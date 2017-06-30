Из зала суда

Подробности Из зала суда 30.06.2017 17:34

На судебном процессе выступил главный свидетель обвинения Омурбека Текебаева - бизнесмен Леонид Маевский.



29 июня - спустя три недели после начала судебного процесса над Омурбеком Текебаевым и Дуйшонкулом Чотоновым - в Первомайском районном суде Бишкека состоялась второе судебное заседание, где это уголовное дело наконец-то рассматривалось по существу. То есть изучались доказательства, а не рассматривались бесконечные ходатайства многолюдной бригады адвокатов.



К этому дню активность группы поддержки подсудимых сошла почти на "нет". Никто уже не митинговал за оградой здания суда, вызывая головную боль у местных жителей.



Немногочисленная группа поддержки, состоящая, в основном, из женщин разного возраста, переместилась в зал суда. "Свободу Текебаеву! Свободу Чотонову!" - выкрикнула пара-тройка голосов, когда доставленных на судебное заседание подсудимых конвоиры высаживали из автозаков-микроавтобусов. "Что не кричишь?" - обратилась одна из болельщиц к другой, в ответ раздался добродушный смешок. В такую жару даже кричать лень…



День, между тем, был особый - допрос главного свидетеля обвинения, который, собственно, и дал толчок этому уголовному делу - московского бизнесмена Леонида Маевского. Специально ради дачи показаний в суде прилетевшего на один день в Бишкек.



Маевский вошёл в зал суда быстрой деловитой походкой, занял место за кафедрой для свидетелей, пристроив рядом набитый документами портфель. Уже начав выступать, прервался, чтобы попросить у судьи разрешения снять пиджак. "Ещё кондиционер ему дайте", - зло проговорила какая-то женщина в зале. Стало понятно: группа поддержки сегодня заточена на то, чтобы этого свидетеля травить, как только возможно.



Кто же он такой - человек, благодаря заявлению которого, казалось бы, непотопляемый Текебаев оказался за решёткой? Маевский Леонид Станиславович родился в 1960 году в городе Рубцовске Алтайского края. Окончил Тихоокеанское военно-морское училище по специальности "Радиотехническое вооружение подводных лодок". Доктор технических наук, профессор. Автор учебников, по которым учатся студенты российских вузов. Женат, военный пенсионер, живёт в Москве, работает советником в компании "М-Групп".



- Я буду говорить так, как мне удобно, - резко сказал Маевский, когда между адвокатами и прокурорами вспыхнул первый спор на тему: должен ли свидетель излагать факты свободно или ему надо задавать вопросы. - Буду говорить так, чтобы всем присутствующим было понятно, что происходит. Хотел бы, чтобы после моего выступления ни у кого из присутствующих не было никаких вопросов и никаких сомнений, - обернулся Маевский к публике.

Публика в ответ возмущённо загалдела. Председательствующий судья Айбек Эрнис уулу стал колотить по столу деревянным судейским молоточком, пытаясь восстановить тишину в зале. Было очевидно, что публика, к которой решил апеллировать Маевский, и не собирается верить ни одному его слову - что бы он ни рассказал.



Допрос главного свидетеля обвинения Маевского длился более трёх часов. Так долго потому, что, во-первых, Маевский старался излагать события очень подробно. Настолько подробно, что судье даже приходилось его останавливать. Потом свидетеля Маевского терзали вопросами все семеро адвокатов обоих подсудимых. Терзали тоже долго. Задавая порой вопросы, не имеющие к делу отношения. О том, например, привлекался ли сам Маевский к уголовной ответственности, встречался ли он с президентом Атамбаевым, знаком ли с главой президентского аппарата Сапаром Исаковым? Уже и судья или гособвинители останавливали свидетеля: "На этот вопрос можете не отвечать", а Маевский всё рвался прояснять ситуацию: "Почему же - я готов ответить".



История, которую рассказал в суде главный свидетель обвинения Маевский, кыргызстанцам (следящим за перипетиями текебаевского уголовного дела) уже знакома. Появились лишь новые подробности. Со Средней Азией Леонид Маевский связи имеет давние - в 90-х годах он работал в Казахстане, где родилась его дочь, частенько бывал и в Бишкеке. А история эта началась в апреле 2010 года, когда к Маевскому в Москву приехал Алексей Модин, работавший менеджером в кыргызстанских сотовых компаниях, и сообщил: "В Кыргызстане после революции есть активы, которые государство будет выставлять на аукцион. Не хотел бы ты поучаствовать - выкупить эти активы?".



В мае 2010 года Маевский прилетел в Бишкек, где через того же Модина познакомился с Дуйшонкулом Чотоновым, главой МЧС в революционном временном правительстве. А тот в свою очередь свёл его с Омурбеком Текебаевым, заместителем главы временного правительства.



Знакомство это, по версии Маевского, закончилось, напомним, тем, что Текебаев выудил у него 1 миллион долларов (в качестве "входного билета" на кыргызский рынок), пообещав допустить бизнесмена к управлению компанией "Мегаком" и продать её акции. Но обещания своего не сдержал, деньги не вернул и велел Маевскому убираться из Кыргызстана подобру-поздорову.



Всё это Леонид Маевский повторил и в суде. Разрушать его версию подсудимый Омурбек Текебаев (подсудимый Дуйшонкул Чотонов за все три с половиной часа, пока шло это судебное заседание, не проронил ни слова) и адвокаты стали обычным способом - ловить свидетеля на неточностях и противоречиях.

Это была жаркая для Маевского схватка! Если учесть, что оказался свидетель почти в 100-процентно вражеском окружении.



- Этот вопрос я задаю, чтобы вы узнали, кто перед вами стоит, - так, например, строил допрос свидетеля подсудимый Текебаев, с лица которого в течение всего заседания не сползала ехидная улыбочка. - Хотя вы уже имеете об этом представление, - обращался он к своей группе поддержки в зале.



"Да! Да!" - радостно подтверждал зал женскими голосами.



Одно из противоречий, по мнению Текебаева, заключалось в том, что Маевский на следствии называл его первым заместителем председателя временного правительства, хотя был Текебаев просто заместителем. "Вы продолжаете это утверждать? Так какую же должность я занимал?" - язвительно спрашивал свидетеля подсудимый.



- Что это меняет? - парировал Маевский. - Мы встречались в вашем кабинете в здании правительства. Меня встретил и проводил к вам ваш помощник. Это что - вызывает сомнения? Это должно быть зафиксировано на камерах наблюдения. Я действительно считал, что вы занимаете должность первого заместителя председателя правительства. Приехав в Бишкек, я в гостинице "Хайят" услышал фамилию Текебаева, - как человека, который возглавляет конституционное совещание, собрание или рабочую группу, не помню, но формирует будущую власть республики. Такое могли доверить исключительно уважаемому человеку.



- Были моменты формальные и неформальные, - продолжал Маевский. - Именно вы, по моим данным, формировали тогда власть. И вы мне сами это подтвердили: "Я назначаю правительство, я назначаю генерального прокурора", - говорили вы. И я вам верил. Для меня было важным, не какую вы должность занимали, а какую роль в тот момент вы играли в республике. А в тот момент, господин Текебаев, вы действительно были одним из первых лиц в стране. Я видел, заходя в кабинет, каким авторитетом и какой властью вы пользуетесь. И это на меня произвело впечатление. Вы очень красиво прилетели в Москву, вас очень красиво встретили в аэропорту, не последние люди в республике ломали перед вами шапки… В тот момент в вашей власти было выполнить взятые на себя обязательства - я был в этом уверен на 150 процентов! Поэтому я и заплатил эти деньги, - твёрдо заключил Маевский.



