МОЖЕТ, ХВАТИТ СМЕШИТЬ СТРАНУ И МИР?!

Подробности Политика Кыргызстана 23.08.2017 14:40 Просмотров: 28

Выборы-2017





Полсотни возомнивших себя президентами Кыргызстана: что это - демократия или политическая незрелость кыргызстанцев?





И СНОВА - "КАНДИДАТСКАЯ ЭПИДЕМИЯ"!



Президентские выборы-2017 в Кыргызстане, до проведения которых остались каких-то два месяца, называют непредсказуемыми. Так оно и есть. Но кое в чём избирательная кампания оказалась вполне предсказуемой.



А именно - в том, что на президентский пост замахнулись десятки кыргызстанцев! Что превращает серьёзнейшее политическое мероприятие в какой-то фарс.



Подобная картина наблюдалась и на прошлых выборах президента Кыргызстана - в 2011 году. Центризбирком тогда зарегистрировал вообще умопомрачительное число кандидатов в президенты - 83 человека! Большая их часть, правда, тогда отсеялась - в избирательный бюллетень в итоге включили фамилии "всего лишь" 23 кандидатов. Бюллетени уже вовсю печатались в типографии, а кандидаты продолжали заявлять о своём выходе из предвыборной гонки. Пришлось членам 25 тысяч (!) участковых избирательных комиссий по всей стране, кляня на чём свет стоит капризных "претендентов на престол", вычёркивать их фамилии из всех бюллетеней ВРУЧНУЮ.



Голосовать кыргызстанцам семь лет назад пришлось за… 18 оставшихся кандидатов. Но избирательные бюллетени - не бюллетени, а настоящие "портянки" длиной 34 сантиметра! - изрядно шокировали избирателей. Как тут сделать осознанный выбор, когда в глазах рябит от имён, биографий и портретов…

В этом году "кандидатская эпидемия" вспыхнула вновь. Хотя число желающих баллотироваться на пост главы государства чуть поубавилось. Может быть, потому, что размер так называемого избирательного залога (денежной суммы, которую кандидат обязан внести на специальный счёт ЦИК и которую он потеряет, если набёрет меньше 5 процентов голосов) подняли в 10 раз - со 100 тысяч до 1 миллиона сомов.



Тем не менее заявления в Центризбирком о своём желании участвовать в президентских выборах успели подать 59 претендентов! Последний сделал это 31 июля за 15 минут до полуночи, когда в ЦИКе прекратили приём документов.



К сегодняшнему дню претендентов осталось 50 - кому-то в регистрации отказал ЦИК, а кто-то, не успев подать заявление, поспешил его забрать сам. Просматривая этот внушительный список, не устаёшь удивляться.



Шесть пенсионеров и одна пенсионерка, пятеро безработных (или, как их обозначают, "временно не работающих"), мелкие предприниматели, правозащитники и "общественные деятели" - кого здесь только не увидишь! Лишь девятерых претендентов на президентский пост выдвинула какая-либо политическая партия, остальные - самовыдвиженцы.



Зачем эти люди идут на президентские выборы? Для чего обременяют работой ЦИК и тысячи избирательных комиссий? На что они рассчитывают - неужели на победу?! Что же собираются делать после победы, если вдруг станут президентом? Почему они считают, что смогут руководить страной?



Эти вопросы мы решили задать некоторым из претендентов, чьи имена в большей или меньшей степени знакомы кыргызстанцам.



"А ЧЕМ Я ХУЖЕ?!"



Рита Карасартова - одна из самовыдвиженцев. Ей 41 год. Работает директором общественного объединения "Институт общественного анализа". Весьма активная участница энпэошно-оппозиционной тусовки. На неё - как на кандидата в президенты - делают сейчас ставку почти все члены так называемого "гражданского сектора" и вообще прозападная публика. (Другой явный кандидат от "западников" - вице-президент Международного университета Центральной Азии Камила Шаршекеева, тоже самовыдвиженец.)



