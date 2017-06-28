Из зала суда

Подробности Из зала суда 28.06.2017 17:23



В тот вечер Гульмира Эсенгуловна добиралась домой с ощущением полнейшей безнадёги и безысходности. Из Бишкека в Токмак её сопровождала дочь: женщины давно уже решили на всякий случай постоянно держаться вместе. Слишком уж велика вероятность какой-нибудь провокации - а то и хуже.



- Ну что, одноклассница, добралась? - услышала в трубке зазвонившего телефона до боли знакомый голос следователя ГСУ МВД Буланбека Чойбекова, с которым всего пару часов назад рассталась. - Всё в порядке?



- Да, в порядке. Спасибо за заботу.



- Ты, одноклассница, на меня не обижайся, - миролюбиво произнёс следователь. - Служба у меня нервная, сама понимаешь. Ну сорвался на тебя… Зла не держи. Только ведь и ты сама, согласись, во многом виновата!



- В чём я виновата?! - Гульмира Эсенгуловна на миг захлебнулась возмущением. - Я виновата только в том, что у меня сына убили. И в том, что столько времени не могу добиться правды.





"одноклассник"



Вообще-то Гульмира Эсенгуловна со следователем Чойбековым учились в разных классах. И в разных школах. И даже в разных городах. "Одноклассницей" он назвал её, пробив по своим каналам дату её рождения. Тогда же перешёл на "ты". Мы же с тобой, дескать, одногодки, одного поколения люди. Чего же нам, дескать, с тобой делить?



Делить им действительно нечего. Более того: Гульмира Эсенгуловна была бы счастлива никогда больше не видеться и не объясняться со следователем, да и вообще ничего не знать о его существовании. Однако долго, очень долго посещала его кабинет в ГСУ. Ездила в Бишкек регулярно, как на работу.



За это время наслушалась она о себе всякого. И того, что она - скандалистка, устраивающая проблемы на ровном месте. И того, что выгораживает и покрывает мошенниц-аферисток. И того, что никак не может успокоиться и другим покоя не даёт, жалуясь и жалуясь во всевозможные инстанции.



Когда прошлым летом при так пока и не выясненных до конца обстоятельствах погиб её сын, Гульмира Эсенгуловна думала, что страшнее этого ничего в жизни быть не может. Думала, не переживёт… Но пережила. И оказалось, как ни дико это звучит, что есть в мире нечто пострашнее смерти любимого сына.



Когда нашли обугленное тело Жакшылыка, его мать перенесла это стойко. Не слегла, не попала в больницу. А теперь, после очередного разговора с "одноклассником"-следователем, была госпитализирована с инсультом. Отлежалась, оклемалась - и продолжила борьбу.



Следователь всё никак не мог понять: ей, "однокласснице", что - больше всех надо? По зверскому убийству её сына уголовное дело возбуждено и продвигается - правда, ни шатко ни валко. Расследование убийства продвигается, хотя и опасно задерживать и закрывать основных подозреваемых: доказательная база, дескать, слабовата.



Ну хорошо, убийство убийством, а какое, не понимал следователь, этой "склочной" заявительнице дело до того, будет ли он в отношении предполагаемой убийцы возбуждать уголовное дело ещё и по мошенничеству.



Ситуация странная. От знакомых Гульмира Эсенгуловна не раз слышала, как в милиции "шьют" уголовные дела о мошенничестве буквально при отсутствии швейного материала. Там, где чистейшей воды гражданские правоотношения, ставят уголовную 166-ю статью - и доказывай потом, что ты не верблюд, что ты всего лишь взял у соседа в долг деньги и не смог вовремя расплатиться, но от обязательств не отказываешься.



Что же касается Бурулсун Чылпакбаевой, то следователь упорно утверждал: состава преступления нет. Не мошенница она! Мало того - кричал на Гульмиру Эсенгуловну, что идёт она, дескать, на поводу у настоящих аферисток-авантюристок…



- Мы, это мы - аферистки, - встречает журналиста в Чуйском районном суде толпа женщин. Прокуратура, куда они пожаловались на следователя ГСУ, не сочла их аферистками. Наоборот, признала, что они в самом деле пострадали от мошеннических действий Чылпакбаевой.



