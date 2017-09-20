Чиновник по прозвищу Смайлик:

Подробности Политика Кыргызстана 20.09.2017 10:42 Просмотров: 82

ШЕСТАЯ ДОЛЖНОСТЬ ЗА 6 ЛЕТ



Непотопляемый Кубанычбек Кулматов

возглавил Нацбанк Кыргызстана.



Один очень известный правитель при подборе и расстановке кадров проводил весьма необычное испытание.



Он предлагал то одному, то другому чиновнику то одну, то другую высокую должность. Часто - совсем не связанную с той работой, которой чиновник занимался прежде.



Предлагал - и ждал реакции.



Если чиновник безоговорочно принимал предложение, то… попадал в "чёрный список" правителя.



Почему? Готовность чиновника руководить чем угодно, лишь бы руководить (вне зависимости от специальности чиновника и его опыта) выдавала неистребимую тягу к власти. Правитель специально выискивал таких и безжалостно от них избавлялся.



На минувшей неделе парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру нового председателя Национального банка страны. Должность эта, напомним, освободилась потому, что прежний глава Нацбанка - Толкунбек Абдыгулов - стал первым вице-премьером в правительстве Сапара Исакова.



Новым главой НБКР назначен 54-летний Кубанычбек Кулматов. Да-да, тот самый Кулматов, получивший в своё время от бишкекчан несерьёзное прозвище Смайлик. Из-за постоянной улыбки, не сползающей с его лица.



Кубанычбек Кулматов - чиновник поистине универсальный. За свою 13-летнюю чиновничью карьеру чем только и кем только он не руководил! Притом что, согласно своей специальности, руководить он, по идее, должен был, ну скажем, школой. Или вузом.



В 1980 году Кубанычбек Кулматов поступил в Кыргызский государственный университет, затем перевёлся в Ленинградский государственный университет, где в 1986 году получил специальность "историк". При утверждении Кулматова на очередной новый пост депутаты, естественно, поинтересовались - сможет ли он с такой специальностью руководить Нацбанком? Его предшественник на этом посту Абдыгулов, к слову говоря, имеет четыре диплома по таким специальностям: "государственное управление", "экономика развития", "банковское дело", "международные экономические отношения".



Кулматов удивил всех своей самоуверенностью. "Я по образованию историк, - подтвердил он. - Но мой педагогический стаж - всего год. Я работал в средней школе преподавателем. Весь остальной период я либо занимался бизнесом, либо находился на госслужбе. Думаю, что смогу исполнить возложенную на меня функцию". (Совсем как в анекдоте советских времён: "Пойдёшь, Кубан, работать гинекологом?" - "Пойду". - "А сможешь?" - "А почему нет?! Смогу, конечно, если партия поможет…")



На госслужбу Кубанычбек Кулматов попал в январе 2004 года - и сразу на высокую должность: возглавил департамент таможенной службы комитета по доходам при Министерстве финансов КР, став и заместителем директора комитета. Такой головокружительной карьеры эта служба ещё не видела. Смена власти в стране дальнейшей карьере Кулматова не помешала. В мае 2005-го его назначают заместителем директора Государственной таможенной инспекции при правительстве КР, в которую была преобразована таможенная служба, чей статус повысился. Весной 2007-го, когда таможенное ведомство в очередной раз преобразовали в Государственный таможенный комитет, Кулматов получил в нём должность первого зампредседателя.



Весь период независимости Кыргызстана таможня была совершенно "особой отраслью экономики". Поскольку основой экономики страны был импорт и реэкспорт товаров из Китая и других стран, то таможня считалась самым хлебным местом. Вокруг серых схем на таможне, обогащавших элиту страны, всегда ходили легенды. При этом, что удивительно, после каждой смены власти никаких сверхсенсационных разоблачений, вскрывающих эти схемы, не происходило. И не происходит: кормушка, судя по всему, любой власти нужна.



Удивительно и то, что Кубанычбек Кулматов, занимавший высокие посты в таможне и при Акаеве, и при Бакиеве, оказался востребован и очередной революционной властью. Уже на третий день после апрельской революции 2010 года временное правительство назначило Кулматова председателем Таможенной службы КР. В июле 2010-го Кулматова на этом посту утвердила временный президент Роза Отунбаева.



Из таможни (где он к тому времени проработал 9 лет) Кубанычбек Кулматов ушёл лишь в июле 2013-го. "Мне никто не говорил: "Всё, уходи с таможни", - рассказал Кулматов депутатам. - Я сам написал заявление. Нас пять человек ушло, мы сами устали". Свою работу в таможне сам Кулматов оценивает очень положительно, подчёркивая, что за два года его работы в Таможенной службе поступления в госбюджет увеличились с 14 миллиардов до 38 миллиардов сомов.



А как насчёт серых схем в таможне? Их существование Кулматов, с одной стороны, не скрывал. С другой - подчёркивал, что системной коррупции в таможне нет, есть лишь "отдельные проявления со стороны отдельных офицеров". Такое заявление он сделал незадолго до своего ухода из таможни, отвечая на вопросы читателей одного из информагентств. Тогда же Кулматов взял под защиту главу Ошской таможни Раима Матраимова (тот был уже знаменит - как Раим-миллион). Сказав, что оснований снимать его с должности нет, ибо Ошская таможня по исполнению доходной части бюджета - одна из лидирующих. И что все разговоры вокруг Матраимова он, Кулматов, расценивает как попытку дискредитировать начальника Ошской таможни.



