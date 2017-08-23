ВНУЧКА-МУСУЛЬМАНКА

Подробности Жизнь 23.08.2017 12:09



- Она ушла! - Айгуль Керимбаевна говорит в телефонную трубку сдавленным голосом, с усилием сдерживая слёзы. - Раньше, бывало, тоже уходила. Но теперь - совсем.



- Может, спрашиваю, ещё вернётся? Отцы и дети - это, знаете ли, проблема вечная. Споры, недопонимание, конфликты… Остынете обе - и помиритесь.



- После того, что она мне наговорила?! Думаете, это возможно?



Нет, зла я на неё не держу. Если захочет, пусть приходит домой. Мне даже не надо, чтобы она прощения просила, на коленях ползала. Достаточно будет, если просто скажет: "Апа, я была не права". И вообще пускай заходит сюда в любое время… Но как раньше уже не будет.



- А как будет?



- Есть у меня один план… - голос Айгуль Керимбаевны становится твёрже, слезливые нотки из него исчезают.- Замуж я её выдам. Организую похищение невесты. Найду жениха поприличнее и дам своё материнское благословение. Пусть забирает её и увозит куда-нибудь.



Раз она всё время твердит, что она мусульманка, пусть всё и будет по мусульманcким обычаям.



понять и простить



О вечном и всенародном конфликте отцов и детей Айгуль Керимбаевна знает не понаслышке и не только на примере собственной семьи. Однажды, говорит, ей пришлось уже в этом конфликте поучаствовать - в качестве миротворца.



- Я тогда в школе работала, - рассказывает. - Мальчишка один, десятиклассник, пришёл на урок с ярким синяком на скуле. Спрашиваю, в чём дело. Отвечает - отец вчера приложился.



Парень этот, оказывается, встречается с девочкой-ровесницей. Ну как встречается… В общем, всё "по-взрослому" у них. Как, кстати, и у многих его товарищей. Только он, в отличие от товарищей, посчитал ниже своего достоинства по кустам прятаться. Привёл девчонку домой… А там отец.



Я после уроков к ним домой пошла. Долго мы за столом сидели с его родителями, много о чём говорили. Я им напомнила, что сыну семнадцать. Через год должен в армию идти. Так что же это получается? Родину защищать он уже готов, жизнь отдать, если понадобится, ему уже не рано, - а для любви, выходит, не созрел?



Вы бы, говорю им, радовались, что мальчик ваш дома с возлюбленной общается, а не где-нибудь в подворотне. Поняли бы, вошли бы в его положение. Или сами молодыми не были никогда?



Беседа наша закончилась чаепитием. Родители моего ученика смягчились. Я уже уходила, слышу - отец с ним разговаривает: "Если у вас любовь, живите, пожалуйста, кто же против? Только школу окончите сначала. Потом хоть женитесь, мы ведь вам добра желаем"…



- Я так думаю, - подытоживает Айгуль Керимбаевна, - что самое главное в семейных отношениях - честность и взаимное доверие. Без этого никак. А из Эли я все эти годы не могла вытянуть, чего она, собственно, от жизни хочет. Всё, что я предлагала, ей не нужно. А что нужно? Подойти и скажи честно!



И её друзья-подружки её выгораживают и ничего о ней не рассказывают, хотя они-то наверняка знают больше меня.



Я, помню, одно время очень подозревала, что муж от меня гуляет. Все родственники, соседи и знакомые убеждали меня, что это не так. Ошибаешься, дескать! А как только мы с ним развелись - тут же потянулись доброжелатели. Стали наперебой рассказывать, кто, где и с кем видел моего бывшего. А зачем мне это теперь? Раньше надо было. Раньше, говорят, не хотели наш брак разрушать. Словом, хотели как лучше. А получилось…



"Откуда в ней это?"



- Эля мне по документам дочь, - продолжает Айгуль Керимбаевна. - По возрасту внучка. А фактически - никто. Совершенно посторонний человек, никакая не родня.



Удочерила я её после смерти сына. Сын у меня единственный умер. Как я это пережила - лучше не вспоминать. У сына вдова осталась, внук родной у меня есть. Но они в России, а я здесь. И к Эле всем сердцем прикипела. Если разобраться, роднее, ближе и дороже у меня никого нет.



