Подробности Жизнь 30.08.2017 13:27



- Мы спросили, сколько ему лет. Он сказал, что тридцать четыре. Спросили, был ли он женат раньше. Ответил - нет. Ещё про детей спросили - может, у него дети на стороне есть? "Нет", ответил.



Собранной о потенциальном зяте информации матери показалось достаточно для того, чтобы, закрыв глаза, отдать ему двадцатилетнюю дочку.



Брак продлился… полторы недели. Потом молодая жена повесилась.



Этот случай на Иссык-Куле не уникален. Наоборот, очень показателен с точки зрения своей традиционности. Только речь сейчас пойдёт не о кражах невест, к каким бы трагическим последствиям ни приводил этот "красивый" обычай. Речь - о другом.



Очень часто бывает так, что девушка идёт замуж добровольно. 34-летний иссык-кульский жених, кстати, рассказывает, что с молодой невестой был знаком. Что они, правда, не встречались, потому что мужчина считает себя истинным мусульманином, а по шариату до свадьбы всякие отношения исключаются. Но говорит, что регулярно созванивались, и он даже объяснял ей некоторые суры Корана и рассказывал о некоторых шариатских правилах.



По его словам, к браку он девушку не принуждал.



А ей через десять дней после свадьбы жизнь опротивела.



С женихом-мужем всё более-менее ясно. Если похитил девушку против её воли - он преступник и должен понести уголовное наказание. Если создал молодой жене невыносимые условия, подтолкнув её к самоубийству - тоже должен ответить (правда, статья "Доведение до самоубийства" в Кыргызстане работает слабо).



С девушкой тоже всё ясно. Ей с малолетства внушали, что мужа надо слушаться, почитать пуще родного отца, и если уж вышла замуж - деваться некуда, надо только подстраиваться.



Неясно с родными и близкими молодой женщины. Сначала родители беспрекословно соглашаются на её брак (хоть и признаются потом, когда ничего уже нельзя исправить, что, мол, чувствовало сердце: добра здесь не будет). Потом хладнокровно наблюдают за страданиями дочери. Видят, что в новой семье её унижают, издеваются над ней морально, а иногда и физически. Слышат её жалобы, вытирают её слёзы…



И молчат! И ей советуют молчать. Все мы, женщины, дескать, через это проходим, ничего не поделаешь, вышла замуж - смирись, покорись и терпи.



"при странных обстоятельствах"



Тело 50-летней Айгуль (имя изменено) её муж нашёл повешенным на отопительной трубе. Позвал соседей, те вызвали "скорую". Однако врачам ничего не оставалось, как только констатировать смерть.



От судебно-медицинской экспертизы, которая могла бы определить, сама женщина повесилась или ей "помогли", родственники наотрез отказались. Какие родственники? Учитывая возраст погибшей, теперь уже не родители. Дети, братья, сёстры. И в первую очередь муж, с которым она дожила до серебряной свадьбы.



Последнее время Айгуль уже никому ни на что не жаловалась. Это двадцать пять лет назад, когда только вышла замуж, было тяжело. Сбегала от мужа к родителям. В слезах рассказывала, что супруг оказался религиозным фанатиком. Заставляет её жить чётко по шариату, за малейший промах жестоко избивает.



Родители сочувственно качали головами, цокали языками, но назад принимать дочь не хотели. Вышла замуж, дескать, так живи с мужем. Не позорь нас перед соседями.



С годами женщина действительно привыкла. Смирилась со своим незавидным положением. Более того - стала считать, что так и надо. Что по-другому в семье просто не бывает. И своих дочерей так же воспитывала: если муж носит бороду, посещает мечеть и совершает намаз - значит, он поистине святой человек. Нельзя ему перечить. Нельзя ни на шаг отступать от заведённых им правил. А если он жену поколачивает - стало быть, сама виновата.



Мало кто из окружающих знал, что этот набожный южанин (назовём его Бахтияром) - человек крайне неуравновешенный и истеричный. Что он по каждому пустяку выходит из себя и в таком разъярённом состоянии способен на многое. И уж совсем никто не знал, что живущий строго по мусульманским обычаям Бахтияр имеет судимость за нанесение тяжких телесных повреждений.



Оперативники Ноокенского РОВД об этом знали. И первоначально рассматривали такую версию самоубийства женщины: муж в очередной раз "учил её шариату", снова с ней поскандалил, в очередной раз поднял на неё руку, она не выдержала и предпочла смерть дальнейшим издевательствам.



Потом появилась другая версия. И, чтобы её проверить, сотрудники уголовного розыска всё-таки настояли на экспертизе. Сломили яростное сопротивление родственников Айгуль - и, как оказалось, не напрасно. Экспертиза показала: то, что сначала сочли самоубийством, на самом деле самоубийством не является.



