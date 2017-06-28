Подробности Политика Кыргызстана 28.06.2017 15:33 Просмотров: 1976



На прошлой неделе официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что российская сторона будто бы выдвинула предложение направить в зоны конфликта в Сирии военных из Кыргызстана и Казахстана.

Словно в унисон Калыну глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов сообщил агентству "РИА Новости": "Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии. Также прорабатываются предложения нашим коллегам из Казахстана и Кыргызстана". О том же самом агентству "Интерфакс" якобы сообщил неназванный источник в силовых структурах России.

И началось…

Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана. Автор информационного "вброса" о том, что Россия предложила направить в Сирию военных Кыргызстана и Казахстана. Предполагаемая цель - вбить клин между союзниками по ШОС, ЕАЭС и ОДКБ - Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.

Владимир Шаманов, глава комитета по обороне Госдумы РФ. Командовал Воздушно-десантными войсками России. По отзывам экспертов, превысил свои полномочия, заявив, будто Москва ведёт с Астаной и Бишкеком переговоры об отправке войск.





НА МАНЕЖЕ - ВСЁ ТЕ ЖЕ



Едва только новость об этом появилась в российских новостных лентах, а оттуда перекочевала на ленты кыргызские, как в местном сегменте Интернета поднялась настоящая вакханалия весьма своеобразного пацифизма. Свои "пять копеек" внесли и кыргызстанские пользователи социальной сети "Фейсбук". Иные из них вели себя так истерично, будто им уже пришла повестка из военкомата, и их гонят на призывной пункт если не камчами, то чем-то к ним предметно близким. У всех комментаторов присутствовала фраза - "Езжайте сами!". Что напоминало наспех придуманный флешмоб - массовую акцию.



Кое-что следует процитировать. К примеру, бывший депутат Равшан Жээнбеков поспешил заранее наклеить ярлыки, когда клеить их было ещё, в общем-то, не на кого. "Миротворческая миссия", "набирать опыт", "поддержка ОДКБ", "борьба с ИГИЛ" - это набор слов, которые будут исходить из уст предателей", - объявил один из главных кыргызских оппозиционеров. Себя бывший акаевский приближённый, имеющий весьма тесные связи с США, считает, разумеется, патриотом. Впрочем, какого рода его "патриотизм", давно известно из многочисленных публикаций, в том числе и газеты "Дело №…".



Остальные посты и комментарии к ним на тему "Россия пошлёт кыргызов на бойню" тоже не отличались новизной. Тем более специально для таких вот мнений в "Фейсбуке" существует специальная группа "Война в Сирии - не наша". Лозунг "Езжайте сами!" подхватили практически все местные энпэошники. Перекинулся он и на телеэкраны - к примеру, на телеканале Next.TV, принадлежащем, как известно, Равшану Жээнбекову, развернулась дискуссия на эту тему. Причём в роли "военных экспертов" выступали… местные правозащитники.



Интересно другое - на просторах информационного пространства Кыргызстана мало кто из экспертов, журналистов (которые, по идее, должны понимать, что такое информационные войны) и общественных деятелей продемонстрировал здравый смысл, поддавшись психозу большинства. Робкий вопрос нескольких персон: "А есть ли комментарии наших официальных лиц из силовых ведомств?" буквально потонул в море "пацифистских" комментариев. Не менее известный политолог и историк, бывший спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов и вовсе махнул на сто лет назад: "С отправки кыргызов на войну началось восстание 1916 года". Ему ли как историку не знать, что в 1916 году кыргызов хотели призвать на тыловые работы, а вовсе не в действующую армию?! И что именно из-за похожей ДЕЗИНФОРМАЦИИ вспыхнуло то восстание…



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВОКАЦИИ



Официальный Бишкек отреагировал только на следующий день после заявления представителя турецкого президента - 23 июня. Сначала секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров сообщил журналистам: разговоры об отправке кыргызстанцев в Сирию были, но - только в статусе миротворческого контингента и ни в каком ином.



24 июня своё слово сказал и президент Атамбаев. Выяснилось, что на переговорах с Путиным вопрос отправки наших военных в Сирию вообще не обсуждался. Атамбаев отметил: "Это непростая вещь. Если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН. А вы знаете, как там относятся ко всем инициативам России, пытаются их заблокировать. К тому же это всё решает парламент страны. Если когда-нибудь, наверное, это уже не при моём президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан должен отправлять не регулярные какие-то части и соединения... Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, это возможно".



