У нашего премьера проблемы с сердцем?

Подробности Политика Кыргызстана Опубликовано 04.10.2017 09:09 Просмотров: 204

Российский кардиохирург Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.



Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР. Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.



Алексей Коротеев - известный российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Является экспертом в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. На его личном счету порядка двух тысяч операций на сердце.



Как сообщает пресс-служба, на протяжении долгих лет работал в Российском научном центре хирургии имени Б.В. Петровского. В 2004 году разработал искусственный желудочек сердца АКОР. В 2011-м изобрёл новый метод лечения тяжёлых заболеваний сердца (альтернативу пересадке сердца) - дакроновую сетку собственной конструкции, которая надевается на сердце больного для предотвращения расширения его размеров. Выполнил подобные операции у 115 больных.



Впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка.



В 2012-2014 годах совмещал клиническую работу с исследованиями в области создания искусственных органов (биотехнических систем) на базе национального исследовательского центра "Курчатовский институт".



В 2017 году изобрёл миниатюрный транскатетерный искусственный желудочек сердца ИНВЕНТА с чрескожной передачей вращения турбины.



Алексей Васильевич Коротеев - член правления общества специалистов по сердечной недостаточности, международного общества сердечно-сосудистых хирургов, Всероссийского общества сердечно-сосудистых хирургов.



В марте 2017 года находился в Кыргызстане в качестве эксперта Программы развития ООН.



В качестве советника кыргызского премьер-министра А. Коротеев будет, как пишут местные СМИ, отвечать за вопросы совершенствования отечественной системы оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях.



Вряд ли Алексей Васильевич будет за что-то отвечать в Кыргызстане… По одной простой причине: у него и своей работы в России предостаточно!



Кстати, в Бишкеке есть отличные кардиохирурги, но у них нет соответствующих условий для таких операций, нет современного оборудования. Лучше бы молодой и суперактивный премьер озаботился своими кадрами, создав им условия для успешной работы.



Соб. инф.

А.В.Коротеев.

РАЗЗУДИСЬ ПЛЕЧО,

РАЗМАХНИСЬ РУКА…





Сапар Исаков: "Назначу 23 молодых заместителя министров, они будут отвечать за IT".



Глава правительства КР Сапар Исаков заявил, что в каждом министерстве появятся IT-директора.



В субботу, 30 сентября, в рамках своего визита в Россию Сапар Исаков встретился с соотечественниками в Москве и ответил на их вопросы. Об этом сообщает ru.sputnik.kg.



Студент одного из российских вузов спросил премьер-министра о возможности создания в России больниц для кыргызстанцев с более низкими ценами, а также сообщил, что по окончании учёбы хочет работать в госструктурах.



Исаков отметил, что присутствовал на открытии современной клиники, где гражданам КР будут предоставлять скидки на обслуживание, и пожелал, чтобы подобные больницы появились в других городах России. Затем он попросил студента оставить свои контактные данные.



"В каждом министерстве я назначу молодых заместителей министра, которые будут отвечать за IT. Они будут работать в рамках программы "Таза коом", - сказал глава кыргызского правительства.







КЫРГЫЗСТАН ГОТОВ ОБСУДИТЬ ВОПРОС

ОБ ОТПРАВКЕ СВОИХ ВОЕННЫХ В СИРИЮ





- пообещал премьер-министр Сапар Исаков в ходе своего визита в Москву.





Ажиотаж вокруг темы возможной отправки кыргызских военных в "горячую точку" поднялся, напомним, минувшим летом. Для этого появилось два повода. Во-первых, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Кыргызстана и Казахстана. Во-вторых, то, что Москва ведёт с двумя этими странами переговоры на сей счёт, подтвердил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.



На днях вопрос на эту тему премьер-министру Сапару Исакову задал в ходе интервью с ним обозреватель РИА "Новости" во время официального визита главы правительства Кыргызстана в Россию.



"Официальных предложений мы не получали, - сказал Исаков. - Но если предположить, что мы получим официальное предложение, то, естественно, этот вопрос необходимо рассматривать в рамках ОДКБ и принимать какое-то решение. И, видимо, иметь определённое решение в рамках СБ ООН. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем направлять наших военных (Исаков, видимо, имел в виду солдат-срочников. - Примеч. ред.). Мы бы могли рассмотреть возможность направления контрактников".



Соб. инф.