Подробности Политика Кыргызстана 08.11.2017 14:45 Просмотров: 79



Примерно 44 процента кыргызстанцев, имеющих право голоса, не пришли 15 октября на президентские выборы. Как минимум это говорит о том, что они больше не доверяют политикам. И это, пожалуй, главный итог этих выборов, а вовсе не победа Сооронбая Жээнбекова или проигрыш Омурбека Бабанова.



Цифра весьма тревожная, если ещё и приплюсовать к ней число тех, кто не прошёл биометрическую регистрацию. Ситуация, конечно, далека от национальной катастрофы. Однако она показывает, что к каждым выборам качество политической элиты Кыргызстана становится всё хуже и хуже. Поэтому люди и голосуют "диваном" - не ходят на выборы.



ПРЕЕМНИКУ НИКТО НЕ СПИШЕТ…



Сначала - о победителе. Каким президентом будет Сооронбай Жээнбеков? Ответить на этот вопрос пока трудно. Однако можно ответить на другой: какими вообще бывают у политических лидеров преемники?



Первый тип преемника условно называется "клоном". В этом случае уходящий лидер, как правило, находит того, кто похож на него по главным параметрам: характеру, стилю управления и манере общаться с людьми - будь то подчинённые, журналисты или лидеры других стран. Уходящий думает примерно так: "Если я всего добился благодаря своим качествам, то хочу, чтобы и мой преемник делал точно так же".



Подводный камень здесь в том, что каждый из нас в большинстве случаев судит о других, опираясь на собственные ощущения. Поэтому точной до мелочей копией уходящего лидера преемник никогда не будет. Допустим, один из правителей - жёсткий диктатор. Народ с этим мирится, потому что считает, что таким образом правитель наводит порядок. Но приходит ему на смену другой - и отношение меняется: "сильную руку" этому другому уже не простят. По истории видно, что народ терпит "железную руку" не у каждого правителя, а примерно через одного.



Второй тип преемника - "бледная копия". Считается опаснее предыдущего. Потому, что уходящий лидер выдвигает его как раз для того, чтобы на его фоне выигрышно смотреться. Цель выбора преемника в этом случае - остаться в истории если не идеалом руководителя, то чем-то близким к нему. Если предположить, что Жээнбеков и есть та самая "бледная копия", то Атамбаеву его простят ещё меньше, чем если бы победитель нынешней гонки был "клоном". И об улучшении ситуации в стране придётся забыть - будет только хуже.



Третий тип преемника - "серая мышь". Этот тип выбирается из ближнего круга уходящего лидера. Главный критерий отбора - личная преданность. Бывают случаи, что лидер настолько привыкает к этому человеку, что уже не мыслит себя без него.



Но представим себе, что преемник такого типа ничем, кроме близости к уходящему лидеру, больше не прославился. У него нет ничего - ни профессионализма, ни набора лидерских качеств. Безусловно, на народ у нас многим наплевать. Но, кроме народа, в одной реальности с уходящим лидером существуют ещё другие аппаратчики. Которые, как правило, знают этого преемника как облупленного. Как они на него отреагируют - известно: очень плохо.



Выбор такого преемника ни госаппарату, ни государству в целом ничего хорошего не принесёт - это очевидно. А уж оппозиция на нём потопчется от души - она такое любит! Преемник, конечно, и гайки может закрутить так, что из-под них с хрустом будет вылезать металлическая стружка. Но для него это чревато - ведь сакральность (священность) власти из Кыргызстана исчезла ещё 24 марта 2005 года. Если президент ведёт себя совсем уж неправильно, его устраняют. Ни собственного прошлого, ни невозможности исправить ошибки прежних "царствований" преемнику никто не спишет.



Все три перечисленных типа преемников в наших условиях ни успеха, ни популярности иметь не будут. А это значит, что Сооронбаю Жээнбекову надо будет очень постараться, чтобы никто не причислил его ни к одной из трёх категорий преемников.



