ДЕТКИ В КЛЕТКЕ Подробности Жизнь 10.05.2017 12:00 (в детсаду в беседке) Видеоролик, который с последних чисел апреля гуляет в социальных сетях, разделил интернет-сообщество на две противоборствующие группы.

Одни неравнодушные, не сумевшие просто пройти мимо этого видео, кричат, что это полнейшее безобразие, это ненормально, так нельзя, и виновные обязательно должны быть строго наказаны.

Другие - не менее неравнодушные и активные - возражают: ничего ТАКОГО, дескать, на видео не происходит. Кого, дескать, и за что наказывать? НОРМАЛЬНАЯ, дескать, ситуация в НОРМАЛЬНОМ бишкекском детском саду.



Видео выложила в Сеть бишкекчанка, наблюдавшая всю эту картину из окна собственного дома, который находится рядом с садиком.

"Крик этой воспитательницы я услышала через окно. Не успела снять на камеру момент, как она мальчика в красной кепке (который стоит недалеко напротив неё) "воспитывала". Этот садик находится в 8 микрорайоне, 9/1 около 64 школы. Детишек жалко, младшая группа, я так поняла. Такой воспитатель, я считаю, не должен находиться рядом с детьми", - таким пояснением сопроводила соседка свой видеоролик.

События, как выяснилось, происходят в столичном детском саду номер 142.

Что за события? Да событий как таковых вроде бы и нет. Ясный, солнечный апрельский день. Группа детей на прогулке. То есть считается, что они на прогулке. На самом деле все чинно сидят в беседке - без права не только выйти из неё на улицу, но и просто пересесть с места на место.

Молодая женщина, присматривающая за ними (по всей вероятности воспитательница) действительно кричит. Она явно чем-то раздражена и явно вымещает на детишках своё неважное настроение.

Мальчик просит пить. Воспитательница резко его одёргивает. Несколько раз отталкивает его голову. Сажает - буквально пихает на место, на скамеечку, истерично добавив при этом: "Я тоже пить хочу!".

Видеоролик получил условное название "Агрессивное поведение воспитательницы в детском саду"…

И тут же немалое количество интернет-пользователей вступились за "честь" воспитательницы. Какое же это, дескать, агрессивное поведение? Никакой агрессии мы здесь не наблюдаем. Воспитательница просто выполняет свою нелёгкую работу. Никого не избивает. Вон даже чью-то упавшую кофточку с пола подняла и повесила на перила!

"Я не увидела здесь агрессию, - пишет одна комментаторша. - Сейчас, мне кажется, многие дети избалованы, капризны, дома им все позволено. Не знаю, но мне кажется, здесь не было ничего такого. Сюсюкаться с каждым из такой оравы детей физически одному человеку невозможно".

"Терпеть не могу, - вторит ей другая, - когда люди, не работающие с детьми, осуждают педагогов. Говорить и возмущаться могут все, вас бы на неделю отправить поработать в сад или школу, а потом выскажетесь!".

"Чё из мухи слона делать? - пишет своё мнение ещё одна малограмотная интернет-пользовательница. - Родители на себя смотрите. Чересчур уж ханжи стали уж противно. Я в садики была и кричала на нас воспитатель даже мухобойкой по ногам шлепала в тихий час. Психика нормальная".

Защитники воспитательницы (после, правда, оказалось, что она не воспитательница, а помощник воспитателя - хотя это, наверное, не так уж и важно) напоминают о количестве детей в группах; о том, что дети, "как правило", в садик поступают "невоспитанные"; о том, что воспитатели "вынуждены работать за мизерную зарплату". Пишут, что "час-полотора можно потерпеть жажду - это лучше, чем поить детей, как в советские времена, всех из одного бокальчика"…

Во всём, по мнению комментаторов, виноваты сами родители: детей должным образом не воспитывают, к детскому садику не готовят. Экономят деньги, не отдавая ребёнка в частный садик, где и детей в группе поменьше, и воспитательницы зарабатывают побольше, и есть у них стимул лучше следить за малышами и вежливее с ними обходиться.