И 166-ю статью Уголовного кодекса этой женщине всё-таки вменили.



А Гульмире Эсенгуловне, скорее всего, до нечистого "бизнеса" Чылпакбаевой не было бы никакого дела. Если бы с этим "бизнесом" не была связана так тесно жизнь и смерть её 29-летнего сына.



Непосредственно в убийстве Чылпакбаеву тогда ещё никто не обвинял. И когда в прошлом году, 7 сентября. в нашей газете вышла статья "Убит и сожжён в машине… За что?" - ничего ещё не было понятно. Кому мог помешать скромный водитель маршрутного бусика Жакшылык? Помешать наcтолько, что его потребовалось не просто убить, а сжечь вместе с бусом, не дав матери возможности даже похоронить сына по-человечески.



Пока Гульмира Эсенгуловна стучалась во все милицейские и прокурорские кабинеты, умоляя разобраться с чудовищной гибелью сына, толпа таких же отчаявшихся добиться справедливости женщин осаждала следователя ГСУ Чойбекова. Тогда их было гораздо больше, чем сейчас в суде. Остались самые упорные. Остальных следователь убедил забрать свои заявления и перевести отношения с Бурул Чылпакбаевой в разряд долговых гражданских.



Схема, по которой работала в своём микрокредитном агентстве (а после и частным образом) Чылпакбаева, стара как мир. Приходит человек брать кредит и оставляет в залог документы на дом или квартиру. Потом кредит возвращает - и с удивлением узнаёт, что его недвижимость уже оформлена на вторых-третьих, а то и четвёртых лиц.



Мошенничество? Однозначно. Однако следователь почему-то с выводами не спешил.



- Он заводил нас в кабинет по одному, - рассказывают обманутые токмакчанки. - Бурул уже сидела там. Представьте: мы приехали из Токмака в Бишкек, в Министерство внутренних дел. Большой кабинет… Уважаемый следователь, который, как нам показалось, очень хорошо относится к нашей обидчице… Это всё морально очень сильно давило. Нам было предложено забрать заявления и оформить какие-то документы - прямо там же, в ГСУ! Прямо в ту же минуту!

Многие не выдержали, сломались.



Очень не хотел следователь закрывать Бурулсун Чылпакбаеву. Саму, кстати, по одному из двух высших образований - юриста.



А тут вдруг оказалось, что на этой 47-летней женщине - не только мошенничество, но и нечто гораздо более серьёзное.



Жакшылык



Жакшылык Дуйшеналиев (на фото слева) кредит у Чылпакбаевой не брал. Однако знаком с ней был, и, судя по всему, довольно близко. Какие, казалось бы, отношения могут связывать парня, которому нет ещё тридцати, с взрослой женщиной, которой далеко за сорок?



Жакшылык говорил матери, что отношения у них сугубо деловые. Гульмира Эсенгуловна этого тоже не понимала: у Чылпакбаевой какой-никакой, а всё же бизнес. А Жакшылык возит пассажиров в микроавтобусе. С чего вдруг у них общие дела? Неужели Бурулсун некому до работы довезти?



Потом Гульмира Эсенгуловна встревожилась: сын проговорился, что Чылпакбаева оформила на него несколько чужих квартир. "Общие дела" запахли аферой. И ведь предупреждала мать сына, что ничем хорошим эти дела для него не закончатся! Предупреждала, что рано или поздно Чылпакбаева попадётся на своих махинациях, а следом за собой и Жакшылыка потянет.



Сын не слушал. Он сам мало что понимал в происходящем, но свято верил своей "деловой партнёрше". Бурулсун говорила ему, что как только решит некие финансовые проблемы, всю записанную на Жакшылыка недвижимость перепишут на неё. Этого парень и ждал…



Пока не начал смутно догадываться, что дело-то действительно нечисто.



И вот как только начал догадываться - с ним и случился этот кошмар. Обугленный до неузнаваемости труп нашли за городом в таком же обугленном бусике.



Экспертиза определила, что очаг возгорания находился где-то в середине машины. Так что версия насчёт несчастного случая и самовозгорания мотора рассыпалась сразу. Микроавтобус именно подожгли. Кто?



