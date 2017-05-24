Из зала суда

Подробности Из зала суда 24.05.2017 17:32





В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Майрамгуль Абдрасуловой и Нарына Токошева, обвиняемых в убийстве Бурмаш Акматовой.



Подробности этого преступления мы рассказали 15 марта этого года в статье "Бывшая подруга - злейший враг".



60-летняя Б.Акматова, напомним, была обнаружена 22 февраля в собственном доме с пулей в голове. Вскоре милиция вышла на предполагаемых убийц - бывшую подругу Бурмаш по имени Майрамгуль (дружили они ещё со студенческих лет), бывшего мужа бывшей подруги, Нарына, и их сына Эрниса.



Семейка эта, надо сказать, весьма интересная. Нарын Токошев - пенсионер, служивший раньше в правоохранительных органах. Его сын Эрнис - тоже бывший милиционер, уволенный за употребление наркотиков. А сама Майрамгуль, некогда поддерживавшая с убитой близкие, доверительные отношения, в последнее время в её доме не появлялась.

Бывшая подруга Акматовой - Майрамгуль.

Бывший муж бывшей подруги - Нырын.



Зачем же появилась на сей раз? Майрамгуль с бывшим супругом Нарыном выдвинули совершенно неправдоподобную версию. Нарын Токошев рассказал следователю, что якобы хотел жениться на одинокой Бурмаш Акматовой (та давно овдовела) и как раз пришёл предложить ей руку и сердце. В качестве свахи взял бывшую жену - подругу Акматовой.



Хозяйка квартиры незадачливому жениху якобы указала на дверь. И тогда он в ярости её застрелил.



На судебном заседании допросили сына убитой Нурлана С. По его словам, оперативники вышли на подсудимых по камерам видеонаблюдения.



- На нашей улице через дом установлены камеры, - рассказал суду Нурлан. - На видео видно, как Майрамгуль-эже подвезла к нашему дому Токошева, оставила его у ворот и отъехала. Она выходила из машины и смотрела в сторону нашего дома.



Видно, как она приехала по улице Тыныстанова, поехала по улице Щербакова, остановилась у магазина, вышла из машины и стала ждать мужчину, которого оставила у нашего дома. Тот в свою очередь вышел из ворот, переодевшись в одежду отца и брата и похитив деньги. На нём была кепка. Когда мимо него проходила соседка, он прикрывался, не показывая лицо, а когда на улице был один, пошёл вальяжно, сел в машину, и они уехали.



По словам сына убитой, перед похоронами его жена обзвонила всех знакомых и сообщила им горестную весть.



- Майрамгуль-эже тоже приехала. На той же самой машине. Ни с кем не стала здороваться, никому не высказала слова скорби и соболезнования. Зашла, выпила чай и собиралась уйти. Тогда к ней подошли и дали пакет с мясом, который она взяла и ушла. А после похорон, когда оперативники показали видео и попросили опознать мелькавшую на нём женщину, мы поняли, что Майрамгуль-эже является организатором убийства нашей мамы.



Потерпевший рассказал, как он и оперативники пытались её задержать:



- Я позвонил ей и стал спрашивать про её отношения с моей мамой. Она ответила, что не была у нас дома два года и не знает, кто мог убить Бурмаш. После, когда мы уже приехали к её дому, она перестала отвечать на мои звонки и сообщения. А потом была задержана милиционерами.



При обыске домов Майрамгуль и Нарына были обнаружены травматический пистолет марки "Байкал" с номером МП-654, 4,5 калибра с магазином, выстрелом из которого была убита Бурмаш Акматова.



Нурлан С. отметил, что ему вернули только 31 тысячу сомов, найденные у Майрамгуль Абдрасуловой дома (предположительно похищенные из дома его убитой матери).

Убитая Бурмаш Акматова с мужем в молодости.



Допросили в суде и зятя погибшей Майданбека Жуманова, который одним из первых увидел убитую.



- 22 февраля я забрал из школы 7-летнего племянника, - рассказал свидетель. - Он учится с моей дочкой. Это было примерно в 11.40. Ворота были открыты. Дети забежали в дом, но сразу выбежали. Начали кричать, что бабушка умерла. Я думал, что у неё приступ. Дома было много крови. Она лежала в луже, кровь испачкала голову и лицо. Я сразу позвонил её сыну и сообщил о случившемся.



Младший внук Акматовой, находившийся рядом с бабушкой в момент её убийства, по словам её зятя, тоже был весь в крови. Однако оказалось, что ребёнок не ранен - испачкался. Вещи были разбросаны по всем комнатам - преступники перерыли весь дом в поисках денег и ценностей.



- Мама и отец учились вместе с Абдрасуловой, - отвечал на вопросы адвокатов и прокурора сын убитой. - Они общались, но в какое-то время перестали общаться. Перед смертью отца Майрамгуль-эже приходила к нам. Последний раз была у нас дома два года назад. По словам мамы, они поссорились из-за денег. Мама давала Майрамгуль в долг деньги. Возвращала ли она ей долги, я не знаю. Но два года назад мама отказала в даче денег, и они из-за этого перестали дружить.



- Абдрасулова знала, что у нас всегда есть деньги. У мамы были три контейнера на "Дордое" и квартира, которые она сдавала. А во время обыска дома не оказалось денег, которые копила мама. Насколько я знаю, у неё было больше 15 тысяч долларов. Мы недавно купили участок и залили фундамент. Она хотела нам построить дом. Это были её личные деньги.



Как сообщил суду сын убитой, золотые изделия матери не были тронуты. Кроме денег, из дома пропали дипломат (туда Токошев, по версии обвинения, сложил похищенные деньги) и ежедневник, куда погибшая записывала свои заработки.



Львиную долю пропавших из дома денег так и не нашли и потерпевшим не вернули.



Вины своей подсудимые не признают. То есть Нарын Токошев признаёт частично, а Майрамгуль Абдрасулова вину отрицает полностью.



Приговора суда ещё не было, однако версия о неудачной женитьбе Нарына Токошева уже трещит по всем швам, уступая место версии более прозаической и более реальной: Токошев с бывшей женой шли именно грабить и убивать её бывшую подругу.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА