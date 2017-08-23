ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" НОВЫЙ ПРОКУРОР БИШКЕКА

Новости

жёстко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана

Об этом глава государства заявил 30 августа на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.

Подробнее...

в Кыргызстане ликвидированы террористы

Они планировали вооружённые нападения в праздничные дни.

Подробнее...

Алмазбек Усенов назначен руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики

Подробнее...

президент Атамбаев подписал указы о назначении членов Правительства КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 26 августа в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.

Подробнее...

Сапар Исаков назначен премьер-министром Кыргызской Республики

Подробнее...

коалиция большинства

одобрила кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана.

Подробнее...

предлагаемый состав нового правительства

Коалиция парламентского большинства Кыргызстана 25 августа начала заседание.

Подробнее...

81 семья сотрудников ГКНБ получила квартиры в Бишкеке

Подробнее...

в Бишкеке объявлен план «Перехват»

Милиция объявила план «Перехват» с целью задержания мужчин, угрожавших сотрудниками милиции пистолетом и предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Подробнее...

ветераны СДПК

против кандидатуры Сапара Исакова на должность премьер-министра.

Подробнее...

главному кандидату на пост премьер-министра Киргизии подложили "бомбу"

Подробнее...

зарегистрирован четвертый кандидат в президенты Кыргызстана

Подробнее...

Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде!

Ужесточить наказание за вождение в алкогольном, наркотическом или ином опьянении предлагает МВД. Поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

Подробнее...

президент Атамбаев принял секретаря Совбеза РФ Патрушева

Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Подробнее...

правительство КР - в отставке

Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал указ «Об отставке премьер-министра и правительства КР».

Подробнее...

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Подробнее...

зарегистрирован третий кандидат в президенты Кыргызстана

Подробнее...

задержан очередной телефонный террорист

20 августа примерно в 12.30 часов на пульт "102" дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.

Подробнее...

с 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.

Подробнее...

Токтогулка наполнена на 100 процентов

Подробнее...

неделя российского кино

В Кыргызстане 18-25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдёт Неделя российского кино.

Подробнее...

продолжается суд по делу А.Саляновой

Судья отказался допросить председателя ГКНБ и генпрокурора.

Подробнее...

вынесен приговор по делу о пожаре в московской типографии

Москвский суд вынес приговор руководству типографии, где при пожаре погибли 12 кыргызстанок.

Подробнее...

приговор оглашён


Депутат Омурбек Текебаев и экс-посол Дуйшон Чотонов  осуждены на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и невозможностью в дальнейшем занимать госдолжности на протяжении 3 лет.

Подробнее...

зарегистрирован ещё один кандидат в президенты КР

Центризбирком 16 августа зарегистрировал второго кандидата в президенты. Им стал Омурбек Бабанов.

Подробнее...

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" НОВЫЙ ПРОКУРОР БИШКЕКА

Подробности
Политика Кыргызстана
23.08.2017 12:27
Просмотров: 43

 

 

После публикации в прошлом номере нашей газеты информации о назначении прокурором Бишкека Абдибакыта Халмурзаева откликнувшиеся читатели стали напоминать, чем и когда он "прославился".


В начале декабря 2011 года в Жогорку Кенеше (кстати, с лёгкой руки Омурбека Текебаева) разразился скандал - тогдашнего спикера Ахматбека Келдибекова обвинили в том, что тот встречал предыдущий 2010-й Новый год в компании с "вором в законе" Камчыбеком Кольбаевым.  


Произошло это в горнолыжном отеле "Каприз", что в окрестностях Каракола. Как потом докладывали депутатам правоохранительные органы, отдых спикера в "Капризе" оплачивали местные налоговики. Келдибеков с Кольбаевым, по данным милиционеров, встречались в отеле дважды. Через несколько дней спикер и "вор в законе" отправились на одном самолёте в Дубай.


Засветился в той истории и Абдибакыт Халмурзаев - бывший заместитель генерального прокурора КР, занимавший в ту пору должность прокурора Иссык-Кульской области. В отель он приехал вместе с Ахматбеком Келдибековым (с которым, насколько известно, очень дружен по сей день) и выступал, так сказать, в роли "принимающей стороны".


Скандал в стенах парламента продолжался несколько дней. Спикер Келдибеков факт своей встречи с Кольбаевым категорически отрицал. И вдруг 12 декабря 2011 года в редакции сразу нескольких СМИ пришли по электронной почте весьма любопытные фотоснимки, запечатлевшие в "Капризе" (правда, по отдельности) и Кольбаева с его приближёнными, и Келдибекова с Халмурзаевым. С намёком: есть,  дескать, и другие фото…


Что примечательно, в тот же вечер, 12 декабря, Ахматбек Келдибеков подал в отставку с поста спикера. Хотя до этого, что называется, держался за этот пост руками и ногами.


Склонялась тогда на все лады и фамилия иссык-кульского прокурора Халмурзаева. Стоило генпрокурору Аиде Саляновой назвать в Жогорку Кенеше экс-спикера Келдибекова коррупционером, как депутаты-"атажуртовцы" мстительно напомнили о её подчинённом Халмурзаеве, тоже оказавшемся в эпицентре скандала. В итоге в начале 2012 года Халмурзаев вынужден был подать заявление об уходе с должности прокурора области. И два года находился в распоряжении кадров.


Лишь в начале 2014 года, когда всё стихло, Абдибакыт Халмурзаев получил должность прокурора Октябрьского района. А недавно он пошёл на повышение - возглавил прокуратуру столицы Кыргызстана.


Читатели обращают внимание на любопытное обстоятельство: Абдибакыт Халмурзаев доводится родным братом полномочному представителю правительства КР в Баткенской области (губернатору) Абишу Халмурзаеву, занимающему этот пост с лета 2016 года. И от нового назначения А. Халмурзаева ниточка, возможно, ведёт к одному из ближайших советников главы государства, правда, на общественных началах.


Соб. инф.

 

"Д№…" 16.08.2017

"Вор  в  законе"  Камчыбек  Кольбаев  (на  фото  второй  слева)  в  отеле  "Каприз".  Рядом  с  ним  в  белом  свитере -  депутат  фракции  "Ата-Журт"  Улан  Чолпонбаев,  тоже засветившийся  в  том  скандале.

Депутат  У. Чолпонбаев,  спикер  А. Келдибеков  и  прокурор Иссык-Кульской  области  А. Халмурзаев  в  том  же  отеле.

Имелись,  говорят,  и  другие  фото…

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить