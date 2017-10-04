ЧЕМ БЛИЖЕ К ВЫБОРАМ, ТЕМ ЖАРЧЕ…

Новости

премьеру не спится


Сапар Исаков рано утром провел рейд в аэропорту "Манас".

Подробнее...

избирательные бюллетени отпечатали

Первая партия избирательных бюллетеней ушла в ТИК Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей Кыргызстана. Об этом 3 октября сообщил Центризбирком.

Подробнее...

электрическое изобилие

В Кыргызстане сняли запрет на электроотопление и увеличили лимиты потребления электроэнергии.

Подробнее...

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Текебаеву и Чотонову

Подробнее...

мошенники используют имя известного хирурга Сабырбека Джумабекова

Подробнее...

подписан договор о кыргызско-узбекской границе

Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал закон о ратификации Договора между КР и РУз о государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкеке.

Подробнее...

погода в октябре

Месячное количество осадков в октябре в Кыргызстане ожидается меньше нормы, температура в пределах нормы.

Подробнее...

кыргызско-китайская граница временно закрывается

С 1 по 8 октября закроется кыргызско-китайская граница.

Подробнее...

ГРС приостанавливает сбор биометрических данных

Если кыргызстанцы хотят принять участие в выборах, но не прошли процедуру биометрики, то у них на это есть ещё три дня.

Подробнее...

Боевое братство

Кыргызстанские военные поедут на учения ОДКБ "Боевое братство — 2017".

Подробнее...

сошёл с дистанции

Центризбирком Кыргызстана отменил регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.

Подробнее...

начальник штаба кандидата в президенты Сариева ушла от него

Подробнее...

грубая обработка студентов

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту принуждения студентов КГЮА голосовать за определённого кандидата в президенты.

Подробнее...

ЮРТА В КАТАРЕ

Подробнее...

едут кыргызы в Турцию

В 2017 году резко увеличилось число граждан Кыргызстана, которые получили разрешение на работу в Турции.

Подробнее...

взяточники в архитектуре

Сотрудники Бишкекглавархитектуры задержаны за вымогательство взятки.

Подробнее...

Рекорд за последние годы!

Каждый день золотовалютные резервы Кыргызстана растут на $1 млн.

Подробнее...

денежные фальшивки

В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков.

Подробнее...

наказание за "межнац"

В Кыргызстане за дебош и бытовой национализм мужчина получил пять лет условно.

Подробнее...

большой шутник из маленького кенеша

УВД города Ош возбудило уголовное дело на депутата, найденного связанным в багажнике автомобиля.

Подробнее...

ЧЕМ БЛИЖЕ К ВЫБОРАМ, ТЕМ ЖАРЧЕ…

Подробности
Политика Кыргызстана
04.10.2017 13:14
Просмотров: 124

 


     По подозрению в подготовке массовых беспорядков и захвату власти задержан депутат Канатбек Исаев.


Эту неординарную новость в минувшую субботу, 30 сентября, сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.


Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ в тот же день - в рамках возбуждённого Генеральной прокуратурой КР уголовного дела "по факту приготовления к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти". Кроме депутата Исаева, сообщил пресс-центр ГКНБ, были также задержаны "отдельные члены организованных преступных группировок".


По сообщению спецслужбы, из материалов уголовного дела следует, что депутат Исаев "в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществлял подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР под предлогом фальсификации итогов голосования. Установлено, что для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно К. Исаевым передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок, а также рассматривалась возможность вооружённого захвата власти и дестабилизации ситуации в стране".


В настоящее время, как сообщил пресс-центр ГКНБ, проводятся следственные мероприятия.


В тот же день, 30 сентября, в Интернете (на видеопортале YouTube) появилось три видеоролика. Один из них - аудиозапись разговора двух мужчин (по утверждению автора роликов - членов ОПГ по имени Улан и Эркин), обсуждающих, в частности, то, что в случае победы на президентских выборах Омурбека Бабанова на пост спикера парламента "нацелился" Канатбек Исаев, а на пост премьер-министра - Бакыт Торобаев. Второй видеоролик - также аудиозапись разговора двух мужчин: по утверждению автора, членов ОПГ Кольбаева по кличкам Доо и Узун Улан. На третьем ролике запечатлена встреча человека, похожего на депутата Исаева, со своими сторонниками в кафе, а также в штабе. В ходе последней встречи скрытая видеокамера, установленная явно на одежде собеседника депутата, запечатлела, как Исаев передаёт собеседнику пачки 5-тысячных купюр - речь в разговоре идёт о 800 тысячах сомов.


Впрочем, стенограмма всех этих разговоров, которые велись на кыргызском языке, в переводе на русский язык по сей день не опубликована.


