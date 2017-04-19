Из зала суда

Подробности Из зала суда 19.04.2017 11:42

Может быть, не физически.

Но морально задушил так,

что у неё не было другого выхода, кроме смерти.



Однажды в гостях у родителей 27-летняя Нурзат Калысбек кызы показала им синие пятна на своей шее.



- Раньше, - сказала, - когда он меня душил, я сопротивлялась. Теперь ничего не делаю. Лежу без движения и жду, когда ему надоест. А он сдавливает мою шею с такой силой, что каждый раз кажется: вот-вот что-то сломает. Я почти умираю… Тогда он останавливается. Приводит меня в чувство - и снова душит…



идеальный мужчина



Когда в нашей газете 14 сентября прошлого года вышла статья "Сидел у тела жены… И ждал, когда оживёт", было совершенно непонятно, чем закончится этот уникальный в своём роде судебный процесс.



На скамье подсудимых сидел 39-летний Нурдин Убукеев. Очень известный в нашей стране человек. Крупный предприниматель, благотворитель и меценат.



- Я вам сейчас всю автобиографию расскажу, - предложил он судье в прениях.



Слушать биографию Убукеева судья отказался.



Тогда подсудимый решил напомнить всем присутствовавшим в судебном зале, какой он, Нурдин Убукеев, замечательный человек. Материально поддерживает нескольких студентов, выплачивая им стипендии из своего кармана. Несколько лет помогал нуждающемуся пожилому человеку в Оше…



Родители и близкие трагически погибшей Нурзат слушали его и качали головами: лучше бы у себя дома сначала порядок навёл. Лучше бы жену поддерживал - если не материально, так хотя бы морально. Или никак не поддерживал бы… Но зачем издеваться?!



На скамье подсудимых предприниматель Убукеев, напомним, оказался по обвинению в доведении до самоубийства молодой жены.



- У меня было три жены, - рассказывал в суде Убукеев. - С первыми двумя до сих пор поддерживаю хорошие, дружеские отношения. Дочерей воспитываю. А третью, Нурзат… Я до сих пор её люблю!



- Что-то не похож он на убитого горем вдовца, - шепчу сестре умершей Нурзат. - Не так, наверное, должен выглядеть и вести себя человек, который недавно любимую жену похоронил.



- А он её и не хоронил, - огорошивает ответом Айзада, сестра Нурзат.



- Как так?



- А вот так. Когда всё случилось, мы приехали в морг. Много народу. Наши родители приехали, с его стороны родители и братья. А его самого не было. Сбежал! Потом, правда, появился. В сопровождении крепких парней. Группу поддержки себе взял, наверное. Боялся, что с ним что-нибудь сделаем. А мы ведь тогда не знали…



никто ничего не знал



Родные Нурзат много чего тогда не знали. А если о чём-то и догадывались, предпочитали не вмешиваться. Дочь вышла замуж, у неё своя семья. Пусть, дескать, сама со своими семейными проблемами разбирается.



- В мои ссоры с мужем, - рассказывает Айзада, - родители тоже не лезут. Поругаемся, я пожалуюсь маме. А она отвечает: "Ты до свадьбы с этим человеком встречалась. Никто тебя не неволил за него замуж идти. Вышла, детей родила - чего теперь жалуешься?". И я успокаиваюсь, возвращаюсь домой.



Всё-таки это разные вещи. Мелкие супружеские ссоры - и то, что творилось в семье Нурзат и Нурдина.



Ищу в Интернете информацию о Нурдине Убукееве. Информации много. Разной. Но всё, что о нём написано, подводит к выводу: человек практически идеальный. Всё, что должно присутствовать в настоящем мужчине, в Нурдине собралось и сконцентрировалось. Приятной внешности, умный, образованный, добрый, отзывчивый, с выраженной предпринимательской жилкой. При хороших деньгах, что тоже немаловажно.

Нурдин Убукеев.



Откуда при его деньгах такое маниакальное стремление к экономии - непонятно. Нурзат при жизни откровенничала с близкими подругами: муж дома заставляет её мыться крошечными обмылками. Такими, что и взять в руку неудобно. Чего, казалось бы, проще - возьми новый кусок мыла да и мойся! Ан нет. Муж ругаться будет.



