Из зала суда

Подробности Из зала суда 15.02.2017 12:40

На громком судебном процессе всплыли весьма скандальные подробности.



Судебный процесс в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова и ещё 10 подсудимых (в том числе не менее известных персон) близится к своему финишу.



После нашей предыдущей публикации об этом уголовном деле (известном как "дело о трансформации земель") прошло почти три месяца. За это время в Октябрьском районном суде Бишкека произошли весьма любопытные события. Разразился, например, крупный скандал - один из подсудимых отказался от своих прежних показаний, на которых, собственно, и строилось самое серьёзное из обвинений - по статье УК "Коррупция". И очень подробно рассказал, какими методами следствие эти его показания добывало, и с какой целью.



Любопытным образом финал этого судебного процесса совпал с шумихой вокруг депутата парламента Аиды Саляновой. Её оппозиция сейчас выставляет жертвой "политических репрессий" и "чекистского произвола". Между тем, именно в бытность Саляновой генеральным прокурором КР начинало раскручиваться "дело о трансформации земель" и происходили безобразия, о которых пойдёт речь ниже.



Начало этой истории имело какой-то очень уж явный политический привкус.



В конце июня 2011 года лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев направил Алмазбеку Атамбаеву - тогда премьер-министру Кыргызстана - письмо, в котором просил дать оценку законности постановления правительства КР №574 от 11 октября 2008 года о трансформации 262 гектаров земли, расположенных на территории Аламединского района Чуйской области.



А к землям этим, что интересно, самое прямое отношение имел Карганбек Самаков - заместитель лидера фракции "Ата Мекен". Который в 2007-2010 годах - до того, как стать депутатом парламента уже третьего по счёту созыва в своей биографии - занимался строительным бизнесом. Отчего это Омурбек Чиркешович так заинтересовался землями своего заместителя, что за этим интересом стояло, кто его к этому подтолкнул, что за интриги плелись в его окружении - сейчас остаётся лишь догадываться.



Так вот, премьер-министр А. Атамбаев взял это обращение под свой личный контроль (на письме специальный штамп появился - "Контроль"). Была создана большая комиссия из числа сотрудников Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД, Чуйской областной администрации и Аламединской райадминистрации. Через пару месяцев комиссия свою проверку закончила. В своём заключении она отметила, что никаких нарушений в этой трансформации не обнаружила. Аналогичные ответы О. Текебаев получил и из других ведомств, куда параллельно направлял свои запросы. В ответе председателя Государственной регистрационной службы, например, напоминалось, что законность или незаконность постановлений правительства может определить только СУД, и признание их недействительными возможно лишь в СУДЕБНОМ порядке.



Короче говоря, в сентябре 2011 года на текебаевском письме появился ещё один штамп - "Снято с контроля". О результатах проверки премьер-министр А. Атамбаев проинформировал лидера "Ата Мекена". После чего вокруг земель воцарилась тишина - на целых три года.



А в конце июля 2014 года в недрах Генеральной прокуратуры, возглавляемой Аидой Саляновой, вдруг появилось уголовное дело. Возбудившая его прокурор одного из управлений Генпрокуратуры в своём постановлении указала, что "в действиях должностных лиц правительства КР, Чуйской областной госадминистрации, Аламединской районной госадминистрации, Аламединского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, Кара-Жигачского айыл окмоту усматриваются признаки состава преступления".



То есть затачивалось это уголовное дело как бы под чиновников. Об этом говорили и статьи УК, по которым оно возбуждалось, - "Злоупотребление должностным положением", "Коррупция". Вот только почти никто из должностных лиц, перечисленных в этом списке, в итоге на скамью подсудимых не сел. Зато сели бизнесмены, не имевшие к госслужбе никакого отношения - Карганбек Самаков (в 2008 году, когда производилась пресловутая трансформация земель, он являлся сугубо частным лицом), его сын Кубанычбек Самаков, а также друзья и компаньоны последнего.