Под тяжестью улик Бахтияр в конце концов сознался. Это он задушил жену в пылу ссоры. В спешке сорвал с окна занавеску, сделал петлю и инсценировал суицид жены.



"Намаз не читала"…



Свекровь повесившейся нынешним летом в Узгенском районе 21-летней Мээримгуль, общаясь с журналистами, кроме прочего, рассказывает, что за сорок девять дней проживания в одном доме с невесткой ни разу не видела, чтобы та читала намаз.



Тоже весьма показательное заявление. Не молилась - а должна была, по мнению свекрови! Не эти ли нападки стали причиной суицида?



Мээримгуль жила в Оше со старшей сестрой. Там же познакомилась с неким Ноорузбеком, за которого впоследствии вышла замуж. 5 мая сыграли свадьбу, а 24 июня молодая жена повесилась.



- После свадьбы, - рассказывает отец Мээримгуль, - её увезли из нашего дома. Спустя некоторое время дочка позвонила своей старшей сестре Анипе и рассказала, что ей тяжело жить со свекровью, с золовками в одном доме. Но Анипа сказала, что в жизни бывает всё, успокоила её, мол, пройдёт время, и всё наладится. Позже оказалось, что Мээримгуль далеко не всё сестре рассказывала.



Потом мы узнали, что младшие сёстры мужа не давали Мээримгуль телефон, чтобы она могла позвонить своим родным.



Дочь приехала к своему старшему брату, но ничего не стала говорить. Просто поплакала и уехала обратно к мужу и свекрови. За несколько дней до окончания месяца Орозо она опять позвонила сестре с чужого номера и сказала, что ничего не налаживается, что в семье мужа ей очень трудно, невыносимо.



Чего же, спрашивается, ждал отец? Почему не кинулся разбираться, не попытался помочь любимой дочери?



- Как только начали поступать звонки от Мээримгуль, - рассказывает её старшая сестра Анипа, - я пригласила их с мужем на разговор. Тогда сестра не могла ничего сказать при муже, сидела и дрожала. Потом, когда мы остались один на один, попросила забрать её. Я не придала этому значения.



Ну почему же, спрашивается, значения не придала? Что за непростительное равнодушие?



Теперь, после смерти молодой женщины, её родные забили тревогу. Обвиняют зятя Ноорузбека в том, что это он убил Мээримгуль. Находят в его рассказах о семейной жизни какие-то нестыковки и осаждают отделение милиции с требованием немедленно арестовать зятя по подозрению в убийстве.



Ноорузбек, как может, оправдывается:



- Я сейчас не хочу вспоминать и воспроизводить тот день, когда произошла трагедия. Я лишь хочу сказать, что у меня на душе. Родственники супруги озвучивают разного рода информацию в мой адрес. Их заявления о том, что на теле есть следы от ножа, не соответствуют действительности. Эти заявления ни на чём не основаны. Я не такой зверь, чтобы брать нож и использовать его против своей супруги. Я не способен на такое. Если хотите, то я ни разу в своей жизни не производил забой кур. Моя правда такая.



Я хотел бы обратиться к сотрудникам милиции и суда - проведите расследование по данному делу в рамках закона. Я могу со всей уверенностью сказать, что ни в чём не виновен. Я верю лишь в закон. С супругой у нас не было никаких конфликтов, не было никаких драк. Я не маньяк. Хочу сказать родственникам покойной супруги - верьте мне, это правда. Нет ни единого доказательства моей виновности в её смерти!



В тот день жена сказала мне, что упала, и на ноге появился синяк. Мы решили, что на следующий день поедем в больницу. Вечером приехали мои друзья, мы вышли на улицу поговорить о своих делах. Когда я вернулся, жена уже спала. 24 июля рано, около 6 утра, она проводила маму, а потом повесилась в сарае. Я её искал, подумал, что она могла уехать с мамой в больницу, позвонил и спросил, не с ней ли Мээримгуль. Мама сказала, что сноха осталась дома. Жену я нашёл в сарае повешенной на шарфе. Сразу же подбежал и пытался её спасти, думал, что она ещё жива. Вытащив из петли, сразу же повёз в больницу. А оказалось, она уже умерла. Я до сегодняшнего дня не могу понять, почему жена пошла на такой шаг.



Обе стороны сегодня разбираются, кто и сколько дал денег на поминки. Спорят, читала ли Мээримгуль намаз…



Какое всё это имеет теперь значение?!



Ноорузбека милиция арестовывать не стала. Ни одного прямого доказательства его причастности к смерти жены пока не добыто. Но что-то ведь с ней всё-таки произошло! Не может ведь человек ни с того ни с сего пойти в сарай и повеситься!