"ЭСКАДРИЛЬЯ СБИТЫХ ЛЁТЧИКОВ"



Это определение употребляют по отношению к бывшим чиновникам, депутатам и оставшимся не у дел политикам, когда они объединяются либо за, либо против кого-то. Оно появилось в экспертном лексиконе Центральной Азии с лёгкой руки казахстанcких политологов.



Такая "эскадрилья" появилась и в Кыргызстане прямо накануне выборов, в начале сентября, - так называемое движение "За честные выборы". В него вошли президент переходного периода Роза Отунбаева, три бывших спикера парламента - Медеткан Шеримкулов, Абдыганы Эркебаев и Зайнидин Курманов, экс-премьеры Феликс Кулов и Апас Джумагулов, экс-депутат Равшан Жээнбеков, бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев и бывший глава ГКНБ Кенешбек Душебаев. "Засветились" в движении правозащитники Нурбек Токтакунов и Динара Ошурахунова, а также кандидаты в президенты, сошедшие с выборной дистанции, - бывший министр образования Камила Шаршекеева и правозащитница Рита Карасартова. Чем известны эти люди, газета "Дело №…" недавно напоминала читателю в публикации "Лузеры и динозавры".



С первых же дней своего существования это движение объявило, что будет выступать за то, чтобы на выборах у всех кандидатов были равные условия. Казалось бы, равные - они и есть равные, то есть одинаково применяемые ко всем без исключения кандидатам. Но по какой-то непонятной в нормальной ситуации логике 3 октября - за 12 дней до выборов - движение "За честные выборы" сделало очень интересное заявление:



"В последние дни ситуация в преддверии голосования при явном попустительстве властных структур начала резко ухудшаться. Последней каплей стали провокации вокруг выступления кандидата в президенты Омурбека Бабанова.



Высказывания кандидата, озвученные в ходе выступления перед жителями Оша, вырвали из контекста и стали использовать для нагнетания межнационального противостояния".



Невооружённым глазом видно, что заявление это было сделано исключительно в пользу Бабанова. Что показывает заинтересованность движения "За честные выборы" только в его победе. Раз уж изначально целью движения были требования равных возможностей для ВСЕХ кандидатов, то и действовать надо было в этой логике. Неужели нарушений в отношении Темира Сариева, Таалатбека Масадыкова или Арстанбека Абдылдаева было меньше? Почему же активисты защищали только Омурбека Бабанова?



Обращение подписали 13 человек, включая и Камилу Шаршекееву. Ту самую, которая буквально за день до этого заявила:



"Сегодня мы для всего региона - если хотите, для всего СНГ - демонстрируем новый опыт: у нас идут настоящие выборы. И у нас сегодня есть кандидат, который стоит выше остальных. Это кандидат, который сможет изменить Кыргызстан. Я ознакомилась с деятельностью этого человека за короткий срок на посту премьер-министра. Не отметить результаты этой работы нельзя, этот человек - реформатор. Это Омурбек Бабанов".



Говорила Шаршекеева и такое (орфография и пунктуация сохранены):



"Я экс-кандидат и в короткие сроки успела объездить всю страну. И я могу сказать, что подавляющее большинство населения, с которым я встречалась, выбирает Бабанова. Все верят в этого молодого реформатора! Очень важно, чтобы развивался бизнес, чтобы население зарабатывало деньги, в особенности молодёжь, потому что всех беспокоят вопросы трудоустройства. Я видела депрессию у наших граждан из-за колоссальной безработицы! И нужно на это обратить внимание. И я думаю, что Бабанов знает, как нужно решать эту проблему".



Весь юмор этой ситуации в том, что слова эти Шаршекеевой взяты из платного агитационного материала, в конце которого так и написано: "Заказчик: кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.".