Бог знает, совпадение это или нет, но в конце 2014 года, когда начало раскручиваться это уголовное дело, депутат Карганбек Самаков как раз объявил о своём выходе из рядов политической партии "Ата Мекен" из-за несогласия с её политикой и о создании своей партии - "Биримдик"…



Итак, по "делу о трансформации земель" на скамью подсудимых сели только два бывших чиновника - Игорь Чудинов, бывший премьер-министр Кыргызстана, ныне депутат парламента от партии "Бир Бол", и Искендербек Айдаралиев - бывший вице-премьер и председатель республиканской земельной комиссии (ещё одного - бывшего министра сельского хозяйства КР Арстанбека Ногоева, находящегося в розыске - судят заочно). Что стало ещё с ДЮЖИНОЙ чиновников, также привлечённых к уголовной ответственности, расскажем позже.



Этих двух экс-чиновников пристегнули, как уже говорилось, к отцу и сыну Самаковым и ещё к четырём молодым людям, так или иначе связанным с земельным и строительным бизнесом. Всех их обвинили в соучастии в коррупции - притом, что землю они скупали не у государства, а у частных лиц. И не на государственные, а, опять же, на частные деньги. Но в уголовном деле появились имена, которые практически не оставляли подсудимым шансов рассчитывать на оправдательный приговор - экс-президента КР Курманбека Бакиева, а главное - экс-главы Службы госохраны Жаныша Бакиева (их тоже судят заочно). Согласно обвинению, Самаковы сумели добиться трансформации вышеупомянутых земель с их помощью.



Обвинение утверждает, что в качестве взятки Самаков-старший передал Жанышу Бакиеву 1 миллион долларов наличными, полученный от арабских инвесторов, которые собирались участвовать в строительстве элитного жилого комплекса с гольф-клубом на трансформированных землях. Также на территории строящегося "дипгородка" два дома якобы предназначались для Курманбека и Жаныша Бакиевых.

Теперь самое интересное - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА коррупционной связи братьев Бакиевых с Самаковыми. Это обвинение строится только лишь на показаниях двух свидетелей.



Свидетель первый - некто Нурлан Асанов (задолжавший, к слову, Самаковым весьма крупную сумму - 50 тысяч долларов). Личность весьма интересная, герой многочисленных скандалов.



Нурлан Асанов - бывший помощник бывшего депутата фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова. В октябре 2012 года МВД объявило о задержании Асанова по подозрению в рейдерстве. Шло расследование фактов крупного мародёрства во время апрельских событий 2010 года. Накануне революции Асанов возглавлял охранное агентство "Амир", фактически, насколько известно, принадлежавшее Бакиевым. Охраняло оно, в частности, бакиевские объекты - дома, офисы. Имелись серьёзные подозрения в том, что именно Асанов безошибочно наводил мародёров на эти адреса.



К слову говоря, в следующем 2013 году был арестован и сын депутата-"атамекеновца" Р. Тологонова - Муса Тологонов, у которого милиция изъяла обрез винчестера, во время революции отобранный, как выяснилось, у сотрудника Службы госохраны, охранявшего офис сына Жаныша Бакиева. В ходе обысков в одной из бишкекских новостроек были найдены вещи и дневники Жаныша Бакиева с его "чёрной канцелярией" - бесспорные, казалось бы, доказательства мародёрства. Однако в бытность генпрокурором Аиды Саляновой расследование "мародёрских" уголовных дел было, как известно, спущено на тормозах. Сообщений о том, что Тологонов-младший (прежде, как выяснилось, четырежды судимый, в том числе за разбой и мошенничество) осуждён, не было - все эти факты заволокло туманом.



Выкрутился тогда и Нурлан Асанов. Его имя потом не раз мелькало в СМИ - он основал так называемую "Коалицию жилищно-строительных кооперативов" и стал собирать с граждан деньги, обещая баснословно дешёвое - по 100 долларов за квадратный метр - жильё. Под свой разрекламированный проект "Доступное жильё" Асанов пытался получить землю в окрестностях Бишкека, угрожая вывести на акции протеста своих клиентов.



Такого вот интересного гражданина использовали саляновские следователи - он свидетельствовал против Самаковых (правда, давая показания в суде, изрядно запутался). А в разгар судебного процесса - в конце июля 2016 года - вдруг сбежал из Кыргызстана через пункт пропуска "Ак-Тилек" на кыргызско-казахской границе. И был милицией объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями служащим коммерческих или иных организаций - по уголовному делу о финансовых махинациях в организации с громким названием "Конфедерация свободных профсоюзов", которую Асанов тоже возглавлял.



