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правительство КР - в отставке
Президент Кыргызстана А.Атамбаев подписал указ «Об отставке премьер-министра и правительства КР».Подробнее...
Сооронбай Жээнбеков подал в отставку
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.Подробнее...
зарегистрирован третий кандидат в президенты Кыргызстана
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задержан очередной телефонный террорист
20 августа примерно в 12.30 часов на пульт "102" дежурной службы ГУВД г.Бишкек позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.Подробнее...
с 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
Премьер-министр подписал соответствующее постановление правительства.Подробнее...
Токтогулка наполнена на 100 процентов
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неделя российского кино
В Кыргызстане 18-25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдёт Неделя российского кино.Подробнее...
продолжается суд по делу А.Саляновой
Судья отказался допросить председателя ГКНБ и генпрокурора.Подробнее...
вынесен приговор по делу о пожаре в московской типографии
Москвский суд вынес приговор руководству типографии, где при пожаре погибли 12 кыргызстанок.Подробнее...
приговор оглашён
зарегистрирован ещё один кандидат в президенты КР
Центризбирком 16 августа зарегистрировал второго кандидата в президенты. Им стал Омурбек Бабанов.Подробнее...
подсудимый Текебаев выступил с последним словом
В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова завершились прения сторон.Подробнее...
отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном налаживаются
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов: "Мы будем снимать барьеры, мешающие сотрудничеству КР и РУз".Подробнее...
Вивальди и Чайковский - на берегу Иссык-Куля
Центральноазиатский молодежный камерный оркестр (CAYO) даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.Подробнее...
подсудимый Текебаев ругается с судьёй
В Первомайском райсуде Бишкека по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова 15 августа продолжаются прения сторон. Четвертый день с речью выступает лидер партии "Ата Мекен".Подробнее...
сотрудничество продолжается
14 августа состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Подробнее...
итоги двух лет в ЕАЭС для Кыргызстана
14 августа на заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков рассказал о плюсах и минусах объединения.Подробнее...
в ЕАЭС - единое пенсионное обеспечение
В Евразийском экономическом союзе единое пенсионное обеспечение будет к 2018 году.Подробнее...
10 лет лишения свободы
Такой приговор просит вынести прокурор лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву.Подробнее...
дело Текебаева:
гособвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана.Подробнее...
начались прения в суде по делу Текебаева
Прокурор заявил, что подсудимый имел влияние на принятие государственных решений.Подробнее...
ЦИК КР отказал
Садыру Жапарову в регистрации кандидатом в президенты страны.Подробнее...
состоялась церемония передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану
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Темир Сариев
требует отставки премьер-министра.Подробнее...
Кыргызтелеком снизил цену внешнего интернет-трафика
В первом полугодии ОАО "Кыргызтелеком" путем переговоров и ряда мероприятий значительно снизил цену закупаемого внешнего интернет-трафика.Подробнее...
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В Бишкеке
три пьяных девицы
устроили драку
с прохожими.
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Из зала суда
СУД ПРИГОВОРИЛ
ТЕКЕБАЕВА И ЧОТОНОВА
Судья Айбек Эрнис уулу оглашает приговор.
А в глазах - тревога… Приговор слушают: экс-министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов (в первом ряду), экс-генпрокурор Аида Салянова (второй ряд с конца), депутат-атамекеновец Каныбек Иманалиев и депутат Жанар Акаев, исключённый из фракции СДПК (в последнем ряду).
Экс-глава МВД Болот Шер.
Омурбек Текебаев и повторяющий за ним каждое действие Дуйшонкул Чотонов после оглашения приговора взобрались с ногами на скамью подсудимых, чтобы подбодрить своих сторонников.