А о том, что у многих родителей просто нет денег на частный детский сад, никто почему-то не задумывается… Впрочем, и из частных детсадов вести приходят порой шокирующие. Из последнего - обваренный кипятком ребёнок, которого якобы подмывали водой из раскалённого бойлера.

Вот это и есть в нашей истории самое, пожалуй, страшное. Огромное количество родителей (главным образом матерей!) уверено: ничего особенного на видео не происходит. Главное, дескать, воспитательница не занимается рукоприкладством. А остальное, дескать, никакой опасности для детского здоровья и самочувствия не представляет.

Что с вами происходит, люди?! Неужели вам понравилось бы, если бы с вами обращались таким же образом? Загоняли под конвоем в беседку и заставляли смирно сидеть час-полтора, называя это мероприятие "прогулкой на свежем воздухе"? Если бы разговаривали с вами исключительно приказным тоном, не разрешая передвигаться и пересаживаться? Если бы в ответ на вашу просьбу попить толкали вашу голову по направлению к скамейке - сиди, дескать, и не "рыпайся", а то хуже будет?

Но вы-то взрослые. А здесь - маленькие дети! Или вас самих именно так в детстве и воспитывали?

Года три-четыре назад в одном из детских садиков Бишкека произошло подобное ЧП - только в несколько раз усиленное. Непослушного мальчика воспитательница привязывала к скамейке на участке, и он сидел без движения, пока его товарищи резвились на воле.

Никто, кроме матери мальчика - никто! - не посчитал это ненормальным и недопустимым. Ни воспитатель, ни заведующая садиком, ни остальные родители, с которыми довелось тогда разговаривать. Доводы у всех те же: мальчик слишком вертлявый, непоседливый. Воспитательница одна на сорок малышей, плюс маленькая зарплата…

Чего же, дескать, вы хотели?

- А если бы, - спрашивала я матерей, - на месте этого мальчика оказался ваш ребёнок?

- Ну и что? - пожимали они плечами. - Мы бы поняли воспитательницу и согласились с ней. У неё ведь нет другого выхода, она ведь за него отвечает. А вдруг он куда-нибудь убежит?

Что же мы в таком случае удивляемся тому, что у великого множества наших детей с младенчества изломана, искалечена психика? Что растут они забитыми и затюканными или, наоборот, озлобленными и агрессивными? Что не понимают и не воспринимают нормальную, спокойную, негромкую человеческую речь, откликаясь и реагируя только на крик и ругань?

"Моя дочка в детском саду в обед попросила добавки, - делится своей бедой мать одной бишкекской дошкольницы. - Воспитательница ответила ей: "Ты и так толстая".

И опять, по мнению тех, кто ей отвечает, ничего страшного не случилось! Не обматерила же, мол, воспитательница девочку, не ударила. Значит якобы всё в полном порядке. Издержки воспитательного процесса.

Управление образования мэрии Бишкека после появления в Интернете скандального видеоролика отчиталось перед горожанами:

"Абылкасым кызы Батма была принята в данный детский сад 1 февраля 2017 года помощником воспитателя с испытательным сроком на 3 месяца.

27 апреля 2017 года во время прогулки детей на территории ДОО №142 воспитатель группы отлучилась для того, чтобы принести детям попить. В это время произошёл данный инцидент.

В настоящее время помощник воспитателя Абылкасым кызы Батма уволена".

И снова нашлось немало комментаторов, которые так и не поняли причину увольнения не прошедшей свой испытательный срок девушки. Она же, мол, "всего лишь" кричала. "Всего лишь" вела себя как надзирательница на зоне. "Всего лишь" давала понять малышам, что они здесь никто, звать их никак, прав они никаких не имеют и единственное, что от них требуется, - чётко поддаваться дрессировке.

Эту помощницу воспитателя уволили. Другие такие же по-прежнему работают. Вроде бы не избивая детей и не издеваясь над ними физически, продолжают "давить" их морально, воспитывая из каждого заведомо неполноценную личность. Оправдывая своё нежелание и неумение наладить контакт с маленькими подопечными маленькой зарплатой.

Жалкое, честно говоря, оправдание! Не устраивает зарплата, мешают личные проблемы, не чувствуешь любви к детям - меняй работу и профессию, вот и всё.

Ольга КАЛИНИНА Добавить комментарий