- Только на победу, шансы - сто процентов, - бодро отвечает по телефону Рита Карасартова, едва услышав вопрос: "На что вы рассчитываете?". - Весь Кыргызстан будет за меня! Почему? В самый ответственный момент кыргызы всегда принимали ответственное решение. Примут, думаю, и сейчас: страна - на дне, падать уже некуда.



- Думаете, вас кыргызcтанцы знают?



- Думаю, знают. А те, кто не знает, узнают.



- А хотя бы миллион сомов для внесения залога у вас есть?



- Миллион уже найден.



- Где, откуда?



- Из семейного бюджета. Муж выделил.



- Он у вас бизнесмен?



- Да.



- А если проиграете?



- Тогда будем считать, что муж подарил мне бриллиантовое колье на эту сумму, - смеётся Карасартова.



- Вы уверены, что потянете должность президента Кыргызстана? Президент - он ведь ещё и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны. Много обязанностей, огромная ответственность…



- Не думаю, что сильно отличаюсь от предыдущих президентов. Разве что тем, что Акаев был академиком, а я - кандидат наук… Есть огромное количество генералов - они могут стать советниками по военным вопросам. То же самое с вопросами международными. Президент должен опираться на советников. А его главная задача - объединить народ: тенгрианцев, мусульман и христиан, прозападных и пророссийских…



Объяснив, в чём, по её мнению, состоит работа президента страны, Рита Карасартова вдруг ультимативным тоном потребовала в будущей публикации её слова… не комментировать: "А то газета "Дело №…" это делать умеет!". Ну как после этого от комментария удержаться?! Вообще-то свобода слова (за которую на словах так ратуют все местные энпэошники) предполагает: комментировать высказывания политиков - неотъемлемое право журналиста. И если претендент на пост главы государства, пока ещё даже не зарегистрированный, уже сейчас пытается журналисту это запретить, то что же будет, если Карасартова станет президентом?! Хорошенькое "объединение" народа получится…



Вот ещё один претендент на президентский пост - Турсунбек Акун, бывший омбудсмен, с треском изгнанный с этой должности после скандала с освобождением Батукаева. Ему 58 лет, он сейчас возглавляет организацию под названием "Конгресс по правам человека стран Центральной Азии". Выдвинут в кандидаты в президенты политической партией "Адам укугу" ("Права человека").



- Вы всерьёз рассчитываете на победу на президентских выборах?



- Уверенности, конечно, нет, - признаётся Турсунбек Акун. - Но есть надежда - народ пойдёт за теми, кто говорит правду. Сейчас ведь даже сам Атамбаев не знает, кто станет президентом. Если даже меня не выберут, то мы хотя бы помешаем всем этим делягам-олигархам. Постараюсь сделать всё, чтобы они в президенты не прошли. Народ узнает про них всю правду.



- А миллион сомов для залога нашли?



- Нашёл. Дом заложил в банк. Скоро получу деньги. Взял кредит на 5 лет, каждый месяц буду выплачивать по 33 тысячи сомов.



- А как семья к этому отнеслась - вы ведь рискуете без дома остаться?!



- Семья, конечно, переживает. Но я - глава семьи, я принимаю решения.



- Скажите, а вы уверены, что сможете работать президентом Кыргызстана, если вдруг вас изберут? Это ведь большая ответственность.



- Огромная ответственность! Но почему я не смогу её нести? Мы с Атамбаевым и Текебаевым вместе ходили по тропам демократии. И Атамбаев ведь позже меня в политику пришёл. Многие правозащитники стали президентами - Нельсон Мандела, Лех Валенса и другие. Почему же человек, который дважды избирался омбудсменом Кыргызстана, не сможет быть президентом? Среди кандидатов есть такие, кто за свою жизнь даже пятью подчинёнными не руководил! Но даже если я в президенты не пройду, а пройдёт любой другой чистый человек, уже будет польза, - заключает Турсунбек Акун.



