Просмотров: 3495



На одном из последних совещаний премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков со скандалом выгнал заместителя директора Государственного агентства архитектуры и строительства Алмазбека Абдыкарова - за некомпетентность. Когда Абдыкаров зачитывал свой отчёт, премьер прервал его и начал задавать вопросы, на которые замглавы Госстроя не смог ответить.



"В Чон-Алае нет света, нет чистой воды, нет дорог, как люди там будут жить?! - возмутился премьер. - Прежде чем сюда прийти, вы могли бы подготовиться, позвонить в Ош, спросить, что там? Это же ваша структура, почему сам не звонишь туда, не интересуешься… Выходи! Как тебе не стыдно, ты пришёл на серьёзное совещание к премьер-министру неподготовленным!".



Эта самая некомпетентность отечественного чиновничьего класса давно уже стала чем-то привычным. Этому уже даже никто не удивляется. Либо спрашивают: "Когда это кончится?", либо - с недавних пор - говорят: "Сталина на них нет!".



Что происходит? Почему те, кто управляет нами, из года в год демонстрируют полную или частичную неспособность это делать?

Заместитель директора Государственного агентства архитектуры и строительства Алмазбек Абдыкаров уходит с совещания, изгнанный премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым - за некомпетентность.



ЭХ, БЫЛИ ЛЮДИ…



Известно, что в первое десятилетие существования СССР на руководящие посты разного уровня Советской Киргизии стали проникать "перекрасившиеся" баи и манапы. Глядя на методы их руководства, кыргызский народ сложил поговорку, которая на русский язык приблизительно переводится так: "Одна собака приказывает другой собаке, а та - приказывает своему хвосту и успокаивается".



Советская власть боролась с подобным положением вещей, как только могла. Кое-чего добиться ей удалось: в Киргизской ССР появился целый пласт талантливых и компетентных управленцев всех уровней, ставших легендами ещё при жизни.



Вот, к примеру, председатель колхоза "Кенеш", что находился в Иссык-Атинском районе, Герой Социалистического Труда Исак Кочкорбаев. Его современник - председатель колхоза имени Ленина того же района Пётр Шереметьев писал о нём: "Будучи инструктором, а затем секретарём райкома партии, я часто присутствовал на собраниях и заседаниях правлений, имел возможность наблюдать за работой этого опытного товарища. Бывало, целый день проедешь по колхозу и не получишь ясного, полного представления о работе подразделений. А вечером послушаешь Исака Кочкорбаева, который ухитрялся держать в памяти всё: где кто что делает и должен сделать - и вся картина сложного механизма колхозного производства видна как на ладони".



Сам Кочкорбаев прославился двумя фишками. Во-первых, дважды сделал свой колхоз миллионером - в 1937 и 1947 годах. К концу 1957 года доход "Кенеша" превысил 8 миллионов рублей.



Что же касается второй фишки, то трудно сказать, чего в ней больше - правды или вымысла. Ветераны журналистики рассказывали, ссылаясь на колхозников, что вопрос с лентяями Исак Кочкорбаев решал чисто кыргызским инструментом - камчой. То есть ездил на поля или фермы, и если видел, что кто-то отлынивал, когда все остальные работали, - стегал его этой камчой. Видимо, тому, что колхоз "Кенеш" дважды стал миллионером, помог и такой от Кочкорбаева метод борьбы с лентяями. Айыльный округ, где располагается село Кенеш, сейчас так и называется - Кочкорбаевским.



Между прочим, в 1955 году в колхоз "Кенеш" - как образцово-показательный - привозили на экскурсию двух американских гостей СССР. Одним из них был Верховный судья США Уильям Дуглас. Тот самый - прославившийся своим особым мнением в деле об "атомном шпионаже" в пользу СССР супругов Этели и Юлиуса Розенбергов в 1953 году. Дуглас работал в Верховном суде США дольше всех коллег, как до, так и после него: 36 лет - с 1939 по 1975 год. Второй вояжёр прославился чуть позже: это Роберт Кеннеди, брат будущего президента США, в те годы - всего лишь сотрудник министерства юстиции США.

Председатель колхоза "Кенеш" Исак Кочкорбаев

(на фото первый справа) показывает своё хозяйство первому секретарю ЦК Компартии Киргизии Исхаку Раззакову (в центре) и Маршалу Советского Союза Семёну Будённому (первый слева). Исак Кочкорбаев, говорят, использовал в работе против лентяев

и камчу.



Другой пример - более высшего порядка по властной иерархии: убитый в 1980 году Султан Ибраимов, прошедший путь от простого тракториста до председателя Совета Министров Киргизской ССР. Тот, кто всего за 10 лет сделал Ошскую область (с 1968 по 1978 год он был там первым секретарём обкома партии) процветающей: строил дома, дороги, каналы и гидроэлектростанции.



