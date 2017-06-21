Подробности Жизнь 21.06.2017 10:53

С создателем бишкекского Сообщества вежливых водителей Романом Белинским мы встретились после того, как в соцсетях всё больше моих друзей-автомобилистов начали делиться шуточными лозунгами типа "Пропусти ближнего своего!" и "Уступи, да уступим будешь!". Было очень похоже на какую-то массовую акцию. Откуда такое взялось? Оказалось, что лозунги принадлежат недавно созданному добровольному движению автомобилистов Бишкека.



- Идея создать СВВ - Сообщество вежливых водителей - появилась случайно и спонтанно, - рассказывает Роман. - Сидели на работе с сотрудниками, обсуждали, что происходит. У нас в городе каждую весну ситуация на дорогах обостряется, а в этом году так и вообще яростно! Я сам автолюбитель, могу судить по себе. Плохие дороги в Бишкеке - да, проблема, с которой приходится лишь смириться, ждать, надеяться и верить. Но ещё большая проблема - как водители ведут себя на дорогах... Хамят, обзывают друг друга, "подрезают", нарушают.



- Но вы же придумали сообщество "вежливых", а не "правильных" или "не нарушающих" водителей? - уточняю я.



- А одно от другого недалеко находится, - говорит Роман. - Главный принцип участников нашего сообщества - не нарушать и быть вежливыми на дорогах. Мы против хамства и грубости. Грубость порождает грубость, насилие порождает насилие.



Роман и сотоварищи придумали целый устав СВВ, первым пунктом в котором идёт "Водитель не имеет пола, национальности и возраста. Неважно, кто находится за рулём - всегда помни, что это такой же водитель, как ты".



- Если вы почитаете все пункты, то увидите, что они буквально на поверхности лежат, - говорит Роман. - Например, если тебя пропустили, поблагодари "аварийкой", не пропустили - ничего страшного, относись к этому терпимо, если ты случайно кого-то "подрезал" - извинись. Уважение друг к другу складывается из мелочей. Мы выбрали логотипом СВВ именно "аварийку", потому что в нашей стране она, как ни странно, используется не по назначению. Если в других странах это знак того, что с машиной что-то случилось, то у нас это - "извини" или "спасибо". И мы за эту идею, она помогает на дороге оставаться людьми.



Устав - не единственная придумка СВВ. Для тех, кто пересел на дорогую машину и позабыл о временах, когда он был пешеходом, а также для тех, кому "крутые" номера глаза застят, в сообществе есть слоганы "Заработал на тачку - заработай и уважение!" и "Культура вождения - то, что отличает автомобилиста от обезьяны".



Вы наверняка слышали о существующем в России движении под названием "антихам", участники которого клеят обидные наклейки на машины охамевших нарушителей. В противовес российским "антихамам" бишкекские создатели СВВ, наоборот, раздают наклейки вежливым водителям. Получить такую может каждый желающий абсолютно бесплатно. Условие одно - соблюдать устав и правила сообщества, быть вежливым на дорогах. Хочешь вступить в ряды СВВ - бери наклейку и соответствуй!



Бишкекчане идею с наклейками поддержали, да ещё как - за месяц ушла тысяча штук. Сейчас в СВВ собираются печатать новую партию, побольше.



- Мы хотим, чтобы патрульная милиция нас поддержала, - говорит Роман. - Случается, что некоторые гаишники за такие наклейки останавливают. Есть пункт в правилах, что на стекле не должно быть наклеек размером больше 10 сантиметров. Мы хотим задокументировать, что такую наклейку можно.



Наклейки СВВ нескольких видов: первые - самые простые, небольшие по размеру, с эмблемой и названием сообщества, другие - чуть побольше, с хэштегом СВВ (ребята активно продвигают своё движение в соцсетях), и третьи - крупного размера с вопросом "Я нарушаю ПДД?" и контактным номером. Их в сообществе придумали специально для городских автобусов, троллейбусов и маршруток. Нарушил водитель правила - можно сообщить об этом по указанному в наклейке номеру автобусного или троллейбусного управления.



