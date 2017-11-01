Из зала суда "СИНЯЯ БОРОДА" ПО-ТАЛАССКИ Подробности Из зала суда 01.11.2017 13:46

"Синяя Борода" - фантастическая (хотя, говорят, частично основанная на реальных событиях) история от знаменитого французского сказочника Шарля Перро.

Герой сказки - некий богатый дядька аристократического происхождения. Обладатель той самой синей бороды, которая отпугивала от него потенциальных невест.

В конце концов, однако, синебородому герцогу удавалось уговорить на свадьбу очередную красавицу. Девушек в основном прельщали деньги и несметные сокровища немолодого и уродливого жениха.

Семейное счастье каждый раз длилось недолго. Сколько именно жён отправил на тот свет кровожадный герцог - доподлинно неизвестно. Учёные - исследователи сказок - полагают, что не меньше восьми.



Читал ли сказку о Синей Бороде 38-летний уроженец Токтогульского района Бакытбек? Вряд ли. И бороды он не носит - ни синей, ни какой-нибудь ещё. Но на его счету тоже не одна загубленная женская жизнь.

То ли ещё будет!

Когда скотник Бакытбек поведал родственникам своей супруги, что она внезапно скончалась от неизвестной болезни, те ему не поверили. И были у них основания не верить: жилось в браке их родственнице плохо. Не просто плохо - ужасно.

Сама молодая женщина никому на своё житьё не жаловалась. Но синяки, кровоподтёки и прочие следы жестоких побоев не спрячешь.

Жена как могла угождала мужу. Не перечила, беспрекословно выполняла все его требования и указания. Дом старалась в порядке содержать, в работе мужу помогала, наравне с ним за чужой скотиной ухаживала…

Всё зря. Трезвым муж ещё как-то держался. Мог прикрикнуть, обозвать, стукнуть пару раз - это всё выглядело сущими пустяками по сравнению с поведением Бакытбека в пьяном состоянии. Напившись, он вымещал на несчастной женщине всю свою злость, все свои обиды на жизнь и окружающий мир. А обид за его достаточно долгую жизнь накопилось предостаточно.

Свет в селе отключили… Корова что-то не то съела… Голова утром с похмелья трещит… Кто виноват? Известно кто: тот, кто слабее, кто не может дать отпор, постоять за себя - и при этом постоянно находится рядом, под рукой.

Под горячую руку скотника Бакытбека попадала жена. И доставалось ей так, что поневоле возникает вопрос: как же она прожила-то с ним несколько лет? Как же он не убил её сразу, в первую же неделю супружества?

В общем, родные умершей супруги скотнику не поверили. В то, что умерла женщина, - поверили. А в то, что своей смертью, - категорически нет. Вопреки традициям, решились на эксгумацию тела…

Судебно-медицинская экспертиза показала: на теле жены Бакытбека натуральным образом не было живого места. Сломано всё, что можно сломать. Некоторые травмы и увечья нанесены недавно, видимо, как раз перед смертью, другие - более старые.

То есть речь, как и предполагали родственники, однозначно идёт не о естественной смерти, а об убийстве. Убийстве поистине зверском. В ходе следствия выяснилось, что явился Бакытбек домой навеселе. Увидел свою покорную супругу и, как часто бывало, ни с того ни с сего пришёл в неописуемую ярость.

Выволок жену в поле, на пастбище. Бил, таскал по земле за волосы, издевался, пока женщина не перестала подавать признаки жизни.

Жена Бакытбека была беременна. Знал ли он об этом? Наверняка знал. Срок был уже солидный. Так что обвинение ему предъявили соответствующее: убийство с особой жестокостью женщины, заведомо для преступника находящейся в беспомощном состоянии и состоянии беременности.

Пока шло следствие, удалось таласской милиции выяснить некоторые подробности прежней жизни скотника-садиста.

Первый раз он женился на родине, в Токтогульском районе. И, видимо, тогда уже, в молодости, Бакытбек отличался крутым нравом и явным расстройством психики. Первую жену он тоже бил смертным боем за малейшую провинность (или за то, что считал провинностью). Не так села, не так встала, не так посмотрела, не то сказала. Гостей плохо встретила, слишком много (или слишком мало) чая в пиалу налила…

Вскоре женщина скончалась от побоев.