Больше ни одного кандидата в президенты в заявлениях движения "За честные выборы" не упоминалось. Впрочем, нет - в одном заявлении говорилось: "К нам, в гражданское движение "За честные выборы", поступил документ, который также свидетельствует о массированном и масштабном применении административного ресурса со стороны выборного штаба кандидата в президенты С. Жээнбекова".



Здесь стоит вспомнить американский принцип работы с победителями. Суть его в том, что кто бы ни вышел победителем в политической борьбе (причём не важно, каким способом), американцы всё равно будут с ним работать. Всё это откровенно сообщил нашим правозащитникам в марте 2005 года тогдашний посол США в Кыргызстане Стивен Янг, когда те спросили его, как бы отреагировала Америка на силовой разгон протеста 24 марта? Так вот, по чисто американскому принципу работы с победителями, после выборов Роза Отунбаева заявила: "Должна признаться, что стратегически выбор Сооронбая Жээнбекова для меня - верный вариант, если исходить из того, что это не второй срок ушедшего президента. В 2010 году мы взяли курс на парламентаризм, прописали это в новой Конституции, в борьбе и учениях все последние годы как могли воплощали в жизнь эту новую форму правления".



Главная, пожалуй, странность минувшей предвыборной кампании в том, что не было компромата на Жээнбекова - ни подлинного, ни фальшивого. Было, правда, обвинение Сооронбая Жээнбекова в том, будто бы во время июньских событий 2010 года они с братом Асилбеком присвоили 3 миллиона долларов, которые временное правительство выделило на обеспечение порядка в Оше. Исходило обвинение от Абдылды Капарова - бывшего начальника УВД Ошской области, осуждённого минувшим летом на 4 года лишения свободы за разжигание межнациональной вражды и неисполнение судебного решения. Капаров обвинял братьев Жээнбековых в присвоении денег ещё в 2010 году.



Когда он повторил это обвинение в 2013 году, следователи ошской прокуратуры проверили эту информацию на достоверность. Вызвали для дачи показаний Капарова, но он сказал, что о тех трёх миллионах долларов слышал от кого-то, но не смог назвать, от кого именно. Денег тех Капаров тоже не видел. В возбуждении уголовного дела против братьев Жээнбековых, естественно, было отказано. В дальнейшем история с тремя миллионами всплывала ещё дважды - накануне выборов в парламент 2015 года и накануне нынешних президентских выборов.



Вывод из этого простой: то, что на Сооронбая Жээнбекова не нашли никакого доказанного компромата и даже не смогли "скормить" избирателю фальшивки (доступ к СМИ и прочим медийным сервисам имеет не только пресловутый "административный ресурс", но и оппозиция), говорит, скорее, о качестве конкурентов избранного президента. В их чистоплюйство как-то не верится: каждый из конкурентов Жээенбекова - далеко не ангел. Да и в трусости ни одного из них нельзя обвинить. Значит, здесь что-то другое… Возможно, РЕАЛЬНОГО компромата на Жээнбекова не существует. Но не потому, что он ангел во плоти. Просто избранный президент - человек очень осторожный.



ОБЕЩАЕМ ОБЕЩАТЬ…



Давать невыполнимые обещания - обычная практика политиков в Кыргызстане. Но перед прошлыми парламентскими выборами - 2015 года - в Кыргызстане появилось новшество - соревнование между политиками, кто этих самых невыполнимых обещаний даст больше всех.



Можно было бы над этим соревнованием посмеяться, кабы не одно "но": невыполнимые обещания наносят серьёзный ущерб не только имиджу политика. Они разрушают у рядовых граждан веру в то, что государство реально защищает их интересы, коль скоро в управлении этим государством сидят люди, не отвечающие за свои слова.



Не обходится и без курьёзов. Кандидат в президенты Бакыт Торобаев договорился до того, что пообещал в случае своего избрания отказаться от… президентских полномочий. Именно так говорилось в тексте, который был подготовлен для прессы PR-службой этого кандидата. Правда, ниже по тексту выяснилось, что Торобаев имел в виду… ПРИВИЛЕГИИ.