"Свидетель" Асанов, что любопытно, сам ничего не видел - о связях Самаковых с Жанышем Бакиевым ему рассказал другой свидетель - Абай Таштанбеков. Свидетель, неожиданно для него превратившийся в последний момент в обвиняемого, а затем в подсудимого. Таштанбеков в прошлом работал помощником-консультантом у депутата Карганбека Самакова. Потом стал компаньоном его сына Кубанычбека Самакова. Случались у них и конфликты - в том числе финансовые. Для следствия Таштанбеков стал свидетелем просто ценнейшим - лишь на его показаниях выстроилась вся "бакиевская" версия.



И вот на судебном процессе, когда очередь давать показания дошла до Таштанбекова, он всю эту версию взял и развалил. Отказавшись от всех своих прежних показаний. И публично попросив у Карганбека Самакова прощения за его оговор.



Таштанбеков, к примеру, якобы был свидетелем того, как Самаков-старший лично заносил кейс с миллионом долларов в кабинет Жаныша Бакиева. И даже показывал следователям, где это происходило - на неком объекте СГО на бишкекской улице Шопокова ниже проспекта Жибек Жолу. В суде, однако, он признался, что на самом деле никогда в этом здании не был. И вообще в то время офис Жаныша Бакиева уже располагался совсем по другому адресу - на улице Киевской, в бывшем здании Национальной гвардии, которое Жаныш забрал под СГО. Это же подтвердили и три сотрудника СГО, вызванные в суд в качестве свидетелей обвинения.



Поведал в суде Таштанбеков и о том, кто заставил и что заставило его оговорить Самаковых.



"В августе 2014 года меня в первый раз вызвал в Генеральную прокуратуру следователь Жениш Сеитов, - рассказал подсудимый Таштанбеков. - Он сказал мне, что возбуждено уголовное дело, что мои родственники незаконно трансформировали свои земли.



Я начал спорить: "Что тут незаконного?". Но вы сами знаете, какая атмосфера в кабинете следователя. Он начал пугать меня: "Что ты тут умничаешь?". И уже прямым текстом стал угрожать, что возбудит уголовное дело на моих родных. Да, ваша честь, я признаю, что повёлся на угрозы, уговоры следователя Сеитова. Но на тот момент у меня не было выбора. Потому что выбор был поставлен между моими родными и между моим бывшим шефом. Я сейчас понимаю, что у Сеитова изначально была цель зацепить Карганбека Самакова. Могли бы пострадать мои родственники, на которых я просто вынужден был оформить эти земли.



Следователь мне говорил, что Кубан Самаков и все остальные уже дают против меня показания. Испугавшись всего этого, я начал давать показания, удобные следователю. Сегодня уже всем стало ясно, для чего Сеитов всё это делал. Я только теперь понимаю, почему он всё время интересовался личным финансовым состоянием Карганбека Самакова. Почему всё расспрашивал - какой он человек, жадный, не жадный, сколько квартир, сколько машин? Почему вот это всё в протоколе не отражено? Я знаю, что в системе прокуратуры есть очень много достойных, порядочных работников. Но почему они не хотят увидеть возможную личную заинтересованность их бывшего коллеги Сеитова в этом уголовном деле?".



В качестве ещё одного доказательства передачи взятки следствие приобщило к уголовному делу просто "убийственный" вещдок - знаменитый фотоснимок, на котором запечатлены Карганбек Самаков и Жаныш Бакиев. В руках у последнего - кейс тёмно-бордового цвета. Надо полагать, с тем самым миллионом долларов… Объяснил в суде Таштанбеков и происхождение этого фотоснимка.



"В 2008 году - уже после трансформации - в Кыргызстан приехала делегация из Объединённых Арабских Эмиратов, - рассказал Таштанбеков. - Я занимался протокольной частью. Глава делегации был из семьи эмира, его разместили в госрезиденции, где на коммерческих условиях были арендованы дома, конгресс-холл. Почему там? Потому, что это охраняемый объект, там есть все условия для проведения переговоров. На встрече Карганбека Самакова с этими инвесторами присутствовали переводчики, охрана, журналисты, фотографы - много кто. В процессе переговоров в зал внезапно зашёл Жаныш Бакиев. Все были удивлены, все встали, поздоровались. Он сел, познакомился, спросил: кто, что, как, откуда? Потом сфотографировались, и он ушёл. Оказалось, у Жаныша Бакиева в этом же конгресс-холле тоже была встреча, только в другом зале. Выходя, он узнал, что здесь делегация из арабских стран, и зашёл".



"Эта фотография, - продолжал Таштанбеков, - была сделана там же, на встрече. Там были тысячи фотографий - от встречи до проводов этой делегации. Сейчас я жалею, что показал следователю Сеитову этот диск. Почему он взял именно эту фотографию? Если бы следователь хотел объективно подойти к делу, он допросил бы фотографа, переводчика, других присутствовавших там. Но допросил только меня. Почему? Потому, что они бы ничего не подтвердили".

"Убийственное" доказательство связи Карганбека Самакова (на фото слева) с Жанышем Бакиевым оказалось пшиком: главный "разоблачитель" Самаковых в суде рассказал, как этот фотоснимок появился и как оказался

у следователей генпрокуратуры.



"Дипгородок", строительство которого началось

на трансформированных землях восемь лет назад,

да так и не закончилось.



Что любопытно, в показаниях Таштанбекова (по его словам, надиктованных следователем) - о взятке, которую Самаков-старший якобы занёс в кабинет Жанышу Бакиеву - упоминается кейс не какого-нибудь, а тёмно-бордового цвета. Точно такой же, как на фотоснимке. Между тем, по словам участников встречи в госрезиденции, тот кейс Жаныш принёс с собой, положил на стол, достал оттуда очки… Отчего же допустили такой грубый ляп следователи? Объяснение одно - они были уверены, что это уголовное дело через суд проскочит "на ура".



О грубых методах саляновских прокуроров и следователей, начинавших "шить" это уголовное дело, в суде прозвучало много рассказов - из уст как подсудимых, так и свидетелей. Примечателен один из них - рассказ некоего Самата, проходящего по делу свидетелем.



Он долгое время занимался бизнесом в Казахстане, потом решил попытать счастья в родном Кыргызстане. В 2013 году купил в пригородном селе Кара-Жигач землю, которую до этого трансформировал и выставил на аукцион тамошний айыл окмоту (сельская управа). Половине жителей Кара-Жигача распродажа земли не понравилась, они стали протестовать. Местный кенеш подал иск в суд, сделка была отменена, земля вернулась государству. Следствие, однако, и этот эпизод ухитрилось прицепить к Самаковым, чья фирма арендовала в Кара-Жигаче земли. Поводом к этому послужили заявления местных жителей, протоколы допросов которых на следствии были отпечатаны словно под копирку. Все эти свидетели, в частности, утверждали, что "нарушена статья 3 Земельного кодекса КР". Когда же адвокаты в суде их спросили, о чём эта статья, почти никто из свидетелей не смог ответить. Ибо показания сочиняли следователи. Кстати, все претензии жителей Кара-Жигача к Самаковым, как выяснилось в суде, сводятся лишь к тому, чтобы те компенсировали их, свидетелей, затраты на адвокатов.



Так вот, этот предприниматель Самат на кара-жигачской сделке погорел крупно. Добросовестно купленную землю ему пришлось местным властям вернуть. Деньги ему, хоть через два года, но возвратили. Правда, отдавал он 500 тысяч долларов, а вернули ему 380 тысяч долларов - валютный курс изменился. То есть 120 тысяч баксов он подарил - непонятно кому и за что. Но даже не это обстоятельство заставило Самата буквально закипеть от возмущения во время его допроса в суде. Однажды поздним воскресным вечером, рассказал он, к дому его родителей, проживающих отдельно, приехали какие-то люди на автомобиле с тонированными стёклами и стали высаживать ворота, перепугав пожилых людей до полусмерти. Оказалось, они всего лишь хотели, чтобы Самат наутро явился в Генеральную прокуратуру. Хотя могли бы позвонить ему самому.



(Из-за подобных методов у жены одного из подсудимых - Урматбека Нурдинова - случился выкидыш.)