А вот совсем уж колоритный персонаж - Назарбек Нышанов. Самовыдвиженец, подавший документы в ЦИК самым первым из претендентов. Ему 56 лет, в списках Центризбиркома он фигурирует как президент общественного объединения "Лига-Антикризис". Если же попытаться посчитать всевозможные объединения и движения, которые Нышанов в разное время возглавлял, то можно сбиться со счёта.



Другого такого "вечного оппозиционера", постоянно против чего-то протестующего и чего-то требующего, в Кыргызстане, пожалуй, не найти. При этом взгляды и позиции Нышанова меняются постоянно. К примеру, весной 2006 года Нышанов объявил свою Патриотическую партию Кыргызстана (ПКК) "самым большим другом Америки" и под лозунгом "хватит кланяться имперской России" выступил против вывода военной базы США из аэропорта "Манас". А уже через шесть лет - весной 2012 года - Нышанов со своими сторонниками митинговал перед зданием Жогорку Кенеша, требуя, наоборот, американскую базу вывести и перечисляя преступления, которые американские военные совершили в Кыргызстане и Афганистане.



В 2008 году Назарбек Нышанов предрекал: "Революция в Кыргызстане неизбежна". Когда же в 2010 году революция случилась, он обозвал её "кровавым акаевско-путинским переворотом". В конце 2014 года Нышанов провёл митинг перед российским посольством в Бишкеке - уже в поддержку России и президента Владимира Путина, которого он теперь называл "лидером мирового масштаба". И подобные примеры можно приводить бесконечно.



Наш вопрос, всерьёз ли он рассчитывает на победу на выборах, Назарбека Нышанова ничуть не смутил.



- Именно я сегодня нужен, чтобы исправить страну, - уверенно заявил он. - И в политическом плане я уже выигрываю. Коррупционеры уже раскрывают свои лица, уже становится ясно, кто есть кто, - загадочно добавил он.



- Вы ведь уже не в первый раз пытаетесь избираться в президенты Кыргызстана?



- Да. Я выдвигал свою кандидатуру в 2000-м, 2005-м, 2009-м, 2011 годах.



- И считаете, что можете выиграть именно сейчас?



- Да, потому что страна изменилась.



- А миллион сомов для залога вы уже нашли?



- Денег пока нет, - настроение у Нышанова после этого вопроса, похоже, несколько испортилось. - Но деньги, может, уже через секунду появятся. Я сейчас обращаюсь ко многим порядочным людям…



- А судимость вам не помешает?



- Судимость? Так столько времени уже прошло! При Акаеве я 5 лет отсидел по придуманным обвинениям, та судимость уже погашена. А при Бакиеве меня просто держали в тюрьме. Да вы же сами об этом писали. Ну и что? Нельсон Мандела тоже 27 лет в тюрьме просидел, - ссылается и Нышанов на покойного чернокожего президента ЮАР. Правда, по иной причине, чем его коллега Акун.



СПРАВКА



Назарбек Нышанов, врач-онколог по профессии, ушедший в политику ("Патриот №001", как его иронично называли из-за наименования его политической партии - "патриотической"), в первый раз был арестован осенью 1998 года. В феврале 2000-го Первомайский районный суд Бишкека вынес ему приговор - 13 лет лишения свободы по статье УК "Хищение в особо крупных размерах". Нышанов был признан виновным, в частности, в присвоении почти миллиона сомов, которые он в своё время выбил с должников-крестьян, работая председателем южного филиала фонда поддержки аграрной реформы. А также в банальном мошенничестве - Нышанов, согласно обвинению, брал взаймы деньги у сопартийцев и прочих граждан, обещая мощную спонсорскую помощь от… Жириновского. После оглашения приговора осуждённый Нышанов пытался совершить побег на рывок, когда его из здания суда выводили в машину-автозак. Но далеко не убежал.



На свободу Нышанов вышел по амнистии в 2003 году. А летом 2007 года его арестовали вновь. И опять по обвинению в мошенничестве. Согласно тому обвинению, зарегистрировав объединение "Лига-Антикризис" (которое он и сегодня возглавляет), Нышанов стал собирать с граждан вступительные взносы, обещая помощь в получении беспроцентных кредитов. Однако никаких кредитов члены этой организации не дождались. Несмотря на небольшую сумму взносов - 100 сомов, ущерб по этому уголовному делу набежал солидный - свыше 500 тысяч сомов (в организации состояло несколько тысяч человек). На свободу Нышанова выпустили весной 2008 года.



Сам Нышанов утверждает, что эти два уголовных дела в отношении него "были сфабрикованы по политическим мотивам".



ПОД УГОЛОВНОЙ СТАТЬЁЙ

- КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ КАНДИДАТ!



Те или иные проблемы с законом имели, как выяснилось к середине августа, 13 претендентов на пост президента Кыргызстана из полусотни. То есть примерно КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ из тех, кто будет призывать кыргызстанцев вверить именно в его руки судьбу страны.



До этого глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщала об одиннадцати претендентах, которые привлекались или привлекаются к уголовной ответственности. "Несколько претендентов обвинялись в тяжких преступлениях, например, в насильственном захвате власти, и по этим делам уже вынесены решения, - сказала она на пресс-конференции. - По пяти делам нет решений - фигуранты обвиняются в перевозке наркотиков, коррупции, разжигании национальной, межрелигиозной или расовой вражды".



Последняя статья Уголовного кодекса инкриминируется небезызвестному Игорю Трофимову, угодившему в СИЗО, насколько известно, за провокационные посты в социальных интернет-сетях. Известно также, что Трофимову уже провели судебно-психиатрическую экспертизу, но её результаты пока не разглашаются. Несмотря на, мягко говоря, неоднозначную репутацию в плане своей адекватности, Трофимов до сих пор гордо носит титул "экс-кандидата в президенты". В президенты, напомним, он пытался баллотироваться в 2011 году, но в итоге отозвал своё заявление из Центризбиркома.



Кто ещё входит в группу "имевших проблемы с законом"?



Самовыдвиженец Шерикул уулу Мирлан, как сообщают СМИ со ссылкой на рабочую группу Центризбиркома, был в своё время осуждён по статье 247-й Уголовного кодекса - "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств". Когда и какой срок получил - пока не сообщается.



Ещё об одном претенденте - Куттубеке Бешбакове - пресса много писала в 2014 году. Он обвинялся по целому букету статей УК: "Мошенничество", "Присвоение или растрата вверенного имущества", "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов", "Превышение должностных полномочий". Обвинения были связаны с махинациями при продаже квартир компанией "Ипар-Строй", которую возглавляет сожительница Бешбакова.



Чем окончилось рассмотрение этого уголовного дела в суде, пока неизвестно. Известно лишь, что Бешбаков до сих пор находится под стражей. Будучи заключённым, он и решил баллотироваться в президенты. Центризбирком принимать документы у зэка-претендента отказался, но совсем по иной причине - Бешбакову ещё не исполнилось 35 лет - минимального, согласно конституции, возраста для президента КР.



Гуляют под уголовными статьями и претенденты поизвестней и посолидней.



В конце июля Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении депутата ЖК Канатбека Исаева, которого в те же дни выдвинул в кандидаты в президенты съезд политической партии "Кыргызстан". Обвиняется он по статье УК "Коррупция". Инкриминируются ему, напомним, коррупционные преступления, совершённые в бытность Исаева мэром города Токмока.



Непогашенная судимость 2013 года уже отрезала путь в президенты Садыру Жапарову, недавно получившему "свежий" срок заключения - 11 лет и 6 месяцев.