В Москву, по показаниям Маевского, Текебаев прилетал в начале сентября 2010 года. Маевский встретил гостя в аэропорту Шереметьево, предоставил ему автомашину представительского класса. Текебаев, по словам Маевского, говорил ему, что ситуация в Кыргызстане "меняется в лучшую сторону", что скоро он, Текебаев, займёт пост руководителя республики. Конкретная должность - в зависимости от того, какая форма правления будет в стране. Текебаев приезжал во главе целой делегации. В его планах было посещение "Старой площади" - здания администрации президента России - в качестве будущего руководителя Кыргызстана. Что тоже произвело на Маевского впечатление… По просьбе Текебаева Маевский тогда организовал его встречу с московскими журналистами, чтобы те осветили приезд "будущего главы Кыргызстана". Тогда же, по словам Маевского, Текебаев во время приватной встречи убедил его, что нужно передать ему, Текебаеву, ещё 700 тысяч долларов (300 тысяч долларов до этого привёз в Бишкек сотрудник Маевского).



Факт той поездки в Москву сам Текебаев не отрицает (упорно отрицая факт первой встречи с Маевским 13 мая 2010 года в Бишкеке).



- Перед парламентскими выборами я посещал разные страны, - говорит Текебаев. - Был в Казахстане, Турции, Китае. Мои советники сказали, что нужно побывать и в России. Чтобы и избирателям, и российским товарищам дать сигнал, что мы как бы друзья, союзники. Атамбаев встречался с Путиным, Бабанов - с Нарышкиным, Кулов - с Медведевым. Мне тоже нужно было с кем-то встретиться. Но, к сожалению, кроме социалиста Миронова, руководителя "Справедливой России", у меня знакомых не было. В Бишкеке я встретился с господином Маевским, который обещал мне оказать содействие во встрече с российским руководством. В Москву я прибыл на один день, встретился с представителями партии "Справедливая Россия" (Миронов, к сожалению, улетел на Дальний Восток) и мы собрались ехать в аэропорт. Поскольку я ездил на машине Маевского, на 40 минут мы заехали в его офис. Там посидели, обменялись дежурными фразами. Со мной было 6 человек…



Каких-либо других встреч, утверждает Текебаев, у него с Маевским не было. Никаких денег, настаивает Текебаев, он от Маевского не получал.



Между тем, по словам Маевского, вскоре после того текебаевского визита из Бишкека в Москву прилетел курьер за 700 тысячами долларов - вторым траншем для Текебаева. Сотрудники службы безопасности Маевского проводили курьера с деньгами в аэропорт и посадили в самолёт - отныне, сказал Маевский, считалось, что деньги в руках Текебаева. И Текебаев позже, по его словам, по телефону подтвердил их получение.



Кстати, одна из сотрудниц Маевского, допрошенная в ходе следствия в Москве сотрудниками ФСБ России в присутствии сотрудников ГКНБ Кыргызстана, сообщила, что тот курьер до этого входил в свиту Текебаева в ходе визита последнего в Москву. Кто же он такой, почему до сих пор не найден? - накинулись на Маевского с вопросами адвокаты подсудимых Текебаева и Чотонова.



"Не хотел бы сейчас это разглашать, я давал подписку, - колеблясь, проговорил Маевский. - Мы его найдём… По моим ощущениям, найти его пока не могут потому, что вы его прячете".



Взрыв возмущения среди адвокатов. Возгласы: "Занесите это в протокол!". "Ну не именно вы, адвокаты прячете", - уточнил Маевский.



Судебное заседание закончилось за считанные минуты до запланированной вечерней пресс-конференции Леонида Маевского. Из здания Первомайского райсуда он выходил в сопровождении охраны. "Аферист! Аферист!" - кричали ему в спину тётеньки из текебевской группы поддержки. Маевский на оскорбления не реагировал.

Подсудимый Омурбек Текебаев советуется с адвокатами, готовясь к допросу самого опасного для него свидетеля.

Леонид Маевский начинает давать показания.