Поначалу только ругался…



- Как я не хочу, мама, куда-то с ним ездить! - звонила Нурзат матери в середине декабря 2015 года, отправляясь с мужем на отдых в горы. - Ты думаешь, мы едем, чтобы действительно отдохнуть? Думаешь, он хочет что-то приятное для меня сделать? Нет! Он просто перед друзьями красуется. Изображает любящего супруга послушной жены.



Там, в горах под Караколом, Нурдин на глазах своих друзей избил жену и выгнал на улицу. Нурзат добиралась практически пешком до города, созванивалась с бывшей однокурсницей, работающей в аптеке, и ночевала у неё.



- Синяков я не видела, - расскажет потом однокурсница. - Нурзат в верхней одежде была. Но на лице читалось всё, что она только что пережила. Ещё и плакала: денег, мол, нет ни сома. Как домой, в Бишкек ехать?



Это было в середине декабря. А под Новый год Нурзат нашли повешенной.



А потом она умерла…



Повесилась она на головном платке. Который, по материалам уголовного дела, сначала был одного цвета, потом вдруг непонятным образом "перекрасился". И в руках экспертов чудом оказался вариант платка, на котором не было абсолютно никаких следов молодой женщины. Платок, отправленный на экспертизу, оказался девственно чистым, будто только что купленным.



Да и сам Убукеев вёл себя более чем странно. Перед похоронами сбежал. Потом стал рассказывать следователю разные версии того, как он провёл тот роковой вечер.



Сначала говорил, что около пяти вечера поругался с женой, ушёл из дома и пару часов просидел в машине на стоянке.



Потом вспомнил, что действительно сел в машину, доехал на ней до кофейни около орто-сайского рынка и долго, успокаиваясь, сидел там.



Потом оказалось, что ездил он не в кофейню, а в другое общепитовское заведение, причём не один, а с другом.



А соседка снизу уверяет: около семи вечера Нурдин был дома. И не просто был дома, а громко ссорился с женой. И даже не просто ссорился. Из квартиры, рассказывает соседка, доносился протяжный, приглушённый то ли стон, то ли вой.



К такому вою соседка снизу, по её словам, уже привыкла. Там, над ней, очень часто происходило что-то страшное. Сначала раздавались крики. Кричала Нурзат, кричал её муж - "Я тебя убью!". Двигалась мебель, что-то стучало по полу. Нурзат убегала в ванную, закрывалась там и до утра протяжно скулила.



По утрам, заходя в свою ванную, соседка про себя отмечала: та, "верхняя" девушка, всё ещё там. Всё ещё в туалете и всё ещё плачет.



Так вот. Соседи утверждают, что в то время, когда умирала Нурзат, её муж был дома. Дверь их квартиры была приоткрыта, и оттуда доносились хорошо знакомые соседям крики.



Они, соседи, поднялись на верхний этаж и пару минут прислушивались к шуму и воплям. Потом кто-то решился постучать в приоткрытую дверь. Никто на стук не вышел, но шум ненадолго стих. И вдруг раздался приглушённый мужской крик: "Это ты её убил!".



А может, соседям это просто послышалось…



По показаниям Нурдина Убукеева, в момент самоубийства жены он дома отсутствовал. Сидел где-то - то ли в машине, то ли в кафе, то ли один, то ли с другом. А вернувшись домой, якобы застал страшную картину: Нурзат висела в дверном проёме на собственном платке.



Сначала говорил, что висела она во весь рост. Потом сказал, что жена повесилась, стоя на коленях.



Возможно ли это?



Одни эксперты такого способа самоповешения категорически себе не представляют. Другие, подумав, говорят, что если очень постараться, то можно повеситься и так.

Нурзат Калысбек кызы.



"всё это неправда"



Вдовцом Нурдином Убукеевым милиция Октябрьского района Бишкека заинтересовалась не сразу. Поначалу и милиционеры, и родные умершей молодой женщины не сомневались: Нурдин к её смерти отношения не имеет. То есть странно, конечно, что здоровая, цветущая жена успешного предпринимателя ни с того ни с сего решила наложить на себя руки. Но причин этому могло быть множество.



