ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" НОВЫЙ ПРОКУРОР БИШКЕКА

Подробности Политика Кыргызстана 23.08.2017 12:27 Просмотров: 43

После публикации в прошлом номере нашей газеты информации о назначении прокурором Бишкека Абдибакыта Халмурзаева откликнувшиеся читатели стали напоминать, чем и когда он "прославился".



В начале декабря 2011 года в Жогорку Кенеше (кстати, с лёгкой руки Омурбека Текебаева) разразился скандал - тогдашнего спикера Ахматбека Келдибекова обвинили в том, что тот встречал предыдущий 2010-й Новый год в компании с "вором в законе" Камчыбеком Кольбаевым.



Произошло это в горнолыжном отеле "Каприз", что в окрестностях Каракола. Как потом докладывали депутатам правоохранительные органы, отдых спикера в "Капризе" оплачивали местные налоговики. Келдибеков с Кольбаевым, по данным милиционеров, встречались в отеле дважды. Через несколько дней спикер и "вор в законе" отправились на одном самолёте в Дубай.



Засветился в той истории и Абдибакыт Халмурзаев - бывший заместитель генерального прокурора КР, занимавший в ту пору должность прокурора Иссык-Кульской области. В отель он приехал вместе с Ахматбеком Келдибековым (с которым, насколько известно, очень дружен по сей день) и выступал, так сказать, в роли "принимающей стороны".



Скандал в стенах парламента продолжался несколько дней. Спикер Келдибеков факт своей встречи с Кольбаевым категорически отрицал. И вдруг 12 декабря 2011 года в редакции сразу нескольких СМИ пришли по электронной почте весьма любопытные фотоснимки, запечатлевшие в "Капризе" (правда, по отдельности) и Кольбаева с его приближёнными, и Келдибекова с Халмурзаевым. С намёком: есть, дескать, и другие фото…



Что примечательно, в тот же вечер, 12 декабря, Ахматбек Келдибеков подал в отставку с поста спикера. Хотя до этого, что называется, держался за этот пост руками и ногами.



Склонялась тогда на все лады и фамилия иссык-кульского прокурора Халмурзаева. Стоило генпрокурору Аиде Саляновой назвать в Жогорку Кенеше экс-спикера Келдибекова коррупционером, как депутаты-"атажуртовцы" мстительно напомнили о её подчинённом Халмурзаеве, тоже оказавшемся в эпицентре скандала. В итоге в начале 2012 года Халмурзаев вынужден был подать заявление об уходе с должности прокурора области. И два года находился в распоряжении кадров.



Лишь в начале 2014 года, когда всё стихло, Абдибакыт Халмурзаев получил должность прокурора Октябрьского района. А недавно он пошёл на повышение - возглавил прокуратуру столицы Кыргызстана.



Читатели обращают внимание на любопытное обстоятельство: Абдибакыт Халмурзаев доводится родным братом полномочному представителю правительства КР в Баткенской области (губернатору) Абишу Халмурзаеву, занимающему этот пост с лета 2016 года. И от нового назначения А. Халмурзаева ниточка, возможно, ведёт к одному из ближайших советников главы государства, правда, на общественных началах.



Соб. инф.

"Д№…" 16.08.2017

"Вор в законе" Камчыбек Кольбаев (на фото второй слева) в отеле "Каприз". Рядом с ним в белом свитере - депутат фракции "Ата-Журт" Улан Чолпонбаев, тоже засветившийся в том скандале.

Депутат У. Чолпонбаев, спикер А. Келдибеков и прокурор Иссык-Кульской области А. Халмурзаев в том же отеле.

Имелись, говорят, и другие фото…