"Пришёл - опять расспрашивают о моей деятельности, - рассказал в суде Самат. - Следователь стал угрожать: "Пока ты свидетель, но будешь обвиняемым". И сказал, чтобы я из города не уезжал - в четверг он меня позовёт. Но так и не позвонил".



Ну а параллельно, рассказал в суде свидетель Самат, прокуратура стала заниматься в отношении него вымогательством. "Что-о-о?!" - этот возглас вырвался одновременно и у адвокатов, и у представителей гособвинения.



Ещё когда шли судебные разбирательства вокруг земли, объяснил свидетель, прокуратура наложила на честно купленные им земельные участки арест. После чего эти участки стали захватывать какие-то люди, поставили там юрты. Правоохранительные органы на его жалобы не реагировали. "А потом мне пришло вот это письмо на официальном бланке", - сказал свидетель и предъявил суду копию интереснейшего документа.



"Прокуратура Аламудунского района, - гласит письмо, - просит вас рассмотреть вопрос о предоставлении на безвозмездной основе находящегося в вашей собственности на территории Кара-Жыгачского айыльного кенеша земельного участка для строительства двух многоквартирных жилых домов для сотрудников органов прокуратуры Кыргызской Республики". Дата - 12 февраля 2014 года. Подпись - прокурора района Т. Атабаева.



По словам Самата, прокуроры просили 20 соток земли. Неофициально, без "протокола", он ещё и говорит, для КАКИХ ИМЕННО персон просили (персон известных), но этот факт ещё нужно доказать. "Меня допрашивали в службе безопасности Генеральной прокуратуры по поводу этого письма, - сказал в суде Самат. - И тишина…".



Возникает порой ощущение, что "дело о трансформации земель" изначально возбуждалось, так сказать, по коммерческой надобности. То есть для того, чтобы его фигурантов "подоить"…



Как уже говорилось, вначале к уголовной ответственности следователи Генпрокуратуры привлекали чиновников. Но в отношении целой толпы фигурантов уголовные дела были прекращены. В этом списке - 12 человек. Должности, к примеру, такие - первый замгубернатора Чуйской области, замминистра сельского хозяйства, аким Аламединского района, директор ГРС республики, прочие руководители районного звена и местного самоуправления. Некоторые из них даже признали свою вину, но всё равно были переведены из обвиняемых в свидетелей.



А вот для некоторых свидетелей дело стало принимать совсем иной, угрожающий оборот. Из-за чего и разразился самый грандиозный скандал этой "земельной истории" - задержание со взяткой начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Кылычбека Арпачиева.



Как потом рассказывал на судебных процессах Кубанычбек Самаков, сын Карганбека Самакова, на встрече с ним Арпачиев заверил, что "дело о трансформации земель" можно прекратить. Но стоить это будет 300 тысяч долларов. Самаков-младший с такой суммой не согласился - ведь до этого целая комиссия (о чём рассказывалось в начале публикации) не усмотрела в трансформации земель никаких нарушений. В итоге сошлись на 200 тысяч долларов. Потом выяснилось, что за эту сумму генпрокурорские следователи оставят в покое только лишь Самакова-младшего. С его же отцом и друзьями будет отдельный разговор - и речь пойдёт о других суммах. Такой вариант, по словам Самакова-младшего, он отверг. И буквально на другой день начался прессинг - в Генпрокуратуру стали вызвать его родственников, друзей, партнёров, даже их жён и родителей.



Пришлось, по словам Самакова-младшего, ему снова выходить на Арпачиева. А перед тем - обратиться в Антикоррупционную службу ГКНБ с заявлением о вымогательстве взятки. В ходе проверки этого заявления оперативники зафиксировали разговоры Самакова и Арпачиева - последний грозился "закрыть на два дня" близких Самакова, после чего те "по-другому запоют", если Самаков не заплатит. Дальнейшее известно. Новый генеральный прокурор Индира Джолдубаева, посоветовавшись с президентом Атамбаевым, лично возбудила уголовное дело. Арпачиева чекисты "хлопнули" с поличным. Позже суд приговорил его к 14 годам заключения с конфискацией имущества.