Безусловно, могут сказать, что ему легко было работать, когда за его спиной были авторитеты советской власти в целом и первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева в частности. Но в том-то и дело, что слишком многое зависит от качества исполнителей на местах.



Кроме того, вспоминается: когда однажды на Ошском хлопковом комбинате случился пожар, и в одном из корпусов остались рабочие, Ибраимов лично вместе с пожарными вошёл в здание и спасал людей. Никакая советская власть и никакой Усубалиев не могли приказать первому секретарю обкома спасать людей на пожаре.



Известен и другой случай. В 1978 году в области случился конфликт из-за земли между кыргызами и узбеками. Султан Ибраимов лично приехал на поля и благодаря своему авторитету погасил конфликт ещё, что называется, в зародыше. Через 12 лет - при другом первом секретаре обкома Усене Сыдыкове - для того же самого уже понадобились войска.



Когда спрашиваешь у аксакалов, чем запомнился им Султан Ибраимов, одни отвечают: "Он любил и умел работать, и для него не было разницы, кто перед ним - министр или чабан". Другие говорят: "Он не боялся брать ответственность на себя в тот момент, когда некоторые старались свалить всё друг на друга".



Сам Султан Ибраимов говорил о себе незадолго до гибели: "Для меня власть никогда не имела значения. Имела значение только возможность работать, решать производственные вопросы, ведь чем больше круг твоих возможностей, тем тебе легче делать то, что ты считаешь правильным. Я имел всю полноту власти, которую мне дала коммунистическая партия. Но власть - это ещё не авторитет. Власть испытывает человека на изгибы внутренних карманов души, где могут скапливаться всяческие мелкие и некрасивые свойства. Так власть испытывает человека на прочность. А авторитет человека, наделённого властью, - это признание его личных человеческих качеств".



Эти слова, по-моему, каждому современному чиновнику Кыргызстана следует оформить в рамочку и повесить в своём кабинете как раз на то место, куда они любят вешать портрет президента - эти слова, в отличие от сменяющихся глав государства, всегда будут актуальными.

Первый секретарь Ошского обкома компартии Киргизии Султан Ибраимов (крайний справа) на встрече с чабанами. "Авторитет человека, наделённого властью, - это признание его личных человеческих качеств", - говорил он.



ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ



Когда Советского Союза не стало, те методы управления, над которыми язвил народ в 1920-х-1930-х годах, удивительным образом вернулись вновь в полной мере.



В чём причина? В первое десятилетие суверенитета принято было считать, что управленцам трудно избавиться от "тоталитарного советского наследия". Об этом писали в прессе ежедневно, и, похоже, чиновники сами постепенно в это поверили. Иной раз на чиновников по телевизору больно было смотреть - всем своим видом они будто говорили: "Да, я такой тоталитарный, а что делать? Это всё проклятая советская власть виновата - не сумела воспитать меня в демократии и прогрессе".



Но прошло ещё немного времени, и стало ясно, что советская власть - ни при чём. Причина была совершенно иной.



Достаточно вспомнить, что во власть тогда пришли две категории людей, которые и составили её костяк. Первая - это бывшая комсомольско-партийная номенклатура. Самые известные выходцы из неё - Курманбек Бакиев, Акылбек Жапаров, Борис Силаев, Эмильбек Каптагаев. Тогдашний уровень этой когорты людей совершенно не соответствовал статусу независимого государства. Вершиной их карьеры в СССР было бы членство в местном ЦК - что комсомола, что Компартии Киргизии. Поэтому когда эта категория стала именоваться властной элитой, она стала напоминать подростка, которому подарили красивую одежду, оказавшуюся на несколько размеров больше. Иначе говоря, не по Сеньке оказалась шапка…



Вторая категория постсоветской властной элиты пришла из научной интеллигенции - пресловутые "лаборанты Акаева". К ней относились, в частности, сам первый президент Аскар Акаев, Джоомарт Оторбаев, Мисир Аширкулов и Кубанычбек Жумалиев. Поскольку научную интеллигенцию в советское время во власть особо не брали, то они и не знали, что это вообще такое - управлять.



В целом же на обе категории было одно общее любимое слово: "Реформа". Этим словом они сегодня могли назвать переименование улиц или целых сёл, а завтра - программы, приводившие в конечном счёте к развалу даже того, что, казалось бы, неспособно развалиться в принципе! В итоге не только само слово "реформы", но и понятие "демократия" в целом приобрели в Кыргызстане устойчивый негативный смысл.