Пока она маленькая была, проблем с ней почти не было. То есть проблемы были, но другие. Она ко мне попала больная, слабенькая совсем. Говорят, её родная мать (между прочим, русская по национальности) завещала похоронить ребёнка на мусульманском кладбище. Уверена была, что дочка не выживет, да и не нужна Эля была матери.



Но почему именно на мусульманском? Это для меня загадка.



Я вот кыргызка. Внешне. А в душе, пожалуй, гораздо больше русского. Скажем так, я продукт советского времени. А внучку в какой-то момент как переклинило. Стала считать себя кыргызкой. Более того - настоящей мусульманкой.



Посмотришь на неё - европейка. Очень красивая. И чем взрослее, тем краше. Но при этом прекрасно говорит по-кыргызски - гораздо лучше меня, чисто, без акцента. Танцует арабские танцы. Играет на комузе. И всё время меня ругает, что я что-то делаю не так. Не по-мусульмански.



Мне русская подруга однажды большой кусок свинины принесла. Я, разумеется, положила в холодильник… Эля примчалась: "Апа, уберите ЭТО! Нельзя! Выбросите сейчас же и холодильник помойте!".



Чего ради я должна от мяса отказываться?



- Ты, - говорю внучке, - тоже ведь свинину ела. Не помнишь? Когда маленькая была, хиленькая, я тебя старалась получше кормить. И свининой в том числе.



- Это, - отвечает, - когда я маленькая была. Теперь всё по-другому.



Да я бы даже смирилась с этими перегибами. В принципе ведь в мусульманстве, как и в любой другой религии, ничего плохого нет. Лишь бы без фанатизма. Не хочешь есть свинину - не ешь, заставлять не буду. Хочешь молиться - молись. Хочешь посты соблюдать - пожалуйста.



Но дальше ведь началось вообще невообразимое!



То ли в Интернете, то ли ещё где-то нахваталась она всей этой антирусской ерунды. Русских ненавидит! Представляете, она, русская по происхождению, ненавидит русских! "Путин - агрессор". Хоть отбирай у неё ноутбук с телефоном и запирай дома, чтоб некому было ей так мозги запудривать.



9 мая. День Победы. Я сажусь к телевизору парад смотреть. Зову её. Она в ответ:



- Это была не наша война.



- А чья же?! - взрываюсь я. - Ты разве в школе по истории не проходила, что нас было пятнадцать республик - пятнадцать сестёр? Которые дружно с гитлеровской Германией воевали…



"Вторая мировая война"… Так и не смогла я её отучить так называть ту войну.



- Запомни, - говорю, - для нас она Великая Отечественная!



Не понимает. Не слышит. Не хочет ничего воспринимать.



Беру её за косу и тащу к телевизору:



- Смотри парад! Гордись победителями! Мой отец до Берлина дошёл, а ты от русских ветеранов нос воротишь?!



Может, и зря с ней ругалась. Но не могу я в своём доме всё это терпеть, понимаете? Думала, удастся в конце концов её переубедить. Не удалось. Только хуже стало.



Вытянула всё…



Перед тем как уйти, она кричала мне в лицо, что я её избиваю. Что держу её в чёрном теле, заставляю сутки напролёт работать, ничего не давая взамен. Что я разогнала всех её потенциальных женихов, требуя с каждого 10 тысяч долларов в качестве калыма.



Какой калым, помилуйте! Это ведь она у нас мусульманка, а мне, если честно, всегда было всё равно, как и за кого она выйдет замуж. Русский, кыргыз… Да хоть обезьяну пускай за хвост притащит, лишь бы её всё устраивало.



Потом, когда она пришла за остатками вещей, я пыталась ей в глаза заглянуть: "Зачем ты врёшь? Разве такое было?". Она, не моргнув глазом, парирует: "Я так не говорила, это вы всё придумываете".



Как же так? Всю жизнь я находила общий язык с разными людьми, независимо от национальности, возраста, рода занятий. А с собственной внучкой, пусть и неродной, не кровной, договориться не могу.



