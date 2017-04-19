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Из зала суда

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР вынесен за попытку захвата власти в Кыргызстане

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Из зала суда
19.04.2017 11:07


В понедельник, 17 апреля, Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по нашумевшему уголовному делу о попытке захвата власти, по которому в марте прошлого года были арестованы весьма известные в Кыргызстане политики.


Аресту предшествовало появление в Интернете аудиозаписей с голосами фигурантов, весьма откровенно обсуждавших планы предстоящей "заварухи".
Судебный процесс по засекреченному уголовному делу продолжался несколько месяцев за закрытыми дверями. Пока известен лишь приговор.


Самый пожилой из подсудимых - 70-летний Дастан Сарыгулов, в прошлом - государственный секретарь Кыргызской Республики - признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 339-й Уголовного кодекса: "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления".


Суд назначил ему 4 года лишения свободы, постановив считать наказание условным с испытательным сроком на 3 года. Приговор не будет приведён в исполнение, если условно-осуждённый Д. Сарыгулов в течение испытательного срока не совершит нового преступления. Суд обязал Д. Сарыгулова не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции ГСИН места жительства, периодически являться в инспекцию для регистрации и не выезжать без согласования с ней из Бишкека.


Мера пресечения Д.Сарыгулову оставлена прежней - содержание под домашним арестом. После вступления приговора в законную силу она будет отменена.


Совсем иначе складывается судьба у остальных трёх подсудимых.


Бектур Асанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области, и Кубанычбек Кадыров, бывший заместитель министра внутренних дел КР, признаны виновными по статьям 27-295 УК: "Приготовление к насильственному  захвату власти". Каждому из них суд назначил по 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

 

Бектур Асанов.

Кубанычбек Кадыров.

 


Самое же суровое наказание получил Эрнест Карыбеков - эксперт в сфере гидроэнергетики, в прошлом работавший в аппарате правительства КР.


По той же статье УК, что и Д. Сарыгулов (укрывательство особо тяжкого преступления), Э. Карыбеков получил 4 года лишения свободы. А вот по второй статье, 292-й - "Государственная измена" - суд приговорил Э. Карыбекова к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Окончательно определив ему 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.


Именно из-за обвинений Эрнесту Карыбекову, по всей видимости, это уголовное дело и было засекречено.


"Государственная измена" в Уголовном кодексе КР расшифровывается как "выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству или иностранной организации в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Кыргызской Республики, совершённые гражданином Кыргызской Республики". Предположительно речь идёт о сотрудничестве Э. Карыбекова со спецслужбами Казахстана и Узбекистана.


В том же Первомайском районном суде Бишкека приближается к финалу судебный процесс над второй партией оппозиционеров, также обвиняемых в попытке захвата власти. Над членами так называемого "Народного парламента" во главе с экс-вице-премьером Бекболотом Талгарбековым.


Соб. инф.


Р.S. В следующем номере нашей газеты мы опубликуем более подробный материал по вышеупомянутому приговору.

 

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