Уйдя из таможни, Кулматов без работы не остался - сразу же получил должность советника президента КР. На ней он пробыл всего месяц и в августе 2013 года был назначен полномочным представителем правительства КР в Чуйской области.



На губернаторском посту (который Кулматов занимал всего лишь полгода) он кыргызстанцам не запомнился никакими заслугами. Что, однако, не помешало ему в январе 2014 года безальтернативно избраться на пост мэра Бишкека. На котором Кулматов находился два года.



Странное ощущение оставили эти два "кулматовских" года. На фоне нынешнего бишкекского градоначальника Ибраимова, которого много ругают, но который, надо отдать должное, и много делает, Кулматов остался в памяти жителей столицы как мэр… какой-то никакой. Постоянно улыбающийся, да. Но одной улыбкой порядок в городе не наведёшь.



В чём Кулматов знал толк - так это в самопиаре. Он сразу же ушёл в Интернет, став этаким виртуальным градоначальником. На своей страничке в "Фейсбуке" Кулматов освещал буквально каждый свой чих. Вот - фоторепортаж с выборов его, Кулматова, мэром. Вот он, спортсмен, участвует в очередном велопробеге, ратуя за создание велодорожек в Бишкеке. Вот даёт интервью местным и иностранным телеканалам. Вот рассматривает грандиозный проект будущей застройки Бишкека… Ещё тот фантазёр!



Всё это, конечно, эффектно, по-западному. А Бишкек между тем утопал в грязи и мусоре, разрушались дороги. Об этом пытались рассказать "виртуальному" мэру Кулматову в соцсетях горожане - а для чего же ещё соцсети нужны, не для того ведь, чтобы на фотоснимки мэра любоваться?! Но ответа чаще всего не получали.



Дошло до того, что президент Атамбаев пригрозил мэру Кулматову увольнением, если тот не решит вопрос с уборкой мусора в Бишкеке до конца 2015 года. И в феврале 2016-го Кулматов уволился сам - всего за несколько недель до предстоящего отчёта о проделанной им работе на посту градоначальника. (Вовремя смыться - весьма ценное качество для чиновника.)



Запомнился мэр Кулматов также сочинением всевозможных концепций, стратегий и программ развития столицы - как, например, "Бишкек - город открытых возможностей". Но какое отношение все эти бумаги имеют к реальной повседневной жизни города, бишкекчане так и не поняли.



Сегодня Кубанычбек Кулматов уверен, что как раз по этим его стратегиям развивается сейчас Бишкек - строятся дороги, в частности. (Блажен, кто верует, тепло ему на свете…)



В марте 2016 года - через месяц после своего ухода с поста мэра столицы - Кубанычбек Кулматов получил новую должность - председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития. К концу года стал известен размер его зарплаты на этом посту - 15 тысяч долларов (на тот период - около 1 миллиона 50 тысяч сомов). Парламентская оппозиция возмутилась: фонд, возглавляемый Кулматовым, дескать, не принёс пока ещё столько пользы обществу и стране, чтобы его руководство назначало себе такое огромное по кыргызстанским меркам вознаграждение! Но Кулматову - как с гуся вода… Блаженно улыбается…



Принёс ли пользу Российско-Кыргызский фонд развития? Как сообщил Кубанычбек Кулматов депутатам, за полтора года его пребывания во главе фонда профинансировано в общей сложности 770 проектов на 248 миллионов долларов. Депутаты, впрочем, обратили внимание на такой нюанс - фонд, по их мнению, не столько развивает кыргызскую экономику, сколько обогащает местные коммерческие банки. Поскольку кредитование мелких проектов, на сумму меньше 1 миллиона долларов (а именно малый и средний бизнес составляет сегодня основу экономики Кыргызстана) фонд отдал на откуп банкам. Которые, как признался депутатам Кулматов, зарабатывают по 5 процентов с каждого кредита, в то время как сам фонд даёт кредиты под 1 процент. (Ну что возьмёшь с историка в экономике?!)



Короче говоря, вопрос о том, насколько эффективно для кыргызской экономики тратятся миллионы долларов Российско-Кыргызского фонда развития и какой от них будет реальный "выхлоп", пока остаётся открытым…



В феврале этого года в информационное пространство Кыргызстана была вброшена информация, наделавшая много шума. О том, что СДПК всерьёз рассматривает Кубанычбека Кулматова как кандидата в президенты страны на предстоящих выборах. В самой СДПК эту новость с негодованием отвергли, объявив её провокацией против партии. Появилась версия о том, что этот вброс преследовал цель прозондировать общественное мнение насчёт кандидатуры Кулматова. Общественное мнение отреагировало однозначно - смешная кандидатура!



"Последние шесть лет вы сидите на самых крупных и "жирных" должностях, за 6 лет - 6 должностей. В чём секрет вашего продвижения по карьерной лестнице?" - не без ехидства спросили депутаты кандидата в председатели Нацбанка Кулматова. "Секрет один - надо уметь работать", - без ложной скромности, улыбаясь, ответил Кулматов. Заявив, что на всех должностях выполняет роль кризис-менеджера.



Теперь историку Кубанычбеку Кулматову предстоит отвечать, в частности, за "поддержание покупательной способности национальной валюты, обеспечение безопасности и надёжности банковской и платёжной системы республики" - такова основная функция Национального банка КР. Проще говоря, теперь от господина Кулматова зависит, будет ли держаться курс сома хотя бы на нынешнем уровне, не обрушится ли?



Интересно, как поступил бы с Кубанычбеком Кулматовым тот правитель, что упомянут в самом начале?



Артур ИСАЕВ