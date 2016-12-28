НАШЕЙ ЭКОЛОГИИ ВРЕДЯТ ВЛАСТИ И КИТАЙЦЫ

Подробности Жизнь 28.12.2016 14:49





"Наше руководство и специалисты отказываются вам давать интервью, потому что вы о нас плохо написали, и нас потом из-за этого "мочили" (Что за жаргон у госчиновника?! Примеч. ред.). Правительство "мочило", - сказал по телефону пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Чынгыз Абдымаликов, а потом и вовсе стал сбрасывать звонки.



Что же так не понравилось чиновникам этого ведомства в нашей газете? Наша сентябрьская публикация под заголовком "А бочки и ныне там". Речь шла о том, что в августе этого года в одном из сёл Сокулукского района были найдены 23 бочки с неизвестными химическими веществами. Эти двухсотлитровые ржавые бочки кто-то выбросил в лесопосадке. На одной из бочек сохранилась этикетка с надписью на немецком языке, на других - знаки токсичности.



Вместе с сотрудниками МВД на место выехали сотрудники Госэкотехинспекции. Дело милиции - найти тех, кто их выбросил, а Госэкотехинспекции - не допустить, чтобы эти бочки нанесли вред экологии республики и населению. Однако спустя месяц после того бочки продолжали лежать на том же месте, но под навесом, как пояснил нам сотрудник экотехинспекции. Часть содержимого бочек отправили в лабораторию, чтобы узнать, что же там такое… И благополучно забыли об этой проблеме.



Хотели мы напомнить о ней специалистам этого ведомства, получив ответы на несколько общественно значимых вопросов, но… Не пожелали они общаться с журналистом, словно звонила на их домашний, а не служебный телефон. Ну что же, в очередной раз проявили свою некомпетентность.



Эколог Илья Домашов из экологического движения БИОМ охотно согласился на разговор: сразу видно, что человек неравнодушный!



"Какие, - спрашиваю, - наиболее острые проблемы экологии на сегодняшний день вы можете выделить?"



- На состояние Иссык-Куля следует обратить особое внимание! Из года в год он становится более загрязнённым. Это связано с разрушением экосистем, сбросом бытового мусора... Проблема бытового мусора вообще актуальна на территории всего Кыргызстана. Не менее опасна и проблема атмосферного загрязнения…



- Загрязнение Иссык-Куля и проблемы бытового мусора понятны. А вот атмосфера - кто и что её загрязняет? Самолёты над нами летают редко, а промышленных предприятий не так уж и много.



- Много раз поднимался вопрос о том, чтобы перенести автозаправочные станции из центра столицы на окраины... Но вопрос практически не решается.



- А какая разница, где будет стоять эта заправка? Разве за городом от неё вреда будет меньше?



- Не скажите. Дело в том, что наш город находится в ложбине. Структура и расположение зданий снижают продуваемость. Получается, те объекты, которые находятся в центре, менее продуваемы. Кроме того, чем чаще машины находятся в рабочем режиме, тем более загазованным будет воздух. На АЗС как раз машины подолгу стоят в очереди заведённые. Казалось бы, мелочь, но вред от этого большой.



- Недавно появилась новость, что в Джалал-Абадской области браконьерами был убит тянь-шаньский бурый медведь. Ущерб, нанесённый государству, оценили в четыреста тысяч сомов. Честно говоря, я впервые после этого случая узнала о том, что в нашей стране есть медведи. Скажите, пожалуйста, как много в Кыргызстане бурых медведей, кто их защищает и ведётся ли какая-нибудь работа по увеличению их численности или сохранению хотя бы?



- Он называется бурый белокоготный медведь. Занесён в Красную книгу, а значит, охраняется законом. Работа по охране этого животного ведётся в рамках особо охраняемых природных территорий, заповедников. В основном охрана медведей связана с защитой мест их обитания и защитой от браконьеров.



- Удивительно, что медведи обитают в Джалал-Абадской области. То есть на юге…





- Они обитают практически во всех регионах республики. На высокогорьях, где есть лес, кустарник. Это благоприятная для них территория. Но бывали случаи, когда медведи спускались ниже и нападали на домашний скот…



- Знаю, что вы сейчас занимаетесь изучением и защитой снежных барсов. После недавних случаев, когда браконьерами были убиты барсы в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях, между экологами от Госэкотехинспекции и независимыми экологами возник спор по их численности. Одни говорят, что их около двухсот, вторые - чуть более ста. Кому можно верить?



- Посчитать барсов очень сложно. Сейчас их пытаются пересчитать с помощью фотоловушек. Установленные высоко в горах камеры фиксируют их, а мы по записям смотрим, встречался ли этот барс нам раньше. Определяем их по количеству и особому расположению пятен. На данный момент идентифицированных, точно посчитанных барсов около тридцати. У каждого из них есть свой, так скажем, паспорт. То есть информация о нём.



По мнению учёных, сейчас в стране есть от ста пятидесяти до трёхсот барсов. Надеемся, что после изучения с помощью фотоловушек мы скоро сможем назвать более точную цифру. А сейчас это сложно сделать, потому что, во-первых, пока нет массовых исследований, во-вторых, потому, что их количество постоянно меняется. Дело в том, что постоянно проживают на определённой территории только женские особи этого животного. Они практически не уходят со своей территории. Живут в районе 25-40 квадратных метров. А самцы могут уходить и на пять тысяч километров. В Китай, например. Они всегда ищут новые территории.



- К самке не возвращаются?



- Нет. Одни барсы уходят в Китай, другие приходят оттуда. Поэтому численность снежного барса посчитать очень сложно.



- А как часто они размножаются?



- Один раз в два года. Одна самка даёт примерно два-три котёнка.



- Если выехать в горы, нередко можно видеть, как на грузовых машинах вывозят брёвна хвойных деревьев. Эту картину кыргызстанцы наблюдают на протяжении многих лет. Казалось бы, леса уже не должно остаться…



- Да. С лесами у нас тоже плачевная ситуация. Давайте поговорим об орехоплодовых лесах, территории которых стремительно уменьшаются. Кроме того, идёт генетическая деградация леса.



- Что это такое?



- Генетическая деградация связана с тем, что сейчас у нас частные фермеры или частные лесоводческие группы выращивают только такие сорта ореха, которые легко продать и которые дают больше урожая. А особенность наших реликтовых, орехоплодовых лесов в том, что в них произрастает много разных видов ореха. Те, которые поспевают поздно, рано, с тонкой оболочкой и толстой, например. Всё это разнообразие ореха позволяет лесу очень долго сохраняться. Ведь если два или три года подряд будут ранние снега, часть орешин не будет плодоносить, а другая часть - поздних сортов - даст урожай. То есть вот этот баланс (генетическое разнообразие) даёт возможность для существования всего леса.



- Кто-нибудь в Кыргызстане занимается сохранением разных сортов орехов?



- Есть институт леса и ореховодства. Они изучают виды, формы и особенности сортов орехов. Но это научное учреждение. И у них нет таких финансов, чтобы вести работу по сохранению лесов.



- В каком состоянии хвойные леса?



- Кроме того, что ведётся вырубка леса, есть ещё и такая проблема, как заболевания.



- Причины их болезней?



- Заболевание любых естественных лесов - это нормальный процесс. Но бывают случаи массового заболевания. Массовое заболевание чаще всего происходит, когда в лес попадают новые вредители (паразиты).



- И что это за вредители?



- Например, в Кыргызстан какое-то время назад была завезена белая американская бабочка. Завезли её, вероятно, с какими-нибудь растениями из Европы. Виной тому, скорее всего, госучреждение по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, которое должно контролировать завозимое в страну. Сейчас к нам везут всё и отовсюду. И вероятность попадания в страну вот таких вредителей очень высока.



- И как же навредила белая американская бабочка нашим лесам?



- Эта бабочка массово размножилась и выедает деревья. Несколько лет назад она начала уничтожать культурные деревья и целые лесные массивы. Но, к счастью, ей не подходят наши климатические условия, и количество этих бабочек значительно уменьшилось.



Хотелось бы, конечно, узнать мнение экологов из Госэкотехинспекции, но, как говорится, насильно мил не будешь! Не хотят государевы люди общаться с прессой. Наверное, нечего сказать. Или так сильно обиделись?



Зато с большой охотой и заинтересованностью откликнулся известный эколог Эмиль Джапарович Шукуров, который знает об экологии Кыргызстана и государственных органах, существующих для её сохранения, практически всё.



С Эмилем Джапаровичем мы встретились на улице и, пока шли до офиса, говорили о вреде тёплой погоды зимой для растений, о том, что сотрудники "Зеленстроя" спиливают неаварийные деревья. Он научил меня отличать аварийные деревья от тех, которые могут простоять ещё долго, несмотря на то, что они довольно высокие и немного наклонены. Оказалось, это очень просто. Сотрудники "Зеленстроя" могли бы научиться этому у Эмиля Джапаровича даже по телефону.



Мой собеседник увлечённо и очень интересно рассказывает об особенностях нашей экологии. А главной проблемой называет исчезновение экологических систем.



- Все наши экосистемы - островные, - поясняет эколог Шукуров. - Ведь леса не покрывают весь Кыргызстан. Они островками находятся в горах. Также и пустыни, степи, лугостепи и другие экосистемы. Их в Кыргызстане было около двадцати. Но половина экосистем уже уничтожена. Осталось только около десяти экосистем. А это означает, что мы наполовину потеряли качество жизни!



