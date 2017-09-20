ЛУЗЕРЫ и "ДИНОЗАВРЫ"

Подробности Политика Кыргызстана 20.09.2017 11:16 Просмотров: 79



берут на себя "ответственность" за будущее Кыргызстана.

А кто возьмёт ответственность за прошлое?





Самым, пожалуй, модным словом в политической жизни Кыргызстана в преддверии президентских выборов становится слово "чистый" (по-кыргызски - "таза").



Молодой премьер-министр Сапар Исаков, демонстрирующий сейчас на своём новом посту кипучую деятельность, главной "фишкой" выбрал "Таза коом" ("Чистое общество") - проект повальной компьютеризации и интернетизации страны. Тем самым отчасти вырвав одну из козырных карт у кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова - прежде этот проект социал-демократы вовсю использовали для агитации в свою пользу, например, на парламентских выборах 2015 года.



Трудно сказать, как будут теперь делить "Таза коом" премьер и кандидат в президенты от партии власти, но уже всплывают первые, мягко говоря, странности. Как мы рассказывали в своей недавней публикации "Сапар и его команда" (13 сентября 2017 года), "чистое общество" в Кыргызстане амбициозный премьер-реформатор, судя по всему, собирается строить с помощью чиновников с весьма сомнительной репутацией. Сомнительной как раз в плане этой самой чистоты…



А на днях в Кыргызстане появилось общественное движение, в названии которого слово "чистый" упоминается даже два раза! Звучит это название так - "Таза шайлоосуз таза коом жок" ("Без чистых выборов нет чистого общества"). Кое-кто из организаторов этого объединения, правда, засомневался: а не выбросить ли из названия словосочетание "таза коом"? Возникают, дескать, ассоциации с почти одноимённым популистским проектом, который стал знаменем правительства Сапара Исакова. Как бы лишняя реклама для СДПК из всего этого не получилась - избиратели могут запутаться… Но пока название новоявленного движения решили не менять.



Что хочет новое объединение?



По словам его участников - бороться за то, чтобы предстоящие президентские выборы прошли честно. Благое желание, что и говорить. В Кыргызстане почти перед каждыми выборами объявляется какая-нибудь инициативная группа политически активных граждан, заявляющая о таком желании. Но на сей раз очень уж любопытным оказался состав организаторов и участников объединения.



Как и следовало ожидать, среди борцов за чистые выборы оказались руководители местных НПО - глава "Коалиции за демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова, глава "Института общественного анализа" Рита Карасартова, глава юридической партнёрской группы "Прецедент" Нурбек Токтакунов. Имена всех троих, к слову говоря, упоминались в другой нашей недавней публикации - "Рыцари" без плаща и кинжала: кто такие агенты влияния?" (13 сентября 2017 года). Упоминались, напомним, вот в связи с чем: в "Мировой книге фактов" на официальном сайте Центрального разведывательного управления США в разделе, посвящённом Кыргызстану, эти энпэошники упоминаются в разделе "Группы политического давления и их лидеры" - в числе шести кыргызстанских правозащитников.



Почему в этом любопытном списке оказались именно они - про то только ЦРУ ведомо. Очень интересен употреблённый американской разведкой термин - "политическое давление". На кого эти группы должны давить? Понятное дело, на власть Кыргызстана. Кстати, когда депутаты Жогорку Кенеша пытались принять скандальный "закон об иностранных агентах" (так в итоге и загубленный), один из аргументов, которые выдвигали его противники, был следующим: "А как докажете, что НПО занимается политической деятельностью?" (законопроект распространялся только на такие некоммерческие организации). Да вот, собственно, и вышеупомянутое доказательство!



В этой же компании (что тоже было ожидаемо) оказались и оставшиеся за бортом вчерашние чиновники. Например, бывшие члены временного правительства Роза Отунбаева, Эмильбек Каптагаев, Эдиль Байсалов. А также - бывший глава ЦИК Акылбек Сариев, профессор Зайнидин Курманов, в далёком уже прошлом - спикер Жогорку Кенеша. Само собой - экс-депутаты парламента Равшан Джээнбеков и Бегалы Наргозуев. И один действующий депутат - Жанар Акаев.