Есть за спиной судимость и у Камчыбека Ташиева, выдвинутого в кандидаты в президенты на съезде партии "Ата-Журт". По нашумевшей истории со штурмом забора здания парламента. Ту судимость, правда, Ташиев, подсуетившись, погасил, благодаря чему смог принять участие в парламентских выборах 2015 года. А вот судимость Ахматбека Келдибекова (тоже, что забавно, выдвинутого той же партией "Ата-Журт" на том же съезде) будет погашена лишь в ноябре 2017 года. На что рассчитывает он - непонятно.



Приговорённый на днях за коррупцию к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы ещё один известный "претендент на престол" Омурбек Текебаев (кстати, самовыдвиженец) формально считается пока несудимым - его приговор ещё не вступил в законную силу. Шанс участвовать в выборах он может получить, если до 10 сентября (когда закончится регистрация кандидатов) вторая судебная инстанция не успеет рассмотреть его уголовное дело. Либо успеет, но вынесет оправдательный приговор. Во что, честно говоря, верится мало.



Кто же остальные шестеро претендентов на президентский пост, имеющие криминальные "хвосты"? Это пока неизвестно. Как объявила глава ЦИК Н. Шайлдабекова, их имена Центризбирком назовёт только в том случае, если компетентные органы (куда направлены запросы) обнаружат, что у этих претендентов есть непогашенные судимости. А если нет? Тогда избиратели так и не узнают, что голосуют за людей с криминальным прошлым. Хоть и с погашенными судимостями.



Есть, впрочем, в списке претендентов на президентский пост личности хоть и не криминальные, но… м-м-м… весьма странные. Например, самовыдвиженец Арстанбек Абдылдаев, пытающийся баллотироваться в президенты страны уже во второй раз. Это, напомним, автор знаменитого пророчества "Зима не будет", назвавший также Путина (на полном серьёзе) "сложным биороботом".



Менее, чем Абдылдаев, известна 62-летняя пенсионерка Замира Муратбекова, также выдвинувшая в президенты сама себя. Между тем взгляды на окружающий мир у неё тоже весьма специфические.



Шесть лет назад - накануне президентских выборов 2011 года - общественный деятель Муратбекова выступила с весьма удивившим и позабавившим общественность заявлением о том, что "Кыргызстану нужен президент нового типа". "Два раза у нас были революции, а всё потому, что нами правили президенты, не имеющие представления о науке "кыргызчылык", которая даёт знания о том, как пробудить наши способности, и не знающие науку Манаса. Наша цель сегодня - войти в "золотую эру". Мы знаем, что она скоро наступит, но у нас нет данных о том, сколько людей сможет туда войти. Поэтому наш новый президент обязан спасти как можно больше людей, которые попадут в "золотую эру", а не просто давать людям хлеб", - объясняла Замира Муратбекова. И вот, как видно, отчаявшись найти такого президента, пенсионерка решила спасать кыргызстанцев сама.



Ещё один интересный самовыдвиженец, внезапно появившийся на горизонте, это - 56-летний Таалатбек Масадыков, консультант по международным связям общественного объединения "Генералы мира - за Мир". Нет, с фантастическими или бредовыми идеями Масадыков не выступает, человек он серьёзный и умный - выпускник МГИМО, доктор экономических и политических наук, бывший сотрудник МИД СССР. Вот только в Кыргызстане он живёт неполных три года - до этого 12 лет Масадыков работал в Афганистане высокопоставленным чиновником ООН. И знают его, похоже, куда лучше в Москве, чем в стране, которой он собирается управлять.



Доходит до курьёзов. Российское информационное агентство "Регнум" в одной из недавних публикаций, посвящённых президентским выборам в Кыргызстане, на полном серьёзе утверждало: "Фаворитами являются трое: нынешний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, самый богатый человек в стране Омурбек Бабанов и профессиональный дипломат, профессор Токийского университета Таалатбек Масадыков". Смелое заявление, ничего не скажешь! Если в России кто-то решил сделать ставку на Масадыкова, то явно выдаёт желаемое за действительное.