Чтобы задействовать в акции общественный транспорт, создатели СВВ ходили на приём к вице-мэру Бишкека по вопросам транспорта и добились того, что теперь с такими наклейками будут ездить все бишкекские автобусы и троллейбусы. В планах инициаторов этого движения охватить ещё и маршрутки и такси.



- Нарушают все, - говорит Роман. - От марки и стоимости машины это не зависит. И "крутые", и машрутники, и даже пешеходы. Недавно у меня была ситуация - в один день на двух перекрёстках пришлось резко тормозить, чтобы не сбить пешеходов, которые шли на красный свет. Раньше уже в школе детей учили: переходишь дорогу - посмотри налево, потом посмотри направо. Сейчас родители с детьми сами перебегают дорогу посреди перекрёстка, не смотрят по сторонам. Мы в СВВ стараемся относиться с уважением и к пешеходам тоже. Если ты водитель, ты управляешь средством повышенной опасности. Должен понимать, что человек, который переходит дорогу, ничем не защищён.

В наклейках СВВ на автобусах указан номер телефона, по которому можно позвонить, если водитель нарушает правила. Нарушителю - штраф, а значит, мотивация для водителя ничего не нарушать.

Народ подхватил инициативу СВВ, даже футболки такие носит.



В СВВ не придумали ничего нового - простые истины от простых людей. Но вот ведь какая интересная штука: пока городские власти думают и решают, пока реформируют патрульную милицию, превращая её то в постовую, то в мобильную, пока депутаты выдвигают неумные предложения заставить каждого водителя возить с собой алкотестеры, пока пешеходы в страхе перебегают дороги и попадают под колёса даже на зебре, пока озверевшие от дорожного беспредела водители лупасят друг друга на бишкекских перекрёстках, пока всё это происходит, вдруг находятся обычные парни, которым не всё равно, и которые не ждут, а действуют. Кто-то наверняка скажет - ерундой занимаются, наклейки клеят…



- Это ведь не просто наклейка, - говорит Роман. - Это признание, что ты - вежливый водитель. Это дисциплинирует. Ты уже стараешься ездить по-другому, кого-то пропустить, быть добрее, начинаешь думать по-другому. Недавно в меня врезались, виноват был другой водитель. Когда по городу ехал, люди видели наклейку на моей подбитой машине и спрашивали: "Ну что, когда в тебя въехали, ты сильно вежливый был?". Да, был. Насколько это возможно. Не конфликтовал, и всё решилось миром.



- Значит, вы верите, что так действительно возможно изменить дорожную ситуацию в Бишкеке?



- Я знаю, что те, кто ведёт себя борзо и нарушает правила, - говорит Роман, - в большинстве своём нормальные, адекватные люди, и в каких-то ситуациях они бы не стали этого делать, но такая жизнь. Почему бы не попробовать её изменить? Почему нет?



На прощание Роман подарил мне наклейку СВВ. Уж не знаю, насколько меня хватит (я хоть и начинающий водитель, но уже не вежливый), но ради эксперимента приклеила её на заднее стекло своей машины. И знаете, она реально работает! Тянет чего-нибудь нарушить, а потом смотришь в заднее стекло - у меня же наклейка, я же теперь вежливый водитель, и как-то сразу хочется соответствовать.



Интересно, что и окружающие по-другому реагируют. Сразу двое на парковке спросили, где можно такую наклейку достать. Вывод - накопилось у наших людей, "достал" бишкекчан дорожный хаос, поняли они, что не на кого надеяться, не от кого ждать порядка. Только самим, своим примером и действиями и можно что-то изменить, если очень захотеть.



Давайте захотим, а? Не зря же говорят: "Хочешь изменить окружающий мир - начни с себя".



Евгения МАРТЬЯНОВА

Фото Сообщества

вежливых водителей.