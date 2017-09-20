ЛУЗЕРЫ и "ДИНОЗАВРЫ"

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сошёл с дистанции
Центризбирком Кыргызстана отменил регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.Подробнее...
начальник штаба кандидата в президенты Сариева ушла от него
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грубая обработка студентов
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту принуждения студентов КГЮА голосовать за определённого кандидата в президенты.Подробнее...
ЮРТА В КАТАРЕ
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едут кыргызы в Турцию
В 2017 году резко увеличилось число граждан Кыргызстана, которые получили разрешение на работу в Турции.Подробнее...
взяточники в архитектуре
Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки.Подробнее...
Рекорд за последние годы!
Каждый день золотовалютные резервы Кыргызстана растут на $1 млн.Подробнее...
денежные фальшивки
В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков.
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наказание за "межнац"
В Кыргызстане за дебош и бытовой национализм мужчина получил пять лет условно.Подробнее...
большой шутник из маленького кенеша
УВД города Ош возбудило уголовное дело на депутата, найденного связанным в багажнике автомобиля.Подробнее...
КЫРГЫЗ ПРОСЛАВИЛСЯ В АМЕРИКЕ
В США оштрафовали кыргыза, нацарапавшего своё имя на колонне мемориала Линкольну.Подробнее...
расходы на агитацию
ЦИК Кыргызстана представил свежие данные о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты страны.Подробнее...
ремонта не будет
Шанхайский дух — 2017
В Бишкеке пройдёт фестиваль искусств "Шанхайский дух — 2017", объединяющий кино, живопись, фотографию, музыку и театр, сообщил Молодежный совет национальной части ШОС от КР.Подробнее...
А.Атамбаев с трибуны ООН обратился к народу Кыргызстана
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8 лет лишения свободы
просит гособвинение для Аиды Саляновой.Подробнее...
жеребьёвка кандидатов
19 сентября Центризбирком КР провёл жеребьёвку по установлению очередности кандидатов на должность президента Кыргызстана в избирательных бюллетенях.Подробнее...
Соберите урожай!
По Кыргызстану ожидаются резкое похолодание, дожди, заморозки.Подробнее...
почему Кыргызстан расторгает договор с компанией Liglass Trading
На совещании в правительстве стали известны подробности расторжения договора с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была строить в Кыргызстане ГЭС.Подробнее...
договор с чешской компанией будет расторгнут
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял решение расторгнуть договор с чешской компанией Liglass Trading. Об этом он заявил вечером 18 сентября на совещании в правительстве.Подробнее...
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ЛУЗЕРЫ и "ДИНОЗАВРЫ"
А кто возьмёт ответственность за прошлое?
Фотография на память: участники движения "Без чистых выборов нет чистого общества" после своего учредительного форума. Читатель найдёт здесь много знакомых лиц…
Болельщики экс-претендентов на президентский пост Камилы Шаршекеевой и Риты Карасартовой переживают… Такое вот "изящное" объяснение их провалу дала Бурул Макенбаева, глава НПО "Психическое здоровье и общество". Которой есть, кажется, дело до всего, кроме психического здоровья.
А это - хамское заявление группы "Кыргызстан против Таможенного союза"
Роза Отунбаева, Медеткан Шеримкулов,