Руководитель следственной группы по "делу о трансформации" - вышеупомянутый Жениш Сеитов - по делу о взятке вначале проходил в качестве подозреваемого. Потом уголовное дело в отношении него прекратили, и в мае 2015 года он из Генпрокуратуры уволился. В "деле о трансформации земель" есть весьма занятный документ - датированный 21 августа 2015 года протокол дополнительного допроса одного из свидетелей. В нём по-прежнему стоит фамилия… следователя Ж. Сеитова. Уже три месяца как уволившегося! Что, по мнению адвокатов, является ещё одним показателем "качества" этого следствия.



Кубанычбек Самаков, опасаясь мести коллег Арпачиева, ходатайствовал о том, чтобы "дело о трансформации земель" передали из Генпрокуратуры в ГКНБ. Но Генпрокуратура оставила дело у себя. И расследование понеслось вскачь. И закончилось тем, что отец и сын Самаковы вместе с другими фигурантами оказались на скамье подсудимых.



На судебном процессе вышеупомянутый Абай Таштанбеков рассказал ещё и о том, как сотрудники Генпрокуратуры его руками устраивали провокации против Самакова-младшего - вынудили его, Таштанбекова, написать заявление о том, что Самаков оказывает на него, свидетеля, давление. И даже провоцировали Самакова-младшего передать через Таштанбекова взятку для новых следователей, которые стали вести "дело о трансформации".



"Открыто скажу - это была месть, - говорил в суде Таштанбеков. - Месть за то, что "закрыли" Арпачиева. Кубана Самакова хотели поймать на взятке. Если бы он дал мне деньги и его задержали бы, то дело Арпачиева автоматически, как они говорили, сломалось бы".



Может, и всё "дело о трансформации", рассмотрение которого заканчивается в Октябрьском райсуде Бишкека, - всего лишь месть за Арпачиева?

Что в сухом остатке? С 2001-го по 2016 год издано в общей сложности 180 постановлений правительства Кыргызстана о трансформации в общей сложности 46 тысяч 705 гектаров земли. То есть перевода их из категории "земли сельхозназначения" в "земли населённых пунктов", на которых разрешено капитальное строительство. Только в 2008 году издано 34 таких постановления. Но следователи зацепились только за одно из них - постановление №574 от 11 октября 2008 года о трансформации 262 гектаров земли в Аламединском районе.



Обвинение утверждает, что этой трансформацией был причинён ущерб - ни больше ни меньше - продовольственной безопасности Кыргызстана! Но следователи даже не удосужились провести экспертизу на предмет определения истинного плодородия этих земель, ограничившись заключением Республиканской почвенно-агрохимической станции.



Самое же интересное - земли эти в любом случае должны были уйти под застройку. Это подтвердил в суде Каныбек Нарбаев - экс-глава Госархстроя КР, входивший в республиканскую комиссию по трансформации земель. В генеральном плане развития Бишкека до 2025 года (недавно рассекреченном), сообщил он, вся эта часть Аламединского района обозначена как территория застройки. И в самом деле - сплошь и рядом в постановлениях правительства о трансформации земель Аламединского района и в материалах к ним можно встретить упоминание о том, что "земельный участок, предлагаемый к трансформации, находится в границах территории градостроительного развития на период до 2025 года".



- В ходе судебного разбирательства так и не получены никакие доказательства того, что в чём-то был нарушен порядок трансформации земель, что были не соблюдены какие-то процедуры, - считает Илларион Адамян, один из адвокатов, участвующих в этом уголовном деле. - Но обвинение почему-то взяло на себя полномочия признать все государственные органы, в этом участвовавшие, некомпетентными, а их действия - незаконными. Ошибок при расследовании этого уголовного дела допущено много. Одну из самых крупных допустили и прокуратура, и прежнее правительство. Лишь через десять месяцев после возбуждения уголовного дела - в конце мая 2015 года - Генеральная прокуратура в нарушение закона опротестовала постановление правительства №574 о трансформации земель. И премьер-министр Т. Сариев в начале сентября 2015 года - спустя семь лет после издания этого постановления - подписал постановление об отмене его действия. Тоже допустив правовой нонсенс. Впрочем, всё это обвинение - сплошной нонсенс, - заключает адвокат.



На судебном процессе объявлены прения сторон. Защита, насколько известно, намерена просить полностью оправдательного приговора.



Вадим НОЧЁВКИН



