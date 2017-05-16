бишкекские ветераны войны живут как узники концлагеря Подробности Жизнь 16.05.2017 12:06

"Он берёт шкурки от картошки, немного перловки, немного риса, немного сливочного масла. Варит всё это в кастрюле и ест несколько дней. Хранит кастрюлю в холодильнике, чтобы подольше не портилось. Он просто не может купить что-то другое, у него нет денег".

Всё это - о ветеране Великой Отечественной войны, который живёт в Бишкеке. Его историю и истории десятков других таких же рассказал мне основатель благотворительного фонда "Ветераны 365" Тимур Азыков. Фонд основали год назад обычные бишкекчане, не чиновники, не олигархи, не политики, не представители НПО, а простые горожане, которые однажды столкнулись с тем, что бишкекские ветераны, те люди, которым все мы обязаны жизнью, буквально умирают от голода.



- Идея создать фонд возникла пять лет назад, - рассказал Тимур Азыков. - После одной вопиющей ситуации. На Ортосайском базаре ветеран, весь в орденах, покупал картошку. Я даже помню цену, она тогда стоила 15 сомов. Дедушке не хватало денег на килограмм, у него было только 6 сомов, и продавец отказывался ему положить картошки на эти 6 сомов. Меня это просто взорвало! Как так?! Мы с дедушкой познакомились, его звали Павел Викторович, фамилия - Скромный. И действительно, дедушка был очень тихий, спокойный. Сам он из Токмака, прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Всю жизнь проработал в школе учителем по труду и военруком. Сейчас его уже нет в живых, он умер через год после нашего знакомства. В тот день я спросил у него: "Дедушка, вы чего так, у вас денег нет?". Он говорит: "Да, сынок, я хочу картошки сварить, а денег нет…".

Помню, я тогда поругался с тем продавцом. У другого купил мешок картошки, загрузил в машину, отвёз дедушке домой. А дома у него были ужасные условия! Дети дедушки давно уехали, сын живёт в Калининграде, дочка в Германии. Уехали и забыли о своём старике, который за них воевал. А он не жил, а существовал… просто на краю пропасти... Из-за того, что ему как-то не так оформили пенсию - потеряли стаж, на тот момент он получал всего 3700 сомов. Как на них жить?

И вот тогда я подумал, что нужно создать сообщество помощи. Чтобы помогать ветеранам не только 9 мая. Знаете, у нас ведь о них вспоминают раз в году - наклеят наклейку на машину, прикрепят георгиевскую ленту, российское посольство пригласит ветеранов на какое-нибудь мероприятие, мол, отчитались, галочку поставили, и всё - о ветеранах снова все забыли. И я тогда обратился в госучреждения, там мне дали список ветеранов - почти 900 человек по Бишкеку.

Потом так случилось, что я не смог приступить к этому делу по личным обстоятельствам, но в позапрошлом году в День победы я был в Москве. Прошёл от Белорусского вокзала до Красной площади с фотографией своего деда. Он тоже воевал, всю войну прошёл, его, к сожалению, не стало 10 лет назад. И тогда я решил вернуться к своей идее, снова запросил данные и увидел, что в Бишкеке осталось всего 137 ветеранов! То есть за пять лет мы потеряли больше 700 человек! Это значит, что 2017-й и 2018-й - последние два года, когда мы сможем видеть и разговаривать с ветеранами Великой Отечественной войны. Через два года это легендарное поколение людей совсем уйдёт. Они победили, они выиграли нам жизнь! И скоро их просто не будет…

10 мая прошлого года мы с друзьями создали фонд "Ветераны 365". Название говорит само за себя - помощь ветеранам не только к 9 мая, а весь год. Придумали слоган: "Успей сказать "Спасибо"! И это не просто слова - за время работы фонда нас уже покинули 63 ветерана. Из тех, с кем мы знакомы, кому мы помогали, кого мы взяли под свой контроль. То есть в Бишкеке на сегодня осталось всего 74 ветерана! И как они живут… В каких условиях… Они же как в концлагере живут! Разве за это они сражались, рисковали жизнью? Ради этого?!