Аскар Акаев. Хороший учёный, оказавшийся плохим государственным управленцем. Согласно циркулирующему в стране до сих пор слуху, мама Акаева - Асель-апа - после избрания сына президентом Кыргызстана спросила его: "Если ты не можешь управлять своей женой, как же ты будешь управлять страной?".



ЧТОБЫ ВЫПЛЫТЬ - НАДО ГРЕСТИ…



Вообще на демократию у нас навесили столько, что хочется сказать несколько слов в её защиту.



Во-первых, в самой демократии нет ничего плохого. Просто надо помнить, что никакой адекватной модели развития государства и общества не существует в принципе. Любую идею, даже самую благую, могут дискредитировать либо плохие теории, либо плохие люди. Последние в своё время дискредитировали идею социализма в СССР.



Что же касается теорий, то необходимо понимать, что в чистом виде демократии нигде не существует, как не было нигде и чистого социализма. В качестве примера: в Германской демократической республике лекарства в аптеке можно было получить бесплатно - по рецепту врача. В социалистической же Югославии можно было свободно обменивать любую иностранную валюту. В сталинском СССР существовало 114 тысяч предприятий, формально являвшихся общественными, а по факту - частными. У них даже была собственная система налогообложения. Правда, Никита Хрущёв потом всё это передал государству, а кто не захотел быть "под государством" - ушли в подполье, став теми самыми "цеховиками", о которых много писали в перестройку.



Но вернёмся к нашим управленцам. При анализе их деятельности, начиная с 1991 года, приходишь к выводу, что самое любимое их занятие - ЖДАТЬ. Сначала они ждали, что США и конкретно Джордж Сорос построят в Кыргызстане демократию. Теперь же - с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз - наши управленцы ждут, что Россия или Казахстан построят Кыргызстану экономику.



Но есть вещи, которые мы можем сделать и сами - надо только работать и головой, и руками.



Прежде всего надо составить вменяемый план действий. В нём может быть сколько угодно пунктов, но прежде всего необходимо ответить на вопрос: за счёт каких конкретно механизмов процветает каждая страна Запада - цифры, реальные факты, динамика развития?



Если уж мы изначально - со времён Акаева - говорим о том, что для Кыргызстана нужна именно западная модель развития, то давайте будем действовать в этой логике. Но одно условие: отвечать на вопрос о процветании необходимо без либерально-правозащитной демагогии.



Какую процветающую страну - хоть Запада, хоть Востока - мы ни возьмём, везде путь к процветанию лежал через ЖЁСТКОЕ НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА и мобилизацию государством общества - и пресловутым правам человека и демократии при этом места не оставалось.



Вторая задача, которая представляется важной - определить, какую конкретно нишу должен занять Кыргызстан в мировом разделении труда. К сожалению, в нынешнем Кыргызстане среди тех же управленцев существует весьма влиятельная прослойка людей, которым выгодно, чтобы страна была нищей. А точнее, такой слыла в мире. Это позволяет им неплохо кормиться с иностранной помощи. Не потому ли у нас до сих пор никто не озаботился реальными планами развития государства?



Конечно, всегда найдутся люди, которые скажут, что в мировой экономике всё поделено, и Кыргызстану туда соваться нечего. И можно бы всему этому поверить, кабы не одно "но". Всё вышеперечисленное - с вопросом о механизмах и нише - с блестящим, судя по результату, успехом претворила в жизнь Япония. Ещё в апреле 1943 года - сразу после разгрома её стратегического союзника Гитлера под Сталинградом - Япония поняла, что победа в войне ей не светит. Поэтому были собраны лучшие умы по всей стране, которые за достаточно короткий срок выработали планы действий в экономике после войны в случае разгрома.



Можно, конечно, говорить, что у японцев - особая культура, и вообще им деньги американцы давали. Но американцы деньги давали и Кыргызстану. Понятно, что под какие-то конкретные проекты, не имеющие материальной ценности. Но почему-то у тогдашних кыргызских лидеров не хватило ни ума - просчитать последствия; ни воли - настоять на том, чтобы эти кредиты и гранты были пущены под более конкретные проекты, нежели "улучшение демократии". Что же касается "особой японской культуры", то у каждого народа, включая кыргызский, она - своя, особая, не похожая на остальные. И никакими "народными традициями" нельзя оправдать стремление чуть ли не гордиться своей нищетой, не делая даже попыток из неё выбраться.



Поскольку во всех странах государство строят те, кому и положено - то есть бюрократия, - то только от её ума и воли зависит, каким быть этому государству. Если же нет ни ума, ни воли, то итог очевиден: страна так и будет балансировать между "вторым" и "третьим" мирами, пока не исчезнет окончательно.



Дмитрий ОРЛОВ