Чуйская милиция вскоре вышла на некоего Тургунбека Бекиш уулу. Бывшего сотрудника правоохранительных органов. Выяснилось, что в то примерное время, когда "ни с того ни с сего" загорелся микроавтобус с водителем внутри (а водитель, видимо, был без сознания, иначе наверняка попытался бы выбраться), Бекиш уулу находился в том самом месте.



Ещё кое-какие доказательства причастности этого человека к убийству Жакшылыка Дуйшеналиева у милиции имелись. Он, правда, ни в чём не признавался, но на время следствия был отправлен в СИЗО.



Какое отношение ко всему этому имеет Бурулсун Чылпакбаева? Самое прямое. Тургунбек Бекиш уулу - её брат. И такой же, как Жакшылык, "деловой партнёр". На него тоже оформлялись отобранные у заёмщиков квартиры.



Тогда-то оставшиеся без домов и квартир заёмщики со следователя ГСУ временно переключились на Гульмиру Эсенгуловну. Нам, сказали, объединяться надо и действовать сообща. Потому что махинации с нашей недвижимостью и убийство вашего сына - звенья одной цепи. И Жакшылык наверняка погиб потому, что слишком много знал. Потому что в последний момент решил разорвать с Чылпакбаевой свои "деловые отношения". Возможно, собрался сдать её милиции.



За это наверняка и поплатился.

До суда "дошло" гораздо меньше потерпевших

от мошеннических действий Б.Чылпакбаевой.



адвокаты



Проверив основательно Бурулсун Чылпакбаеву, следствие всё же нашло основания для заключения её под стражу. По распечатке телефонных переговоров, она в момент убийства Жакшылыка Дуйшеналиева находилась рядом с братом. Именно там, где нашли его бус и тело. На подошвах обуви - и Чылпакбаевой, и Бекиш уулу - обнаружились остатки грунта с тот самого страшного места. Да и причины - более чем веские - были, что и говорить, у этой женщины избавиться от скромного водителя, вдруг ставшего слишком смелым и разговорчивым.



Материалы уголовного дела в отношении обоих передали в суд…



И тут для Гульмиры Эсенгуловны началась новая эпопея. Дело о мошенничестве и убийстве должен был рассматривать Первомайский районный суд Бишкека. Ей же и другим потерпевшим хотелось, чтобы суд проходил ближе к дому, в Токмаке. Зачем? Да просто затем, чтобы держать процесс на контроле. В Бишкек особо не наездишься. И свидетелей туда не навозишься. А здесь всё-таки все рядом.



Несколько месяцев ушло на эту судебную волокиту. Одна инстанция отказывала заявителям в переносе рассмотрения уголовного дела в Чуйский районный суд. Другая этот отказ отменяла и перенос разрешала…



И вот наконец процесс начался. Правда, из шести заседаний ни одно ещё не состоялось, скажем так, по существу дела.



- Когда суд назначили первый раз, - рассказывает Гульмира Эсенгуловна, - меня здесь, в судебном коридоре, сильно толкнула какая-то женщина. Потом я увидела её в зале суда. Оказывается, она адвокат подсудимых.



Толкнула она меня… Я, честно говоря, не придала тогда этому большого значения. Была вся в своих мыслях, да и мало ли кто с кем случайно где-то столкнётся. Удивилась, правда, что эта женщина не стала извиняться.



В тот же день мне дочь рассказывает, что эта же дама толкнула и её. И дочка тоже сначала не разобралась, что к чему. Лишь через некоторое время задумалась: в коридоре пусто, никакой тесноты. Похоже, что нас толкают специально. Провоцируют!



Так и есть. Судье вдруг поступило ходатайство от адвокатов подсудимых (а их, адвокатов, в деле участвует несколько): потерпевшие, дескать, напали на адвокатов, избили и кому-то даже выбили зуб! И адвокаты, соответственно, просят судью принять меры и оградить их, защитников, от подобных посягательств.



Речь зашла даже о том, чтобы сделать процесс закрытым. То есть никого, кроме прокурора, адвокатов, подсудимых да, может, ещё Гульмиры Эсенгуловны, не пускать.



"Закрывать" процесс судья не счёл нужным. Однако потерпевших - и Гульмиру Эсенгуловну с дочерью, и оставшихся по воле Чылпакбаевой без крыши над головой женщин - стали в зал суда пропускать по одной, предварительно тщательно обыскивая.



