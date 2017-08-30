МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ?

Подробности Политика Кыргызстана 30.08.2017 12:35 Просмотров: 9

Самый молодой премьер-министр

команду подобрал под стать себе…





В минувшую субботу, 26 августа, президент А. Атамбаев одобрил принятое парламентом решение о назначении нового премьер-министра КР, а также подписал указы о назначении новых членов правительства.



ДВАДЦАТЬ ВТОРЫМ по счёту премьер-министром в истории независимого Кыргызстана стал Сапар Исаков, до этого занимавший должность руководителя аппарата президента КР. Он же стал и САМЫМ МОЛОДЫМ из всех глав правительства, каких Кыргызстан видел - 29 июля Исакову исполнилось 40 лет. Он моложе своего предшественника Сооронбая Жээнбекова (ушедшего в отставку в связи с участием в президентских выборах) на 18 лет.



Новые члены правительства, которых привёл с собой Сапар Исаков, тоже отличаются относительной молодостью. Все они также моложе своих предшественников.



Из четырёх вице-премьеров сменились трое.



Первым вице-премьер-министром стал 41-летний Толкунбек Абдыгулов, до этого занимавший пост председателя Национального банка КР.



Вице-премьером по силовому блоку назначен 38-летний Темир Джумакадыров - теперь уже бывший секретарь Совета обороны КР.



Пост вице-премьера по экономике достался 44-летнему Дуйшенбеку Зилалиеву - экс-главе Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Его место в этом госкомитете занял бывший заместитель - 44-летний Улан Рыскулов.



Вице-премьер по социальным вопросам Чолпон Султанбекова свой пост сохранила.



Среди новичков в правительстве также 36-летний Нурбек Абасканов, новый председатель Государственного комитета информационных технологий и связи (до этого он занимал пост зампредседателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания"); 30-летний Артём Новиков, ставший министром экономики Кыргызстана (прежде он возглавлял в аппарате президента отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития), а также новый руководитель аппарата правительства в ранге министра 46-летний Нурханбек Момуналиев - теперь уже бывший директор Государственной кадровой службы КР.



Остальные члены правительства свои посты сохранили.



В новом составе правительства примечательно ещё то, что двое членов кабинета министров - из "молодых кадров" - в своё время вместе с Сапаром Исаковым работали в печально известном ЦАРИИ - Центральном агентстве Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям, возглавляемом Максимом Бакиевым. Это - первый вице-премьер Т. Абдыгулов (возглавлявший в ЦАРИИ службу стратегий и программ) и министр экономики Артём Новиков (работавший в том агентстве экспертом службы управления человеческими ресурсами). Сам же новоиспечённый глава правительства Сапар Исаков, напомним, возглавлял в ЦАРИИ службу коммуникаций. Что, по мнению оппонентов Исакова, бросает на его репутацию тень.



А оппонентов у Сапара Исакова - предостаточно. Буквально накануне процедуры утверждения в парламенте его кандидатуры в Интернете появился весьма качественно сделанный видеоролик, анонимные авторы которого обвинили Исакова во многих грехах - от провала внешней политики Кыргызстана и коррупции до "шпионажа" в пользу США и связей с беглым Максимом Бакиевым.



Вопреки ожиданиям заказчиков видеокомпромата, стать премьером Исакову этот ролик не помешал. У депутатов возникли на сей счёт вопросы, но касались они больше не содержания ролика. Сапар Исаков до этого в своём интервью, решительно опровергнув все обвинения, загадочно заявил: "Догадываемся, что за этим стоит один из кандидатов в президенты, который думает, что всё решают деньги". "Кто этот кандидат? - спросил его депутат Мыктыбек Абдылдаев. - А то вдруг мы завтра его выберем". "Когда придёт время, я скажу, кто это", - уклончиво ответил Сапар Исаков.



"Те, кто хочет управлять страной, всегда точны и смелы", - разочарованно резюмировал депутат.



Возникли у депутатов претензии и по составу правительства. В частности, по кандидатуре старого-нового министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. Так, по словам депутата Кожобека Рыспаева, бытует мнение, будто "министр ворует миллиардами". "Многие заслуженные профессора против этой кандидатуры. Я против него ничего не имею, говорю то, что будоражит общественность", - отметил депутат.



Новоявленный премьер Исаков, можно сказать, поручился за министра здравоохранения, предложив дать время Батыралиеву. "Перед каждым членом правительства будет поставлена конкретная задача. Если он не справится, мы не сработаемся. Мы должны посмотреть, как он будет работать. Если он будет замешан в коррупционных вопросах, мы с ним распрощаемся", - пообещал он.



Что ж, остаётся добавить, что и самому премьер-министру Сапару Исакову потребуется определённое время, чтобы проявить себя… И как можно скорее! Ведь он должен понимать, что к нему, как ни к кому другому, будет самое пристальное внимание прессы и общественности - по причине молодости и полного отсутствия каких-либо заслуг перед обществом и страной.



Соб. инф.







"КИНДЕР-СЮРПРИЗ"



ВО ГЛАВЕ ЭКОНОМИКИ





Больше всего споров вызвала кандидатура 30-летнего Артёма Новикова, возглавившего Министерство экономики.



Окончил он Балтийский государственный технический университет по специальности "экономист-менеджер". За всю свою трудовую биографию серьёзных руководящих постов не занимал. Зато в 2011-2015 годах работал советником у премьер-министра Омурбека Бабанова, затем у премьер-министра Джоомарта Оторбаева и, наконец, у первого вице-премьера Аалы Карашева.



"Что он мог в 25 лет советовать? - возмутился депутат Исхак Масалиев, когда Сапар Исаков, рекламируя своего кандидата, отметил эти этапы биографии Новикова. - Понятно, если бы помощником работал, бумаги передавал… Экономика Кыргызстана - не экспериментальное учреждение, не нужно так спешить", - добавил он. И с ним нельзя не согласиться. Слишком много экспериментов уже пережил Кыргызстан за последние четверть века. Не страна, а сплошная экспериментальная лаборатория! Однако…



"Несмотря на молодость, он очень хороший, опытный парень, я давно его знаю, надо дать ему шанс", - настаивал Исаков. На что Масалиев возразил, что "хороший парень" - не лучшая характеристика для министра. А ещё говорят, хороший человек - не профессия.



В итоге Артём Новиков всё-таки стал главным управленцем в экономике Кыргызстана - в понедельник, 28 августа, премьер Сапар Исаков представил его коллективу Минэкономики. Пока новоиспечённый министр остаётся этаким "киндер-сюрпризом" - молодым, да ранним выдвиженцем, от которого никто не знает, чего ждать. Возможно, он - в самом деле "вундеркинд", который сумеет двинуть экономику Кыргызстана вперёд… Если же нет, то за этим странноватым назначением явно кроется желание новоиспечённого премьера Исакова просто иметь в Минэкономики послушного ему "хорошего парня". И самому рулить всей экономикой! С него и спрос будет, если что не так!



Соб. инф.