Подробности Политика Кыргызстана 16.08.2017 13:34 Просмотров: 56

Восток - дело тонкое…

А там, где тонко, там и рвётся!



Замки, виллы, пентхаусы, самолёт, миллиард долларов… Новые власти Узбекистана нашли за границей богатства своей арестованной "принцессы" - на зависть кыргызстанцам.



За прошедший неполный год соседний Узбекистан нас, кыргызстанцев, приятно удивил. Главным образом тем, что… посрамил всевозможных аналитиков, предрекавших этой стране близкий крах.



Ислам Каримов правил Узбекистаном (если не считать советский период) долгие 26 лет. И пока он был у власти, те самые аналитики всем внушали: не дай бог, Каримов уйдёт! Что в стране начнётся, даже вообразить страшно! Взорвётся! Развалится на куски! И соседям по региону мало не покажется!



И вот год назад Ислам Каримов умер. Похоронили его со всеми подобающими почестями. И что? И ничего! Узбекистан продолжает жить. Спокойно, без психоза и потрясений. Незаменимых-то людей, как оказалось, в самом деле нет.



Избранный узбекистанцами новый президент Шавкат Мирзиёев политику ведёт взвешенную, спокойную (в Азии, как показала практика, спокойствие - это очень важно!) и относительно понятную. Понятную в том числе и странам-соседям. Ясность наступает не только во внешней, но и во внутренней политике Узбекистана. На днях, например, прояснилась одна из самых загадочных узбекских интриг - судьба старшей дочери покойного экс-президента страны Гульнары Каримовой. Которую в своё время даже прочили в преемницы Ислама Каримова на пост главы государства.



Какие только слухи не распускались вокруг Гульнары Каримовой - особенно в последнее время! После того, как она не появилась на похоронах отца (перед публикой, напомним, предстали лишь вдова президента Татьяна Каримова и младшая дочь Лола Каримова-Тилляева), в зарубежных СМИ замелькали леденящие кровь публикации о том, что Гульнара… уже мертва. Убита. Отравлена. Сообщалось даже, каким именно ядом отравлена.



Этот слух запустил один из интернет-порталов со ссылкой на анонимный источник в СНБ Узбекистана. Утверждалось, что отравленная 44-летняя Гульнара Каримова тайно захоронена на ташкентском кладбище "Минор", а её могилу сровняли с землёй, дабы не осталось никаких подтверждений её смерти. Более того - в Интернете даже стали появляться фотоснимки вырытой могилы и якобы тела Гульнары Каримовой, упакованного в чёрный пластиковый мешок.

Ох уж этот Интернет… Как яма помойная!



Однако серьёзные аналитики всё-таки терялись в догадках - правда это или нет? Слухи о смерти вчерашней "принцессы" обсасывались до тех пор, пока не подал голос её сын Ислам Каримов-младший, живущий в Лондоне. Он сообщил прессе самое главное - его мать жива. Хотя и содержится под домашним арестом в доме по улице Яхъё Гулямова. Это - одна из центральных улиц Ташкента, где, к слову говоря, расположены посольства нескольких иностранных государств.



И вот на днях стало известно: Гульнара Каримова сейчас находится в СИЗО с обвинением в совершении нескольких экономических преступлений. Более того - по другому уголовному делу на ней уже давно "висит" судебный приговор, вынесенный ещё при живом Исламе Каримове.

Несостоявшаяся "наследница престола" Гульнара Каримова. Перечислять все её регалии - не хватит газетной страницы. Среди них: магистр искусств, доктор политических наук, бакалавр в области телекоммуникаций, экс-постпред Узбекистана при ООН, экс-посол в Испании, председатель попечительского совета фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана", певица и композитор со сценическим псевдонимом Гугуша, владелец дизайнерского бренда "GULI" (ювелирные украшения, авторские коллекции одежды, косметика и парфюмерия) - и прочая, прочая… Одним словом, "талантливая бизнесменша" при папе-президенте. Как Макс Бакиев, помните, отец его публично заявил: "Мой сын - талантливый бизнесмен, ну что я могу поделать, запретить ему?!" Максимку всё-таки вовремя остановили.