Один из чылпакбаевских адвокатов, широко известный в узких кругах Жамангул Жунусов начал процесс в своей обычной манере.



Есть адвокаты образованные, грамотные, назубок знающие закон, умеющие чётко и аргументированно доказывать и отстаивать свою позицию. А есть адвокаты другого типа. Которые славятся своей потрясающей способностью поднять бурю в стакане воды, забросать судью безграмотно составленными ходатайствами, не имеющими к обстоятельствам дела ровно никакого отношения.



Таков Жунусов. На каждое заседание он является с пачкой так называемых ходатайств, призванных максимально затянуть процесс и отсрочить начало рассмотрения по существу уголовного дела.



Или не является вовсе.



Что за ходатайства? Ну, например, в одном из них адвокат Жунусов требует, чтобы участники процесса уважительно относились к государственному языку и говорили только по-кыргызски. Адвокат потерпевшей - человек одной из восточных национальностей, но не кыргыз и кыргызским языком не владеет. Жунусов тут же, в суде принимается его стыдить и упрекать в "неуважении".



Или, например, такое ещё ходатайство. Адвокат Жамангул Жунусов настаивает на эксгумации тела Жакшылыка Дуйшеналиева - вернее, того, что осталось от тела. Зачем?



Жунусова, по его словам, "смущает" слово "как" в заключении экспертизы. "Обгоревший труп опознан как Ж.Дуйшеналиев". За это "как" адвокат цепляется как за соломинку и разводит долгую и бесплодную дискуссию о том, что, может быть, это совсем и не Дуйшеналиев.



Когда ходатайства судом отклоняются, господин Жунусов переходит ко второй части своей обычной "линии защиты". То есть перестаёт приезжать в суд.

- Есть ведь в Кыргызстане хорошие адвокаты, - не выдержав, обращается к подсудимым судья, когда очередное заседание срывается из-за отсутствия Ж.Жунусова. - Неужели вы не можете взять себе грамотного юриста и порядочного человека?!



А когда горе-адвокат в следующий раз является-таки на процесс, с ним жёстко разговаривают и судья, и прокурор. Говорят о недопустимости такого поведения. О том, что вынуждены будут обратиться в Минюст, чтобы там решили вопрос соответствия адвоката Жунусова занимаемой должности.



Судью и прокурора полностью поддерживают потерпевшие. И тогда Жунусов приступает к реализации третьей части своего плана. Изображает оскорблённую невинность. Кричит: "Не имеете права никуда на меня жаловаться, я юрист по уголовным делам, я в очень важных процессах участвую в Бишкеке!".



Такими же тирадами он недавно сотрясал воздух в Свердловском суде Бишкека: "Какое имеете право в отношении меня иск принимать?! Я адвокат, я в важных уголовных делах участвую!".



Что-то явно не так у адвоката Жунусова с самомнением и самооценкой…

Адвокат Ж.Жунусов…

В Чуйском районном суде он ведёт себя обычным для себя образом.

Красивые слова написаны на стенах суда…

Только их, похоже, никто не читает.



подсудимая



Ни Бурулсун Чылпакбаева, ни её брат и сосед по скамье подсудимых Тургунбек Бекиш уулу вину свою не признают. Ни по одному пункту обвинения. Сидят, низко опустив головы, прячась от фотообъективов. Однажды Гульмира Эсенгуловна не сдержалась и перед началом заседания подошла к клетке:



- Зачем ты убила моего сына?! Зачем сожгла его?! Как мне с этим жить?!



Гульмире Эсенгуловне сделали замечание. Нельзя, дескать, так. Ведите себя прилично.



Подсудимая никак не отреагировала. Только вечером, после суда, стала из СИЗО обзванивать своих потерпевших заёмщиц. Вот выйду, мол, скоро на свободу - держитесь тогда! Никому мало не покажется.



А некоторые токмакчане, кстати, до сих пор не в курсе, что она сидит за решёткой и обвиняется в убийстве. Уверены, что дама просто за границу отдохнуть уехала и вот-вот появится.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА

P.S. После приговора суда мы к этой истории обязательно вернёмся.

Бурулсун Чылпакбаева,

по "легенде", отдыхает за границей.