А вот его же обещание: "Сокращение расходов на содержание госаппарата будет моим основным приоритетом, до 2023-го это сокращение коснётся 25 процентов чиновников, а к 2023-му - почти половины всех госслужащих. Сэкономленные средства пойдут на создание новых рабочих мест и повышение зарплат".



В Кыргызстане не то что кандидат - один действующий президент обещал сократить аппарат на 40 процентов. Курманбеком Бакиевым его звали. И что в итоге? Самого Бакиева сократили, причём так, что ему даже из страны пришлось бежать. Так что с сокращением госаппарата надо бы поосторожнее - оно разным бывает…



И тут уже новый вопрос: сократить-то Торобаев аппарат, может, и сократил бы, выбери его народ. Но всех этих сокращённых потом ему надо было бы куда-то трудоустраивать. Да и компенсации им платить тоже откуда-то надо. И потом: где гарантия, что сократят именно самых бестолковых? Немало известно случаев, когда под сокращение попадали настоящие профессионалы. А куда девать чьих-то пристроенных родственников и друзей? В наших условиях это выглядит как политическая провокация. Потому, что эти родственники и друзья могут быть сочувствующими другим политикам и партиям.



Омурбек Бабанов объявил, что его программа (цитируем) "...состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны". В числе прочего этот кандидат пообещал, что при его правлении Кыргызстан за 6 лет войдёт в десятку быстро развивающихся стран.



В порядке лирического отступления зададимся вопросом: что это за "быстро развивающиеся страны"? И обнаружим, что даже самые авторитетные исследовательские институты мира не имеют единого для всех подхода к этому определению. По версии международной экспертно-консультационной сети "ПрайсуотерхаусКупер", например, в ТОП-10 быстро развивающихся стран входят (снизу вверх): Малайзия, Египет, ЮАР, Пакистан, Индонезия, Филиппины, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Нигерия. Из европейских стран - ни одной. В свою очередь Международный валютный фонд полагает, что в десятке находятся (сверху вниз): Китай, Индия, Россия, Бразилия, Турция, Мексика, Индонезия, Польша, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд. Из европейских государств здесь - только одно.



Ну а если считать по реальному росту ВВП, то в пятёрке "быстро развивающихся" мы увидим (по восходящей): Катар, Туркменистан, Эфиопию, Афганистан, Либерию.



Вот что про Либерию пишут исследователи:



"Рост ВВП в этой африканской стране просто потрясающий, вот только вряд ли кто-то хотел бы там жить. В Либерии постоянно происходят кровавые гражданские конфликты и военные перевороты, разрушающие экономику. И хотя в последнее десятилетие в стране наблюдается относительное спокойствие, уровень жизни остаётся одним из худших в мире. Около 85 процентов населения живёт за чертой бедности, в стране свирепствует вирус Эбола".



Ну а про Афганистан лучше на ночь глядя и не вспоминать…



Сам Бабанов этого не уточнил, поэтому хочется у него спросить: куда конкретно вы, Омурбек Токтогулович, нас всех звали? В какое такое светлое будущее?



Партия "Республика - Ата-Журт", лидером которой является Бабанов, на парламентских выборах обещала ипотеку под 10 процентов, а кредиты фермерам - под 7 процентов. На президентские выборы этот лидер пошёл с обещанием ипотеки уже под 9 процентов. Но правительство это обещание за него не то что выполнило - перевыполнило: снизило своим постановлением ипотеку с 10 до 8 процентов. Обещала партия в 2015 году, что ликвидирует прокуратуру, объединив её с Министерством юстиции. Впрочем, до следующих парламентских выборов осталось три года - посмотрим. Сам же кандидат Бабанов в своей предвыборной "президентской программе" ликвидировать прокуратуру уже почему-то не обещал. А главное - зачем её ликвидировать-то?!



