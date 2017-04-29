письма с фронта: "ЗДРАВСТВУЙ, МАМА, Я ЖИВОЙ…". Подробности Жизнь 29.04.2017 11:44 Читать чужие письма, безусловно, некрасиво, но давайте сегодня сделаем исключение из этого правила, ведь то, что я предлагаю вам прочитать, было написано в буквальном смысле кровью миллионов человеческих жизней. Это - письма с фронта Великой Отечественной войны. Те самые маленькие жёлтые треугольнички, которых в военные 1940-е годы тысячи матерей и жён дожидались с надеждой и болью. Те самые, написанные участниками тяжёлых боёв в недолгие минуты затишья. Перед лицом смерти не врут, так давайте заглянем в эти строки, чтобы увидеть, как на самом деле это было, увидеть глазами погибших и выживших в той страшной войне. Хотя бы для того, чтобы она больше никогда не повторилась.



"Здравствуйте, дорогие родители! Привет с фронта!

Пока я жив и здоров, чувствую себя отлично, хотя больше месяца уже не ел горячей пищи и не пил горячего чая. Питаемся консервами, сухарями или хлебом, и сахар иногда ещё дают.

Пока всё время ещё отступаем. Что будет дальше, не знаю. Если правду сказать, дела на фронте плохи. Наш батальон почти уже разбит, больших боёв не принимал. В настоящее время из батальона здесь 1/4 часть или ещё меньше. Сейчас занимаемся по сапёрному делу. Выполняем разные задания. Жизнь течёт обычно: иногда спокойно, а иногда… Но если дома не пришлось странствовать, то здесь пришлось всю Латвию и Литву кругом объехать, и на машинах, и пешком, и мерить дороги от города в город. Ну что поделаешь, не от нас зависит!

Эх, эта война!!! Сколько городов перед моими глазами горели, превратились в кучи развалин… Какие мосты в воздух подняли! А сколько богатства пропадает! Всё рушится! Всё пропадает…

Ну, пока всё. Пишите, может быть, получу письмо. До свидания, любящий вас сын Александр Филиппов, 25/VII-1941".

"Здравствуйте, мои любимые!

24 августа приехали в Рязань, сегодня вечером будем в Москве. Враг совсем близко. Заметно, как по-военному летают наши "ястребки". Завтра в бой. Хочется чертовски побить паразитов! Много мы проехали деревень, городов, сёл, аулов и станиц, и везде от мала до велика от души приветствовали нас, махали руками, желали победы и возвращения. А беженцы просили отомстить за то, что фашисты издевались над ними. Я больше всего смотрел на детей, которые что-то лепетали и махали своими ручонками нам... Желали нам победы.

Из Украины в Среднюю Азию через каждые три-пять минут едут эшелоны эвакуированных. С собой везут всё: станки с фабрик и заводов, железо, лом, трамваи, трактора - словом, врагу ничего не останется. Гитлеру будет та же участь, какая была у Бонапарта Наполеона в 1812 году.

Очень хотел бы я увидеть брата и племянника. Я им обещал побить побольше фашистов. Для их будущего, для своей дочки я готов отдать свою кровь, каплю за каплей. Зоя, в случае чего (об этом, конечно, я меньше всего думаю) жалей и воспитывай нашу дочку, говори ей, что отец любил её.

Ваш папа В. Клочков, 25 августа 1941 года".

"Здравствуй, моя Варя!

Нет, не встретимся мы с тобой. Вчера мы в полдень громили ещё одну гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри. Пока я уводил машину в лес, Василий умер. Похоронил я его в берёзовой роще. Вот так из трёх танкистов остался я один. Рана моя жестока. В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо. Очень обидно, что мы не всё сделали. Но мы сделали всё, что смогли. Наши товарищи ещё погонят врага, который не должен ходить по нашим полям и лесам!

Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда, и здесь тоже. Наверное, всё-таки кто любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое. Пройдёт время, люди построят новые города, вырастят новые сады, наступит другая жизнь. Никогда не забывайте про нас, трёх танкистов. У тебя будут расти дети, ты ещё будешь любить. А я ухожу.

Твой Иван Колосов, 25 октября 1942 года".

"Милая мамочка! Пишу это письмо перед смертью. Ты его получишь, а меня уж не будет на свете. Завтра я умру, мама. Завтра меня расстреляют. Мама, мне так хочется жить! Ведь я так мало сделала! Как бы хотелось пожить и посмотреть, какая будет дальше жизнь! Ты, мама, обо мне не плачь и не убивайся! Ты у меня одна остаёшься, милая моя, доживай как-нибудь свой век. Ладно, писать кончаю, не могу больше писать, руки трясутся и голова не соображает ничего, я уже вторые сутки не ем, с голодным желудком умирать легче. Знаешь, мама, обидно умирать! Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на тебя! Ну всё. Целую тебя, мою мамочку! Твоя дочь Вера, 30.11.1942".

"Нина, здравствуй!

Как видишь, пишу ерундовским карандашом, да крупно, как первоклассник. Думаю, не взыщешь. Вместо стола - перевёрнутый вверх дном котелок, а стулом служит сама земля. Скоро закатится солнце, кругом рожь. Наш фронт Орловско-Курский. Со стороны фронта и с правого фланга виднеются маленькие лесные участки. Бомбежка и перестрелка немного затихли. Утром наступление первыми начали немцы. Наша артиллерия и авиация сделали своё дело, следом пошли танки и пехота.

Скажу, что бои сложные, кровопролитные. Надеемся, захлебнётся враг в собственной крови, выдохнется. В этом году наши летчики не дают в обиду пехоту.

Ну вот опять началось, над головой бомбардировщики, заработали зенитки. Нина, не обижайся на меня, крепко жму тебе руку, желаю всего хорошего. Твой Алексей. 9/VII-1943".

"Дорогие мои мамочка, бабушка!

Не писала вам вот уже целую неделю, не было времени. Вчера мы вышли из боя и вот пишу сразу же. Пару слов напишу о себе - жива и здорова. Правда, очень плохо слышу, но это пройдёт.

С 15.08.43 г. по 21.08.43 г. шёл жаркий бой с фрицами. Немцы рвались на высоту, где мы находились, но все их попытки прорваться не удались. Многие пали смертью, я осталась жива, и вынесла с поля боя около тридцати раненных бойцов.

Милые мои, вы пишете, что сейчас вам очень трудно. Знаю это, но это всё наделал проклятый фашистский зверь. Нужно отомстить ему за всё: и за разрушенную счастливую жизнь, и за тысячи убитых и раненых, и за наши кровь и слёзы!

Вам ещё никогда не приходилось краснеть за мои поступки. Уверяю вас, что и впредь этого не может случиться.

Целую вас всех, Валентина".

"Здравствуйте, мои родные и дорогие…

…Наша часть ходила два раза в танковую атаку. А обыкновенно мы стоим в 2-3-5 км от передовой. В атаку ездили на танках, как десантники. После прорыва переднего края обороны противника мы соскакивали в тылу у немцев и вели бой в окружении. Из нашей роты один взвод был в разведке и завезён глубоко в тыл к немцам, и только на другой день они не полностью вернулись. Остальных товарищей мы нашли в тот же день после отступления немцев.

Немцы жестоко издевались над ними. У некоторых пулевые раны прямо в лицо, так что трудно узнать. Другие изрезаны. Трудно видеть товарища, с которым ели из одного котелка и спали под одной палаткой и укрывались одной шинелью, изрезанным в лицо, шею, грудь, глаза. Мы всех их похоронили в одной братской могиле. На прощание дали залп…

Несколько раз уже были под бомбардировками, артиллерийским и минометным огнём. Но по сравнению с теми годами, говорят старые вояки, авиация немцев ослабла.

Днём и ночью двигаются колонны машин, но о случаях налётов услышишь изредка. Больше налёты делают фрицы на передовую и летят обратно…".

"Здравствуйте, мои дорогие! С фронтовым, сердечным приветом, ваш сын и брат Митя.

Спешу сообщить, что нахожусь на фронте с 21 июля, то есть уже больше месяца и пока жив и здоров, чего, конечно, и вам желаю. Всё это время мы движемся за отступающими немцами и поглядели всего… Я сейчас вдоволь нагляделся… Сначала после прорыва обороны, когда мы проезжали, то видели только частью сожжённые деревни. Видимо, немцы вначале думали ещё вернуться, но чем дальше, тем злее становятся немцы. Сейчас почти ни одной деревни нет, где были бы целые дома. Большинство деревень сожжено и разрушено до основания, торчат трубы, да груды развалин. Особенно разрушены города.

Наша часть была в резерве. С бугра мы видели тучи дыма. А ночью большое зарево, это немцы три дня жгли и взрывали дома. Они оставили одни груды развалин. Отступая, они угоняют с собой жителей, скот, и теперь иногда сжигают собранный в снопы урожай. Все дороги минируют, мины ставят в огородах, в картошке, на грядках с огурцами и горохом. Теперь я своими глазами увидел и узнал то, о чём раньше читал в газетах. А посевы здесь богатые, и много засеяно, немцы думали жить здесь долго. Установили свою власть - полицейских. Но все усилия задержать наши войска напрасны. Сколько ни зверствуют, а всё время отступают…".

"Здравствуйте, дорогие мои мама, папа!

Вот уже два года как я в армии. Сообщаю вам, что я в данный момент жив и здоров. Нахожусь в Германии, а точнее за Одером. От нас до немецкого логова всего 60 километров, ближе всех.

Да, батя… Пришлось повоевать нам в Германии, а особенно на Одере. Немцы не хотели нас пускать за Одер, да ведь они много кое-чего не хотели… Но мы хотим, и в данный момент мы за Одером. Эту часть левого берега Одера мы назвали "Малой Землёй", пожалуй, она в историю войдёт. Уж крепко дрались мы за неё…

Знаешь, батя, фрицы уже пускают на нас женские батальоны! Сняли своих рабочих с заводов Берлина и на нас, но, слава богу, и они здесь остались. В общем, не знают уже, что делать.