- Из-за чего это происходит?



- У каждой экосистемы должно быть достаточно определённой площади, для того чтобы она могла самовоспроизводиться. Например, многие леса потеряли свой статус как экосистемы, потому что уменьшилась их площадь.



Исчезает то, что формировалось десятки, сотни тысяч лет. Возьмём, к примеру, альпийскую экосистему. Мы считаем, что всё, что высоко в горах, - это альпийская экосистема. Джайлоо. На самом деле экосистемой она может быть, только имея определённую структуру, в которой она может самовоспроизводиться.



- Каким образом?



- В ней должно быть ядро. В данном случае - снежный барс. Ну и, конечно же, горные козлы и архары, которыми барс питается круглый год.



- Как барс может сохранять пастбища?



- Проблема в том, что этого не понимают не только наши граждане, но и Госагентство по охране природы! В любой экосистеме должны быть регуляторы. Здесь регулирует барс, поедая козерогов и архаров. Барс ест не только их, но и около двадцати видов другой живности. Он может некоторое время вообще не есть козерогов и архаров, а питаться только мелюзгой (зайцы, улары, сурки и прочие), которой стало много, пока он охотился на первых. Как только их становится меньше, он переходит на других животных. Это такой цикл. Он регулирует численность козерогов и архаров, а те в свою очередь регулируют численность всех других видов, которые питаются растительностью. Вот таким образом барс является регулятором, ядром этой экосистемы. Барс - он как директор на заводе или фабрике. Если его не станет, то всё предприятие постепенно развалится. Сам он ничего не производит, но регулирует. Это очень важно.



А его уже почти не стало. Да, барсы встречаются на всей территории Кыргызстана, но это бродячие самцы. А размножающихся популяций, которые могут регулировать, нет. Самое важное - размножение. У нас получается катастрофа. Катастрофа на всех джайлоо!



Этой экосистемы нет в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях, практически нет в Таласской и Чуйской областях. Осталась только в Нарынской и Иссык-Кульской. И то только в Сарычат-Эрташском заповеднике и около него. Вся остальная территория уже идёт на вырождение.



- А что должно быть ядром, к примеру, в лесу?



- У нас есть фисташковые леса, миндальники. Пока есть! Но можно сказать, что их уже нет, потому что в них ядро уже исчезло. В орехоплодовых лесах должны быть рыси и волки. Основная пища рыси - косули.



- Эта экосистема разрушена из-за отстрела?



- Да. В Джалал-Абадской области всё это отдали в общее землепользование, лесопользование. Люди могли и не трогать вовсе эту рысь. Но они уничтожили её основную круглогодичную пищу - косулю. Рысь перешла на всякую мелюзгу. А это не еда. То есть не круглогодичная. Как, например, мышь достать зимой из-под снега? Поэтому, когда не стало косули, не стало и рыси.



Кроме того, местное население и траву в ореховых лесах косит, и скот выпасает, и что только ещё не делает! Люди чуть ли не поселились там. Из-за этого нет молодых деревьев. В нормальном лесу на одно старое дерево должно быть около десяти молодых. Ты видела, чтобы в орехоплодовом лесу на одно старое дерево было десять молодых?



- Нет.



- И это было обнаружено ещё в советские времена. Ведь не может быть нормального общества из одних стариков. У этого общества нет будущего. Так и Арсланбоб рано или поздно выродится. Всё, что сейчас есть в Арсланбобе, - уже не экосистемы. Это просто места, поросшие ореховыми деревьями.



- А сейчас ещё можно его спасти и возродить?



- Можно. И это просто. Но ведь этим никто не занимается. А должно заниматься Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.



- Я не раз слышала от пожилых людей истории о том, что раньше по дороге в Ош на скалах можно было видеть множество диких животных. Сейчас их там нет. И даже если подняться на лошади высоко в горы, не всегда повезёт увидеть диких животных. Неужели за столь короткий срок так резко уменьшилось их количество?



- Действительно, диких животных стало очень мало. Кроме того, резко увеличилась дистанция испуга. Я был во многих странах мира и там убедился, что если соблюдаются правила охоты и нет преследования животных, то их всегда можно видеть достаточно близко.



Например, у нас очень редко гнездится журавль-красавка. Но его дистанция испуга, то есть то расстояние, на которое он подпустит человека, около ста метров. Потом он улетит. В Монголии я приблизился к журавлю-красавке на двадцать метров. Это дистанция испуга пешеходного человека. Я попробовал подойти к ним на лошади, потому что они без опаски паслись среди коров. Захожу в стадо на лошади, передо мной расступаются коровы. Доехал до журавля, а он мне не уступает дорогу. Смотрит на меня и возмущённо топает ногами. Я был очень удивлён. У нас такой ситуации даже быть не может!