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



Кандидат в президенты Темир Сариев обещал создавать рабочие места с хорошими, как он считает, зарплатами - от 20 до 50 тысяч сомов. Создание рабочих мест - один из главных пунктов предвыборных программ всех кандидатов куда бы то ни было - в президенты или депутаты. Пока же видно, что в Кыргызстане рабочие места создают только китайцы - самим себе. Кыргызстанцы же по-прежнему уезжают на заработки в Россию и Казахстан.



Также кандидат Сариев обещал ввести двойное гражданство с Россией. Но, чтобы это обещание исполнилось, закон о двойном гражданстве с Кыргызстаном должна принять и Госдума России. Допустим, Сариев выиграл бы выборы, неведомо, каким путём уговорил бы Жогорку Кенеш принять закон о двойном гражданстве с Россией, а Госдума РФ аналогичный закон раз - и не приняла бы. Кем тогда народ будет считать такого президента? Отговорка "Я не думал, что..." здесь не пройдёт.



Обещал Сариев и искоренить коррупцию в первые 100 дней своего президентства. Каким, интересно, образом, если есть только один способ искоренить её за сто дней? Но способ этот не понравится ни нашим, ни "импортным" демократам и правозащитникам… В самом мягком исполнении этого варианта одна половина чиновников будет сидеть в тюрьме, а вторая - носить им передачи. Потом поменяются. Угадайте, что будет, если объявить референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что все, кто неправедно нажился за 26 лет независимости, должны быть расстреляны?" Чтобы ответить "да", на референдум придут все избиратели без исключения. Ради возможности проголосовать граждане, пожалуй, будут избирательные участки штурмом брать.



Кандидат Сооронбай Жээнбеков обещал практически то же самое, что и пока действующий президент Атамбаев, когда шёл на выборы в 2011 году: бороться с коррупцией, обеспечить население работой и развивать регионы. Однако все проблемы за 6 лет полностью так и не решены, что признал, кстати, и сам Атамбаев. В связи с этим предвыборная программа Жээнбекова выглядит вполне логичной для выдвиженца от СДПК: "продолжаем реформы предшественника". Выйди Жээнбеков с какой-то иной программой, ему пришлось бы признать, что политика Атамбаева - провальна...



Кандидат Азимбек Бекназаров ещё в июле обещал в случае своей победы на президентских выборах построить национальное государство и "осуществить перерождение нации кыргызов". Примечательно, что в 2011 году он обещал не баллотироваться в президенты, ибо это, по его словам, большая ответственность. Однако на сей раз Бекназаров свою кандидатуру выставил. Более того - заявил: "Я так думаю, будет два тура выборов. Если не пройду дальше, не буду никого другого поддерживать. У остальных кандидатов в президенты нет той предвыборной платформы, которая есть у меня. Хотя я всё равно пройду и во второй тур. А каким образом, это уже другой вопрос".



Этого своего слова Бекназаров не сдержал - во время дебатов в прямом эфире 12 октября заявил, что… снимает свою кандидатуру. Почему? Потому что выборы, мол, нечестные. "Вы сами видите, что с самого начала предвыборная кампания ведётся нечестно, что нынешняя власть запланировала, по какому пути им идти".



Словом, всё, как и принято в кыргызской политике, - в любом проигрыше обвиняй административный ресурс! Причём обвиняй ЗАРАНЕЕ! Напомним: за Азимбека Бекназарова (чью фамилию из избирательных бюллетеней так и не вычеркнули) в целом по Кыргызстану проголосовали 0,16 процента избирателей, а в его родном селе - 1,88 процента. Это просто оглушительный провал!



Земляки, которые ещё каких-то 15 лет назад были готовы идти за Бекназарова под пули, на сей раз не поддержали его ВООБЩЕ НИКАК. Начав карьеру в большой политике с имиджем борца за территориальную целостность страны, а позже - непримиримого врага коррупционеров всех мастей, Бекназаров закончил её политическим лузером.