28 июля 2017 года на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан появилась публикация, мгновенно ставшая сенсацией международного масштаба. Озаглавлена она была так: "Информационное сообщение по уголовным делам в отношении Каримовой Г.".



Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана поделилось весьма подробной информацией о том, какие именно преступления инкриминируются дочери экс-президента.



Первое уголовное дело было возбуждено ещё за три года до смерти Ислама Каримова - в октябре 2013 года. Возбуждено всего лишь по фактам уклонения от уплаты налогов трёх фирм - ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion".



В ходе расследования этого дела, как явствует из сообщения Генпрокуратуры, в поле зрения следствия и оказалась дочь тогда ещё действующего главы государства - Гульнара Каримова. В то время она занимала должность директора Центра политических исследований. Гульнара Каримова (цитируем сообщение) "непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года - Мадумаровым Р.".



Кто это такие? Порывшись в Интернете, находим: Рустам Мадумаров - так называемый "гражданский муж" (проще говоря, сожитель) Гульнары, а Нурмухаммад Содиков - его бухгалтер. Члены этой преступной группы, говорится в сообщении, под контролем и при содействии Г. Каримовой в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений.



В их числе - завладение путём вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 миллиарда узбекских сумов (по нынешнему курсу валют - почти 906 миллионов кыргызских сомов). Кроме акций в таких, например, доходных предприятиях, как "Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов" и "Ангрен-цемент", в этом эпизоде фигурируют и такие "объекты", как денежная сумма в 4 миллиона долларов, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин. То есть семейная группировка Гульнары Каримовой занималась банальным рейдерством, не брезгуя ничем.



Другой эпизод - хищение путём присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 миллиарда сумов (примерно 5,8 миллиарда сомов) при "выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам". Среди этих предприятий, например, узбекистанская "дочка" компании "Coca-Cola".



Ещё эпизод - то самое уклонение от уплаты налогов "в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе". Здесь фигурирует совсем уж астрономическая сумма - 2 триллиона 91,4 миллиарда сумов (более 35 миллиардов сомов).



Ко всему этому Гульнаре Каримовой и её группе инкриминировались "уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности".



Вина Гульнары Каримовой в совершении этих преступлений, как подчёркивает Генпрокуратура Узбекистана, "подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содиковым Н., Мадумаровым Р., Сабировым Ш. и других свидетелей и потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу".



По всем этим преступлениям ещё в августе 2015 года (опять же, при жизни президента Ислама Каримова) Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Гульнару Каримову к 5 годам ограничения свободы.



Что такое ограничение свободы? Это наказание, в соответствии с законодательством Узбекистана, предусматривает полный запрет осуждённому покидать своё жилище под любым предлогом либо ограничение на выход его из жилища в определённое время суток. Суд может возложить на приговорённого к ограничению свободы дополнительные запреты - например, не устанавливать контакты с определёнными лицами; не использовать средства связи, в том числе Интернет, и даже… не употреблять алкогольные напитки!



Ограничение свободы назначается на срок от 6 месяцев до 5 лет. То есть дочь президента Узбекистана получила максимальный срок, который предусматривает это наказание. При этом, заметим, отделалась она довольно легко - при таких-то гигантских размерах украденного, в том числе у государства!



Свой срок Гульнара Каримова отбывала в своём особняке по уже упоминавшемуся адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я. Гулямова, д. 77 "а". Все эти годы в мировой прессе раздавались стенания по поводу "зверств узбекских спецслужб", заточивших молодую женщину в четырёх стенах и над ней "издевающихся". При этом ни разу не было упомянуто, что Гульнара содержится под "домашним арестом" по приговору суда - весьма, повторим, мягкому. Молчали, правда, об этом и власти Узбекистана - непонятная сверхсекретность вообще была свойственна этой стране в каримовский период. Ислам Каримов явно решил опальную дочку наказать, но не очень сурово.



Из своего комфортабельного узилища-жилища Гульнара Каримова, по идее, должна была выйти, отбыв срок, в августе 2020 года (по другим данным, имелась возможность освободиться ещё раньше - уже в 2018 году). Но на неё нашлось ещё одно уголовное дело…

В этом ташкентском особняке (по соседству с китайским посольством) Гульнара Каримова отбывала свой срок наказания - 5 лет ограничения свободы. Папа-президент, как видно, решил наказать зарвавшуюся дочку - но не очень сурово.