Одной бабушке-ветерану мы как-то раз привезли фрукты, плов и манты. Когда она мне сказала, что ела манты в последний раз в 1983 году, у меня слёзы были… В том году, когда кто-то из её родственников был жив, они вместе ездили на Иссык-Куль и по дороге останавливались в ущелье и кушали манты. 44 года назад! Сейчас она не может их купить. А мы с вами в день на сигареты тратим столько денег, сколько стоит порция мант. Если сравнить соотношение наших с вами ежедневных финансовых трат и трат ветеранов, что они могут себе позволить?

Когда наши ветераны видят колбасу, ветчину, сыр, они в шоке! Они такого годами не ели. Однажды мы отвезли продукты одной бабушке-ветерану, там был кусок сыра. Вернулись через три недели, чтобы лекарства ей привезти и увидели, что бабушка разделила этот сыр на кусочки. Каждый завернула в марлечку и держит в холодильнике. Достаёт, кладёт в рот и обсасывает потихоньку, смакует, растягивает удовольствие, как хлеб в концлагере…

Другой дедушка брал шкурки от картошки, немного перловки, немного риса, немного сливочного масла, варил всё это в кастрюле и ел несколько дней. Хранил это в холодильнике, чтобы не испортилось. У него нет денег купить себе что-то другое. Он никому был не нужен. В его квартире ремонт в последний раз делался в 1982 году. Там обои уже до пола по стене спустились, отклеились. На кухне был сантиметровый слой грязи. Разве так можно жить?

Ещё случай: ветеран 9 лет спал на картонных кассетах из-под яиц. У него кровать сломалась, а новую купить он не мог. Сосед смял картонные кассеты в кучу и дедушка на них лежал. Мы ему привезли и подарили кровать с хорошим матрасом. Но ведь так не должно быть! Всё это должно поднимать наших людей на то, чтобы помочь ветеранам, чтобы успеть сказать им спасибо! Но этого почему-то не происходит.

Зимой мы возили ветеранов на фильм "28 панфиловцев". Их было 13 человек. Был полный зал, и когда закончился фильм, я встал и сказал, что в зале вместе с нами находятся ветераны Великой Отечественной войны, давайте им поаплодируем! И люди рыдали, обнимали их, целовали, бросались им в ноги. Многие просили у них прощения. А ведь есть за что - за то, что столько лет никто не уделял им должного внимания.

Кто-то скажет, зачем помогать старикам? Вон сколько больных детей, которым нужна срочная пересадка, дорогое лечение. Сложно определить, кому помочь - ребёнку, который только родился и у которого вся жизнь впереди, или старику, который воевал, но ему уже больше 90 лет… Это вопрос морали, понимание у каждого человека своё. Кому-то важнее отдать ветерану, потому что у ребёнка, как минимум, есть мама и папа, а у ветерана нет никого. 85 процентов ветеранов в Бишкеке - одинокие.

Государство сегодня не обращает внимания на ветеранов. Правительство, чиновники избегают контактов с нашим фондом, - говорит Тимур. - Потому что понимают, что любое сотрудничество с нами повлёчёт финансовые расходы. А на ветеранов у них денег нет.

Зато когда мы формировали списки ветеранов, то столкнулись с тем, что в них очень много "мёртвых душ". То есть тех людей, которых уже давным-давно нет! Возможно, они нужны были для выборов, возможно, кто-то за них пенсию получал. Однажды такой случай был: бабушка-ветеран три месяца не получала пенсию. Она не ходячая, дома лежит. Наши ребята пошли в почтовое отделение, узнать, в чём дело. А им говорят - а бабушка же умерла. Как это? Мы же от неё идём, она жива! Получился скандал, потому что стало понятно, что на почте "похоронили" бабушку и стали за неё деньги брать.

