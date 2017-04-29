ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ТИПА "СОРТИР" Подробности Жизнь 29.04.2017 12:06 или О том, как перейти дорогу в Бишкеке

"Спасибо, что ваша газета поднимает проблемы Бишкека - дороги и мусор. Есть в городе и другая проблема: мэрия начала ремонт подземного перехода возле ЦУМа, но почему-то никто не обращает внимания на другие переходы, которые нужны людям. На улице Алма-Атинской возле офиса "СДПК" есть подземный переход, но пользоваться им невозможно - слишком грязно и света нет. Так что перебегает народ дорогу поверху… Рискуя жизнью. Недавно женщину насмерть сбили. Такая же подземка есть в 10-м микрорайоне. Их ведь тоже надо отремонтировать!" - с такими словами позвонил в редакцию наш читатель.

Честно говоря, до этого звонка я и не подозревала о существовании подземного перехода по улице Алма-Атинской, хотя проезжала там много раз. И много раз видела, как люди переходят дорогу по земле, пережидая проезжающие машины. Если там есть подземка, то почему ею не пользуются?

На месте стало понятно почему: вход в подземный переход находится прямо на автобусной остановке, но невыносимая вонь, исходящая из этого сооружения, чувствуется за километр! Спуск в саму подземку оказался равноценен спуску в ядовитую газовую камеру (я там, к счастью, не бывала, но думаю, примерно так оно и есть) - дышать невозможно, а от "аромата" мочи заслезились глаза. Желающим перейти дорогу здесь нужно выдавать противогазы. В двух шагах отсюда расположился офис партии "СДПК", интересно, партийцам этот смрад не мешает?

Подземный переход, придуманный и построенный с благой целью - для обеспечения безопасности пешеходов, превратился в общественный туалет. Видеокамер здесь нет, милиция никого не шугает, так что привык наш народ безнаказанно справлять нужду прямо в переходе. Пройти по тоннелю и не наступить в лужу мочи невозможно - она там повсюду, такое ощущение, что потоки и брызги есть даже на стенах и потолке.

Кстати, о стенах. Подземный переход по улице Алма-Атинской строился лет 50 назад и, по задумке архитекторов, его стены когда-то украшала красно-белая плитка с орнаментом. На сегодняшний день посеревшая плитка местами отвалилась до дыр и в этих местах стену грубо замазали цементом и побелили прямо поверх серой замазки. Навели порядок, так сказать. Вот только все эти усилия, как вода в песок: переход настолько старый, что любой косметический ремонт в нём, как мёртвому припарка - сколько ни замазывай, а краше не станет. Вход в подземку по улице Алма-Атинской залит мочой. Но стены побелены. Те, что ещё не успели осыпаться. Вот такой сделали ремонт - побелили дыру

на месте отвалившейся плитки. Красота… По-бишкекски.

За всё время, что я провела в тоннеле и на выходах из него, ни один пешеход, ни один человек, из стоящих на остановке или только что вышедших из маршрутки, не воспользовался подземным переходом. Люди предпочитали перебегать дорогу по земле, рискуя попасть под колёса машин (а движение на этом участке Алма-Атинской очень оживлённое). Похоже, под землю здесь спускаются лишь для того, чтобы справить нужду.

Не так давно мэрия столицы объявила о том, что собирается построить в Бишкеке 18 общественных туалетов для удобства горожан. Инициатива закончилась тем, что построили такой туалет на Аллее молодёжи напротив самой мэрии. А как же другие общественные места? Например, остановки автобусов? Уже сейчас в Бишкеке проживает более миллиона человек, и город продолжает расти, а значит растут и потребности. В том числе и те самые, которые регулярно справлять надо. Так может, хватит уже по подземкам это делать? Не пора ли мэрии идти в ногу со временем - сделать нормальный ремонт вместо замазывания дыр, и установить везде обещанные общественные туалеты?!

Из подземки "СДПК" (так мысленно я окрестила этот переход) направляюсь в подземку по улице Советской напротив 10 микрорайона. Она оказалась не такой "ароматной", как предыдущая. Но и рассмотреть её толком не удалось - в тоннеле вообще нет света. Лампы на потолке есть, но ни одна не работает. Внутри тоннеля темно и жутко, с потолка местами торчат вырванные электрические провода, по заплесневелым стенам откуда-то капает вода, сами стены исписаны дурацкими надписями. Разруха, тьма… Не подземка, а рай для маньяков.