Кажется почти невероятным, но родителям Нурзат сначала вообще не пришло в голову в чём-то винить зятя. И даже те разговоры, которые доходили до родительских ушей - особенно незадолго до трагедии… И даже синяки на шее дочери не натолкнули ни мать, ни отца на мысль, что надо спасть дочку от её мужа, пока не поздно.



Нурзат похоронили. И лишь через несколько недель после этого на её родственников стали выходить люди. Подруги Нурзат, их общие с Нурдином друзья, соседи. Вывалили на родственников столько поистине кошмарной информации, что те, не колеблясь, пошли писать на зятя заявление.



Нурдина задержали. Суд, как ни странно, так же без колебаний дал санкцию на его заключение под стражу. Оперативники и следователь удивлялись: вроде и уголовная статья Убукееву вменяется не такая уж тяжкая (доведение до самоубийства), и доказывать это самое доведение обычно очень тяжело, и человек Убукеев в Бишкеке известный, и деньги у него водятся…



Но взяли и посадили.



Потом, правда, выпустили под подписку о невыезде. И в суд Убукеев являлся уже своим ходом. Холёный, спокойный, не сомневающийся в том, что это "досадное недоразумение" скоро разрешится, а "пытающиеся упрятать его за решётку" родственники покойной жены ещё у него же прощения просить будут.



Надеялся подсудимый Убукеев поквитаться и с нашей газетой. Тогда мы написали о нём, не называя его фамилии и настоящего имени, но он позвонил в редакцию и заявил, что не было у журналиста такого права - "обливать грязью ни в чём не повинного человека". Грозил судом. Вот только, мол, со своим делом разберусь, - и сразу на вашу газету иск подам.



В суде меня, журналиста, больше всего поразило то, как свидетельские показания давали друзья подсудимого. Казалось бы - друзья должны быть на его стороне. Но у тех, видимо, накипело. Над женой предприниматель и благотворитель Убукеев издевался, не стесняясь присутствия друзей.



Друзья видели, слышали. И теперь корят себя за то, что вовремя не вмешались. Не уговорили Нурзат уйти от мужа-садиста и обратиться в милицию. Не поговорили по-дружески и по-мужски с самим Убукеевым…



Друзья себя корят, родители Нурзат никогда себе простить не смогут, что не "влезли" в семью дочери, пустив события на самотёк.



- Ничего этого не было, - отметал Нурдин Убукеев все свидетельские показания. - Мне сорок лет, у меня работа… Неужели я буду приходить домой и избивать жену? Мне что, больше заняться нечем?



Напоминал о том, что до Нурзат был женат дважды, и с двумя предыдущими жёнами сохранил прекрасные отношения. Странно как-то получается. Если отношения хорошие - зачем надо было разводиться?



- Я дозвонилась до одной из его бывших жён, - рассказывает сестра Нурзат Айзада. - Она сейчас живёт в Казахстане, всё у неё в порядке. Задала ей один вопрос: "Что вы можете сказать про Нурдина Убукеева?". Она ответила: "Ничего хорошего сказать не могу. Ни одного хорошего слова. Мы прожили с ним пять месяцев, потом я, беременная, бежала от него без оглядки - это о чём-то говорит? Если мужчина хотя бы раз поднял руку на женщину, тем более на жену, его уже не остановишь".



странная "скорбь"



Друзья Нурдина и Нурзат отмечают удивительную перемену, произошедшую с Убукеевым после самоубийства его жены. Любимой жены, как он везде и всюду подчёркивает.



Как-то, рассказывают, вскоре после её смерти, друзья (они же соседи, тоже супружеская пара с детьми) столкнулись с Нурдином в подъезде около лифта. Был он весел и как-то подозрительно возбуждён. "Дети! - подскочил к соседским малышам. - Здравствуйте! Как дела? Куда едете?".



И, не дожидаясь ответа, вприпрыжку, через две ступеньки, побежал на свой этаж.



Он вообще, говорят, будто стал лучше себя чувствовать после смерти жены. Будто она ему жить мешала, а с её уходом второе дыхание открылось.



приговор



Октябрьский суд Бишкека рассматривал это дело долго. Очень долго. Всё это время Нурдин Убукеев исправно приходил на заседания. Держался с достоинством, изредка усмехаясь, комментируя показания свидетелей. Потихоньку переругивался с родителями Нурзат.