А в прошлом году, перед выборами, в наш фонд обратилась одна политическая партия. Позвонил мужчина, говорит - хотим ветеранам помочь, речь идёт о больших деньгах, бюджет - 5 миллионов сомов. Я полночи не спал, расписал, сколько инвалидных колясок для ветеранов мы сможем купить, кому очки заменить, кому слуховые аппараты, кого посадить на продуктовое обеспечение, кому лекарства, кого отправить на операцию… Обрадовался, что почти на год у фонда будут средства, чтобы помочь ветеранам.

Наступил день встречи, приходят два персонажа, которые засветились в предвыборной кампании со своими агитационными роликами. Я сразу к делу, а они говорят - мы сами к ветеранам не поедем. Дадим вам флаги, кепки, футболки с нашей символикой и вы к ним пойдёте. А мы всё это заснимем на камеру. Я тут же встал и сказал "до свидания". Как так можно - делать агиткомпанию на ветеранах?! Это кем надо быть?!

Вот сейчас собираются переходить с аналогового телевидения на цифровое, - продолжает Тимур. - 15 мая аналоговое отключат и у всех заработают какие-то ресиверы. Кто подумал о ветеранах? Кто им купит эти ресиверы? У ветеранов единственная связь с миром - телевизор. Даже неходячие старики, если телевизор в зале, а лежат они в другой комнате, включают телевизор и слушают. А с 15-го мая у всех наших ветеранов не будет телевидения, у них просто не будет показывать телевизор! Кто-нибудь из чиновников об этом задумывался?

То, что сегодня творится в головах наших людей, такое отношение к ветеранам войны - это неправильно. Недавно был случай, в Джале какой-то магазин повесил вывеску со свастикой. Журналисты брали интервью у прохожих, спрашивали у молодёжи - как вам это? И все говорят - а нам без разницы! И только одна женщина старше сорока лет сказала, что это кошмар. Наша молодёжь и не знает, что это - символика рейха, не знает, что такое война… Прибавим сюда людей-фашистов, которые появились в соцсетях. Те, которые пишут о том, что Бессмертный полк - это толпа зомби, которые идут с фотографиями мёртвых…

У меня была идея сделать большой промо-ролик о жизни ветеранов, об их вкладе в мировую историю, чтобы донести до школьников, в чём была суть войны и суть подвига наших дедов. Но пока денег не хватает. А ведь это должно делать государство!

Наш фонд - благотворительная организация, не коммерческая, - продолжает мой собеседник. - Нас всего 10-15 человек, мы не получаем зарплату, все расходы на связь, бензин, ещё что-то - всё за свой счёт. У нас есть группа на "фэйсбуке" - "Ветераны 365", в ней несколько тысяч человек. Не факт, что все они помогают, многие просто участвуют, но… Мы создали коммуникации с горожанами. Понадобилось, например, ветерану дверь поменять, сантехнику починить, ворота сделать, рамы покрасить, или холодильник или телевизор сломался - мы спрашиваем, кто может помочь? Или у кого есть ненужный старый телевизор, который ещё может пригодиться? И, в конце концов, среди этих нескольких тысяч находится один человек, который привозит телевизор.

Сейчас наш фонд оказывает комплексные услуги, не только продукты и лекарства доставляет. Ветеранам нужна помощь на дому - стирка, уборка, готовка. Нужна помощь вне дома - куда-то съездить, например, на почту, в больницу, на кладбище. Людям почему-то часто кажется, что всё это можем делать только мы, только фонд, но это не так. Присоединиться и помочь может каждый желающий! - заключает Тимур Азыков. - Приходите, участвуйте, успейте сказать "Спасибо!".

публикацию подготовила

Евгения МАРТЬЯНОВА



Ко Дню победы 9 мая Тимур Азыков и его команда собрали продуктовые пакеты и развезли ветеранам к празднику. Но помощь старикам нужна не только раз в году, а постоянно. Если вы хотите помогать бишкекским ветеранам Великой Отечественной войны, чтобы старики больше не жили впроголодь и не ели картофельные очистки, то можете делать это в течение всего года. Просто позвоните в фонд: 0555 82-74-02. Добавить комментарий