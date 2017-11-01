ВНЕДРЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

|Новости
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русский язык сохранит статус официального в Кыргызстане
«Русский язык имеет статус официального языка в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем. Это закреплено Конституцией», — заявил в интервью РИА «Новости» избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков.Подробнее...
кто забывает прошлое, не найдет дорогу в будущее
7 ноября президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выступил с обращением по случаю Дней истории и памяти предков.Подробнее...
президент А.Атамбаев открыл в Бишкеке сквер Дружбы народов Кыргызстана и России
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Дни истории и памяти предков:
Президент А.Атамбаев 7 ноября возложил цветы в мемориальном комплексе “Ата-Бейит” и у Вечного огня на площади Победы.
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поздравление президента А.Атамбаева с Днем информации и печати
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убит брат депутата Аиды Саляновой
МВД Кырггызстана распространило информационное сообщение по факту убийства брата депутата парламента Аиды Саляновой.Подробнее...
в отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело
Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц.Подробнее...
Султанбек Жумагулов
назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
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президент А.Атамбаев встретился с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым
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Национальный энергохолдинг обещает:
зимой в Кыргызстане веерного отключения электроэнергии не будет.Подробнее...
Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Об этом сообщает агентство «Казинформ».Подробнее...
ЖК одобрил инициативу А.Атамбаева
7 и 8 ноябряв Кыргызстане будут отмечаться Дни истории и памяти предков.Подробнее...
Текебаев больше не депутат парламента
ЦИК Кыргызстана лишил депутатского мандата Омурбека Текебаева. Решение принято 1 ноября на заседании.Подробнее...
С Днём работника милиции!
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил силовиков с Днём работника милиции Кыргызской Республики.
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инаугурация С.Жээнбекова состоится 24 ноября
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ПОЛКУ ГЕНЕРАЛОВ ПРИБЫЛО
28 октября президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о присвоении звания "генерал-майор" руководителям ГКНБ и МВД Кыргызстана.Подробнее...
Бездомных чекистов не будет!
28 октября президент Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности КР.Подробнее...
официальные итоги выборов президента Кыргызстана
ЦИК КР огласил официальные итоги президентских выборов, которые прошли 15 октября.Подробнее...
В НОЯБРЕ ПРИДЁТ ЗИМА
В Кыргызстан нагрянут морозы до - 22 градусов.Подробнее...
Райкана Тологонова приговорили к 15 годам тюрьмы
Судья Первомайского районного суда Бишкека Марат Сыдыков вынес приговор экс-депутату парламента Райкану Тологонову.Подробнее...
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Принесение присяги в Бишкеке очередным десантом Корпуса мира.