МОЖНО БЫТЬ ПСИХОМ, МОЖНО НЕУЧЕМ…



В Российской Федерации, население которой в 24 раза больше населения Кыргызстана, в последних президентских выборах 2012 года участвовали всего лишь 5 кандидатов.



В прошлогодних президентских выборах в Узбекистане (население - больше нашего в 5 раз) - 4 кандидата.



Может, эти страны недостаточно демократичные, потому и не позволяют своим гражданам прорваться к управлению страной? Вот вам Франция - страна вроде бы вполне демократическая и цивилизованная. В этом году в первом туре президентских выборов там участвовали 11 кандидатов - притом что французов в 11 раз больше, чем кыргызстанцев.



В этом году прошли президентские выборы и в Иране. Первоначально там было зарегистрировано просто гигантское число кандидатов в президенты - 1 тысяча 636 человек. Но после всех предвыборных фильтров (а их в Иране много - включая проверку кандидатов на законослушность и благонадёжность) в избирательные бюллетени попали имена всего лишь пяти кандидатов. Пяти - на почти 80-миллионный Иран!



Отчего же в других странах граждане относятся к выборам главы государства серьёзно, а кыргызстанцы превращают эти выборы в какой-то балаган?



Кыргызстанцы выставляют свои кандидатуры на выборы, чтобы избежать наказания за уголовные преступления и выбраться из СИЗО.



Чтобы однажды заполучить статус экс-кандидата в президенты и гордо носить его (словно средневековые дворяне - страусиные перья на шляпе) всю жизнь.



Чтобы напомнить о своём существовании широкой публике и покрасоваться перед узким кругом знакомых и родственников.



Чтобы… Порой даже трудно понять, зачем им это нужно?!



Со словами "Это моё право!" граждане рвутся в президенты Кыргызстана, даже толком не зная, где возьмут деньги на предвыборную агитацию, а без денег нельзя - капитализм на дворе! Рвутся, не представляя, как будут управлять этой сложной страной. Не осознавая, какую огромную взваливают на себя ответственность. Не понимая, что должность президента - это очень трудная работа с очень большими обязанностями.

Что за этим кроется - демократизм кыргызстанцев? Или их незрелость - политическая и гражданская?



Скорей всего, второе.



Чтобы получить в Кыргызстане обыкновенные водительские права, гражданин должен (так, по крайней мере, по закону): пройти обучение в автошколе; подтвердить своё умение управлять автомашиной и знание ПДД, сдав теоретический и практический экзамены; наконец, представить справку из психдиспансера о том, что он психически здоров.



А вот чтобы получить право управлять ГОСУДАРСТВОМ, ничего подобного не требуется! Достаточно пребывать в возрасте от 35 до 70 лет, прожить в Кыргызстане в совокупности не меньше 15 лет, не иметь непогашенной судимости и сдать экзамен по государственному языку. Экзамен на умение выполнять свою работу будущему главе государства сдавать не нужно.



Теоретически президентом Кыргызстана может стать и психически больной маньяк. И махровый коррупционер. И даже лидер ОПГ - главное, чтобы судимости не было! Президент Кыргызстана, по нашим законам, а точнее их отсутствию, может ни черта не понимать в государственном управлении и политике! Ему даже не обязательно иметь высшее образование!



Недавно в Казахстане внесли в выборное законодательство поправки, согласно которым каждый кандидат на пост президента страны должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее 5 лет. Кроме того, каждый претендент на высшую должность в стране обязан проходить медицинское освидетельствование, дабы подтвердить отсутствие у себя заболеваний (в т.ч. психических), препятствующих исполнению обязанностей главы государства.



Казахская оппозиция, разумеется, объявила эти поправки недемократичными. Но, может, правильно делают власти соседнего Казахстана? И, может, пора бы и Кыргызстану начать ставить какие-то фильтры, отбивающие у политически незрелых граждан желание поиграть в выборы? И препятствующие проникновению во власть дилетантов и проходимцев.



Вадим НОЧЁВКИН