ПОЧЕМУ КЫРГЫЗЫ ПОЧИТАЮТ ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ?

Подробности Политика Кыргызстана 01.11.2017 12:36 Просмотров: 39





Айбек СУЛТАНГАЗИЕВ,

директор Центра исследования региональных проблем:



- Думаю, нужны серьёзные исторические исследования о роли Великой Октябрьской социалистической революции в судьбе Кыргызстана как государства. Надо пересмотреть своё отношение к этому великому историческому событию. К сожалению, на эту дату наслоилось слишком много различных идеологических клише, которые были востребованы для оправдания или самооправдания тех или иных сил в политической ситуации после распада СССР.



Как бы там ни было, отрицать роль Октябрьской революции в становлении государственности кыргызов - значит согрешить против исторической правды. Именно большевики заложили основы и создали все условия для становления Кыргызстана. Поэтому нам надо отойти от идеологических воззрений, которые навязываются нам сейчас некоторыми силами в России, имеющими доступ к СМИ. Дело в том, что исторические роли Ленина и Николая Второго мы в Кыргызстане воспринимаем иначе, чем в Российской Федерации. В этой связи личность Ленина должна получить честную и правдивую оценку именно с позиции интересов Кыргызстана, а не с точки зрения, которая сейчас преобладает в российских информационном и политическом пространствах.





Марс САРИЕВ,

политолог:



- Что можно сказать об Октябре кроме того, что уже давно сказал о нём ведущий исследователь тех событий - один из крупнейших отечественных историков доктор исторических наук Кушбек Усенбаев? Процитирую: "Только советская власть принесла освобождение кыргызскому народу, спасла его от дальнейшего физического истребления. Только в условиях советской власти стало возможным создание Особой комиссии ЦИК Туркестанской АССР по делам беженцев - участников восстания 1916 года, возглавляемой выдающимся сыном кыргызского народа Торокулом Джанузаковым". Уточню, что до того, как позже Джанузаков ушёл к басмачам, он был одним из активных деятелей советской власти.



Именно по инициативе комиссии ЦИК ТуркАССР на нужды беженцев и организацию их возвращения из Синьцзяна было выделено 100 миллионов рублей. На родине беженцам возвращали земли, занятые кулаками-переселенцами. Кроме того, комиссия выявляла организаторов массовых убийств участников восстания и их наказывала от имени советской власти. Вот почему памятник вождю Октябрьской революции Владимиру Ильичу Ленину вызывает уважение у старшего поколения кыргызов, знающих цену этим историческим фактам.



Стоит вспомнить и то, что в дальнейшем именно советский строй предоставил кыргызскому народу первую национальную автономию, а позже - и государственность в составе Союза Советских Социалистических Республик. На её основе современный Кыргызстан получил суверенитет и встал в один ряд с сотнями независимых государств, войдя в ООН.





Алибек ТУСУПБЕКОВ,

директор Центральноазиатского института развития:



- Для Кыргызстана Октябрьская революция сыграла огромную роль, которую нельзя недооценивать. Ведь именно эта революция и приход к власти большевиков заложили основы для современной кыргызской государственности. При царской России территория нынешней Кыргызской Республики была административно поделена между несколькими областями. После образования СССР Кыргызстан сначала был включён в Кара-Киргизскую автономную область, а в 1936 году получил статус союзной республики. А ведь при распаде Советского Союза только союзные республики получили независимость.



Так что Октябрьская революция фактически помогла оформить современные границы Кыргызстана. Не стоит также забывать, что именно после октября 1917 года началась ускоренные социальная, культурная и экономическая трансформации феодально-кочевого кыргызского общества. Были запущены процессы индустриализации и электрификации, практически полностью ликвидирована безграмотность, в республику были направлены специалисты - учителя, врачи, инженеры, а жители Киргизской ССР могли обучаться в лучших советских вузах. Поэтому вполне логично, что этот день до 26 октября 2017 года считался у нас государственным праздником, - историю не обмануть!





Сыдыкбек ТАЙЧАБАРОВ,

политолог:



- Не буду оригинальным, если скажу, что прежде всего октябрь 1917 года дал кыргызам основу для создания своего государства. В последующем в Кыргызстане появились высокоразвитые для своего времени промышленность и сельское хозяйство, стала развиваться культура.



Если раньше образование могли получать только богатые люди и их дети, то благодаря политике советской власти, которая пришла после Октябрьской революции, образование стало доступным для всех. Система ликбеза дала о себе знать достаточно быстро. К примеру, общая грамотность местного населения в 1926 году составляла всего лишь 15 процентов, а в 1939 году грамотным было уже 82 процента населения Советской Киргизии в возрасте от 9 до 49 лет.





Как видим, все опрошенные нами эксперты солидарны во мнении, что главные итоги октября 1917 года для кыргызского народа - появление национальной государственности, а также ликвидация социального неравенства. Последняя в свою очередь дала возможность для кыргызского, русского, да и любого другого народа получить все те блага, которые до революции были доступны всего лишь 15 процентам населения империи.



Пришедшие на смену царю либералы ничего не сделали, чтобы исправить это положение дел, поэтому понадобилась ещё одна революция - та, которая всё ещё остаётся для большинства народов бывшего СССР Великой Октябрьской социалистической. Вообще же, глядя на потуги некоторых любителей пересматривать итоги Октябрьской революции, хочется задать им простой вопрос: какое положение в обществе занимали до 1917 года ваши предки? Может статься, что до революции они были неграмотными бедняками, которые влачили полуголодное существование.



Что касается репрессий, о которых в том числе упомянуто и в Указе президента Атамбаева, то в самое ближайшее время к этой теме мы обязательно вернёмся. Тем более что нас заставляет это сделать памятник инициатору репрессий в Кыргызстане, который, вопреки всякой логике, был установлен в Бишкеке в 2012 году.