Однако сетевых комментаторов это не успокоило. Поэтому есть смысл поведать им и заодно читателям кое-что о процедурах. Во-первых, даже статус председателя думского комитета по обороне не даёт Владимиру Шаманову доступа к переговорам такого рода. Поэтому он никак не может знать истинного положения дел. Во-вторых, во всём мире, что правильно отметил и президент Атамбаев, ни одна миротворческая операция не обходится без мандата ООН. Получению которого, как правило, предшествует гласное обсуждение "миротворческого вопроса" в Совете безопасности ООН.



Общий вывод специалистов: это - чисто медийная провокация от турок, которую зачем-то поддержал российский депутат Шаманов. Российский публицист Юрий Селиванов отмечает: "Анкара допустила вопиющую бестактность, сообщив, что Россия якобы официально предложила Турции направить в Сирию казахcтанских и киргизских военнослужащих. Как будто Казахстан и Киргизия не суверенные государства, а провинции России, а все решения за них принимаются в Москве". По его версии, заявление турецкого спецпредставителя было направлено на то, чтобы вбить клин между Россией и двумя тюркоязычными республиками - Казахстаном и Кыргызстаном.



В свою очередь ряд казахстанских экспертов высказали предположение, что информационный вброс эрдогановского представителя Ибрагима Калына направлен на срыв очередного раунда "Астанинского процесса" по урегулированию конфликта в Сирии, намеченного на 4-5 июля. Кыргызстан же здесь просто выполняет роль своеобразного "прицепа".



ТАКАЯ КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ?



Начнём с самого близкого по времени события. В мае 2012 года постоянный представитель Кыргызстана при ООН Талайбек Кадыров заявил, что восемь кыргызстанцев отправятся в качестве наблюдателей… в Сирию. И добавил, что 25 миротворцев из Кыргызстана уже находятся в горячих точках по всему миру, включая Гаити и Судан. Кроме этих стран, наши соотечественники служат в Либерии, Дарфуре и Восточном Тиморе, где тоже, мягко говоря, не совсем спокойно. Что характерно, никакого сетевого "пацифизма" в отношении наших миротворцев и призывов вернуть их домой до сих пор отчего-то не наблюдается.



Более того - в 1994 году была идея создать миротворческие силы СНГ. Авторы её - тогдашний спикер Верховного совета Кыргызстана Медеткан Шеримкулов и председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации России Владимир Шумейко. Годом раньше Совет глав государств-участников СНГ принял решение "О мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Республики Таджикистан с Афганистаном", после которого вплоть до 1999 года на таджикско-афганской границе служил наш кыргызстанский миротворческий батальон. Всего за 6 лет через него прошло больше 4 тысяч человек.



Участник тех событий - бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил КР Жаныбек Капаров уже в наши дни рассказывал журналистам: "Батальон численностью 500 человек охранял границу по фронту в 130 километров, хотя по классике батальон обороняет участок всего до пяти километров. Солдаты и офицеры, которые являлись пехотинцами, получили колоссальный опыт ведения действий в горных условиях! Для нас это было, конечно же, шоком, но мы выдержали, и на том участке, где мы несли охрану границы, сильных столкновений не было".



Откроем секрет: большая часть нынешних гневных комментаторов в те годы были уже людьми взрослыми. Но почему-то от них тогда не слышно было речей типа "Езжайте сами"". Может, потому, что в 1993 году у нас Интернета ещё не было, а правозащитное движение только-только набирало обороты?



В этой связи возникает вопрос: а как бы отреагировали все наши псевдолибералы, а также ура-патриоты, если бы инициатива отправить наш воинский контингент в Сирию, Ирак или Афганистан исходила от США? (Что, кстати, уже происходило - гражданам некоторых бывших союзных республик доводилось служить - и даже погибать - в "горячих точках" по призыву НАТО.) Ответ дать можно уже сейчас - конечно, положительно отреагировали бы! Двойные стандарты стали среди этой публики настолько обычным явлением, что уже воспринимаются в их среде как нечто само собой разумеющееся.



Очевидно, что чем ближе в Кыргызстане президентские выборы, тем сильнее будет звучать антироссийская, антиинтеграционная, антиевразийская риторика. И предшествовать ей будут подобные информационные вбросы. И будут они, как показала практика, успешными. До тех пор, пока те, кто принимает у нас решения на уровне государства, не создадут стратегию успешного противодействия информационным войнам.



Антон ИГОЛЬНИКОВ