Этот и другие фотоснимки, кем-то сделанные во время домашнего заточения Гульнары Каримовой, осенью 2014 года передала на Запад нанятая ею за хорошие деньги британская PR-компания "Davidson Ryan Dore". Опубликовала их Би-Би-Си. Эта радиостанция получила и аудиозапись голоса Гульнары: дочь тогда ещё живого президента Каримова жаловалась, что с ней и её дочерью обращаются "хуже, чем с собаками".

Во что, честно говоря, мало верится, когда глядишь на эти фото якобы скучающей "домашней узницы" Гульнары.



Как сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана, продолжается расследование материалов, выделенных в отдельное производство, в отношении всё той же организованной преступной группы. Этой группе инкриминируются ещё и такие преступления:



Завладение чужим имуществом на сумму 1 триллион 256,7 миллиарда сумов "путём мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов, необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг" (очень, заметим, похоже на пресловутый "60-тыйыновый сговор" команды кыргызского "прынца" Максима Бакиева - аферы, за которую в Кыргызстане так никто и не понёс наказания).



Сокрытие иностранной валюты на сумму 1 миллиард 942,8 миллиона долларов США и 29,1 миллиона евро путём получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц; незаконной продажи радиочастот и земельных участков, вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей, незаконного вывоза наличных денежных средств - и других махинаций.



Нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 миллиарда сумов путём неуказания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров, сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты, занижения стоимости экспортированной продукции.



Нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 миллиарда сумов путём неинкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг и незаконного обналичивания денежных средств.



Подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы.



Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путём приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.



По всем этим эпизодам уже осуждённой Гульнаре Каримовой предъявлено новое обвинение по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Когда именно "экс-принцесса" переместилась из своего ташкентского особняка в СИЗО, Генпрокуратура Узбекистана не сообщает. Но судя по всему, это произошло недавно. По крайней мере, уже в период президентства Шавката Мирзиёева. Короче говоря, лафа закончилась.



Обвинение Г. Каримовой - опять же старательно объясняет Генпрокуратура РУз - предъявлено "на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз".



По двум упомянутым уголовным делам общая сумма ущерба, "причинённого интересам государства и граждан", составляет 1 триллион 270 миллиардов 200 миллионов сумов, 1 миллиард 651,8 миллиона долларов США и 26,1 миллиона евро. Всего в пересчёте на узбекскую национальную валюту - 3 триллиона 746,8 миллиарда сумов (примерно 62 миллиарда 736 миллионов сомов).



Что и говорить, впечатляет!



Как видно, следствие роет глубоко, стремясь капитально разгрести "каримовские" завалы.



Как сообщает Генпрокуратура Узбекистана, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы этой организованной преступной группы на общую сумму 1 млрд 394,1 млн долларов США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов стерлингов и 18,5 млн франков. В том числе на территории:



Швейцарии - денежные средства в сумме 777,8 млн долл. США и виллы в г. Колони стоимостью 18,5 млн франков;



Швеции - денежные средства в сумме 30 млн долл. США;



Великобритании - денежные средства в сумме 4,2 млн фунтов стерлингов, в г. Лондоне - дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов стерлингов;



Франции: в г. Париже - квартиры и замок "Шато-де-Груссе", в г.Сан-Тропе - виллы общей стоимостью 52,5 млн евро;



Латвии - денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн долларов США, развлекательный центр в парковой зоне г. Риги стоимостью 9 млн евро;



Ирландии - денежные средства и ценные бумаги на 300 млн долларов США;



острова Мальта - самолёт стоимостью 48,8 млн долларов США;



Германии - денежные средства на сумму 2 млн евро;



Испании - денежные средства на сумму 82 тыс. долларов США;



России - денежные средства в сумме 6 млн долларов США, в г. Москве - пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в элитном жилмассиве "Рублёвка", а также 8 квартир, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн долларов США;



Гонконга - денежные средства в сумме 67 млн долларов США, пентхаус в небоскрёбе "The Arch" стоимостью 15 млн долларов США;



Объединённых Арабских Эмиратов - денежные средства в сумме 32 млн долларов США, золото и золотые сертификаты на сумму 31,5 млн долларов, в Дубае - пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн долларов США.



