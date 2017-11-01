ПОЧЕМУ КЫРГЫЗЫ ПОЧИТАЮТ ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ?

|Новости
|
убили брата депутата Аиды Саляновой
МВД Кырггызстана распространило информационное сообщение по факту убийства брата депутата парламента Аиды Саляновой.Подробнее...
в отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело
Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц.Подробнее...
Султанбек Жумагулов
назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
Подробнее...
президент А.Атамбаев встретился с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым
Подробнее...
Национальный энергохолдинг обещает:
зимой в Кыргызстане веерного отключения электроэнергии не будет.Подробнее...
Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Об этом сообщает агентство «Казинформ».Подробнее...
ЖК одобрил инициативу А.Атамбаева
7 и 8 ноябряв Кыргызстане будут отмечаться Дни истории и памяти предков.Подробнее...
Текебаев больше не депутат парламента
ЦИК Кыргызстана лишил депутатского мандата Омурбека Текебаева. Решение принято 1 ноября на заседании.Подробнее...
С Днём работника милиции!
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил силовиков с Днём работника милиции Кыргызской Республики.
Подробнее...
инаугурация С.Жээнбекова состоится 24 ноября
Подробнее...
ПОЛКУ ГЕНЕРАЛОВ ПРИБЫЛО
28 октября президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о присвоении звания "генерал-майор" руководителям ГКНБ и МВД Кыргызстана.Подробнее...
Бездомных чекистов не будет!
28 октября президент Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности КР.Подробнее...
официальные итоги выборов президента Кыргызстана
ЦИК КР огласил официальные итоги президентских выборов, которые прошли 15 октября.Подробнее...
В НОЯБРЕ ПРИДЁТ ЗИМА
В Кыргызстан нагрянут морозы до - 22 градусов.Подробнее...
Райкана Тологонова приговорили к 15 годам тюрьмы
Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков вынес приговор экс-депутату парламента Райкану Тологонову.Подробнее...
милиционер, в пьяном виде совершивший ДТП, получил 10 лет
В Кыргызстане совершивший в пьяном виде ДТП с двумя погибшими милиционер признан виновным и получил 10 лет колонии-поселения.Подробнее...
министр культуры Кыргызстана ушел в отставку
Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана.Подробнее...
президент Алмазбек Атамбаев:
"Мы, кыргызстанцы, готовы отдать жизнь за независимость страны, как отдавали жизни наши предки".
Подробнее...
"Это национальная трагедия!"
В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы на его заявление о том, что "кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России".Подробнее...
7 и 8 ноября объявлены в Кыргызстане Днями истории и памяти предков
Президент Атамбаев 26 октября подписал Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков».Подробнее...
|Уже в продаже
|
|свежий номер
|
|Погода
|---------
|Курсы валют
|---------------
|---------
|
ПОЧЕМУ КЫРГЫЗЫ ПОЧИТАЮТ ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ?
Айбек СУЛТАНГАЗИЕВ,
директор Центра исследования региональных проблем:
Марс САРИЕВ,
политолог:
Алибек ТУСУПБЕКОВ,
директор Центральноазиатского института развития:
Сыдыкбек ТАЙЧАБАРОВ,
политолог: