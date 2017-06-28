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кыргызстанцы заняли первое место на военных играх
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59 кандидатов в президенты
За президентское кресло в Кыргызстане намерены бороться 59 кандидатов.Подробнее...
спикер ЖК Ч.Турсунбеков не будет баллотироваться в президенты
Об этом Чыныбай Турсунбеков сказал 31 июля на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает АКИpress.Подробнее...
в Кыргызстане август будет сухим и жарким
Средняя месячная температура воздуха в августе ожидается на 1...2 градуса выше климатической нормы, осадков ожидается меньше нормы. Об этом сообщает Кыргызгидромет.Подробнее...
президент Атамбаев:
"На водку граждане всегда деньги найдут, а на страхование 50 сомов нет".Подробнее...
президент Атамбаев вручил ключи от квартир спасателям МЧС
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Что же вёз разбившийся Боинг?
Временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша по определению принадлежности грузов, перевозимых на борту «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января 2017 года, завершила свою работу.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с председателем Госумы России В.Володиным
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председатель Госдумы России:
"Не на выгоде строятся отношения Кыргызстана и России, а на взаимовыручке".Подробнее...
в Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу
Ещё двое снимали это на видео и угрожали девушке выложить запись в Интернет.Подробнее...
вынесен приговор делу о взрыве в Посольстве КНР в Бишкеке
Первомайский районный суд Бишкека признал всех подсудимых — Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову — виновными в совершении теракта на территории дипломатическиой миссии.Подробнее...
интерактивный Иссык-Куль
Запущена интерактивная карта с достопримечательностями Иссык-Кульской области.Подробнее...
классика под небом
в Бишкеке презентуют изданную в Москве книгу «Кыргызы»
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государственный визит президента Кыргызстана в Россию завершился
Алмазбек Атамбаев ответил на вопросы журналистов.
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священный праздник
Поздравление президента Алмазбека Атамбаева с праздником Орозо айт.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом Татарстана
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президент Атамбаев прибыл в город Казань Республики Татарстан
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МИД КР прокомментировал возможное участие военнослужащих в Сирии
Участие кыргызских военных в боевых действиях в Сирии на переговорах в Москве во время государственного визита Алмазбека Атамбаева в Россию не обсуждалось.Подробнее...
президент Атамбаев посетил музей археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН
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в Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним
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президент Атамбаев встретился с президентом Башкортостана
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Президент Атамбаев посетил Московскую Соборную мечеть и встретился с Председателем Совета муфтиев России
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в суде по делу Текебаева приступили к рассмотрению дела по существу
Гособвинитель зачитал своё заключение.Подробнее...
в суд по делу О.Текебаева пришла Роза Отунбаева - на допрос
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АФГАНИСТАН: ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Смотри и... думай!
Кабул в 60-е годы.
Кабул в наши дни.
Советские строители построили в Кабуле несколько жилых кварталов. Дома сохранились и в наши дни, кабульцы до сих пор называют их по-русски - микрорайоны.
Так выглядела в 60-е годы набережная протекающей через центр афганской столицы реки Кабул.
Так набережная выглядит сейчас.
Афганцы на прогулке в 60-е годы.
Афганцы в наши дни.
Снимок называется "Кабульцы, ноябрь, 1961 год". Пухлые, розовощёкие дети в европейских пальтишках. И взгляд у них был, как и положено, детский.
Урок в классе мужской гимназии в Афганистане
Урок в афганской школе в наши дни. Сегодня при численности населения 34,4 миллиона человек уровень грамотности в Афганистане один из самых низких в мире.
Городские каналы Кабула в 60-е годы.
В наши дни водные каналы полны мусора, но кабульцы используют эту воду, ведь ни водопровода, ни канализации в городе нет.
Американские военные окопались за высокими заборами военных баз и оттуда начали развивать в Афганистане свою демократию. Но религиозное наследство талибов уже прочно въелось в кожу афганцев, и ни колонны танков, ни широкая поступь технологического прогресса не смогли изменить привычный уклад жизни деревенских кишлаков. Низенькие глинобитные хижины, повозки с осликами, бородатые аксакалы в чалмах и женщины, с головы до пят укутанные в паранджу, стали неотъемлемой частью Афганистана.
Так в 1967 году выглядели учащиеся педагогического колледжа в Кабуле. Пиджаки и галстуки у мужчин, короткие юбки и открытые лица у женщин. В те годы в Афганистане женщинам разрешалось учиться и работать.
Афганские девушки 60-х годов, прекрасно сочетающие в себе восточные черты и западную моду.
Вы не поверите, но и это фото тоже было сделано
Сегодня женщины в Афганистане выглядят так.
Сегодня дети в Афганистане рано становятся взрослыми. Они видели войну и живут без всякого комфорта, многие не умеют читать и писать. Детство в Афганистане короткое, в 10-12 лет мальчики уже работают в полную силу, а девочки выходят замуж.
Девочек в Афганистане выдают замуж очень рано. Мужчина договаривается с родителями невесты, фактически покупая у них дочь за определённую сумму денег. На этом снимке 40-летний афганский жених и