После трёхчасового допроса главный свидетель обвинения покидает территорию суда с охранниками под оскорбительные крики текебаевской группы поддержки.

Леонид Маевский на пресс-конференции.



На пресс-конференции, куда Леонид Маевский явился натурально измочаленный судебным заседанием, он, однако, нашёл в себе силы вновь повторить журналистам плачевную историю своего похода на кыргызский рынок. И поделился впечатлениями от судебного процесса. "Я пока не оформил для себя ощущения от трёхчасового допроса, но некоторые вещи, честно говоря, вызвали у меня психологический шок", - сказал он.



Ответил он и на ряд вопросов, которые неизбежно возникают в связи с историей 7-летней давности о миллионе долларов.



Почему о ней Маевский заявил в правоохранительные органы Кыргызстана лишь в начале 2017 года?



- Ответ простой и чёткий, - сказал Леонид Маевский. - Когда я общался с господином Текебаевым с мая по декабрь 2010 года, он мне много рассказал про кыргызскую элиту - кто за кем стоит, кто кем управляет, кто на кого влияет… И одна из его креатур, которая была ему подчинена и была ему обязана всем, как он говорил, это ваш бывший генеральный прокурор (Аида Салянова). Я понимал, что пока генеральный прокурор находится под полным контролем и под полным влиянием господина Текебаева (о чём, опять же, он мне сам говорил), перспектива каким-то образом взыскать потраченные деньги равна нулю. Как только здесь несколько изменилась политическая обстановка, как только я почувствовал, что может быть произведено независимое расследование, и я могу быть услышан, я подал заявление, которое было принято и расследовано. Сейчас идёт суд, какое решение он вынесет - посмотрим. Я готов сотрудничать с судом, готов предоставлять материалы, готов оказывать всяческое содействие для принятия объективного решения.



Не является ли один миллион долларов, отданный за "вход на кыргызский рынок", банальной взяткой? На чём, кстати, настаивает защита Текебаева.



"Мне хотелось, чтобы эти деньги прошли на территорию Кыргызстана официально, - объясняет Маевский. - Все документы имеются в распоряжении суда. Эти деньги я снял со своего личного счёта и передал господину Текебаеву. Я предоставил следствию налоговую декларацию, где указано происхождение этих денег, показал, что с них уплачены налоги. Почему господин Текебаев их официально не провёл и не внёс в какой-либо фонд - это вопрос не ко мне. Когда во время нашей последней встречи я задал ему вопрос, куда он потратил миллион долларов и почему не может мне его вернуть, я получил такой ответ. Циничный он или нет - судить вам. "Я их потратил на развитие демократии в Кыргызстане", - сказал Текебаев".



В Кыргызстане, выходит, самая дорогая демократия!



Кстати, как стало известно на судебном заседании от текебаевских адвокатов, сейчас расследуется и выделенное в отдельное производство уголовное дело по факту предполагаемой дачи взятки со стороны Маевского.



"Я и мои адвокаты готовы в этом деле участвовать и сотрудничать со следствием, я готов доказывать, что взятку не давал и действовал в рамках закона, - говорит Леонид Маевский. - Я давно занимаюсь бизнесом и знаю, что такое закон и что его переступать нельзя. Ведь если будет доказано, что я кому-то передал взятку, это повлияет на мою деловую репутацию. А деловая репутация, особенно на Западе, прежде всего. И я ею дорожу - потому что от этого зависит моё благополучие. Соответствующие документы по поводу передачи денег переданы следствию. Поскольку приходится иметь дело с деньгами, в том числе наличными, юристы предусматривают все риски. Что мои юристы и сделали. Чтобы это всё не было превратно истолковано. Передать деньги наличными - это было требование Текебаева и Чотонова, лично для меня это создало дополнительные трудности".