Как подчеркивает в своём сообщении ГКНБ, депутат К. Исаев является "активным сторонником кандидата на должность президента КР О. Бабанова". Сам же Омурбек Бабанов называет задержание Исаева "провокацией" и заявляет, что намерен победить в выборах честно.


Интриги в эти события добавило заявление штаба ещё одного кандидата в президенты - Темира Сариева. Согласно этому заявлению, один из собеседников депутата Исаева, фигурирующих на видеозаписи встречи в кафе, является активистом штаба Сариева по Сокулукскому району. Подтвердив этот факт, сариевские штабисты заявили, что встреча эта проходила без ведома штаба Т. Сариева.


Депутат Канатбек Исаев, напомним, уже является подсудимым - он обвиняется в коррупции в бытность его мэром города Токмока. В понедельник, 2 октября, в Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться заседание по этому уголовному делу. Но из-за задержания подсудимого Исаева по новому уголовному делу судебный процесс отложен до 9 октября. Как объявил судья Абдуразак Боромбаев, будет решаться вопрос о соединении этих уголовных либо выделении нового уголовного дела в отношении Исаева в отдельное производство.


Артур  ИСАЕВ
 


ИСАЕВ  ВЗЯТ  ПОД  СТРАЖУ



2 октября, уже вечером, Первомайский районный суд Бишкека избрал депутату Канатбеку Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Перед тем в Государственном комитете нацбезопасности ему предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса: 233-й (массовые беспорядки), 295-й (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) - через статью 27-ю УК  (приготовление к преступлению).


По сообщению пресс-центра ГКНБ, эта мера пресечения обвиняемому Исаеву избрана "до конца срока следствия". Адвокат же арестованного депутата - Бакыт Осмоналиев - назвал журналистам точную дату - до 30 ноября 2017 года.


Стали также известны фамилии подельников Канатбека Исаева, арестованных вместе с ним. Это сотрудник Налоговой службы по Первомайскому району Бишкека Рамис Жунусалиев и глава Гавриловского айыл окмоту (сельской управы) Сокулукского района Чуйской области Дениз Раимкулов. Мера пресечения в виде заключения под стражу им также избрана до 30 ноября.


Рамис Жунусалиев, как и Канатбек Исаев, будет содержаться в СИЗО ГКНБ, а Дениз Раимкулов - в СИЗО-1.


Соб. инф.
 


БРАТ-ГЕНЕРАЛ  ПОДАЛ  В  ОТСТАВКУ



Старший брат арестованного депутата Канатбека Исаева - генерал-майор Талантбек Исаев - подал в отставку с должности  начальника Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД. Эту новость журналистам сообщили в главке. Сам Талант Исаев ситуацию пока не комментирует.


По словам коллег и подчинённых генерала Исаева, в отставку тот подал по морально-этическим соображениям - в связи с привлечением к уголовной ответственности его брата-депутата.


Генерал Исаев старше депутата Исаева на 9 лет: Талантбек Исаев - 1966 года рождения, Канатбек Исаев родился в 1975 году.
 


 

ЭКСТРЕННО  СОБРАЛСЯ  СОВБЕЗ



В понедельник, 2 октября, под председательством президента страны Атамбаева состоялось заседание Совета безопасности Кыргызстана в узком составе.


В ходе заседания, как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, была заслушана информация о ситуации в стране в период проведения агитационной кампании. А также об обеспечении в период выборов национальной безопасности - в свете задержания депутата Жогорку Кенеша по подозрению в попытке организации массовых беспорядков и насильственного захвата власти.


Президент Кыргызстана подчеркнул, что правоохранительным органам нужно принять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения предвыборной агитации и непосредственно в день президентских выборов. "Мы не должны допустить никаких провокаций в важнейший для страны период и должны обеспечить мир и безопасность граждан. В случае выявления попыток организовать беспорядки необходимо гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона. В интересах государства и его будущего любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране в предвыборный период будут жёстко пресечены", - сказал Алмазбек Атамбаев.


Справка: согласно Закону "О Совете безопасности КР", председатель Совбеза - президент КР - проводит заседания или оперативные совещания в узком составе для обсуждения вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других решений неотложного характера. В таких случаях в заседаниях участвуют: спикер Жогорку Кенеша, премьер-министр, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, секретарь Совбеза, главы МИД, МВД, МЧС и ГКНБ.


Соб. инф.
 


ГКНБ  ОПРОВЕРГАЕТ



"Данные кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова о якобы имевших место "совещаниях в спецслужбах", на которых обсуждались его предвыборные рейтинги, не соответствуют действительности", - официально заявил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. Ибо, по словам ГКНБ, ни О. Бабанов, ни его рейтинги не представляют какого-либо интереса для органов национальной безопасности.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить