Из зала суда

Подробности Из зала суда 18.10.2017 13:22

- Если бы на меня напали с ножом, - говорит председатель ТСЖ Татьяна Ивановна, у дома которой случилось это драматическое событие, - меня уже, конечно, не было бы в живых. Я бы не отбилась.



Игорь Ерёменко, офицер, спецназовец, прошедший многие горячие точки, несмотря на неожиданность нападения, отбился. От пьяной хулиганки отбился…



А вот от суда несправедливого отбиться не смог.



Приговор Октябрьского районного суда Бишкека 9 октября прозвучал для Ерёменко, его родных и друзей как снайперский выстрел. Остальных, кто был в курсе и переживал за исход дела, это решение тоже повергло в шок.



То был уже второй приговор по одному и тому же, в сущности, уголовному делу. В первом судебном процессе Игорь Ерёменко участвовал в качестве потерпевшего. На втором процессе вдруг поменялся местами с обвиняемой.



Обвиняемая (она же новоявленная потерпевшая) Татьяна Братчикова 3 августа 2017 года по решению судьи Авчи Алиева получила четыре года колонии для осуждённых женщин - за хулиганство, сопряжённое с насилием и применением оружия (или предметов, его заменяющих).



Потерпевшего (который потом превратился в обвиняемого) Игоря Ерёменко судья Кымбат Архарова тоже объявила хулиганом. И тоже отправила за решётку - тоже на четыре года. Только в колонию усиленного режима.



Парадокс (вернее, один из парадоксов): для Братчиковой тюрьма - дом родной, куда она, собственно, и вернулась. Это её шестая судимость. Привлекалась гражданка Братчикова к уголовной ответственности за наркотики, за грабёж… Последний раз - совсем недавно, в 2016 году. Так что эти четыре года колонии её не очень-то испугали.



У подполковника Игоря Ерёменко послужной список иной. В 1990 году с отличием окончил школу милиции; 21 год прослужил в органах внутренних дел, 18 из них - в специальных подразделениях МВД и АКН Кыргызстана. Участвовал в локализации межнациональных конфликтов в Ошской области и в Абхазии, принимал участие и в баткенских событиях 1999-2000-х годов. Имеет правительственные награды за воинские отличия и безупречную службу.



Сейчас Ерёменко работает в банке - ведущим специалистом управления безопасности.



О том, что не судим, говорить, наверное, нет необходимости. Это и так ясно.



За что же он с "лёгкой" руки судьи Кымбат Архаровой получил четыре года колонии усиленного режима и клеймо злостного хулигана?

Игорь Владимирович Ерёменко.



объективно



8 марта, в женский праздник, 51-летний Игорь Ерёменко вышел с младшим сыном во двор, на детскую площадку. На площадку, которую, по словам очень уважающих его соседей, сам же активно строил. На ту же площадку в это время пришли ещё четверо: трое нетрезвых взрослых и маленькая девочка - дочка одной из подвыпивших женщин.



Мужчина из компании вновь прибывших присел около песочницы, а "дамы" взгромоздились на скамейку и достали две-три пластиковые бутылки пива. Именно взгромоздились, а не сели: на спинку скамейки, ноги поставив на сиденье.



Из окна третьего этажа выглянула председатель ТСЖ Татьяна Ивановна. Попросила "девушек" не пачкать скамейку и не выпивать на детской площадке. В ответ услышала площадную брань.



"Девушки" нехотя поднялись и поплелись к песочнице, продолжая материться. Теперь уже им сделал замечание Игорь Ерёменко. В него для начала полетела сумка 50-летней Татьяны Братчиковой (она была одной из двух неизвестно откуда появившихся во дворе нетрезвых "дам"). Вторая, помоложе, проходит по уголовному делу свидетельницей.



Брошенной в Игоря сумки Братчиковой показалось недостаточно. В её руке появился складной нож с коричневой ручкой…



Для чего так подробно описывать нож? Какая, по сути, разница, коричневая у него ручка или, скажем, чёрная? А вот не просто так описываем. Дело в том, что нож этот фигурировал в материалах уголовного дела только лишь до того момента, как Ерёменко оказался на скамье подсудимых. Потом он из дела волшебным образом исчез…



Однако обо всём по порядку.



Увидев в руке у надвигающейся на него "дамы" нож, бывший спецназовец Ерёменко решил не связываться и отступить. Не драться же, в самом деле, ему, офицеру, с женщиной! Да ещё и в её женский праздник.



Он сделал несколько шагов назад, продолжая успокаивать Братчикову и взывать к её здравому смыслу. Братчикова его не слышала.



Потом, когда дошло до суда, выяснилось, что находилась тогда Татьяна Братчикова в весьма опасном для здравого смысла состоянии. В недалёком прошлом наркоманка, нынче она проходит заместительную метадоновую терапию. Проще говоря, вместо одного наркотика бесплатно получает другой, более слабый. Который от этого не теряет своих наркотических свойств. А если смешать наркотик с алкоголем…



Вам знакомо выражение "гремучая смесь"? Вот это как раз то самое. В таком состоянии человек вряд ли способен адекватно оценивать обстановку и здраво на неё реагировать.



Ерёменко прошёл, пятясь назад, несколько метров. Споткнулся обо что-то, упал. Но перед этим успел подобрать с земли какой-то металлический прут и ударить им Братчикову… Попал по голове. Думал, что это её остановит.



Не тут-то было. Братчикова, видимо, озверела ещё больше. Накинулась на упавшего на спину Ерёменко, оседлала его и продолжала угрожающе махать ножом перед его лицом. Раз - и лезвие полоснуло Игоря Ерёменко по щеке, всего в полутора сантиметрах от глаза.



Тут уже Игорю Владимировичу пришлось вспомнить, что он человек военный, побывавший и не в таких передрягах… Он ещё раз ударил Татьяну Братчикову тем самым металлическим прутом и, заломив ей руку, отобрал нож. А вскоре и саму Братчикову снял с него подоспевший её сожитель. Снял, надо заметить, с немалым трудом. Оторвал, оттащил - так будет правильнее.



Ерёменко поднялся с земли. Лицо заливала кровь, в крови была и вся одежда. Позвонил жене: "Забери ребёнка!" И потихоньку пошёл к своему дому. Вслед ему неслись ругательства и угрозы: те трое тоже уходили куда-то в южном направлении, обещая найти "обидчика" и жестоко поквитаться. Уходили, отметим, все своими ногами.



Отнятый у Братчиковой нож Игорь Ерёменко оставил у себя, чтобы потом передать милиции.



субъективно



- Игорь мне позвонил, - рассказывает жена офицера. - Я вышла, увидела, что он весь в крови. "Что случилось?" Говорит - так, мол, и так. Говорит, больше всего за сына испугался. Тот маленький, четыре года всего. "Папа, папа!" - около него крутится. Могло ведь, не дай бог, конечно, и ребёнку достаться от разъярённой "тёти".



Спрашиваю мужа, надо ли вызвать милицию. Наверное, надо! Он отвечает - в больницу сейчас поеду, нужно в первую очередь с этим ножевым ранением что-то делать. А врачи, говорит, сами в милицию сообщат.



В милицию я всё-таки позвонила. Рассказала, что произошло. "Вы приедете?" - спрашиваю. Мне в трубку объясняют, что надо дождаться мужа из больницы.

Дождались… Игорь приехал с зашитой и обработанной раной. Переоделся. Я ещё раз позвонила в милицию. Ответили, что только что был по этому поводу звонок из больницы. Мы с мужем чуть-чуть успокоились. Нож положили в целлофановый пакет, чтобы отпечатки пальцев не стёрлись. Зря старались, оказывается!



Через некоторое время нам звонит управдом Татьяна Ивановна: "Идите сюда, здесь сотрудники милиции". Мы с мужем не поняли сначала, почему нам надо куда-то идти, если милиция приехала по нашему вызову. Но пошли, что же делать... Нож в пакете я сразу передала кому-то из милиционеров. А он его вытащил и пустил по кругу: один милиционер его посмотрит, в руках повертит, другой… Хочу сказать, что так ведь сотрутся отпечатки его владелицы и Игоря, но не решаюсь. Сотрудники милиции всё-таки, им, наверное, виднее.



Написал муж объяснительную.



- Вы же понимаете, что преступление совершили? - в лоб спрашивает его один из милиционеров.



Мы опешили: "А вы разве не по нашему вызову приехали?" Оказывается, не по нашему. Оказывается, эта женщина (теперь я знаю, что её зовут Татьяна Братчикова) тоже обратилась за медицинской помощью. И тоже написала заявление в милицию: якобы Игорь напал на неё, избил, повредил голову и сломал рёбра. И с детской площадки её якобы увезли в больницу в бессознательном состоянии.



Тут столько людей было! Все видели, что ушла она отсюда без всякой посторонней помощи. Что она бросалась с ножом на Игоря и ему пришлось защищать даже не столько себя, сколько игравших на площадке детей!



Никто, кстати, не видел, чтобы Игорь бил эту женщину по рёбрам. Да у него и возможности такой не было: попробуй-ка извернуться и ударить прутом по туловищу сидящего на тебе человека! Откуда у неё переломы?



Но к нам и нашим свидетелям никто особо не прислушивался. Игоря увезли в Октябрьское РУВД. Я хотела ехать с ним, пыталась сесть в машину, но дорогу мне преградил какой-то выпивший мужчина. Ругался, грозился и до меня добраться, и то со мной сделать, и это…



- Господин следователь, - прошу, не зная, как обратиться. - Видите, слышите, что происходит?



Никто из милиционеров утихомирить этого гражданина не поспешил. Позже я узнала, что угрожал мне Александр Панков, так называемый гражданский муж Братчиковой.



Угрожают нам с мужем до сих пор. И во время следствия угрозы поступали, и на суде. И после суда - я ведь постоянно хожу мимо наркологии и 6-й поликлиники, где эти метадонщики собираются. Обещают голову мне оторвать. Даже когда попала в инфекционную больницу с ребёнком - меня и там нашли, и там на меня с угрозами люди от той компании выходили…



Но самое страшное не это. Страшнее всего, что Игоря сделали преступником. Который якобы "из хулиганских побуждений" избил женщину. Мы до последнего верили, что следователи и судья во всём разберутся. Расставят всё по местам. Если мой муж в чём-то и виноват (он ведь и не отрицает, что пару раз ударил Братчикову по голове), так только, может быть, в превышении пределов необходимой самообороны.



А тут вот как получилось…

Таким Игорь Ерёменко вернулся домой. А нож, которым рецидивистка рассекла его лицо, из материалов дела вдруг исчез.

Резаную рану Ерёменко зашили. Врачи сказали, что ему повезло: ещё чуть-чуть - и лишился бы глаза.



суд первый



Уголовное дело о драке с поножовщиной на детской площадке рассматривали поочерёдно два судьи Октябрьского райсуда Бишкека.



На первом процессе председательствовал Авчи Алиев. Судья приобщил к материалам уголовного дела характеристики Игоря Владимировича Ерёменко. И по месту нынешней работы, и по месту жительства никто не смог сказать о нём что-нибудь нехорошее. Честный, добросовестный, трудолюбивый, некурящий, спиртное - в меру, отличный семьянин и так далее.



Подтвердился на процессе тот факт, что подсудимая Татьяна Алексеевна Братчикова выпивает и при этом сидит на метадоне. Подтвердилось и то, что она неоднократно судима.



Вину свою обвиняемая сначала не признавала вообще. Потом признала частично. Виновата, дескать, лишь в том, что материлась. Но в драку, дескать, первая не полезла, ножа никакого при себе не имела, а от ударов Ерёменко якобы потеряла сознание и очнулась в больнице. Откуда у потерпевшего ножевое ранение на лице? Ну мало ли, дескать, откуда… Возможно, предположила Татьяна Братчикова, она случайно задела его ремешком от своей сумки, на котором есть острая металлическая пряжка.



Показания свидетелей, утверждавших, что видели нож в её руках, Братчикова отмела как "ложные". Нож, сказала, действительно ей предъявил следователь. Но ей нож не принадлежит и откуда взялся - ей неведомо.



"Я вышла во двор и увидела, что Ерёменко лежит на земле, на нём сидит шатенка и пытается сверху ударить его ножом…"



"Ерёменко споткнулся и упал. Братчикова залезла на него и стала махать перед ним ножом…"



"Поднявшись, Ерёменко показал мне нож и сказал: "Вот с чем ходят женщины!" Он был весь в крови…"



Эти свидетельские показания судья Алиев принял во внимание. Счёл весомой уликой и приобщённый к материалам уголовного дела нож - тот самый складной, с коричневой рукояткой. И признал Татьяну Братчикову виновной в хулиганстве с применением ножа.



В качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность, Братчиковой зачли частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств больше: и алкогольное опьянение, и использование ножа… Как орудия возможного покушения на жизнь или даже убийства.



"Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, - говорится в приговоре суда, - личность виновной, то, что она, будучи ранее неоднократно судимой, не сделав для себя должных выводов, вновь совершила с применением оружия умышленное тяжкое преступление… Суд приходит к выводу о возможности исправления Братчиковой Т. А. исключительно в условиях изоляции её от общества".



Татьяна Братчикова, как уже сказано, приговорена к четырём годам лишения свободы. Этот приговор, кстати, утвердил уже и Бишкекский городской суд, куда осуждённая подавала апелляцию. Несмотря на то, что перед процессом в городском суде Ерёменко, поразмыслив, решил пойти с ней на мировую. Написал заявление об отсутствии к Братчиковой претензий…



Эта "встречка" Братчикову в горсуде не спасла. И в отместку она отказалась подавать обещанное вначале встречное заявление о том, что не имеет претензий к Игорю Ерёменко. Меня, мол, посадили - пускай и он сидит.



Что же касается главного вещественного доказательства - раскладного ножа Братчиковой, то судья А. Алиев постановил уничтожить его после вступления приговора в законную силу. Приговор Татьяне Братчиковой в законную силу вступил…



И куда же делся нож, хранившийся в камере хранения УВД Октябрьского района Бишкека? Неужели действительно уничтожен? Кем и с какой целью?



На втором процессе, где Игорь Ерёменко предстал перед судом в роли обвиняемого, ни о каком ноже речи уже не было.

Судья А. Алиев осудил рецидивистку Т. Братчикову.

Судья К. Архарова, вопреки логике, решила,

что во всём виноват И. Ерёменко.



суд второй



Знакомилась ли судья Кымбат Архарова с материалами уголовного дела, приступая к его рассмотрению? Может, и знакомилась, только, как видно, невнимательно. Если бы вникла в суть, вчиталась - обязательно обратила бы внимание на фигурирующий в уголовном деле нож.



Нож, напомним, который вынула из кармана рецидивистка, находившаяся в состоянии алкогольно-наркотического опьянения.



Судья Архарова в упор не видит ни ножа, ни опасности размахивания им во дворе, где играют дети (!). И будто не слышит свидетельских показаний соседки Игоря Ерёменко, находившейся в тот день рядом с ним на детской площадке, и председателя ТСЖ Татьяны Ивановны. Про нож говорили только они… В пустоту. По странному стечению каких-то невидимых обстоятельств судья Архарова не слышит показаний трезвомыслящих людей.



Более убедительными судье Архаровой почему-то показались рассказы подруги Братчиковой и сожителя "потерпевшей" (приходившего пару раз, к слову, в зал судебных заседаний в нетрезвом состоянии).



"Потерпевшая" сторона вообще на сей раз немного притихла, присмирела и уже не грозила Игорю Ерёменко и его адвокату в судебном зале, как было на предыдущем процессе. На теперешнего подсудимого и его адвоката сожитель Братчиковой Панков нападал уже в коридоре, после каждого очередного судебного заседания.



- Мы представили судье протокол процесса под председательством Алиева, - говорит адвокат Игоря Ерёменко Елена Цыгулева. - Просили обратить внимание на то, что судом установлено: Братчикова бросалась на Ерёменко с ножом! Читала ли, исследовала ли судья Архарова этот протокол? Почему она опирается только на показания "потерпевшей" (которая говорила неправду и на предыдущем процессе!) и считает, что показаниями Братчиковой полностью доказана вина моего подзащитного?!



Судья Алиев при вынесении приговора рецидивистке Татьяне Братчиковой нашёл-таки хоть одно смягчающее ответственность обстоятельство: признание ею своей вины (хоть и частичное).



Судья Архарова, решая судьбу военного пенсионера, подполковника милиции Ерёменко, не нашла ни одного смягчающего обстоятельства.



"Суд считает возможным, - сказано в приговоре, - назначить наказание в виде лишения свободы".



Вот даже как! Судья А. Алиев вынужденно лишил свободы рецидивистку Братчикову, поскольку сомневался в том, что она исправится на свободе.



А судья К. Архарова, по закону, кстати говоря, вполне могла бы подсудимого Ерёменко в тюрьму не сажать (тем более что, откровенно сказать, не за что). Но посчитала это возможным. А раз возможно, дескать, так почему бы и не посадить? Такова, что ли, судейская логика?



Игоря Ерёменко взяли под стражу в зале суда. Куда он, находясь под подпиской о невыезде и никак не ожидая такого поворота, пришёл в костюме и белой рубашке. Надеялся на справедливое решение судьи. Готов был в принципе понести наказание. Не отказывался: пару раз ударил пьяную хулиганку по голове подручным предметом. А если бы не защищался? Если бы, скажем, позорно убежал, дав возможность раздухарившейся "даме" бегать с ножом рядом с играющими в песочнице детьми?



Ерёменко был готов даже к сроку заключения - но условному. И уж никак не к исправительной колонии усиленного режима. Не такое уж тяжкое преступление он совершил, отбиваясь от вооружённой ножом хулиганки-наркоманки, чтобы получить приговор - более суровый, чем отмерили ей!



"Назначая наказание, - пишет в своём приговоре судья А. Алиев, - суд исходит из основных его целей - таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений".



Об этих целях назначаемого наказания судья К. Архарова, наверное, даже не задумывалась. Не восстановила социальную справедливость, а, наоборот, окончательно её разрушила.



Шокированные и возмущённые её приговором сослуживцы и соседи Игоря Ерёменко готовы для его защиты к любым акциям протеста!



Если же говорить о предупреждении совершения новых преступлений… Именно такие несправедливые судебные решения приводят к тому, что преступники окончательно распоясываются. А те, кто мог бы встать на защиту людей и детей от пьяных хулиганов, в следующий раз поостерегутся… Или равнодушно постоят в сторонке - от греха подальше. Кому же охота становиться козлом отпущения?



Игорь Ерёменко подал апелляцию в Бишкекский городской суд. Вся надежда теперь - на компетентность, беспристрастность и большую внимательность городских судей… А также - на их справедливый приговор.



Ольга НОВГОРОДЦЕВА