Интересно, что все овдовевшие вскоре после свадьбы джигиты в один голос твердят о том, что жена якобы оказалась "неуравновешенной". Что до женитьбы они якобы ничего такого за ней не замечали, а после свадьбы она вдруг стала на ровном месте впадать в депрессию, плакать и задумываться о суициде.



Неужели огромное количество кыргызских девушек (а женских самоубийств в первые год-два после свадьбы пугающе много) на самом деле подвержены неким психическим расстройствам? Что-то не верится. Должно быть всему этому какое-то другое, более правдоподобное объяснение.

Ноорузбек и Мээримгуль. Ещё оба счастливы.

Отец и сестра Мээримгуль винят зятя в её смерти. Себя не винят…

Когда добровольно уходит из жизни молодая

цветущая женщина - это больно и страшно.



Больше половины…



Да, именно так. По статистике заинтересованных организаций, больше половины кыргызских женщин в той или иной степени подвергаются домашнему насилию. И зачастую насилие это начинается как раз тогда, когда девушка переступает порог мужниного дома.



- Родители меня тоже в строгости воспитывали, - на условиях анонимности делится воспоминаниями и впечатлениями 29-летняя Айсалкын (имя изменено). - С детства я только и слышала от мамы, что девочка - это будущая женщина, а значит, жена и мать. Она должна уметь хорошо готовить, создавать уют в доме, угождать мужу и свекрови, правильно воспитывать детей… Да много чего ещё должна.



Когда мне было лет шестнадцать, я больше всего боялась, что меня украдут замуж. Перед глазами был пример двух подружек, которым пришлось выйти замуж за парней, которых они тогда, на свадьбе, впервые и увидели.



Но меня, как говорится, бог миловал. Я благополучно окончила школу, приехала в Бишкек, поступила в университет, здесь и встретила будущего мужа. Вышла замуж, между прочим, по большой любви.



А после свадьбы мужа как подменили. Хорошо ещё, что мы живём отдельно от его мамы и сестёр, а то я бы, наверное, давно уже сломалась. Но дня не проходит, чтобы он как-то меня не обидел. То я, не спросив его разрешения, подругу в гости пригласила. То холодный чай ему подала. То слишком растолстела во время беременности и кормления ребёнка.



За то, что растолстела, он меня однажды сильно избил. "Пусть жир растрясётся", - сказал. Ещё и смеялся. Я неделю не могла из дома выйти…



Потом ещё бил, но не так сильно. И сейчас поколачивает, но я уже привыкла. Знаете, мне кажется, я давно уже его не люблю. И даже не уважаю. Вообще не испытываю к нему никаких чувств.



- Так почему же не уйдёте от него?



- А куда? У нас двое детей. Говорила с мамой, у неё один ответ: никто тебя замуж за него идти не заставлял. Если бы, мол, он тебя украл против воли - тогда да, мы с отцом могли бы вмешаться. Но ты ведь по любви замуж шла! Чего же теперь от нас хочешь?



Просила я маму, чтобы она хотя бы с отцом поговорила: пусть позвонит зятю, объяснит ему по-мужски, что бить жену нехорошо (отец мой, кстати, маму никогда не бил, по крайней мере при мне). Мама отвечает - не будет позориться и никого ни о чём просить.



"Что люди скажут?"



В Бишкеке 27-летняя женщина, доведённая до крайности тягостной супружеской жизнью и не найдя поддержки у родителей и сестры, выпила 50 таблеток димедрола.



В одной из пригородных новостроек 25-летняя женщина после очередного скандала с мужем схватила нож и дважды пырнула себя в живот.



Молодая бишкекчанка, отчаявшись, пыталась прыгнуть с балкона четвёртого этажа. К счастью, попытка самоубийства не удалась. Но жизнь-то с мужем продолжается!



Недавно мы писали о приговоре бишкекскому предпринимателю Нурдину Убукееву, который довёл до суицида 27-летнюю жену. Родители погибшей до сих пор почти уверены, что то было не самоубийство, а убийство… Но суд решил иначе.



Отец и мать Нурзат, оплакивая дочь, никак не могут себе простить, что вовремя не вмешались, что не придавали большого значения синякам на теле дочери, не прислушивались к её всхлипываниям в телефонную трубку, не забрали её в родительский дом, не дожидаясь, пока случится непоправимое.



А развивалось ведь всё по классическому для нашей страны сценарию. Успешный мужчина, мусульманин, благотворитель, весьма уважаемый человек. Почему бы не выдать за него дочь, даже не успев узнать его толком? А после замужества Нурзат её близкие обратного пути не видели.



Самое страшное для подавляющего большинства кыргызских родителей - "Эл эмне дейт?" - "Что скажут люди?". Страшнее угрозы потерять навсегда собственную дочь.



Алина НАЗАРОВА

Попытка молодой женщины прыгнуть с четвёртого этажа, к счастью, не удалась.