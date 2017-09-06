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АЗИМБЕК БЕКНАЗАРОВ - ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О… ВРАНЬЕ

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Политика Кыргызстана
06.09.2017 13:44
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    Бывшего генпрокурора и члена временного правительства, а ныне кандидата в президенты Кыргызстана привлекают к  ответственности  по  статье  УК  "Заведомо  ложные  показания  свидетеля".


Об этом вчера, 5 сентября, официально объявил пресс-центр ГКНБ КР.


Напомним предысторию скандала, получившего столь неожиданное продолжение.


13 августа этого года в Интернете на видеопортале YouTube появился прямо-таки сенсационный ролик под заголовком: "Ташиев и Бекназаров обсуждают свои ложные показания по Текебаеву". В этой аудиозаписи разговора двух мужчин особый интерес представляли реплики человека с легко узнаваемым голосом Азимбека Бекназарова, который откровенно признавался, что на текебаевском судебном процессе, где Бекназаров выступал в качестве свидетеля, он врал. "Я всё время говорил: "Прости, Господи". Но врал. Я сказал, что нет его (Текебаева) причастности ни к чему, и по "Мегакому". Взял всю вину на себя. Сказал прокурору, что я всё делал, я всё решал. Его причастности тут нет. Я всё время просил прощения у Бога. Я приговаривал: "Я  вру, прости меня", - звучал знакомый большинству кыргызстанцев голос  с  хрипотцой.


Как оказалось, правоохранительные органы к этому интернет-ролику отнеслись в высшей степени серьёзно.


"15 августа 2017 года, - сообщает пресс-центр ГКНБ, - для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между А.Бекназаровым и К.Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где А.Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу О.Текебаева.


Также в ГКНБ обратилась руководитель проекта информационного сайта "comment. kg" Р. Айткулова с заявлением в отношении А. Бекназарова по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде по делу О.Текебаева и Д.Чотонова. К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с А. Бекназаровым, где последний признаётся, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу О.Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что О.Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами временного правительства в 2010 году, для получения контроля вмешивались в деятельность сотовой компании "Мегаком".


Об этом - ещё более любопытном - разговоре наша газета рассказала недавно в публикации "Откровения Бекназарова: "Надо связать всех - Текебаева, Салянову... Вот это будет коррупция!". Напомним: пришедший в редакцию интернет-портала "сomment.kg" давать интервью Азимбек Бекназаров, не зная, что видеокамера не выключена, в неформальной беседе за чашкой чая с хозяйкой издания Раушан Айткуловой (в прошлом - Раушан Рыкуновой) рассказал много чего интересного и про Текебаева, и про его окружение, и про других политиков. Выложив запись этого разговора на свой сайт, Айткулова передала её и в ГКНБ.


И вот результат. "В целях проверки по обоим вышеуказанным видео- и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в г. Алматы Республики Казахстан. Согласно заключению данного исследования, достоверно установлено, что голоса аудиозаписи, размещённой в сети Интернет, и видеозаписи, представленной Р.Айткуловой, принадлежат А.Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется. По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие", - сообщает пресс-центр ГКНБ.


Сам Азимбек Бекназаров, немного оправившись после скандалов, 24 августа собрал пресс-конференцию, где попытался объясниться с общественностью. Бекназаров, в частности, сообщил журналистам, что в последнее время он с Камчыбеком Ташиевым отдельно не встречался, общаясь с ним только лишь на тоях (вот, кстати, и объяснение тому, почему на аудиозаписи их разговора слышен звон посуды). При этом Бекназаров упрямо повторил: "Я ещё раз заявляю, что эта аудиозапись - монтаж".

 

Пресс-конференция  Азимбека  Бекназарова  24  августа, где  он  соврал  в  очередной  раз.

 


Получается, казахстанские эксперты, подтвердившие, что монтажа записей не было, поймали Бекназарова на очередном вранье!


История Кыргызстана ещё не помнит случая, чтобы какого-либо политика (тем более претендента на президентский пост) привлекали к уголовной ответственности за лжесвидетельство. По иронии судьбы, первым стал Азимбек Бекназаров - юрист, работавший генпрокурором, а до этого - судьёй. Накануне сенсационного сообщения пресс-центра ГКНБ - 2 сентября - Центризбирком зарегистрировал Бекназарова седьмым по счёту кандидатом в президенты: он до этого сдал в ЦИК 57 тысяч подписных листов и выдержал экзамен по госязыку, сдав его на 86,4 балла.


Теперь, похоже, оказались под большим вопросом не только  шансы Бекназарова победить на выборах, но и вся его политическая карьера.


Артур  ИСАЕВ

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