По словам бизнесмена Маевского, плата за так называемый "входной билет" - общепринятая в мире практика:



"Простой пример: я участвовал в переговорах министра связи России с норвежцами, покупавшими одну из компаний. Когда была объявлена цена, министр сказал: "А теперь вы должны заплатить за вход на российский рынок". И норвежцы заплатили - эти деньги пошли на специальный счёт Министерства связи. Это нормально - ведь до тебя построена инфраструктура, ты приходишь на готовое - и чтобы тебя впустили на этом готовом работать, ты должен заплатить. И я тоже готов был за это платить".



Рассказал Леонид Маевский и о том, как на следствии проходила его очная ставка с Омурбеком Текебаевым.



"Я предложил господину Текебаеву одну простую и чёткую вещь: сами назовите компанию, которая нас с вами проверит на детекторе лжи. Пусть она будет российской, кыргызской, западной - я готов сам заплатить ей деньги. Я готов ответить на все вопросы - посмотрим, лгу я или не лгу. И пусть эти ответы фигурируют в уголовном деле. Господин Текебаев отказался. Но моё предложение остаётся в силе. Идёт суд. К суду привлечено одно из высших лиц вашего государства. Если по этому вопросу будут проводиться какие-либо парламентские слушания, я готов в них участвовать. И если на этих слушаниях кто-то захочет проверить меня на детекторе лжи, я готов к этому в любой момент".



Это предложение Маевский, кстати, до этого озвучил и на судебном заседании во время его допроса. Ответом были лишь ухмылки и смешки со стороны адвокатов подсудимых.



Ещё интересный момент - оставляли ли люди, получавшие от Маевского деньги - 300 тысяч, затем 700 тысяч долларов - какие-либо расписки?



"Были расписки, - сказал Маевский, - в материалах дела всё есть". Часть материалов, по его словам, погибла во время потопа в офисе Маевского в прошлом году. "Но для уголовного дела это не критично, - сказал он. - Некоторые документы следствию мы предоставили, хотя могли предоставить ещё больше".



Получается, самое интересное на судебном процессе ещё впереди - когда начнётся исследование материалов уголовного дела.



И вот как интересно прокомментировал Леонид Маевский поиск политической подоплёки в этом уголовном деле:



"Никакого политического заказа нет. Это чистая уголовщина. То, что происходит с господином Текебаевым и господином Чотоновым, - это результат их личной инициативы. За решётку их посадил не ваш президент Атамбаев - они посадили сами себя. Ну взяли миллион долларов, ну не получилось что-то, но ты хоть по-человечески себя веди - и деньги верни. А не так, когда начинают угрожать в кабинете и гнуть пальцы: я тебя посажу, то, другое сделаю… Поймите правильно - мне 57 лет, я многое что прошёл! Я служил на подводных лодках и много чего в своей жизни видел. И не господину Текебаеву меня пугать! Я его предупреждал: "Ты не того пугаешь". Второе - надо было сидеть и не болтать. "Я кинул Маевского, мы российских бизнесменов перекидали и всё контролируем", - про эти слова знает весь Казахстан и вся Киргизия. Сидел бы и молчал. Думал, до меня всё это не дойдёт? И что я не отвечу? Я ждал, когда придёт время и когда я смогу все эти обвинения предъявить… Поэтому никакого политического заказа на господина Текебаева нет. Есть нормальные бизнес-отношения. Он кинул - он за это должен ответить. Всё!" - жёстко заключил Леонид Маевский.



Какую же цель преследует Маевский?



"Первое - чтобы восторжествовала правда, - говорит бизнесмен. - Сегодня в суде я лишний раз убедился в том, что всё правильно делаю. Он, загипнотизировав всю страну, точно так же загипнотизировал в своё время и меня. Что касается денежного вопроса, то если мне будут возвращены деньги, я вам даю обязательство: ни доллара, ни сома я из Киргизии не выведу! Даю слово офицера: деньги я оставлю Киргизии! Я соберу вас и объявлю, как эти деньги потрачу здесь на благотворительность, - пообещал Маевский журналистам. - Чтобы было понятно: вопрос - не в деньгах".



Вадим НОЧЁВКИН