На днях с Иссык-Куля вернулась. Первый раз ездила на несколько дней отдохнуть одна, без Эли. С ней уже к тому времени скандал назревал. В Бишкек я возвращалась с тяжёлым сердцем. И голова всякими-разными нехорошими мыслями забита. Села в такси, проехала уже километров десять - вспомнила, что в пансионате, на подоконнике в своём номере ключи от бишкекской квартиры забыла.



Таксисту говорю: "Извините, я, наверное, здесь выйду. Мне назад ехать придётся". - "Это туда, где вы ко мне садились?" - "Да". Он, ни слова больше не произнося, развернулся и поехал обратно. И ни сома лишнего с меня не взял.



А моя собственная внучка…



Поехали мы с ней как-то на "Дордой". Семь тысяч сомов у меня было, собирались Эле кое-что из одежды прикупить. Почти шесть тысяч потратили, вроде взяли всё, что нужно. И тут мне попадается костюм. Юбка с кофтой, как раз на меня и как раз то, что я давно хотела. И стоит тысячу двести - как раз столько, сколько у нас осталось. Я костюм меряю, Эля подходит с недовольным видом: "Апа, вы что, собираетесь это покупать? Но мне же ещё кое-что надо"…



Вздохнула и отдала ей последние деньги. Надо так надо, мой костюм подождёт.



И так во всём, понимаете? Раньше дома у меня всегда немного денег было припрятано на чёрный день. Часто ведь случаются всякие непредвиденные траты. То день рождения у кого-нибудь, то свадьба, то похороны. Бывало, съездишь к кому-нибудь в гости, оставишь там кругленькую сумму, расстроишься, а потом вспомнишь, что в шкафу заначка лежит - двести долларов…



Теперь никаких заначек нет. Всё, что могла, Эля из меня вытянула. И деньги все, и силы, и нервы.



Это я сейчас не плачу. Немножко успокоилась уже. А ещё вчера, знаете - сидела вот здесь, на кухне, и выла. Одна, оказывается, жить разучилась, привыкла, что внучка хоть ночевать приходит. Так её не хватает!



И обида гложет. Столько она мне всего наговорила - бОльшая часть из которого неправда! За что она так со мной?!



Знакомый один в гости забегал. Звонил, говорит, Эле, пока ещё не зная, что у нас случилось. Спрашивал, как бабушка. "Мы с ней расстались", - отвечает Эля.



"Расстались"… Как будто мы муж с женой или любовники! Слово-то какое выбрала!



А почему расстались? Потому что, как она объясняет, не может больше жить со мной под одной крышей. Вот так-то.



дорогая девочка



Вообще, надо вам сказать, она с четырнадцати лет к себе мужское внимание привлекает. Она ведь настоящая красавица, одевала я её всё время как куколку. Я, правда, думала, окончит она школу, потом высшее образование получит - и только после этого можно будет подумать о личной жизни.



И личная жизнь, кстати, в моём понимании, это не то, как она её себе представляет. Я думала, выйдет она замуж по большой взаимной любви за хорошего человека…



Когда она в пятнадцать лет пьяная поздно вечером домой заявилась, я её не била. Хоть она меня сейчас прилюдно и упрекает, что избиваю, дескать, - именно тогда я ограничилась руганью.



А побила я её - да, каюсь, было дело - когда она заявила, что после девятого класса бросит школу. И что мать какой-то там подружки предлагает её в Турцию отправить официанткой.



- А в Сирию?! - кричала тогда я на внучку. - В Сирию не хочешь поехать? Там таких, как ты, только и дожидаются полевые командиры. Вот там ты точно "замуж выйдешь", без проблем. Одного "мужа" убьёт, слава богу, русский снайпер - на его место тут же десяток других найдётся. Может, ты этого хочешь?



На следующее утро она в школе пожаловалась завучу, что бабушка её избила. Завуч предложила ей в милицию заявление написать. Так что… Могли бы меня привлечь за рукоприкладство. Чудом дело замяли, но школу окончить я её всё-таки заставила.



Потом заставила поступить в университет. Зря, наверное. К тому моменту она уже стала взрослая, восемнадцать ей исполнилось. И решила, что теперь ей всё можно и никто ей не указ.