Да уж, "погуляли" любимая президентская дочка и её приближённые славно…



Но и шанс вернуть наворованное со всего мира в страну у властей Узбекистана, похоже, есть. В рамках международного сотрудничества, сообщает Генпрокуратура РУз, "компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан".

Кое-что из имущества Гульнары Каримовой

и её приближённых, найденного за рубежом. Замок

"Шато-де-Груссе" во Франции.

Пентхаус в жилом комплексе "Камелот" в Москве.

Пентхаус в небоскрёбе "The Arch" ("Арка") в Гонконге стоимостью 15 миллионов долларов.



Почему власти Узбекистана вдруг решили сейчас предать огласке все эти подробности? И пошли даже на арест дочери Ислама Каримова, память о котором в Узбекистане по-прежнему трепетно чтут… Узбекские эксперты, живущие и работающие по всему миру (которых кинулись опрашивать ломающие над этими вопросами голову журналисты), поделились своими версиями, суть которых сводится к следующему.



В сентябре этого года запланирован визит президента Шавката Мирзиёева в США, где он намерен принять участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. В эту поездку лидер Узбекистана намерен отправиться с козырями в руках - в виде наглядного примера борьбы с коррупцией, развернувшейся в Узбекистане. Предъявив мировому сообществу этот пример, Мирзиёев рассчитывает получить поддержку зарубежных государств по возвращению в Узбекистан более 1 миллиарда долларов, выведенных из страны преступной группировкой Гульнары Каримовой. Для госбюджета Узбекистана эти деньги будут совсем не лишними.



Да и вообще - пора уже ставить точку в истории владычества узбекской "принцессы", о коррумпированности и мании величия которой ходили легенды. История эта по сей день, считают эксперты, отпугивает от Узбекистана потенциальных инвесторов. Чего стоит одна эпопея с телекоммуникационными компаниями, которые вынуждены были платить откаты Гульнаре Каримовой. Из-за её алчности, в частности, Узбекистан пришлось покинуть российским мобильным операторам: о том, как в обмен на "входной билет" - разрешение работать в этой стране - у них вымогали банальные взятки, в своё время много рассказывали российские СМИ. (Не правда ли, очень напоминает ситуацию вокруг кыргызского "Мегакома" и фабулу уголовного дела О. Текебаева?)



Впрочем, чем бы ни руководствовались власти Узбекистана, нам, кыргызстанцам, как ни странно звучит, пока остаётся соседям лишь завидовать. Они смогли обойтись без разрушающих страну революций - власть в стране сменилась мягко и легитимно. Новая власть спокойно, без шума, ажиотажа и истерики начала разбираться с "наследством" прежнего режима. Сумев при этом удержать в стране и привлечь к ответственности дочь бывшего президента и её окружение. Чего, увы, не удалось кыргызстанцам: проворовавшиеся детки кыргызских президентов, свергнутых с шумом и погромами, как известно, благополучно слиняли и сейчас благоденствуют.



Совсем не революционная новая власть Узбекистана, опять же, тихо, без шума и пыли методично работает над возвращением в страну украденных миллиардов. И их - так почему-то кажется - в конце концов вернёт. Может, именно потому, что в Узбекистане не было своего "временного революционного правительства" - как в Кыргызстане? Которое много кричало, многое обещало, а под шумок проворачивало свои мутные делишки. То ли пытаясь вернуть сбежавших преступников и украденное ими, то ли наоборот - помогая преступникам украденное надёжнее спрятать…



Похоже, "узбекские уроки" нам ещё предстоит изучать и усваивать. Пока же мы наблюдаем очередной закономерный финал разнузданности детей в период (или даже целую эпоху - как в Узбекистане) правления их отцов-президентов. Но жизнь и практика показывают: обязательно приходит момент, когда эта лафа заканчивается. И заканчивается оглушительно!



Артур ИСАЕВ

Президент Шавкат Мирзиёев восстановил отношения Узбекистана с Кыргызстаном, чуть было не скатившиеся на грань войны. Да и во внутренней политике соседей наступает ясность.