Что стало полной неожиданностью - так это появление в этой компании "динозавров" кыргызской политики, уже давно пребывающих на покое - Медеткана Шеримкулова, Апаса Джумагулова, Абдыганы Эркебаева (последний в марте этого года ушёл с поста главы Национальной академии наук КР, на котором пребывал четыре года). К ним примкнул и уже почти забытый всеми Феликс Кулов. Который в последнее время делает всё, чтобы про него вспомнили - он почему-то заметно активизировался.



Более того - эти "мастодонты", собственно, и составили костяк движения "Без чистых выборов нет чистого общества".



Интересно, в самом ли деле его участники так хотят честных и чистых выборов?

Фотография на память: участники движения "Без чистых выборов нет чистого общества" после своего учредительного форума. Читатель найдёт здесь много знакомых лиц…



ИЛИ ОНИ, ИЛИ… НИКТО?



Две участницы новоиспечённого общественного движения сами выдвигали свои кандидатуры на президентский пост. Это уже упоминавшаяся правозащитница Рита Карасартова, а также Камила Шаршекеева, вице-президент Международного университета Центральной Азии.



Срезались они на подписных листах. 8 сентября Центральная избирательная комиссия КР приняла постановление об отказе в регистрации кандидатом в президенты Рите Карасартовой. Причина: в результате проверки подписных листов, которые предоставила в ЦИК Карасартова, из 31 тысячи 706 подписей избирателей 4 тысячи 680 подписей были признаны недействительными. Оставшихся подписей для регистрации не хватило.



На другой день, 9 сентября, ЦИК отказал в регистрации Камиле Шаршекеевой. Причина та же - из представленных ею 39 тысяч 481 подписи недостоверными признаны 15 тысяч 580 подписей.



Такое же фиаско ожидало и некоторых других претендентов на президентский пост. А эпопее со сбором подписей предшествовал скандал весьма любопытного свойства.



В июне Центризбирком разработал и утвердил образец подписного листа нового образца. Новизна заключалась в том, что избиратель, желающий поддержать претендента на пост главы государства, должен был не только вписать в подписной лист свои ФИО и поставить автограф, но и указать свои домашний адрес, номер телефона, а также серию и номер паспорта.



Сделано это было для того, чтобы поставить заслон фальсификациям при сборе подписей. Чтобы члены ЦИК могли проверить - действительно ли реальные граждане поддерживают этого кандидата? Или подписи наклепали его штабисты? Казалось бы, вполне разумный шаг к тому, чтобы предвыборная кампания шла чисто с самого начала. И те, кто ратует за честные выборы, должны были, по идее, этот шаг поддержать.



Не тут-то было! Местные НПО закатили грандиозный скандал, заявив, что нововведение "полностью раскрывает данные избирателя, что немыслимо и может привести к контролю над волей избирателя". Дескать, подпишешься за неугодного властям кандидата, оставив свой адрес и телефон - а завтра к тебе спецслужбы нагрянут и начнут прессовать… Делать что ли спецслужбам больше нечего, как за десятками тысяч избирателей-подписантов гоняться!



Эту атаку, как выражаются в ЦРУ, "групп политического давления" ЦИК Кыргызстана выдержал, на попятную не пошёл. И вот результат. Тысячи подписей Центризбирком забраковал, поскольку "часть подписей выполнена от имени одного лица другим лицом, сведения об избирателях внесены в подписной лист не собственноручно, не указаны все необходимые сведения". То есть штабисты претендентов всё же "нахимичили".



Может, этого и опасались "группы политического давления"? Того, что угодные им кандидаты в президенты срежутся, не найдя реальной поддержки в обществе?



"Мы собирали подписи очень тщательно, переживая за каждую букву, - жаловалась журналистам Карасартова. - А почерковеды доказывают, что у нас много одинаковых цифр в разных местах. Думаю, что почерковеды будут наказаны в своё время, - не удержалась правозащитница от угрозы. - Я уже поняла, что каждый народ заслуживает того правителя, которого он избрал сам. Я так поняла, что там пропускают только своих".



"Если бы ЦИК видел, в каких условиях мы работали и собирали подписи, - говорила Камила Шаршекеева. - Это был просто ужас! Я поездила по регионам и видела в глазах людей бедность и страх. Люди боятся открыто выражать своё мнение, виден административный ресурс. Мы намерены обратиться в суд - обжаловать решение Центризбиркома".



Карасартова, однако, в суд обращаться не стала, вернувшись в своё НПО.



Её провал вызвал состояние, близкое к истерике, среди весьма специфической публики, кучкующейся в группе "Фейсбука" под названием "Кыргызстан против Таможенного союза". Собрались там, напомним, и местные энпэошники, и так называемые либералы, и откровенные нацисты. Все они решение Риты Карасартовой выдвигаться кандидатом в президенты встретили в своё время с восторгом. "Рита Карасартова, - писал, например, один из "активистов", - показала свою принципиальность по ключевым вопросам. С первых дней она - жёсткий критик вступления страны в ЕАЭС. Рита Карасартова в отличие от многих не боится идти наперекор общественному мнению. Будет хорошая драка либеральных сил с ватниками. На Риту уже набросилась вата, наверняка по команде. Так что мы участвуем в драке".



Вот тебе и объединение народа, которого (как однажды сообщила Карасартова нашей редакции) она якобы собиралась добиваться на посту президента.



Сама Карасартова в роли претендента на президентский пост стала осторожной в высказываниях. О выходе Кыргызстана из ЕАЭС больше не заикалась. Что неудивительно - этот шаг ударил бы очень больно по сотням тысяч кыргызских трудовых мигрантов, работающих в России и Казахстане. Но не получилось ли так: что у кандидата на уме - то у её сторонников на языке? Ведь именно на торпедировании евразийской интеграции давно уже зациклились пресловутые проамериканские "группы политического давления"?



За сбор подписей в поддержку Карасартовой кыргызстанцев агитировали известные гей-активисты и русофобы. В том числе и проживающие за рубежом - как, например, небезызвестный правозащитник Дмитрий Кабак. Но что-то, как говорится, пошло не так. Нормально оформленных подписей не хватило…



"Имеем, что имеем, Ватастан, - такая запись появилась на странице группы "Кыргызстан против Таможенного союза" после провала Карасартовой и Шаршекеевой. - Голосуйте за Шарикова". Расшифруем. "Ватастан" - это Кыргызстан, где не допустили к выборам "кандидатов либеральных взглядов". То есть страна, где и власть, и население - "вата". "Шариков" - то есть тупое примитивное существо из романа Булгакова "Собачье сердце" - это каждый из кандидатов в президенты, который допущен к выборам.



Так называемые либералы довольно часто проговариваются, раскрывая своё истинное отношение к народу. Если народ не за них, то это не народ, это быдло! Если не проходит их кандидат, то никакой иной не достоин стать президентом! Очень знакомая философия всех "оранжевых революций".



Интересно будет понаблюдать - проявится ли эта философия в позиции новоиспечённого движения "Без чистых выборов нет чистого общества" в целом и её участницы Риты Карасартовой в частности?

Болельщики экс-претендентов на президентский пост Камилы Шаршекеевой и Риты Карасартовой переживают… Такое вот "изящное" объяснение их провалу дала Бурул Макенбаева, глава НПО "Психическое здоровье и общество". Которой есть, кажется, дело до всего, кроме психического здоровья.

А это - хамское заявление группы "Кыргызстан против Таможенного союза"

по поводу схода с дистанции своих кумиров.



НУЖНЫ ЛИ ИМ БЫЛИ ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ РАНЬШЕ?



"Молодые и прогрессивные" политики прозападной ориентации всегда с презрением относились к "совку". И к "наследникам совка" - старым политикам, стоявшим у руля Кыргызстана после развала СССР. То и дело они заводят речь о люстрации - то есть о зачистке госаппарата от кадров, служивших при прежних режимах. И о том, что эти кадры нельзя подпускать к политике.



И вдруг и те, и другие оказались в одной дружной компании борцов за честные выборы! К чему бы это? В чём состоит интерес каждого из этих персонажей?

Это - тема для отдельного разговора. А пока заглянем в прошлое этих аксакалов. И вспомним: нужны ли им были прежде честные и чистые выборы и вообще демократия?



Начнём с "патриарха кыргызской политики" (как его называют) - с Медеткана Шеримкулова.



В советские времена Медеткан Шеримкулов демократическими наклонностями отнюдь не отличался. О чём хорошо помнят бывалые журналисты. Им, журналистам, Шеримкулов, занимавший в 1980-1985 годах высокий пост заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Киргизии, любил лично устраивать публичные выволочки. Очень умный, очень въедливый и очень бдительный, Шеримкулов в борьбе с малейшим инакомыслием не боялся "испачкать рук". Доходило до того, что этот высокопоставленный партийный работник сам лично приезжал в типографию - дабы проконтролировать выпуск газеты "Советская Киргизия" - главного партийного органа республики тогда. Притом что до типографии содержание любой газеты проверяла цензура.



Пощады к работникам пера партийный аппарат не знал. Бывалые кыргызстанские журналисты до сих пор помнят печальную судьбу своего коллеги из газеты "Вечерний Фрунзе" Валерия Сандлера. В июне 1980 года в безобидное извещение "Вечёрки" о предстоящей сессии горсовета вкралась досадная опечатка. В титуле тогдашнего генсека КПСС Л.И. Брежнева из слова "председатель" в типографии выпали буквы "се". Получилось - "преддатель". Расправа с журналистами "Вечёрки", давно торчавшими костью в горле у партийных органов, была суровой. Сандлера, который дежурил по скандальному номеру, выгнали практически с волчьим билетом: без права дальнейшей работы в средствах массовой информации. Почти четыре года он трудился чернорабочим в Ботаническом саду. А когда появилась возможность - эмигрировал в США.



На закате СССР - в 1987-1990 годах - Медеткан Шеримкулов работал секретарём ЦК Компартии Киргизии по идеологии, был этаким "Сусловым" республиканского масштаба. В этом качестве избрался в Верховный совет республики, состав которого позже получил название "легендарного парламента". Не будем сейчас гадать, использовался ли при этом избрании пресловутый "административный ресурс", но высокопоставленный партаппаратчик Шеримкулов, легко выигравший выборы, легко вписался и в новые (по сути - антикоммунистические) реалии - возглавил "легендарный парламент", который в конце 1990-го года - ещё при Союзе - провозгласил суверенитет Кыргызстана.



Тот парламент тогда избрал и первого президента республики. Шеримкулов, мастер дворцовых интриг, поддержал кандидатуру Аскара Акаева, который всем казался фигурой временной, компромиссной. В 1994 году "легендарный парламент" во главе с Шеримкуловым за 4 месяца до окончания своих полномочий объявил о самороспуске. То скандальное событие, по мнению некоторых исследователей, положило начало укреплению личной власти Акаева. Новый парламент - уже двухпалатный, избранный в 1995 году, - стал уже, по сути, "карманным". Через него Акаев продавил немало решений, сыгравших роковую роль для кыргызской экономики.



Шеримкулов между тем не оставлял планов самому стать президентом Кыргызстана. Он принял участие в досрочных президентских выборах 1995 года, но получил ничтожные 1,7 процента голосов. Выборы выиграл Акаев, которому дорогу к власти проложил в том числе и Шеримкулов. Оставшемуся не у дел "патриарху" потом пришлось довольствоваться должностью посла в Турции и Иране - в большую политику его больше не пустили.



Другой аксакал - Апас Джумагулов - как в советские времена, так и в период независимости Кыргызстана должности занимал большие. В 1991-1993 годах он работал губернатором Чуйской области (в тот период начал свою государственную карьеру печально известный Данияр Усенов, работавший тогда у Джумагулова помощником). Затем - в 1993-1998 годах - Джумагулов возглавлял правительство. На тот период как раз пришлась приватизация самых лакомых кусков кыргызской экономики, оставшейся в наследство от СССР. И однажды Майрам Акаева в одном из интервью раздражённо заявила, что знает одного из руководителей республики, который сказочно богат, хотя, дескать, и притворяется скромным радетелем за народное благо. Все в Кыргызстане прекрасно поняли, кого "первая леди" имела в виду - премьер-министра Джумагулова. Причиной же раздражения явно была зависть.

Роза Отунбаева, Медеткан Шеримкулов,

Апас Джумагулов: ломают головы над тем, как бы выборы сделать честными.





Что любопытно, неприязнь Майрам Акаевой к Апасу Джумагулову сохранилась на долгие годы. Уже в 2013 году супруга беглого Акаева в своём интервью вспоминала памятный вечер в честь 75-летия режиссёра Толомуша Океева, прошедший в Москве. "Приехали люди из Кыргызстана, - рассказывала она. - Вдруг рядом вижу Апаса Джумагулова, он здоровается и протягивает мне руку. "Кто вы? - спросила. - Я вас не знаю". Сказала с отвращением. После показа фильма он вышел на сцену. Говорил, что Бог даровал нам такого талантливого сына, как Толомуш Океев. Я, сидя в первом ряду, громко сказала: "А ещё он даровал таких сволочей, как ты". Зал просто замер. Жалко, что тогда Аскар Акаевич не отреагировал на это".



Опальному Джумагулову пришлось, как и Шеримкулову, потом долгие годы довольствоваться посольской карьерой. Впрочем, в накладе он не остался. К примеру, российские СМИ считают его фактическим владельцем ООО "Азия Цемент" - крупной финансово-промышленной группы, построившей цементный завод в Пензенской области. А в одной из публикаций Апас Джумагулов был упомянут как председатель совета директоров этой компании.



Какое, интересно, дело российскому промышленнику Джумагулову до президентских выборов в Кыргызстане?



Ещё один "поборник чистых выборов" - Феликс Кулов (на фото слева). В период президентских выборов 1995 года и состоявшихся в том же году выборов двухпалатного парламента (где впервые были отработаны самые грязные избирательные технологии - что наша редакция наблюдала воочию) Кулов работал губернатором Чуйской области. Помогал ли он тогда президенту Акаеву использовать административный ресурс, смог ли уклониться от этой грязной обязанности каждого губернатора и акима? Сегодня этого уже не помнит никто… В честных и чистых выборах Кулов очень был заинтересован в 2000 году, когда баллотировался в депутаты, а затем и в президенты. Но в тех выборах он выступил в роли жертвы - его упрятали в тюрьму.



На президентских выборах 2005 года Феликс Кулов проложил путь к власти Курманбеку Бакиеву и его клану, согласившись выступить в тандеме и довольствоваться ролью премьера.



Были ли те выборы честными?



Тогда об этом мало кто задумывался - всем хотелось быстрее выйти из революционного шока и получить хоть какую-то легитимную власть в стране. Кулов же в той ситуации в очередной раз продемонстрировал свою удивительную способность - переигрывать самого себя и сливать победы, преподнесённые ему судьбой: из премьерского кресла Бакиев его вскоре вышвырнул.



На парламентских выборах 2010 года Феликс Кулов со своей партией "Ар-Намыс" получил 14 процентов голосов и 25 мест в Жогорку Кенеше - на старом багаже, т.е. прежнем высоком имидже, созданном в своё время нашей газетой. И заняла партия "Ар-Намыс" тогда в парламенте всего на одно место меньше, чем СДПК.



Были ли те выборы, организованные на скорую руку, прозрачными и честными?



Не только проигравшие, но и некоторые прошедшие в парламент партии утверждали обратное.



Что же касается удивительного успеха куловской партии (к тому времени изрядно потерявшей популярность в народе), то гуляли версии, что этой победой Кулов был во многом обязан своему другу Владимиру Рушайло, присланному Москвой в Кыргызстан после революции в качестве спецпредставителя президента РФ. Именно генерал Рушайло будто бы организовал встречу Феликса Кулова с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым как раз накануне выборов. Ходили слухи и о финансовой поддержке куловской партии… Что очень похоже на правду: свои деньги Кулов никогда бы не стал вкладывать - по причине патологической жадности.



Эти версии нашли отражение в интервью, которое тогда дала одному из российских СМИ Роза Отунбаева - президент переходного периода Кыргызстана. На вопрос журналиста об отношениях Кыргызстана с США и о её, отунбаевском, проамериканизме, Отунбаева раздражённо ответила: "Вам больше нравится Кулов - дружите, развивайте с ним отношения. Но пока я здесь у власти, я буду делать всё только в интересах своей страны". В ту пору Кулов считался ставленником Москвы и пророссийским политиком.



Сама же Роза Отунбаева, напомним, стала хоть и временным, но президентом Кыргызстана на июньском референдуме 2010 года.



Были ли те выборы честными, если учесть, что фамилия Отунбаевой даже не фигурировала в бюллетенях - речь шла лишь о принятии новой "текебаевской" конституции? И что народ, измученный апрельской революцией и июньскими событиями на юге, не вполне понимал, за что голосовал.