Мусорных урн ни в подземке, ни возле неё я не нашла, а мусорные горки из бумажек и окурков собрались на земле у обоих выходов из тоннеля. Муниципалитет тратит деньги на самые разные городские инициативы, так неужели нельзя установить достаточное количество мусорных урн в общественных местах?

В подземке на Советской обнаружился пандус. Для тех, кто не знает, это такой специальный съезд по лестнице для инвалидных колясок. Казалось бы, несомненный плюс для людей с ограниченными возможностями. Вот только съехать по такому пандусу так, чтобы не убиться, невозможно - ступени лестницы намного выступают над краями пандуса, а сам он очень крутой. При этом поручень находится с другой стороны лестницы. Такой кособокий пандус для людей - форменное издевательство!

В отличие от подземки на улице Алма-Атинской, подземка на Советской оказалась очень популярной у пешеходов. По тоннелю то и дело проходили люди, подсчитала, что за те 20 минут, что я провела у перехода, по подземному переходу прошли 73 человека. В этой части улицы Советской оживлённое движение машин, а по обеим сторонам дороги - густонаселенные жилые микрорайоны, так что подземка здесь очень нужна. И не мешало бы привести её в порядок, чтобы, спускаясь под землю, люди не вздрагивали от ужаса. Вход в подземку по улице Советской. Мусорных

урн нет. Поручень почему-то сделан только с одной стороны стены, а там, где пандус, его нет.

Сам пандус сделан по принципу "лишь бы сляпать".

И как тут на инвалидной коляске подниматься? В подземке по улице Советской освещения нет,

есть только свет в конце тоннеля.

Вы удивитесь, но таких подземных переходов в Бишкеке 13 штук, и три из них вообще не функционируют. Остальные расположены в разных частях города и пребывают в разном состоянии, большинство - в заброшенном и полуразрушенном. Самые, пожалуй, популярные подземки находятся в центре города - у ЦУМа и Филармонии. Они же и самые ухоженные. Тем не менее, именно в них столичная мэрия в ближайшее время собирается делать капитальный ремонт, на который планируется потратить 36 миллионов 550 тысяч сомов. Да на такие деньги можно во всех остальных бишкекских подземках как минимум порядок навести, но нет - будут ремонтировать только эти два подземных перехода в центре.

Складывается ощущение, что мэрия не видит дальше своих окон - территория вокруг самого муниципалитета ухожена, цветы цветут, фонтан украшен, туалет поставили, ближайшую подземку ремонтировать собрались. А как же благоустройство других районов города? Там порядок наводить не надо?

Бишкек растёт с каждым годом… Сегодня это - город-миллионник, растут и его потребности. Увеличение числа жителей порождает новые проблемы и требует современных подходов и решений. Но бишкекские городские власти, похоже, привыкли действовать по-старинке и из года в год заниматься проектами сомнительной для города пользы.

Вот и сейчас, вместо того, чтобы отремонтировать уже существующие подземные переходы, а заодно и наземные - обновить разметку "зебр", установить знаки и сделать нормальное освещение, чтобы переходящие дорогу люди не гибли под колёсами не заметивших их машин - вместо всего этого мэрия объявила о строительстве в Бишкеке надземных пешеходных переходов. Пока планируется построить два таких - у рынка "Мадина" и у Аламединского рынка на пересечении улиц Мусы Джалиля и Алма-Атинской. В планах ещё как минимум два. При этом цена "удовольствия" не маленькая: стоимость проектов - 37 миллионов 995 тысяч сомов.

А ведь можно было бы потратить эти деньги с гораздо большей пользой. Учитывая бишкекский менталитет, а точнее человеческую лень сделать лишние пару шагов до "зебры" и распространённую привычку перебегать дорогу побыстрее в неположенных местах, можно предположить, что подниматься в надземные тоннели бишкекчане вряд ли будут. Так стоит ли городить огород из надземных сооружений на и без того загруженных улицах?

Ну и напоследок, для тех, кто наверняка спросит, почему я до сих пор называю давно переименованные улицы Алма-Атинскую и Советскую их старыми названиями, отвечу, что я ещё помню то время, когда мой любимый Бишкек был чистым, благоустроенным, цветущим и зелёным. В те добрые времена эти улицы назывались именно так. Именно такими, похоже, помнит и любит их и наш читатель, позвонивший в редакцию, чтобы рассказать о проблеме столичных подземных переходов. Спасибо вам, дорогие бишкекчане за то, что вы так неравнодушны к судьбе родного города. В отличие от безразличных к нему городских властей.

Евгения МАРТЬЯНОВА

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