Политическая партия "Кыргызстан" (чей лидер Канатбек Исаев сейчас сидит в тюрьме по обвинению в организации массовых беспорядков и насильственного захвата власти) перед парламентскими выборами 2015 года популистски обещала сделать проезд в общественном транспорте для всех и лекарства для инвалидов полностью бесплатными. Но вот незадача - "кыргызстанцы" при этом не сообщили, где собираются брать на это деньги. Равно как и не сказали, где государству найти средства, чтобы платить каждому новорождённому по 50 тысяч сомов материнского капитала с 2018 года (ещё одно обещание этой партии). А он-то, 2018-й, уже на носу…



В конце прошлого года кабинет министров КР по поводу этого самого материнского капитала ответил партии "Кыргызстан": "Правительство отмечает, что предложение о введении материнского капитала не имеет под собой финансового основания, так как в законопроекте "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы" данные финансовые средства не предусмотрены".



В переводе на общедоступный язык это звучит как вопрос: "В своём ли вы уме?" И в самом деле - с начала 2017 года и вплоть до момента написания этой статьи в Кыргызстане родилось 128 тысяч 219 детей - есть интернет-ресурсы, позволяющие производить подсчёт населения в реальном времени. Для выплаты материнского капитала на этих детей потребовалось бы 6 миллиардов 410 миллионов 950 тысяч сомов. И это ещё год не закончился…



СУММА ТЕХНОЛОГИЙ



Специалисты - социологи и политтехнологи давно отметили одну закономерность. На выборах любого уровня сознательно голос какому-либо кандидату отдают всего лишь 20 процентов избирателей. Что в данном случае означает "сознательный выбор"? Это - когда человек точно знает, что будет голосовать именно за конкретного кандидата. Как правило, в круг "сознательных" входят друзья кандидата, его родственники, одноклассники, сослуживцы, сородичи, соседи, земляки, те, кому кандидат когда-либо чем-то помог, либо те, кому те или иные шаги кандидата в прошлом принесли ощутимую пользу. Такого, чтобы от кандидата всем был только вред, не бывает в принципе.



Остальные 80 процентов избирателей "покупаются" на визуальную рекламу и предвыборные обещания.



При этом невозможно избавиться от ощущения, что из года в год политики Кыргызстана своими обещаниями по сути рекламируют товар, которого… не имеют.



Конкретных программ нет ни у кого, но есть демонстрация уверенности, что только они, кандидаты, способны вывести страну из кризиса. Все их прожекты требуют, как выясняется в итоге, увеличения госбюджета в 5-10 раз. Однако никто из них ясно и доходчиво не рассказывает - откуда на всё это взять деньги? Об этом все молчат, потому что знают, каков на самом деле должен быть честный ответ: "А чёрт его знает…" Всё это напоминает печально прославленные финансовые "пирамиды" 1990-х годов - и по форме, и по содержанию. Только вместо денег избиратель несёт политикам свои голоса.



Очевидно, что нынешняя политико-экономическая система Кыргызстана направлена на обогащение меньшинства за счёт большинства. Это положение вещей можно изменить только путём капитальной смены всей системы государственного управления.



Но никто из кандидатов в президенты и депутаты за все годы независимости Кыргызстана так и не предложил: А давайте попробуем по-другому… Давайте вернём в Конституцию норму, предусматривающую отчётность депутатов перед избирателями, которой нас лишили после распада СССР. Давайте вернём возможность отзыва нерадивых депутатов. Давайте вернём всенародные выборы судей!



Поэтому, как бы ни называли республику - парламентской, президентской или парламентско-президентской, всё, что предлагают кандидаты, выглядит всего лишь попыткой оседлать существующую систему и направить все блага на пользу себе и своему "ближнему кругу". Вот и выходит, что все обещания, раздаваемые кандидатами, выглядят не только невыполнимыми. Они ещё сильно смахивают на попытки в очередной раз вывернуть карманы кыргызстанцев.