В прошлом году президент Атамбаев в своей речи в День независимости, по сути, назвал Отунбаеву самозванкой. Вскоре эти слова подтвердил экс-глава ЦИК Акылбек Сариев. "Глава государства прав - Розу Отунбаеву не избирал народ, - заявил он на пресс-конференции. - Первый декрет от 7 апреля 2010 года гласил, что вся власть переходит к временному правительству. Это дало временному правительству право в дальнейшем издавать декреты и другие нормативно-правовые акты. Декретом ввели должность президента переходного периода. ЦИК не признавал Отунбаеву избранным президентом, а лишь утвердил протокол о результатах референдума по принятию конституции".



Теперь экс-глава ЦИК Сариев вместе с Розой Отунбаевой будет следить за чистотой президентских выборов?!



Кстати, самого Акылбека Сариева некоторые политики в своё время обвиняли в грязном проведении парламентских выборов 2010 года, которые здесь уже упоминались.



Ещё один радетель за чистые выборы - Кенешбек Душебаев, бывший глава ГКНБ во временном правительстве. Здесь стоит отметить одну деталь: в своём выступлении на форуме в бишкекском отеле "Европа" (где и было основано движение "Без чистых выборов нет чистого общества") Роза Отунбаева напомнила, что когда она сама баллотировалась в депутаты, именно по её избирательному округу выставили кандидатуру дочери президента Акаева.



Речь - о парламентских выборах 2005 года. Которые сегодня все признают одними из самых грязных в истории Кыргызстана. Те выборы стали детонатором революции - народ был взбешён тем, что в парламент президент пропихнул своих детей - Айдара и Бермет Акаевых.



Генерал Душебаев в ту пору занимал должность начальника УВД Бишкека, затем несколько дней (до революции) побыл одновременно заместителем главы МВД. Столичная милиция под его руководством в те дни вовсю преследовала граждан, недовольных итогом выборов.



А нам, журналистам, те дни запомнились арестом известного фотокорреспондента Владимира Доценко. Причиной ареста стало то, что на заборе в центре города кто-то написал дерзкий лозунг против новоиспечённых депутатов - Айдара и Бермет. Фото лозунга до того, как его стёрли, попало в прессу. Милиция заподозрила, что автором фото был Доценко… Из-за решётки его выпустили лишь после революции.



К месту будет вспомнить ещё одни выборы - досрочные парламентские 2007 года. Первые выборы по партийным спискам - согласно новой бакиевской конституции. Сокрушительную победу на тех выборах одержала сколоченная накануне пробакиевская партия "Акжол", взявшая в парламенте 71 из 90 мест.

Были ли те выборы честными и чистыми?



В этом сомневались многие. Но только не Зайнидин Курманов - ещё один нынешний участник объединения "Без чистых выборов нет чистого общества". Ибо он тогда стал депутатом от фракции "Акжол".



Курманов - как и часть "акжоловцев" - считался человеком Медета Садыркулова, главы президентской администрации. Когда весной 2009 года его покровителя Садыркулова убили, Курманов промолчал. Хотя кое-кто из других "садыркуловских кадров" в знак протеста подавал в те дни в отставку. Потом - летом 2009 года - прошли президентские выборы. Выиграл их, разумеется, Курманбек Бакиев, выдвинутый на второй срок партией "Акжол". Очень и очень многие считали те выборы грязными-прегрязными, но только, опять же, не Курманов, занимавший пост главы парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, законности и правам человека. В декабре 2009 года Зайнидин Курманов был избран спикером Жогорку Кенеша.



Вся эта когорта отставных политиков, стоявших в своё время у руля государства, прошедших через выборы разной степени "загрязнения", почему-то вдруг сейчас решила бороться за чистоту выборов… Что, успели уже очиститься? Или решили, что все всё забыли?



Что любопытно, в меморандуме об образовании гражданского движения "Таза шайлоосуз таза коом жок!" его участники написали, что они "принимают на себя ответственность за будущее страны".



Ответственности за прошлое страны и за свой личный вклад в то состояние, в которое страна пришла, никто по-прежнему брать на себя не собирается.



Вадим НОЧЁВКИН