Милиция Токтогульского района Бакытбека арестовала, возбудила уголовное дело по 104-й статье Уголовного кодекса ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшей"). По этой статье УК КР его судил и Токтогульский районный суд.

В декабре 2006 года тогда 27-летний Бакытбек приговорён… к четырём годам лишения свободы.

Как же так? За жестокое избиение беспомощной женщины, фактически за её убийство - срок меньший, чем за кражу, дают?! Что же за псевдогуманисты заседали в 2006 году в Токтогульском районном суде? Неужели нет у них своих дочерей, сестёр, жён, матерей? Неужели не боятся, что какой-нибудь потерявший человеческий облик "гражданин" когда-нибудь может и с ними подобным образом обойтись? Впрочем, Ошский городской суд оказался ещё "гуманнее". Всего через два года, в 2008-м, Бакытбека освободили условно-досрочно.

И он, недолго думая, женился снова. На сей раз неофициально. Стал сожительствовать с женщиной, которую, как видно, не смутило его криминальное прошлое. И даже уголовная статья, по которой он два года отсидел в тюрьме, её, как видно, не напугала.

А напрасно! Этот так называемый гражданский брак просуществовал всего ничего. Бакытбек по привычке поколачивал сожительницу, пока однажды не избил так, что она попала в больницу.

Бакытбека снова арестовали и обвинили на сей раз в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью (статья 105 УК КР).

Судил драчуна-убийцу всё тот же Токтогульский районный суд.

Интересная всё-таки в Кыргызстане судебная система! Все давным-давно привыкли к тому, что при наличии денег подсудимый запросто может смягчить себе наказание. Что при наличии БОЛЬШИХ денег он может и вовсе наказания избежать. А чем, позвольте полюбопытствовать, руководствуются судьи, принимающие заведомо неправосудные решения абсолютно бесплатно? Ну не тот Бакытбек человек, который в состоянии заплатить милиционерам и судьям за своё освобождение. Нет у него денег!

На сей раз, в 2011 году, его судили уже как рецидивиста. Но приговор почему-то вынесли смехотворный: три с половиной года колонии. Одну жену убил, другую спустя три года покалечил - и ничего, получается, страшного?! Вместо того чтобы отправить рецидивиста в тюрьму всерьёз и надолго, судьи дают ему возможность уже через несколько месяцев оказаться на свободе и продолжать вести себя как дикое разъярённое животное. Разве не ясно - единожды убивший и не исправившийся после первой отсидки не исправится уже никогда!

Так и случилось. И на этот раз Бакытбек отсидел меньше двух лет. Освободился - и женился опять.

Сказочный герцог Синяя Борода, напомним, был так же сказочно богат и, когда ему было выгодно, демонстрировал на редкость хорошие манеры. На это и покупалась его очередная невеста, становившаяся в итоге его очередной жертвой.

Чем же притягивает женщин Бакытбек - малообразованный чернорабочий по найму? Почему соглашаются выйти за него замуж, даже зная о его тёмном прошлом? Почему живут с ним, несмотря на издевательства, рожают от него детей?

На эти вопросы никто не ответит. В России девушка до слёз полюбила отбывающего срок заключения серийного убийцу, маньяка. Полюбила так, что заявила отцу: "Жить не могу без ненаглядного". И отец, по специальности, кстати, психолог, не смог ни понять происхождение её нездоровой любви, ни отговорить дочь от этого жуткого брака.

Убийство в Таласском районе на пастбище близ села Талды-Булак, совершённое Бакытбеком 22 августа 2017 года, раскрыто и расследовано. Материалы уголовного дела на днях переданы в Таласский районный суд для рассмотрения по существу.

Каков будет судебный приговор? Неужели убийца снова отделается тремя-четырьмя годами заключения? Выйдет на свободу. Возможно, переедет в другой район, где его никто не знает. И - и женится в четвёртый (не последний) раз.

Ольга НОВГОРОДЦЕВА Вглядитесь, женщины, в это лицо. Встретится вам в жизни этот, с позволения сказать, человек - бегите от него без оглядки! Он уже никогда не изменится и не исправится. Добавить комментарий