Батя, я тебя прошу выслать бандеролью немецко-русский словарь, так как он мне сейчас пригодился бы, но его не могу здесь достать. У нас дома был этот словарь на 50 000 слов в голубой коленкоровой обложке. Я прошу тебя, батя, выслать эту книжку, и как можно быстрее.

Передаю всем привет, ваш сын Сергей Цветной".

"Здравствуй, моя родная!

Я жив-здоров, надеюсь и ты, и дети тоже. Очень скучаю, вернусь домой и сразу расцелую, родные мои!

Моя полевая жизнь продолжается. Недалеко от места, где мы стоим, расположен лагерь. Лагерь уничтожения. Ты, наверное, читала в газетах о лагере на Майданске. Так этот лагерь в несколько раз превосходит майданский. Шесть миллионов человек было там уничтожено! Камеры, в которых людей душили газом, печи для сожжения трупов, рвы, в которые сбрасывались трупы, вернее, укладывались с немецкой аккуратностью - один ряд головами в одну сторону, другой - в другую. И рвы, наполненные кровью. И во всём и везде эта дьявольская немецкая аккуратность!

Может быть, в тылу не все верят описаниям этих бесчисленных ужасов. Да и в самом деле трудно поверить, что люди, похожие внешне на нас, могли дойти до такой нечеловеческой жестокости. Но, когда видишь всё это, задаёшь себе вопрос: кто они, эти существа, захотевшие истребить человечество? Люди ли это? Конечно, это нелюди! И скоро настанет конец этим ужасам, будет расплата.

Береги себя, родная моя, скажи детям, что я люблю их и скучаю.

Ваш папа Борис Ручьёв, 7 марта 1945 года".

"Здравствуйте, родные мои папа, мама!

Наконец-то пишу вам радостное известие! И не верится и верится в это, и хочется кричать от счастья! Настала наша победа!!!

Немцы хотели разрушить Москву и Лондон, но получили превращённый в груду камней Берлин. Я видел дома - резиденции Гитлера, Геббельса, разрушенные и сгоревшие. Немцы вывешивают белые флаги, белые повязки на руку и повторяют одно и то же: "Ales kaput" ("всему конец"). Теперь они тоже поняли, что такое война и для чего она нужна. Колонны пленных фрицев в километр-полтора можно часто встретить на дорогах под конвоем наших бойцов. Из лесов и сейчас всё ещё выходят фрицы без оружия, надевают белую повязку и идут сдаваться.

Гражданское население теперь уже не с таким страхом, как в первые дни в Германии, но всё равно исподлобья встречают нас. Зато с огромной радостью относятся военнопленные и мирные жители, завезённые из других стран и теперь освобождённые Красной Армией. Колонны их на повозках движутся в разных направлениях. У каждой повозки вывешен флаг той страны, какой национальности сам хозяин. А флагов так много, что иногда и не знаешь какой страны, не то Греции, или это Норвегия, или Дания?

Мы заночевали в небольшом немецком селе, а утром прибегает боец из комендатуры и сообщает, что война окончилась. Все повскакивали, хотя и было 5 часов утра, все вне себя от радости, а утро такое солнечное, ясное, как будто только для этого дня. И пока ехали до части, везде на дорогах, в городах и повсюду говорят, что война кончилась, а толком ещё ничего никто не знает. И только на 9 мая услышали по радио, что война действительно кончилась!

И вот сегодня у нас большой праздник!

Родные мои, поздравляю вас с этой победой! Наконец-то задавили мы эту фашистскую гадину и не будет больше её на нашей земле!

Целую вас, ваш сын Маркел Ситников, 9 мая 1945 года".

"Здравствуйте, мои дорогие!

Нахожусь я уже в 6-м западном государстве. Совершаем большие марши, продолжаем идти вперёд, мимо нас проходят тысячи немецких солдат и офицеров, сложивших оружие, движутся поезда, нагруженные танками, автомашинами и другим вооружением. Наши танки, моторизированные части давно соединились с союзниками, но нам ещё не скоро. Но Прага уже близко.

Я уже устал, у меня сейчас полные руки цветов, старики и старухи от радости плачут и целуют русских солдат. В селе кругом праздник, красные флаги, лозунги. Чехословацкие партизаны выходят из лесов и также встречают нас и благодарят за освобождение.

Мама, просто не знаю - видишь плачущих от радости людей и сам плачешь, и не знаешь почему. Или потому, что этот народ жил в такой нищете, обиде, бедности, или потому, что кончилась война…

Вот и всё, дорогая моя мама… Заканчиваю, потому что нужно ехать дальше, на запад, маршрут большой, на день - 80 км.

Передайте привет всем и поздравьте с Победой! С нашей Победой!

С тем до свидания,

Ваш сын Михаил Ивченко, 12 мая 1945 года".

подготовила

Елена ПЕРОВА

Фото взяты из Интернет-архивов о Великой

Отечественной войне. Добавить комментарий