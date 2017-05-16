бишкекские ветераны войны живут как узники концлагеря

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в Пекине
состоялась встреча президентов Кыргызстана и РоссииПодробнее...
один пояс — один путь
Алмазбек Атамбаев 14 мая в Пекине обсудил с главой China Road строительство дорог в Кыргызстане.Подробнее...
в Москве арестовали кыргызстанца, причастного к теракту в Петербурге
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президент Кыргызстана подписал закон «О лотереях»
Об этом 13 мая сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.Подробнее...
в ЕАЭС самая быстрорастущая экономика у Кыргызстана
Согласно прогнозу Всемирного банка, в этом году самый высокий рост ВВП среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет у Кыргызстана.Подробнее...
депутату ЖК Канату Исаеву предъявлено обвинение в коррупции
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вынесен окончательный приговор супругу А.Саляновой
Верховный суд Кыргызстана оставил в силе приговор супругу депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Бакыту Абдыкапарову.Подробнее...
"Бессмертный полк" прошёл по Бишкеку
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С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной Победы
Российский лидер поблагодарил ветеранов, проживающих в Кыргызстане, и пожелал им долголетия.Подробнее...
Россия списала Кыргызстану все долги
Россия списала Кыргызстану оставшийся долг по кредитам в размере 240 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.Подробнее...
как Бишкек будет праздновать День Победы
В честь празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице Кыргызстана готовится ряд праздничных мероприятий.Подробнее...
Мы помним вас!
В Доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка «Мы помним вас!», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Подробнее...
землетрясение
произошло на юге Кыргызстана.Подробнее...
Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов
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"Кентавр" завоевал главный приз кинофестиваля в Бельгии
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учёные обещают:
разрушительных землетрясений в этом году в Кыргызстане не будет.Подробнее...
в Бишкеке появилась большая шахматная доска
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с оружейного склада в Бишкеке похищено оружие
Об этом сообщило ГУВД столицы в понедельник, 1 мая.Подробнее...
в Узгенском районе сошёл ещё один оползень
Людей успели переселить.Подробнее...
президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока
Об этом Алмазбек Атамбаев заявил во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии «Инфоком».Подробнее...
В Кыргызстане произошла трагедия
Рано утром 29 апреля в селе Аюу сошел оползень. Под завалами земли остались 24 человека.
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есть закон о защите от семейного насилия
Президент Кыргызстана Атамбаев подписал законы «Об охране и защите от семейного насилия» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного насилия», сообщает 28 апреля его пресс-служба.Подробнее...
следствие в отношении Р.Тологонова завершено
ГКНБ КР завершил следствие по уголовному делу по факту мародёрства в отношении экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова.Подробнее...
только 6 из 166 госкомпаний приносят государству прибыль
В 2016 году дивиденды от государственных предприятий и акционерных обществ с долей участия государства составили 2 млрд 284 млн сомов.Подробнее...
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Ролик о Кыргызстане
победил в конкурсе
National Geographic.
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бишкекские ветераны войны живут как узники концлагеря