В нормальных странах есть охотничий сезон. В другое время люди не охотятся, потому что у них сознание не такое, как у нас. У нас разве есть что-нибудь, чего нельзя?



Я с пятидесятых годов езжу по стране и сам видел по дороге на Иссык-Куль и в Ош, например, стада козерогов и других животных. По дороге из Фрунзе до Рыбачьего мы насчитывали более ста хищных птиц. Сейчас их не увидеть.



- Как же решить эту проблему?



- Я считаю, что, во-первых, нужно принять закон, запрещающий использовать артефакты, связанные с животным миром. То есть предметы, сделанные из убитых животных. Чучела, шкуры на стены, плётки из ножек козерогов, вешалки из рогов, амулет-лапу хищной птицы. Надо это всё строго запретить и жесточайше за это наказывать!



При таком разгуле браконьерства нужно запретить и ношение оружия в определённые сезоны. Вообще нужно внести много запретов. Но ведь наш Жогорку Кенеш так и не пошёл на это. А потому, что им надо же развлекаться. Убийство животных для них - самое лучшее развлечение.



- Нередки случаи отстрела козерогов. Оказывается, разрешение на отстрел одного козерога стоит всего десять тысяч сомов. Учитывая то, сколько от него можно получить мяса, выходит, что охота на козерога выгодней, чем покупка барана. Неужели в Кыргызстане так много козерогов, что мы можем позволить себе охоту на них, да ещё так задёшево?



- Охоту на козерогов и архаров нужно было запретить уже давно, потому что на значительной части высокогорий они просто исчезли. Это стадные животные. Раньше я не раз видел сотенные, и даже тысячные стада… Сейчас, если хорошо поискать, можно найти стадо в двадцать-тридцать голов. Это считайте, что их вообще нет.



А наше Госагентство по экологической и технической безопасности устраивает валютную охоту и готово пустить под отстрел всех до последнего козерога.



- Скажите, пожалуйста, нужен ли стране этот орган? Складывается впечатление, что мало того, что это агентство ничего не делает, так ещё и вредит экологии.



- Теоретически государственный орган, отвечающий за охрану природы, необходим. В Казахстане ликвидировали такую структуру и распределили функции охраны природы по разным ведомствам. Там получился полный развал. Это не значит, что если такое ведомство необходимо, нужно соглашаться с тем, как оно функционирует. Оно не соответствует своей задаче по сохранению природы Кыргызстана.



- Где-то в Нарыне есть белые лягушки, которые, как говорят в народе, лечат от рака. Люди едут в Нарын, где местные из ловли этих лягушек сделали бизнес…



- Это всё пошло от китайцев. Китайцы нашей экологии нанесли очень большой ущерб. Потому что стали скупать в больших количествах лягушек и всевозможные травы. В приисыккулье количество лягушек сократилось в четыреста раз! Местами они полностью исчезли. Второй фактор их исчезновения - загрязнение окружающей среды.



На это нельзя смотреть сквозь пальцы.



Те китайцы, что делали дороги, уничтожили всю живую природу по всей полосе. Сейчас ещё на лечение стали отлавливать ящериц и змей. Но они не лечат! Не знаю ни одного человека, который вылечился бы от рака, поедая лягушек.



- Недавно от партии СДПК вы прошли в Бишкекский городской кенеш. Что вы планируете делать в новом статусе?



- В первую очередь, я думаю, нужно улучшить подходы к озеленению Бишкека.



- Но в Горкенеш прошли немало владельцев и акционеров строительных компаний. Именно из-за строительных компаний Бишкек потерял статус зелёного города. Они вырубают парки и выкупают зелёные зоны под строительство зданий.



- Да, сейчас строительство сопровождается разрушением городской среды. Но это всё упирается в правовые основы. Нужно перестроить правовую основу. Кроме того, необходимо, чтобы частные объекты не выходили из правового регулирования. У нас нет норм озеленения частных объектов.



- То есть нельзя, чтобы было как сейчас - "купил территорию, и делай на ней что хочешь"?



- Конечно. Это всё часть города. И должно соответствовать общим требованиям города, - заключает Эмиль Джапарович Шукуров.



Учёному Шукурову можно было бы задать ещё много вопросов… И на все он бы дал исчерпывающие ответы. Но так как газетного пространства мало, пришлось на этом закончить, пожелав ему успехов на поприще депутата столичного кенеша. Может, ему удастся в корне переменить ситуацию в Бишкеке, вернув ему славу самого зелёного и комфортного в экологическом плане города.



Наргиза ТОКОЕВА