В сухом остатке после каждых выборов возникает только один вопрос: "Зачем такой маленькой стране такое большое горе?"



Дмитрий ОРЛОВ



P. S. Напоследок хочется напомнить всем кандидатам: обещания надо давать осторожно и продуманно, а взятые на себя обязательства - выполнять. И напрасно думают все эти кандидаты - кандидаты в президенты, кандидаты в депутаты, кандидаты в премьер-министры, что их обещания и программы будут быстро всеми забыты. Кем-то забыты, а кем-то - нет. Всегда найдётся тот, кто напомнит. Газета "Дело №…", к примеру.



Должны привыкать кандидаты и к тому, что даже в случае победы - получения ими вожделенной должности - их проблемы не заканчиваются, а начинаются. К ним теперь будет приковано внимание прессы и общественности. Их будут ловить на каждой ошибке, их будут критиковать за то, что ими не сделано, и за то, что сделано. Всё это победившие кандидаты должны воспринимать как неизбежное бремя власти… Или - не идти кандидатами ни в президенты, ни в премьеры, ни в депутаты.





ВЫБОР ГОЛОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ





Центризбирком Кыргызстана впервые обнародовал списки граждан, принявших участие

в выборах президента. Самое интересное в них - возраст голосовавших.





Эти данные развеяли миф о том, что на выборы в Кыргызстане ходят исключительно пенсионеры, составляя самую активную часть избирателей. Как выяснилось, большинство голосовавших во всех без исключения регионах - молодёжь от 18 до 20 лет. То есть те, кто впервые голосовал два года назад, и те, кто получил право голоса в прошлом году и в нынешнем.



К примеру, в Иссык-Кульской области избирателей этого возраста проголосовало почти 75 тысяч человек. Число же избирателей 60-69 лет (тех самых пенсионеров) не дотянуло и до 25 тысяч.



В Джалал-Абадской области избирателей 18-20 лет оказалось около 176 тысяч, а 60-69-летних - всего лишь около 22 тысяч.



В Бишкеке 18-20-летних голосовало около 135 тысяч человек, а избирателей 60-69 лет - примерно 40 тысяч человек.



Число же тех, кому от 70 лет и выше, - от 5 тысяч человек в Баткенской области до 24 тысяч человек - в Ошской.



Таким образом, получается, что те, кто способен делать свой выбор сознательно, в Кыргызстане ходят на выборы всё меньше и меньше. Потому, что перестали доверять политикам.



Вообще же данные социологических опросов во всём мире показывают, что 18-летний гражданин ходит на выборы по трём причинам: а) потому что это - его первые выборы, б) под влиянием родителей и в) "купившись" на посулы предвыборной рекламы.



Молодёжь - это пластилин, из которого можно "вылепить" всё что угодно - от лопаты земледельца до бомбы террориста.



А кто такие в наших условиях 18-20-летние?



Это - голодное поколение, родившееся и выросшее как раз в те годы, когда после развала СССР республика утратила социальную мобильность. То есть когда население потеряло все социальные гарантии (включая право на труд) и уверенность в завтрашнем дне. Когда стало невозможным то, что дало возможность простому иссык-кульскому чабану Таштанбеку Акматову стать председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, а простому ставропольскому комбайнёру Михаилу Горбачёву - президентом СССР.



Молодёжь нынешняя - это именно то поколение, которое массово уезжает из Кыргызстана, поскольку не видит в этой стране своего будущего.



Если политтехнологи сделают из этой статистики правильные выводы, то к следующим выборам их агитация будет направлена почти целиком на молодёжь. Потому что умные пиарщики знают принцип, точнее всего изложенный поэтом Игорем Губерманом:



Любую можно кашу моровую

Затеять с молодёжью горлопанской,

Которая Вторую мировую

Уже немного путает с Троянской...