Внучка моя - интересный человек. Только порог дома переступит, только на улицу выйдет - вызывает всеобщее восхищение. Умница, красавица, вежливая, уважительная, скромная, исповедующая и проповедующая ислам. А дома…



Разве в Коране написано, что девушка дома не должна ничем заниматься, разве только ругаться с бабушкой? Что ей не положено даже бельё своё стирать, что даже чаю сама себе налить она не может? Я ведь не служанка ей, а получается, что прислуживаю. Кому рассказать - не поверят. Да я никогда никому ничего и не рассказывала. Сейчас накипело, не могу больше в себе всё это держать. Вот на вас и выплёскиваю.



А мужчины, как я уже сказала, на неё заглядываются. Русские просто смотрят. Близко она их не подпускает и мужа, говорит, русского не хочет. Кыргызы, казахи или узбеки со мной периодически разговоры заводят. Не желаете ли, дескать, внучку замуж выдать? Своих сыновей-братишек-племянников в зятья предлагают.



В прошлом году сватался к Эле один состоятельный иностранец. Намного старше её. Очаровался, кучу денег готов был заплатить. Я ему, естественно, объяснила, что внучка моя - не товар и не скотина бессловесная, торговать ею я не собираюсь.



А Эля, видимо, тогда смекнула, что она очень дорого стоит. И что можно, наверное, ей себя и ещё дороже продать, чем этот иностранец готов был выложить.



бесприданница



- Вас Аллах накажет! Он вам покажет! - кричала она мне при нашей последней встрече. Народу много вокруг, а она меня поливает…



За что, интересно, меня Аллах должен наказывать и что мне показывать? Что я такого плохого сделала?



- И квартира мне ваша не нужна!



Ну это уж совсем перебор. Про квартиру ведь речи не было. Само собой разумелось, что после моей смерти квартира отойдёт ей, Эле. Она - моя единственная наследница.



Может, надоело ей ждать моей смерти?



А "квартира не нужна" - это она напрасно. Моя подруга сейчас в больнице лежит. В реанимации, с обширным инфарктом. Она - тоже приёмная дочь. Всю жизнь ухаживала за больными приёмными родителями, кормила их и поила, потом похоронила достойно. А теперь, когда она сама уже в возрасте, объявились их родные дети. И через суд выгнали её из родительcкой квартиры…



Родители хоть эту девочку и взяли на воспитание, оформить все документы своевременно не успели. Вдруг оказалось, что формально она им никто и звать её никак, и к квартире она никакого отношения не имеет, и ни на какое наследство претендовать не имеет права.



Но я-то ведь об Эле позаботилась! Она по документам моя дочь, она носит мою фамилию, прописана в моей квартире и наследует эту квартиру со всем, что в квартире находится.



- Не нужна мне ваша квартира!



Ну что ж, не нужна так не нужна. Я ведь могу её и выписать, и вообще все бумаги переоформить…



Вру - не могу. Эля ведь мне всё равно родной человек! И навсегда такой останется.



- Где же ваша внучка сейчас живёт? - спрашиваю Айгуль Керимбаевну.



- Это сложный вопрос. Насколько я знаю, живёт у подруги. Хотя, возможно, уже и не у неё.



На Элю недавно положил глаз её работодатель. Которому она по возрасту годится в дочки. Он якобы и относится к ней как к дочери (по крайней мере, мне он об этом говорил). У него жена и четверо сыновей, а ему якобы всегда дочку иметь хотелось.



Но меня-то не обманешь, не проведёшь. Я взрослая женщина и прекрасно вижу, какие страстные взгляды он в её сторону кидает. Обещает ей квартиру снять, машину подарить… За что? Просто за то, что хорошая девушка? Не верю!



Так что буду я ей сейчас замужество организовывать. Пока не поздно. Поспрашиваю знакомых, может, есть у кого на примете молодой неженатый порядочный парень? Она-то, пока глубже не копнёшь, каждому понравится. Пусть познакомится с ней, пару букетиков подарит для приличия, а дальше…



Красивый мусульманский обычай - похищение невесты. И пусть только попробует ослушаться. Раз мусульманка - слово матери-бабушки для неё должно быть законом. И мне спокойнее будет, если буду знать, что она в надёжных руках. Пусть за мужем ухаживает, в доме уют создаёт и детей рожает, раз ничего другого ей в жизни не надо.



записала

Ирина МАКСИМОВА

