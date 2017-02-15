БРОШЕННЫЕ НА ЧУЖБИНЕ

Подробности Жизнь 15.02.2017 13:21



"Они тянутся ручками, цепляются за одежду, не хотят отпускать. За сутки пока с ними находишься, начинаешь привыкать, как к родным. Морально это очень тяжело. Потому что потом, приехав в Бишкек, приходится с ними расставаться. А через какое-то время ехать за новыми…"



"Они" - это дети. А точнее, маленькие граждане Кыргызской Республики, оставленные родителями в чужой стране. Их поток не иссякает.



Каждый год в Кыргызстан возвращаются с десяток малышей, брошенных кыргызстанками в российских роддомах. Массовая трудовая миграция последних лет в буквальном смысле слова породила новое явление - мигрантских сирот. Возвращением таких детей на родину вынуждено заниматься государство.

О том, почему матери-мигрантки бросают своих детей, и что происходит с маленькими возвращенцами в Кыргызстане, рассказала главный специалист управления по защите семьи и детей Министерства труда и соцразвития КР Назгул Чолумова.



- В основном дети возвращаются из Москвы и Московской области, - говорит Назгул Тынчылыковна. - Работа по возвращению ведётся с 2011 года. За последние четыре года мы вернули 63 ребёнка. Почти все они маленькие, в возрасте до года. Это дети, от которых кыргызстанки отказались уже в роддоме.

- Почему отказались? Какая у женщины может быть причина для отказа от ребёнка?



- Основная причина - тяжёлое материальное положение. Потому что нет работы, нет постоянного заработка, нет прописки, негде жить. Наши мигрантки, забеременев, теряют и работу, и квартиру. В основном это молодые женщины. Они едут в Россию на заработки, живут на съёмных квартирах, в плохих условиях. Но знаете, что меня всё время удивляет - я же изучаю поступающие документы - ну ладно незамужние, но бывают среди тех, кто отказывается от детей, и женщины, которые замужем, у которых здесь мужья остались, семьи. Так что не всегда дело только в материальном положении. Разные ситуации бывают. Может быть, речь должна идти о нашей культуре? Это уже скорее вопрос моральных ценностей.



По данным Центра миграции Российской академии наук, в общем количестве женщин-мигранток гражданки Кыргызстана составляют 40 процентов. Мигрантки из Кыргызстана в России удерживают первое место по показателям среднего молодого возраста, количеству брошенных детей и количеству абортов.

Дети не выбирают, где родиться. И не понимают, почему не нужны родной матери, оставившей их

в чужой стране.



- Как происходит сам процесс возврата брошенного в России ребёнка? Как вообще определить, что он должен вернуться именно в Кыргызстан?



- По закону, если мать или оба родителя - граждане Кыргызстана, или мать - гражданка Кыргызстана, а отец неизвестен, где бы ребёнок ни родился, он является гражданином Кыргызской Республики. Российские органы опеки обязаны уведомить посольство Кыргызстана в России о том, что на их территории остался такой ребёнок. Дальше посольство направляет документы в Кыргызстан, и мы уже организуем процесс возвращения. Мы должны забрать ребёнка в течение шести месяцев. Если не забираем, то через шесть месяцев российская сторона начинает оформлять ему российское гражданство. И тогда мы на этого ребёнка уже претендовать никак не можем.



- А куда ребёнку возвращаться? У него же никого нет, мать осталась в России…



- Когда мы узнаём, что есть такой ребёнок, когда получаем документы, то начинаем искать его родителей и родственников в Кыргызстане. Когда роженицы в России попадают в роддом, там записывают их данные по паспорту, и поэтому иногда бывают какие-то сведения об их месте регистрации. Здесь, в Кыргызстане, мы направляем запросы в район, откуда мать этого ребёнка. Обычно удаётся связаться с родственниками. Бывает так, что родственники говорят - наша дочь ошиблась, поступила неправильно, но в любом случае это наш родной ребёнок. Принимают его, хотят забрать. Но таких мало. В большинстве случаев родственники отказываются забирать детей. Потому что сами находятся в тяжёлом материальном положении. Ну неспроста же матери этих детей уезжают на заработки…



- А вы сама ездили за такими детьми? Как часто их забирают?



- Несколько раз в год. Стараемся ездить не за одним ребёнком, а за несколькими сразу. Процесс возвращения тяжёлый. Тяжело морально. Даже за те сутки, что мы находимся вместе с детьми, мы к ним привыкаем, они к нам. Они тянут ручки, цепляются за одежду… А потом по приезду нужно этих малышей оставлять. Это очень трудно.



- А как же отцы этих брошенных детей?



- Отцы в основном остаются неизвестными. В 99 процентах случаев сведений об отце нет. В анкете в графе "отец" стоит прочерк или "неизвестен".



- А если у отца брошенного ребёнка другая национальность? Если он - не кыргыз?



- Национальность детей определяется по паспорту матери.



- То есть даже если ребёнок визуально на кыргыза не похож, вы всё равно его забираете в Кыргызстан?



- Да, а что делать? Об отце никаких сведений не бывает. Определяем по матери. Нам всё равно, какой он национальности, главное, что этот ребёнок - гражданин Кыргызстана.









Кыргызстанки массово едут в Россию на заработки

и живут там годами. Воспитание рождённых на чужбине детей в их трудовые планы, увы, не входит.





- Матери от них отказываются, отцы неизвестны, получается, эти дети появились от нежеланных, случайных связей?



- Чаще всего это незапланированная, нежеланная беременность. И поэтому чаще всего у такого ребёнка бывает куча патологий. Среди них очень много больных детей. В группу, которая летит за детьми в Москву, обязательно входит врач. Часто бывает, что мы просто не можем увезти ребёнка потому, что он не транспортабельный по состоянию здоровья. Был у нас случай, когда одного и того же ребёнка мы три раза хотели забрать и три раза у нас не получилось. Оказалось, что он тяжелобольной. А что вы хотите - у желанного ребёнка, которого ждёшь и любишь, бывают болезни, а у нежеланного так и вообще…



Находящиеся в Москве мигрантки, по словам врачей московских роддомов, затягивают поход в больницу практически до схваток, затем вызывают "скорую". Зачастую в палаты поступают женщины, до самых родов не сделавшие ни одного анализа, даже на самые опасные инфекционные болезни. Большинство поступивших не владеют русским языком, поэтому иногда не могут объяснить, где у них болит. Но даже при рождении здоровых детей многие молодые мамы-мигрантки оставляют детей в роддомах и возвращаются либо в переполненные съёмные квартиры, либо на родину.



- Вы отслеживаете дальнейшую судьбу возвращённых в Кыргызстан детей?



- Возвращённый ребёнок в первую очередь попадает в Дом ребёнка. Из ближайших - в Бишкекский или Токмакский. Потом, если родственники нашлись и изъявили желание взять его на воспитание, ребёнка отдают в его семью. Если нет, то его определяют в замещающие семьи, на опеку и на усыновление.



- А были случаи, когда мать, вернувшись с заработков, сама захотела найти своего брошенного ребёнка?



- Из 63 возвращённых детей большая часть - 37 были переданы на усыновление. С биологической семьёй воссоединились всего восемь. В эти восемь входят два случая, когда матери находились в местах лишения свободы. Они писали письма, просили до выхода из тюрьмы никому не отдавать их детей. Такие матери, я имею в виду осуждённых, как правило, не отказываются от своих детей.



По данным Национального банка КР, за 10 месяцев 2016-го года объём денежных переводов мигрантов из России в Кыргызстан составил 1 миллиард 660,2 миллиона долларов. По данным Центрального банка РФ, в среднем ежемесячно каждый трудовой мигрант отправляет в Кыргызстан 184,3 доллара.



- Сколько денег тратит государство на возвращение брошенных мигрантами детей в Кыргызстан?



- Ежегодно на эти цели в бюджете предусматривается 1,5 миллиона сомов. Понимаете, повышение расходов на возвращение не должно становиться стимулом. Это ведь будет говорить о том, что вот так просто, государство вернёт ребёнка, где бы его ни бросили. Мы должны вести другую политику. Нужна информационная работа с выезжающими заграницу женщинами. Особенно с молодёжью.



- А сейчас информационная работа недостаточна?



- Сейчас она в основном касается вопросов миграции, оформления документов, чтобы кыргызские мигранты законы не нарушали. А то, о чём я говорю, это больше относится к моральным ценностям, к ценностям семьи и материнства. Нужно, чтобы человек понял, что оставлять своего ребёнка - это плохо. И, конечно, необходимо создавать рабочие места в Кыргызстане. Если бы наши женщины были трудоустроены здесь, то им не надо было бы ехать куда-то на заработки. И не было бы тогда у нас брошенных детей. В большинстве случаев матери делают это не от хорошей жизни, - заключила Назгул Чолумова.



Евгения МАРТЬЯНОВА

фото из Интернета





По данным ФМС России, в 2016 году число граждан Кыргызстана на территории России составило 553 тысячи 910 человек. Почти 40 процентов из них - женщины.