Когда процесс подходил к концу, подсудимый вдруг пропал. Раз не явился, другой раз не явился… Потерпевшая сторона заподозрила неладное. Может, бывший зять скрыться надумал? Понял, что уйти от наказания не удастся, и просто-напросто сбежал?



Оказалось, что не сбежал. Всего лишь срочно заболел и лёг в больницу. В урологическое отделение.



- Я туда сходила, - рассказывает сестра Нурзат. - Поговорила с врачом. Объяснила, что этот человек, скорее всего, прячется от приговора. Пригрозила: если выяснится, что врачи его покрывают, - я обращусь в Минздрав. "Всё понял", - ответил доктор.



Через пару дней Убукеева выписали. "Сначала сделали УЗИ, и вроде бы у него были камни в почках, - комментируют врачи. - А потом ещё раз сделали, и уже вроде бы нет ничего".



От суда теперь Убукееву было не отвертеться.



Родные Нурзат с нетерпением ждали его последнего слова. Что скажет? Признает ли себя виновным? Раскается ли? Может, прощения попросит?

Но подсудимый, поднявшись со своего места, повернулся к потерпевшим и стал тыкать в них пальцем. Во всех сразу и в каждого по отдельности:



- Это вы виноваты! Во всём виноваты! Вас всех Аллах накажет!



В чём виноваты? За что накажет?



А виноваты родители Нурзат, по мнению её мужа, в том, что "не предупредили" его о суицидальных наклонностях своей дочери…



Суд признал Нурдина Убукеева виновным в доведении до самоубийства Нурзат Калысбек кызы и назначил ему наказание в виде четырёх лет колонии усиленного режима.



Уже одетый в наручники, Убукеев продолжал выкрикивать, что он ни при чём, а Аллах обязательно всех покарает.

Суд своё решение вынес. Но осуждённому,

говорят молдо, придётся ответ держать ещё и перед Всевышним.



А было ли самоубийство?



Пока шло судебное разбирательство, родные Нурзат и их адвокаты всё больше склонялись к тому, что на самоубийство это всё мало похоже. Если она сама, добровольно ушла из жизни, - откуда столько путаницы в показаниях Убукеева? Для чего понадобилась подмена платка? Почему пол и стены в квартире были забрызганы кровью?



Эти и другие "почему" потерпевшие надеются прояснить в Бишкекском городском суде. Хотят добиться отправки уголовного дела на доследование, чтобы разрешить самый главный вопрос, не дающий им покоя: а не сам ли Убукеев убил жену, инсценировав её самоповешение?



Те соседи, которые, по их словам, слышали в тот роковой предновогодний вечер шум и крики из-за приоткрытой двери, вспомнили и ещё кое-что, наводящее на разные мысли.



Постучавшись в дверь и не дождавшись ответа, они, говорят, вызвали лифт, чтобы спуститься на свой этаж. В лифт вместе с ними неожиданно вломился молодой мужчина. Он тяжело дышал и имел на лице такое выражение, что потерявшая дар речи от испуга соседка инстинктивно нажала на кнопку первого этажа.



Вышли на первом, по лестнице поднялись на свой этаж. За спиной слышали чьи-то шаги. Только-только успели скрыться за дверью своей квартиры, как кто-то невидимый с силой дёрнул на себя дверную ручку, как бы пытаясь ворваться внутрь.



А может, соседям это тоже почудилось?



* * *



- У мусульман ведь самоубийство считается страшным грехом, - напоминает Айзада, сестра покойной Нурзат. - Мы думали, её и похоронят как самоубийцу, без должных почестей и без молитв. Но получилось по-другому. Наверное, все товарищи Убукеева, молдо (а он считает себя очень верующим человеком) так же, как и мы, не поверили в её самоубийство. Они ведь сестрёнку знали. Все говорят: не могла она сама с жизнью покончить. Ей явно помогли.



А ещё молдо говорят, что Нурдин Убукеев не сохранил аманат. Не уберёг то сокровенное, что дали ему на хранение. Пока девочка живёт с родителями, за неё отвечает отец. Когда девушка выходит замуж, полную ответственность за неё несёт муж.



Нурдин Убукеев аманат нарушил. И за это, говорят, Аллах его обязательно строго накажет.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА